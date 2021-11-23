Оставляю положительную надежду, что принятие решения о вторжении в Украину в Кремле не состоялось, - Резников. ВИДЕО
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Министр обороны Алексей Резников надеется, что решение о нападении на Украину в России не принято.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена, прежде всего, на несколько вещей. Это дестабилизация внутри Украины, это дестабилизация внутри стран Альянса, дестабилизация внутри стран ЕС. То есть в таком разграничении, дестабилизации они будут искать для себя прагматический позитив", - сказал Резников.
Резников напомнил, что провел встречи с министрами обороны США и Великобритании Ллойдом Остином и Беном Уоллесом. По его словам, Украина "спокойнее", чем они, оценивает угрозу и риски от действий РФ у ее границ.
"Могу вас заверить, что и в наших оценках, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой, мы абсолютно совпадаем. Возможно, немного оценка у нас разная. Я объясню в чем разница - в том, что мы более, наверное, спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже привыкли. Восьмой год подряд продолжается украинско-российская война, поэтому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ для нас не новость, они происходили каждые учения, тренировки, которые проводили наши недружественные соседи", - объяснил глава Минобороны.
В то же время Резников назвал "положительным моментом" то, что наконец-то цивилизованный Западный мир через свои СМИ "увидел", что происходит, и это, по его мнению, усиливает позицию Украины.
"То есть готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Хочется увидеть его спокойствие если б на передовой стоял его сын.
Спокiйнiше мля, - матери и жёны стоящих на фронте сейчас места себе не находят.
А у этого "спокiйнiше"
А сейчас значительно меньше... Хватит уже тыкать этими процентами
Теперь вже НАТО й США майже прямим текстом каже , що є десяток підтверджень , що велика верогідність маштабного вторгнення , ці неуки й телепні відповідають фахівцям з розвідки й аналітичних центрів , що їм сценарісти "95-го Кварталу" інші дані надають .
Я вважаю , що вже час прийшов рішучих дій , а саме прямо учора починати готувати резервістів й теріторіальної оборони .
Перевіряти оперативність й можливості об"явлення тотальної мобілізації й озброєння як мінімум 5 млн. українців . Тількі такі міри можуть зупинити старого пердуна ***** й його зграю .
Тільки загроза , що на ********** в Україні чекає 100 млн. куль й сотні тисяч снарядів й мін й що кожний квадратний кілометр української землі буде заваленний тисячами тіл орків , тільки це дійсно спрацює .
А усе інше -- лише балачки !
Враг будет использовать воздушный и морской флот, с которым у нас проблема (со слов Резникова, СМИ).
Где наши бомбоубежища? Где спрятаться людям? Например, на Троещине в Киеве практически по пальцам одной руки можно пересчитать убежища для людей... прискорбно... а по всему Киеву сколько? Куда деваться? А местные власти всех областей и само население пребывают в предпраздничном настроении... тишь и гладь в украинском королевстве... Только опозиция бьет в набат, но кто ее слушает...
Часто бываю в Одессе. Одесситы в большинстве своем тоже страдают по "русскому Миру".
"140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО
https://m.censor.net/ru/news/3277878/140***************************************************************************************
- Это жу-жу неспроста!
Щось тут не так.
Хіба що другим актом після ковіду запланована чергова світова війна. Тут вже нема ради. Сказано воювати - будуть воювати...
что принятие решения о вторжении в Украину в Кремле не состоялось ,так говорит ,что могут со стороны подумать ,что в Украине идёт Гражданская война.
жища, вооружать гражданскую оборону или сообщать где когда и как получать оружие и т.п. мероприятия. Кроме бла бла бла что все спокойно от власти мало что имеем... Конечно что то делается - но достаточно ли?!! По максимуму ли готовится власть к отражению паРаши?!!!