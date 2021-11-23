Разумков о "вагнергейте": Общество должно знать правду и, если у ОП не хватает ума, то я могу подсказать, что делать. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Обществу важно знать правду о спецоперации с "вагнеровцами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, нужно честно выйти и сказать, что это было: ошибка или предательство?
Также он добавил, что если у Офиса Президента не хватает ума для того, чтобы понять, что и как нужно сделать, то он может подсказать.
Разумков считает, что нужно:
- всех отстранить, в том числе и руководителя Офиса;
- всех проверить на детекторе лжи;
- пригласить и заслушать руководство силовых ведомств в парламенте;
– создать эффективную временную следственную комиссию.
"Сегодня надо понять кто лжет, зачем это делает и кто за это будет отвечать!" – подчеркнул экс-спикер.
Разумков добавил, что на месте нардепов он пригласил бы все руководство силовых структур Украины в Раду и заслушал бы их. А президенту следует определиться, говорит ли он народу правду или далее придерживается линии на отрицание всего и вся.
"Заслушать в тайном режиме в стенах Верховной Рады - а что на самом деле произошло? Какие были задачи? Не надо лгать людям. Нужно говорить правду, всегда говорить правду. Если ты не можешь сказать эту правду, скажи: "Это тайная информация, я ее комментировать не могу". Это честно. Ведь когда мы из уст первого человека в государстве слышим: "Такой операции не было". Затем проходит время - "Такая операция была, но была инспирирована другими спецслужбами, в частности, спецслужбами России". А дальше мы выясняем - все это подтверждают, - что это операция нашего ГУРа. Ну наш ГУР уже не работает на Россию, я надеюсь?.. Поэтому сегодня нужно понять, кто лжет, зачем это делает и кто за это будет нести ответственность... Третий вопрос – это вопрос ВСК", - сказал он.
Также экс-спикер добавил, что когда-то на одном из эфиров журналистка ему задала вопрос: "Что бы вы посоветовали президенту в одном слове?"
"Тогда я говорил: "Думайте". Сейчас бы хотелось сказать: "Говорите правду"", – резюмировал Разумков.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе.
19 ноября экс-председатель ГУР МО Василий Бурба в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал, кто отдал приказ перенести операцию.
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Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович выступил с заявлением относительно действий экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы, который дал начало операции по задержанию "вагнеровцев" без согласования с президентом Владимиром Зеленским. Именно в этот момент шла активная подготовка стратегического договора с Турцией, который мог быть сорван скандалом, разразившимся после принудительной посадки в Киеве самолета турецких авиалиний. Об этом Арестович написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Василий Бурба нарушил последовательность принятия решения на проведение операций с высоким политическим риском: сначала он самолично дал команду на начало активной фазы операции, не продумав, чем может закончиться скандал с Турцией в период подготовки стратегического договора с нею, а только потом (постфактум) пошел спрашивать санкцию у президента. Отсюда и проблема, поскольку президент был поставлен перед фактом и санкция получена не была, когда "вагнеровцы" уже поехали в Минск (министр обороны согласовывает такие операции, но не дает политических санкций на их проведение)", - заявил Арестович. По его словам, уволенный из ГУР Бурба вышел в СМИ и раскрыл детали секретной операции, поскольку опасался за свое будущее при аудите его работы на посту начальника украинской разведки. Арестович отметил, что в распоряжении Бурбы были автомобиль премиум-класса и дорогие предметы одежды, стоимость которых превышала ежемесячную зарплату тогдашнего начальника ГУР. "Уволенный, обиженный и перепуганный Василь Васильевич пошел к оппозиции и в медиа, поскольку справедливо полагал, что обязательный при передаче должности аудит (!) может создать для него проблемы как и в вопросах трат на операцию, так и в вопросах порядка действий командира, особенно, если обратить пристальное внимание на стоимость имущества, которым он распоряжается, от премиум-класса автомобиля до предметов одежды, стоимостью побольше, чем тогдашняя зарплата начальника ГУР. Теперь благодаря "удачному" маневру он - медийный герой и любое по отношению к нему наказание будет воспринято частью общества как зрада и репрессия. Но, считаю, обществу куда как важнее установить истину, как бы болезненна она ни была", - заявил Арестович.
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- всех отстранить, в том числе и руководителя Офиса;
- всех проверить на детекторе лжи;
- пригласить и заслушать руководство силовых ведомств в Парламенте;
- создать эффективную временную следственную комиссию. Источник: https://censor.net/ru/v3301009
1.Кто отдаст приказ всех отстранить,ОП что-ли?
2.,,Детектор лжи,, покажет то что прикажут оператору детектора.
3.А чем Парламент лучше за ОП?
4.А из кого создавать эту временную комиссию,если везде круговая порука и у каждого сфой скелет в шкафу и никто не хочет чтобы его видели.
Все этт бардак реально прекратить только силовыми методами которому не даст свершится Нацгвардия которана и создана для именно такого случая.
дозволю собі одне маленьке уточнюче питання, Дмитро. еее... навіть трохи невдобно.... А що вам, у бутність спікером, заважало ініціювати створення нормальної ТСК, чому тоді ТСК слуг про всьо і зразу на чолі з тою хворою Мар'яною вас задовольняла і ви так мовчали?)