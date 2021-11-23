Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Кременчуге устанавливают трубы для строительства моста через Днепр. Новый вантовый мост, который позволит решить транспортные проблемы одного из крупнейших промышленных центров региона, создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Подробности на своей Facebook-странице выложила Служба автомобильных дорог в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.
"Первые 5 металлических труб, которые будут служить фундаментом левого пилона моста через Днепр в г. Кременчуг, уже частично погружены в проектное положение. Длина каждой – 36 метров, диаметр – 2 метра. Для одного пилона нужно 40 труб. Максимальная глубина, на которую будут погружены трубы – 50 метров", - рассказали в автодоре.
Служба автодорог вместе с компанией-подрядчиком Doğuş Grubu разработала 3D-модель строительства будущих пилонов.
Все работы будут выполняться непосредственно в акватории реки. С помощью вибропогрузчика трубу заводят на глубину 6-7 м, после чего дизель-молотом погружают до проектной отметки.
"После этого приступим к бурению внутри трубы, чтобы выбрать геологические породы. Когда эти работы выполнены, устраиваем металлический каркас, производим бетонирование трубы и устройство монолитного основания над водой", - рассказали в автодоре.
Строительство Кременчугского моста является одним из флагманских проектов программы президента "Большая стройка". В настоящее время сообщение между двумя берегами Кременчуга обеспечивает старый Крюковский мост, построенный 150 лет назад.
Новый мост начали строить в мае этого года и планируют полностью завершить через 3 года.
Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км автодорог и 245 мостов.
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А от міст це взагалі очко. Колись по діскавері їх навіть показували, був другим чи третім серед най небезпечніших мостів світу після якогость мотузяного, який ще конкістадори побудували у джунглях, і якоїсь ***** в африці.
Так що нехай будують, врешті-решт у нас не тілько Кієв і Адесса є - скільки таких індустріальних міст по ***** пускають, забуваючи про те що виробництво зосереджене саме там, а не на солом'янці чи в печерську.
Це надзвичайна дикість, коли в Запоріжжі роками стояв недобудований міст, а в кієвє набудовують *** зна шо в стилі гєпо-допівського "на благо горада і всєх гаражан" яке то тріскається, то даун свою срану газєль зажене на якийсь нев'******* "фонтан" вартістю з бюджет сумської області, і потім вазмущьониє (беззаперечно карєнниє) кієвлянє ******* про те що мовляв могли б і без мосту обійтися.
Все ж таки нам ще працювати і працювати над тим щоб відійти від запозиченного раша-стайлу у державобудуванні - викопали артефакт десь під Гадячем, **** і в сталіцу повезли, заводік стоїть у миколаєві, а податки платять у кієвє - бо там була зроблена реєстрація підприємства.
Це ж один-в-один як у рашці, де є масквічі, а є всі інші.
одна з наших проблем це доїдання екскрементів рашки нашими елітами:
рашка доїдає за сша чи європою, наші сидять і кози луплять, потім через декілька років дивляться і якщо рішення не геть ******, а головне ВИГІДНЕ для представників місцевої "еліти", то імплементують вже і в нас, і то не завжди, і то без ентузіазму.
Це можна відстежити в усьому, починаючи з озвучки піратських копій мультиків та іншого медійного продукту - яка за дивним збігом обставин з'являється саме після рашкінської за певними виключеннями, і закінчуючи законами.
Це ж зовсім не треба мізки напружувати - нехай ******** кацапи, а ми вже як-не-як скопіюємо собі, або взагалі попереставляємо коми в якомусь совєтському законі, і вуаля - вже наче не даремно у ВР бутіки у столовці ********, вже наче щось там законтворимо.
https://www.youtube.com/watch?v=h6vbt-I5i78
21 грудня 1949 року введено в експлуатацію відновлений залізнично-автомобільний міст через річку Дніпро, який з'єднав центральну частину міста Кременчук та Крюків. Ця подія була присвячена на честь дня народження Йосипа Сталіна
Це цитата з вікі, які, до біса, 150 років???