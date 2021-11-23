Оставляю положительную надежду, что принятие решения о вторжении в Украину в Кремле не состоялось, - Резников. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников надеется, что решение о нападении на Украину в России не принято.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена, прежде всего, на несколько вещей. Это дестабилизация внутри Украины, это дестабилизация внутри стран Альянса, дестабилизация внутри стран ЕС. То есть в таком разграничении, дестабилизации они будут искать для себя прагматический позитив", - сказал Резников.

Резников напомнил, что провел встречи с министрами обороны США и Великобритании Ллойдом Остином и Беном Уоллесом. По его словам, Украина "спокойнее", чем они, оценивает угрозу и риски от действий РФ у ее границ.

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"Могу вас заверить, что и в наших оценках, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой, мы абсолютно совпадаем. Возможно, немного оценка у нас разная. Я объясню в чем разница - в том, что мы более, наверное, спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже привыкли. Восьмой год подряд продолжается украинско-российская война, поэтому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ для нас не новость, они происходили каждые учения, тренировки, которые проводили наши недружественные соседи", - объяснил глава Минобороны.

В то же время Резников назвал "положительным моментом" то, что наконец-то цивилизованный Западный мир через свои СМИ "увидел", что происходит, и это, по его мнению, усиливает позицию Украины.

"То есть готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", - добавил министр.

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