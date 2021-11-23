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разведка (4004) Бутусов Юрий (3910) Демченко Руслан (40)

Люстрированный замминистра Януковича, противник ассоциации Украина-ЕС со связями в Москве Демченко руководит украинскими разведслужбами. "Слуги народа" какому народу вы служите? – Бутусов. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Комитета по разведке при президенте Украины Руслан Демченко, имеющий связи в Москве, назначен на должность незаконно, в обход закона о люстрации.

Об этом сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире телеканала UA:Перший.

"Демченко не просто заместитель секретаря СНБО. Проблема не в этом. Проблема в том, что именно под Руслана Демченко 16 июня 2020 года президент Зеленский создал новую должность - начальник комитета по разведке, и таким образом подчинил ему все украинские разведслужбы. Сделал это с нарушением закона о люстрации, поскольку Демченко был первым заместителем министра при Януковиче. Восемь лет назад Демченко был одним из тех, кто отменил подписание ассоциации Украины и ЕС, оправдывал это публично и, таким образом, стал одним из тех, кто повлек за собой революцию. Этому люстрированному человеку со связями в Москве Зеленский подчиняет все украинские разведслужбы. Только этого факта достаточно для того, чтобы сказать о том, что "слуги народа" забыли, на какой народ и на какие разведывательные службы они работают", - сказал Бутусов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
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23.11.2021 14:53
+43
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23.11.2021 15:28
+36
Перший заступник міністра часів Януковича. Охрєнєть. Кого бере на службу. Добре, що хоча б міністрів Зєка не бере.
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23.11.2021 15:02
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24.11.2021 01:08 Ответить
Заковырочка есть, однако... Гипотетически, муйло пошло в открытую... У нас военное положение , без права проведения выборов президента... Клоун - бессменый вожак в несколько сроков(гипотетически). В это время, куда ни глянь, сплошная Абхазия, бо мы с подачи клоуна - еще и в союзе.
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24.11.2021 07:27 Ответить
Всех Люстрантов не Вылюструешь не ПереЛюструешь😂😂😂
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25.11.2021 08:47 Ответить
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