Люстрированный замминистра Януковича, противник ассоциации Украина-ЕС со связями в Москве Демченко руководит украинскими разведслужбами. "Слуги народа" какому народу вы служите? – Бутусов. ВIДЕО

Председатель Комитета по разведке при президенте Украины Руслан Демченко, имеющий связи в Москве, назначен на должность незаконно, в обход закона о люстрации.

Об этом сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире телеканала UA:Перший.

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"Демченко не просто заместитель секретаря СНБО. Проблема не в этом. Проблема в том, что именно под Руслана Демченко 16 июня 2020 года президент Зеленский создал новую должность - начальник комитета по разведке, и таким образом подчинил ему все украинские разведслужбы. Сделал это с нарушением закона о люстрации, поскольку Демченко был первым заместителем министра при Януковиче. Восемь лет назад Демченко был одним из тех, кто отменил подписание ассоциации Украины и ЕС, оправдывал это публично и, таким образом, стал одним из тех, кто повлек за собой революцию. Этому люстрированному человеку со связями в Москве Зеленский подчиняет все украинские разведслужбы. Только этого факта достаточно для того, чтобы сказать о том, что "слуги народа" забыли, на какой народ и на какие разведывательные службы они работают", - сказал Бутусов.

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