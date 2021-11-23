Глава ОП Ермак – агент ГРУ РФ, уши и глаза Москвы в Украине, – офицер КГБ СССР Швец. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Бывший офицер советского КГБ Юрий Швец назвал главу Офиса Президента Андрея Ермака "ушами и глазами Москвы" и заявил о его причастности к организации "вербовочной" встречи Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане и возбуждением уголовного дела против нынешнего президента США Джо Байдена Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Швец делает в специальном аналитическом видео на своей странице в youtube.
"Андрей Ермак создал для Украины и Зеленского одну проблему – заказное уголовное дело против Байдена, вторую проблему – поездка Зеленского в Оман на вербовочную беседу... Вы представляете себе? Зеленского привезли в Оман для вербовочного подхода! Сделал это известный агент КГБ-ФСБ Медведчук и агент Ермак, работающий на российское ГРУ, странная привязанность Зеленского к Ермаку не исчезает и после этого, хотя взрослый должен был уже понять - тебя жестко подставляют. Особенно это касается поездки в Оман. Но доверие Зеленского к Ермаку наоборот – растет. Он выполняет функции выше, чем у премьера и вместо президента работает. К примеру, во время визита главы МИД Кулебы в США для подписания Хартии о стратегическом партнерстве, Ермак возглавлял делегацию, что ему там делать, на каких основаниях вообще? Согласно полномочиям и своей должности он должен сидеть в Киеве и руководить аппаратом Офиса Президента.Чего он туда поперся? Кто его послал? Он был направлен туда как уши и глаза Москвы для того, чтобы потом сообщить, на каком уровне находятся отношения между Украиной и США, особенно в военной сфере", - сказал Швец.
Пожалуйста, подождите...
"Московський комсомолец" дуже розпереживався за Андрія Єрмака. На Росії прямим текстом пишуть, що глава ОПУ їхній хлоп. Мовляв бандерівці не народжуються у російської мами родом з Ленінграда та "крупного радянського чиновника при Горбачові". МК навіть перерахував «досягнення» "Тимофеича" (Єрмака):
- Андрій Єрмак та Дмитро Козак погодили проведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності ОРДЛО.
- Ще півтори роки тому Єрмак та Козак погодили підписання Путіним Указу про визнання на Росії сертифікатів походження товарів з ДНР та ЛНР
- Тобто, Єрмак дав згоду на рішення, котрі дозволяють банановим республікам Донбасу мати ознаки справжньої держави.
- А тепер головне! Андрій Єрмак погодив і, ніби-то навіть переконав Володимара Зеленського, про входження Донбасу до складу України на правах конфедерації
Але реалізації фінального етапу сценарію завадила... перемога у США Джо Байдена. Тому збереження Єрмака у владі для Росії - це шанс реалізації проекта «конфедерації України та Донбасу».
Тому думайТЕ!