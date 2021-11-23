Глава ОП Ермак – агент ГРУ РФ, уши и глаза Москвы в Украине, – офицер КГБ СССР Швец. ВИДЕО

Бывший офицер советского КГБ Юрий Швец назвал главу Офиса Президента Андрея Ермака "ушами и глазами Москвы" и заявил о его причастности к организации "вербовочной" встречи Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане и возбуждением уголовного дела против нынешнего президента США Джо Байдена Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Швец делает в специальном аналитическом видео на своей странице в youtube.

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"Андрей Ермак создал для Украины и Зеленского одну проблему – заказное уголовное дело против Байдена, вторую проблему – поездка Зеленского в Оман на вербовочную беседу... Вы представляете себе? Зеленского привезли в Оман для вербовочного подхода! Сделал это известный агент КГБ-ФСБ Медведчук и агент Ермак, работающий на российское ГРУ, странная привязанность Зеленского к Ермаку не исчезает и после этого, хотя взрослый должен был уже понять - тебя жестко подставляют. Особенно это касается поездки в Оман. Но доверие Зеленского к Ермаку наоборот – растет. Он выполняет функции выше, чем у премьера и вместо президента работает. К примеру, во время визита главы МИД Кулебы в США для подписания Хартии о стратегическом партнерстве, Ермак возглавлял делегацию, что ему там делать, на каких основаниях вообще? Согласно полномочиям и своей должности он должен сидеть в Киеве и руководить аппаратом Офиса Президента.Чего он туда поперся? Кто его послал? Он был направлен туда как уши и глаза Москвы для того, чтобы потом сообщить, на каком уровне находятся отношения между Украиной и США, особенно в военной сфере", - сказал Швец.

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