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новорожденные (72) роженица (19)

Мать-рекордсменка из Киева помогла выкормить 150 младенцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Киеве 30-летняя женщина Евгения Муромцева помогла выкормить полторы сотни младенцев. У женщины есть шестимесячная дочь Эмма. Быть донором она не планировала, но когда узнала, что имеет гиперлактацию (избыток молока) – начала делиться молоком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

"Молока было многовато, не уменьшалось, как у каждой мамы, так получилось, что выливали. Я пожаловалась врачу, а она дала контакты и сказала не выливать, потому что деткам оно нужно", - вспоминает киевлянка.

Теперь почти половина полочек морозильной камеры у Евгении отведены именно под грудное молоко. За полгода женщине удалось помочь выкормить около 150 младенцев.

"Если есть молоко – буду кормить, сколько могу", – обещает женщина.

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Между тем, в столичном Банке грудного молока жалуются на нехватку донорского молока для недоношенных младенцев. Сотрудники утверждают, что из-за карантинных ограничений кормящие женщины стали реже становиться донорами.

"Этот спад критический. Люди с каждым локдауном все более истощены, что отражается и на нашей работе. Наши холодильники такими опустошенными не были никогд", - рассказали журналистам в Банке грудного молока.

Роженице необходимо только раз приехать лично в Банк грудного молока, чтобы сдать анализы. А дальше женщина может вести обычный образ жизни. Все процедуры – привезти тару, забрать молоко из дома мамы – будут делать курьеры Банка грудного молока.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ выпустили новое руководство по расширению содействия практике грудного вскармливания в медицинских учреждениях, оказывающих услуги матерям и новорожденным, содержащее 10 рекомендаций. Благодаря грудному вскармливанию всех детей в первые 2 года жизни можно было ежегодно спасать более 820 тысяч детей в возрасте до 5 лет.

Автор: Наталя Джума
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ТСН... как туда еще про борщевой набор не прикрутили, странно
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23.11.2021 13:16 Ответить
Інформація позитивна, та чути її від ********** з Г+Г ...
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23.11.2021 13:24 Ответить
Зазвичай, коли бєнін нєлох вляпається в черговий скандал, або вилізе страий ЗЄлін косяк, або в країні срака з цінами, тарифами і і іхтамнєтами, то на г+г показують "котиків".
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23.11.2021 14:02 Ответить
Дай боже здоровья мамочке.
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23.11.2021 13:29 Ответить
феее, я только кушать сел
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23.11.2021 13:52 Ответить
Сиськи не показали...
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23.11.2021 14:32 Ответить
Корова
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23.11.2021 20:45 Ответить
"Вигодувати" 150 (!) немовлят за пів-року??? Немовлятко прикладається до грудей мінімум 8 разів на добу (а так - стільки, скільки попросить...). Але щоб 150...
Може малисьте на увазі мотострілкову роту? Судячи з усього - пропускна здатність тут достатня.
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24.11.2021 14:03 Ответить
 
 