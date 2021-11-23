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Оставляю положительную надежду, что принятие решения о вторжении в Украину в Кремле не состоялось, - Резников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министр обороны Алексей Резников надеется, что решение о нападении на Украину в России не принято.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена, прежде всего, на несколько вещей. Это дестабилизация внутри Украины, это дестабилизация внутри стран Альянса, дестабилизация внутри стран ЕС. То есть в таком разграничении, дестабилизации они будут искать для себя прагматический позитив", - сказал Резников.

Резников напомнил, что провел встречи с министрами обороны США и Великобритании Ллойдом Остином и Беном Уоллесом. По его словам, Украина "спокойнее", чем они, оценивает угрозу и риски от действий РФ у ее границ.

Также читайте: Не верю в большое наступление России, за 8 лет войны мы научились защищаться, - Резников

"Могу вас заверить, что и в наших оценках, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой, мы абсолютно совпадаем. Возможно, немного оценка у нас разная. Я объясню в чем разница - в том, что мы более, наверное, спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже привыкли. Восьмой год подряд продолжается украинско-российская война, поэтому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ для нас не новость, они происходили каждые учения, тренировки, которые проводили наши недружественные соседи", - объяснил глава Минобороны.

В то же время Резников назвал "положительным моментом" то, что наконец-то цивилизованный Западный мир через свои СМИ "увидел", что происходит, и это, по его мнению, усиливает позицию Украины.

"То есть готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", - добавил министр.

Также читайте: Россия дестабилизирует ситуацию в Украине на информационном и дипломатическом фронтах, - Резников

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
насейчас никто не сделал для дестабилизации Украины больше чем закомплексованный говнокомандувач Зеля и его фаворит дермак, последняя надежда хйла..(
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23.11.2021 04:49
+12
сеня, у тебя есть сколько разведок? или гадать лучше, чем знать?
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23.11.2021 03:39
+12
"Спокiйнiше"?
Хочется увидеть его спокойствие если б на передовой стоял его сын.
Спокiйнiше мля, - матери и жёны стоящих на фронте сейчас места себе не находят.
А у этого "спокiйнiше"
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23.11.2021 04:39
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сеня, у тебя есть сколько разведок? или гадать лучше, чем знать?
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23.11.2021 03:39 Ответить
Резникова красных шаровар испугался Путин
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23.11.2021 07:28 Ответить
"Спокiйнiше"?
Хочется увидеть его спокойствие если б на передовой стоял его сын.
Спокiйнiше мля, - матери и жёны стоящих на фронте сейчас места себе не находят.
А у этого "спокiйнiше"
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23.11.2021 04:39 Ответить
73% спокойны
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23.11.2021 04:48 Ответить
задолбали уже этими 73%, кот никогда не было!!! Это всего половина населения страны. Остальная половина или против, или не голосовали, что их не красит....
А сейчас значительно меньше... Хватит уже тыкать этими процентами
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23.11.2021 08:57 Ответить
А сейчас значительно меньше..Мабуть точно менше. Але ті 73% привели жабу зелену до влади! Це факт! І тим 73% треба постійно про це нагадувати-- бо чи відмиються вони ?
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23.11.2021 09:34 Ответить
а кацапским самкам похер!
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23.11.2021 08:57 Ответить
насейчас никто не сделал для дестабилизации Украины больше чем закомплексованный говнокомандувач Зеля и его фаворит дермак, последняя надежда хйла..(
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23.11.2021 04:49 Ответить
Мене особливо насторожує те , що коли Порошенко й особливо Турчинов майже кожен тиждень росповідали , що то ось-ось ***** нападе , або тутоньки йде "операція ползун" , то США й НАТО їх постійно заспокоювали .
Теперь вже НАТО й США майже прямим текстом каже , що є десяток підтверджень , що велика верогідність маштабного вторгнення , ці неуки й телепні відповідають фахівцям з розвідки й аналітичних центрів , що їм сценарісти "95-го Кварталу" інші дані надають .

Я вважаю , що вже час прийшов рішучих дій , а саме прямо учора починати готувати резервістів й теріторіальної оборони .
Перевіряти оперативність й можливості об"явлення тотальної мобілізації й озброєння як мінімум 5 млн. українців . Тількі такі міри можуть зупинити старого пердуна ***** й його зграю .

Тільки загроза , що на ********** в Україні чекає 100 млн. куль й сотні тисяч снарядів й мін й що кожний квадратний кілометр української землі буде заваленний тисячами тіл орків , тільки це дійсно спрацює .

А усе інше -- лише балачки !
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23.11.2021 05:12 Ответить
Паника и мобилизация необученного населения !!! сейчас вряд ли нужна. сначала обучите население...
Враг будет использовать воздушный и морской флот, с которым у нас проблема (со слов Резникова, СМИ).
Где наши бомбоубежища? Где спрятаться людям? Например, на Троещине в Киеве практически по пальцам одной руки можно пересчитать убежища для людей... прискорбно... а по всему Киеву сколько? Куда деваться? А местные власти всех областей и само население пребывают в предпраздничном настроении... тишь и гладь в украинском королевстве... Только опозиция бьет в набат, но кто ее слушает...
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23.11.2021 09:06 Ответить
До Киева дойти у Путлера точно не хватит ресурсов. Скорее всего речь идет о проекте Малороссия(Мариуполь, Харьков возможно Одесса), ну и снабжении Крыма пресной водой.
Часто бываю в Одессе. Одесситы в большинстве своем тоже страдают по "русскому Миру".
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23.11.2021 09:20 Ответить
Одесситы похоже пофигисты, и Донбасс их не научил.
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23.11.2021 11:34 Ответить
не. просто это враньё. выдают двух-трех проплаченных дебилов за большинство. как это было в даунецке, например.
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23.11.2021 11:53 Ответить
а шо робиться в країні для захисту ноль
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23.11.2021 05:20 Ответить
Если Ермак строит дачу то путен точно ненападет
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23.11.2021 05:23 Ответить
Ми "звикли" до кожноденної загибели наших Воїнів??? 😡 "Ми готові"??? От су# ка воно звикло і воно готове...
"140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

https://m.censor.net/ru/news/3277878/140***************************************************************************************
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23.11.2021 05:51 Ответить
У него сильные предсказатели-экстрасенсы, да и он сам шаман не слабый.
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23.11.2021 06:34 Ответить
Что то в последнее время со всех дыр идет информация о нападении кацапов. Как сказал Винни Пух;
- Это жу-жу неспроста!
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23.11.2021 07:27 Ответить
Задача цього Резнікова не сподіватись, а робити все залежне, щоб кулемети були начищені, а набоїв до них було вдосталь.
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23.11.2021 08:08 Ответить
Отак 7 років пуйло не нападало, поки армія у нас була відсутня в принципі. А тут от раптом, коли сяк так поновилися і підсилилися - раптом йому приперло нападати... Причому на фоні дуже чітких оцінок з заходу, на відміну від ситуації 6-7-річної давнини.
Щось тут не так.
Хіба що другим актом після ковіду запланована чергова світова війна. Тут вже нема ради. Сказано воювати - будуть воювати...
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23.11.2021 08:30 Ответить
Московия уже больше семи лет топчет земное и водное пространство , а Резников говорит
что принятие решения о вторжении в Украину в Кремле не состоялось ,так говорит ,что могут со стороны подумать ,что в Украине идёт Гражданская война.
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23.11.2021 08:42 Ответить
Шалом,православні,нє нападьот,єслі би нападав,то зєля знав би.Нє бойтєся,браття нє нападают на настоящіх українцев, нападают на бєндьоровцєв,націоналістов,нападают на русафобов і нє жєлающіх любіть рускую культуру і язік-мєждународной язік общєнія.
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23.11.2021 08:46 Ответить
Вам сверху виднее
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23.11.2021 09:11 Ответить
Эй, ЧМО під Эстонським прапорцем! Тамбовський скунс тобі брат, йди просрись!!!
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23.11.2021 09:15 Ответить
Тобі, з шматком твого куя, ще й мозок обрізали, чи ти, таке вже, з лохані бурятки вилупилось???
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23.11.2021 09:19 Ответить
Хто?
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23.11.2021 08:54 Ответить
Да раньше при «совке» был враг НАТО, а сейчас- это наши партнеры. Враг поменялся. «Рашка» и пуйло наши враги. А то, что нам дают оружие, уже хорошо. Дареному коню в зубы не смотрят.
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23.11.2021 08:58 Ответить
Як красиво всі слуги "заболтуюють" вагнергейт - просто клас!!!
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23.11.2021 09:08 Ответить
Позитивна надия ? Может и воевать на авось прийдется? Это кто министр или бабушка у подьезда.
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23.11.2021 09:08 Ответить
Пора бы эксренно обустраивать комфортные бомбоубещ
жища, вооружать гражданскую оборону или сообщать где когда и как получать оружие и т.п. мероприятия. Кроме бла бла бла что все спокойно от власти мало что имеем... Конечно что то делается - но достаточно ли?!! По максимуму ли готовится власть к отражению паРаши?!!!
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23.11.2021 09:16 Ответить
А где та власть? И чьих та власть? Шпана зеленожопая!
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23.11.2021 09:21 Ответить
Необхідні деталізовані моб плани,й розгортання інфраструктурм...,а не співаночки півничків!!!
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23.11.2021 10:01 Ответить
Значит уже можно кричать, что Зеля - х*йло...
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23.11.2021 09:30 Ответить
ЦН, для анонсації подій вам потрібен україномовний редактор.
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23.11.2021 09:46 Ответить
Я бачу здоровий глузд у виступах нового міністра. Переконаний, у війську знають, що робити, готуючись до потенційної загрози з боку орків. Водночас, як на мене, американці вчасно поквапились на політичному рівні, а ми - Україна - на оперативно-тактичному. Так, ліліпутін може зробити як завгодно, але це вже не буде зненацька - ані для України, як у 2014-му, ані для Заходу, що завжди "стурбований". Наразі - інші розклади. І міністр, як бачимо, все це враховує.
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23.11.2021 09:55 Ответить
Дурників понабирали,й вони про сподіванки співають!!!
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23.11.2021 09:58 Ответить
Не стоит обращать внимания на крики и стоны которые доносятся из бункера. Настало время положить х#уй на ******** припадочного диктатора болотного царства Вову Путина-Х#уйла. Чего не смеетесь? Не поняли? Это Украина!
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23.11.2021 09:59 Ответить
В лучшем случае перенесут на позже, пока не скопят милионную армию.
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23.11.2021 10:26 Ответить
якийсь дурник у рожевих окулярах
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23.11.2021 12:03 Ответить
Надежда мать идиотов. Дурень думкою багатiэ. От конченные. Для того что бы враг передумал ПОСТОЯННО надо щелкать его по носу. Срельнул кто убили( байрактаром,джавелином,снайпером кем угодно. Тогда пойдет паника у врагов,а с такой армией нападать будет не с руки. Давите гадов там где возможно и вас сначала начнут бояться,а затем уважать после придут договариваться НА ВАШИХ условиях. Ваша задача организовать зарплату ТЕМ КТО МОЖЕТ и ХОЧЕТ воевать,забрав ее у тепложепников. Ваша задача вооружать армию УКРАИНСКИМ оружием и начать его применять( без стеснения) Лупасте уродов при только намерении выстрелить в сторону украинской армии. Девиз( обьявите за каждого воина десять противника и ДЕЛАЙТЕ это) И трахнутые шваброй рузькие воины сразу перестанут стрелять. Выполните желания президента,а там....погоны,награды. Дерзайте.
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24.11.2021 13:20 Ответить
 
 