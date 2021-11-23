РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7226 посетителей онлайн
Новости Видео Общество
17 416 31
Днепр_река (362) Кременчуг (332) мост (1003) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Кременчуге устанавливают трубы для строительства моста через Днепр. Новый вантовый мост, который позволит решить транспортные проблемы одного из крупнейших промышленных центров региона, создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Подробности на своей Facebook-странице выложила Служба автомобильных дорог в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

"Первые 5 металлических труб, которые будут служить фундаментом левого пилона моста через Днепр в г. Кременчуг, уже частично погружены в проектное положение. Длина каждой – 36 метров, диаметр – 2 метра. Для одного пилона нужно 40 труб. Максимальная глубина, на которую будут погружены трубы – 50 метров", - рассказали в автодоре.

Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста 01

Служба автодорог вместе с компанией-подрядчиком Doğuş Grubu разработала 3D-модель строительства будущих пилонов.

Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста 02

Все работы будут выполняться непосредственно в акватории реки. С помощью вибропогрузчика трубу заводят на глубину 6-7 м, после чего дизель-молотом погружают до проектной отметки.

"После этого приступим к бурению внутри трубы, чтобы выбрать геологические породы. Когда эти работы выполнены, устраиваем металлический каркас, производим бетонирование трубы и устройство монолитного основания над водой", - рассказали в автодоре.

Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста 03

Строительство Кременчугского моста является одним из флагманских проектов программы президента "Большая стройка". В настоящее время сообщение между двумя берегами Кременчуга обеспечивает старый Крюковский мост, построенный 150 лет назад.

Новый мост начали строить в мае этого года и планируют полностью завершить через 3 года.

Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км автодорог и 245 мостов.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Добавьте сюда сорванный оборонзаказ 2021 и фактически замороженную ракетную программу. "Луч" на 2022 год не получил заказа ни на один ПТРК для армии. Мы не закупили ни одного современного дивизиона ПКР за рубежем, а слышали одни лишь сказки, зато практически сорвали производство своего, уже испытанного и принятого на вооружение "Нептуна".
показать весь комментарий
23.11.2021 12:12
+4
А велике це тому що за рахунок платників податків?
показать весь комментарий
23.11.2021 12:10
+3
Парадокс, але в рашці з дорогами та реконструкцією совкових об'єктів те саме шоу як і у нас. Українська влада різного рівня копіює більше з рашки ніж з європи. А судячи по примітивності проектів та якості робіт, по причині однакового рівня корупції, ми з ними ще довго будемо мати багато спільного.
показать весь комментарий
23.11.2021 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А велике це тому що за рахунок платників податків?
показать весь комментарий
23.11.2021 12:10 Ответить
А де ж Великий Зе?
показать весь комментарий
23.11.2021 13:27 Ответить
к началу рашкованского танкового удара успеете ?
показать весь комментарий
23.11.2021 15:11 Ответить
Это просто треш!К тебе ломятся бандиты в дверь а ты перелеиваешь обои!!!
показать весь комментарий
23.11.2021 12:10 Ответить
Добавьте сюда сорванный оборонзаказ 2021 и фактически замороженную ракетную программу. "Луч" на 2022 год не получил заказа ни на один ПТРК для армии. Мы не закупили ни одного современного дивизиона ПКР за рубежем, а слышали одни лишь сказки, зато практически сорвали производство своего, уже испытанного и принятого на вооружение "Нептуна".
показать весь комментарий
23.11.2021 12:12 Ответить
Это точно! Надо сесть и плакать, плакать, плакать... Ну или ныть, как ты, в каждой теме. Но у тебя хоть ник про тебя!
показать весь комментарий
23.11.2021 13:12 Ответить
так пойди возьми кредит и купи себе Гелентваген
показать весь комментарий
23.11.2021 13:15 Ответить
Бот подолятский как же тут без тебя.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:12 Ответить
Там один єдиний працюючий НПЗ на Україну - саме з великих НПЗ, а не дрисні самопальної

А от міст це взагалі очко. Колись по діскавері їх навіть показували, був другим чи третім серед най небезпечніших мостів світу після якогость мотузяного, який ще конкістадори побудували у джунглях, і якоїсь ***** в африці.

Так що нехай будують, врешті-решт у нас не тілько Кієв і Адесса є - скільки таких індустріальних міст по ***** пускають, забуваючи про те що виробництво зосереджене саме там, а не на солом'янці чи в печерську.
показать весь комментарий
23.11.2021 14:30 Ответить
Это сообщение он уже к нескольким новостям добавил - это бот)
показать весь комментарий
23.11.2021 17:47 Ответить
головне що не кремлєбот
показать весь комментарий
23.11.2021 18:23 Ответить
Програма платників податків виходить но новий рівень
показать весь комментарий
23.11.2021 12:11 Ответить
ну так те захолустьє дає третину, а то й більше, бюджетних надходженнь усієї полтавської області, чи мо сталічним треба ще одну скляну ***** за пів лярда гривень побудувати щоб вони пішочком та на вєліках гуляли?
показать весь комментарий
23.11.2021 14:33 Ответить
Поки піар йде саме на будівництві, а от чи буде воно завершене то велике питання - час і фінальна вартість покажуть.

Це надзвичайна дикість, коли в Запоріжжі роками стояв недобудований міст, а в кієвє набудовують *** зна шо в стилі гєпо-допівського "на благо горада і всєх гаражан" яке то тріскається, то даун свою срану газєль зажене на якийсь нев'******* "фонтан" вартістю з бюджет сумської області, і потім вазмущьониє (беззаперечно карєнниє) кієвлянє ******* про те що мовляв могли б і без мосту обійтися.

Все ж таки нам ще працювати і працювати над тим щоб відійти від запозиченного раша-стайлу у державобудуванні - викопали артефакт десь під Гадячем, **** і в сталіцу повезли, заводік стоїть у миколаєві, а податки платять у кієвє - бо там була зроблена реєстрація підприємства.

Це ж один-в-один як у рашці, де є масквічі, а є всі інші.
показать весь комментарий
23.11.2021 15:18 Ответить
Парадокс, але в рашці з дорогами та реконструкцією совкових об'єктів те саме шоу як і у нас. Українська влада різного рівня копіює більше з рашки ніж з європи. А судячи по примітивності проектів та якості робіт, по причині однакового рівня корупції, ми з ними ще довго будемо мати багато спільного.
показать весь комментарий
23.11.2021 15:27 Ответить
маєте рацію
одна з наших проблем це доїдання екскрементів рашки нашими елітами:
рашка доїдає за сша чи європою, наші сидять і кози луплять, потім через декілька років дивляться і якщо рішення не геть ******, а головне ВИГІДНЕ для представників місцевої "еліти", то імплементують вже і в нас, і то не завжди, і то без ентузіазму.

Це можна відстежити в усьому, починаючи з озвучки піратських копій мультиків та іншого медійного продукту - яка за дивним збігом обставин з'являється саме після рашкінської за певними виключеннями, і закінчуючи законами.

Це ж зовсім не треба мізки напружувати - нехай ******** кацапи, а ми вже як-не-як скопіюємо собі, або взагалі попереставляємо коми в якомусь совєтському законі, і вуаля - вже наче не даремно у ВР бутіки у столовці ********, вже наче щось там законтворимо.
показать весь комментарий
23.11.2021 15:38 Ответить
всё понятно!!денежку раздеребанили теперь графикой,мультиками ,,пробелы"будут заполнять!! жить становится лучше!!жить становится веселей!!(,,всё и главное по приколу!!")
показать весь комментарий
23.11.2021 12:13 Ответить
скажем так, заявленные работы можно увидеть без проблем
показать весь комментарий
23.11.2021 12:57 Ответить
Великий Будівничий "кладе" асфальт.
https://www.youtube.com/watch?v=h6vbt-I5i78
показать весь комментарий
23.11.2021 12:20 Ответить
у меня одного видео клинит ъ?
показать весь комментарий
23.11.2021 12:55 Ответить
к слову, откуда 50 метров ? там метров 20 и гранит
показать весь комментарий
23.11.2021 13:00 Ответить
Міст - це дуже добре, навіть за мої податки. Але нвіщо мені цей мултик за ті самі мої податки???
показать весь комментарий
23.11.2021 13:09 Ответить
Наразі сполучення між двома берегами Кременчука забезпечує старий Крюківський міст, збудований 150 років тому. Джерело: https://censor.net/ua/v3301065
21 грудня 1949 року введено в експлуатацію відновлений залізнично-автомобільний міст через річку Дніпро, який з'єднав центральну частину міста Кременчук та Крюків. Ця подія була присвячена на честь дня народження Йосипа Сталіна
Це цитата з вікі, які, до біса, 150 років???
показать весь комментарий
23.11.2021 13:15 Ответить
А що тут не ясно,побудували 150р.тому,а після війни відновили,і почали експлуатацію.
показать весь комментарий
23.11.2021 14:57 Ответить
а значення слова - відновлений - вам зрозуміла ?
показать весь комментарий
23.11.2021 16:03 Ответить
Так, абсолютно зрозуміло. Міст збудований 150 років тому було знищено під час німецької окупації. В 49 році ПОРУЧ із знищеним, збудовано новий, про який іде мова. Деякі бики від старого моста досі стирчать з Дніпра в парі сотен метрів від існуючого моста.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:06 Ответить
Думал настоящее видео, а тут мультики показывают от великого зе-строителя. ********* на каждом шагу.
показать весь комментарий
23.11.2021 13:34 Ответить
А что читать не умеете? там же написано 3d модель
показать весь комментарий
23.11.2021 17:49 Ответить
у москалей научились мультики делать?
показать весь комментарий
23.11.2021 15:07 Ответить
мульти пульти мультек пультек)
показать весь комментарий
23.11.2021 20:07 Ответить
 
 