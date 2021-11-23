Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кременчуге устанавливают трубы для строительства моста через Днепр. Новый вантовый мост, который позволит решить транспортные проблемы одного из крупнейших промышленных центров региона, создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Подробности на своей Facebook-странице выложила Служба автомобильных дорог в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Первые 5 металлических труб, которые будут служить фундаментом левого пилона моста через Днепр в г. Кременчуг, уже частично погружены в проектное положение. Длина каждой – 36 метров, диаметр – 2 метра. Для одного пилона нужно 40 труб. Максимальная глубина, на которую будут погружены трубы – 50 метров", - рассказали в автодоре.

Служба автодорог вместе с компанией-подрядчиком Doğuş Grubu разработала 3D-модель строительства будущих пилонов.

Все работы будут выполняться непосредственно в акватории реки. С помощью вибропогрузчика трубу заводят на глубину 6-7 м, после чего дизель-молотом погружают до проектной отметки.

"После этого приступим к бурению внутри трубы, чтобы выбрать геологические породы. Когда эти работы выполнены, устраиваем металлический каркас, производим бетонирование трубы и устройство монолитного основания над водой", - рассказали в автодоре.

Строительство Кременчугского моста является одним из флагманских проектов программы президента "Большая стройка". В настоящее время сообщение между двумя берегами Кременчуга обеспечивает старый Крюковский мост, построенный 150 лет назад.

Новый мост начали строить в мае этого года и планируют полностью завершить через 3 года.

Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км автодорог и 245 мостов.