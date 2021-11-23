РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4480 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
9 853 26
война (46904) Донбасс (26945) снайперы (438) ВСУ (5161) Ухман Михаил (234)

"Окопная война": "Пусть дадут нам возможность стрелять в российских оккупантов, а не где-то на полигоне, тогда мы победим", - снайпер ВСУ, псевдоним Тринадцатый. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Почему украинские воины любят снайперское дело? Как остановить российских оккупантов и уменьшить их активность?

Обо всём этом и не только смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Интервью с украинским снайпером позывнойТринадцатый было записано еще в начале лета, однако по определенным причинам не публиковалось. В условиях, когда в разных СМИ начали говорить, что россияне якобы будут нападать на нас масштабнее, этот репортаж как никогда актуален, рассказывает журналист Михаил Ухман.

Наш собеседник на войне с 2014 года. Он рассказал невероятно интересные вещи о снайперском деле и противодействии врагу. Приводим основные его тезисы:

– 95% работы снайпера занимает командная работа: наблюдение за врагом, сбор информации и только 5% можно отдать под сам выстрел.

– В условиях войны мы должны стрелять в окопах, там, где продолжаются боевые действия. Именно так повышается мастерство и минимизируется влияние неприятеля.

– Чем больше мы будем уничтожать московских подонков, тем меньше они захотят ехать в Украину воевать.

Также смотрите: "Окопная война": "Российские наемники стреляют артиллерией большого калибра и попадают в дома мирных украинцев", - жительница Донецкой области. ВИДЕО

– Российские снайперы получают гораздо большее обеспечение, чем мы. Именно поэтому политика украинского государства по отношению к нам должна измениться, как и само обеспечение.

– Россияне пришли к нам как оккупанты. Мы не уезжали в Москву, они пришли с оружием в руках. Они – террористы, а террористов нужно уничтожать.

Кто хочет договориться с террористами, тот предатель Украины...

Смотрите наши репортажи в рубрике "Окопная война" и узнавайте об интересных событиях и людях.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Хоть один человек правду сказал.
показать весь комментарий
23.11.2021 15:12
+10
Какие еще нужны доводы, чтобы понять, что Украиной правят враги.? Страшный сон наяву. Идет война, а нашим снайперам запрещают убивать врагов
показать весь комментарий
23.11.2021 16:00
+10
Браво Тринадцатому!
показать весь комментарий
23.11.2021 16:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть один человек правду сказал.
показать весь комментарий
23.11.2021 15:12 Ответить
Не кизди, срань лапотная, о чем не ведаешь! Продолжай в диван пердеть!!!
показать весь комментарий
23.11.2021 15:44 Ответить
А ты из окопов пишешь?
показать весь комментарий
23.11.2021 16:01 Ответить
Уже нет! Четыре года "писал"!!! Сыновья нынче "пишут"!!! А ты, так понимаю, с дивана!
показать весь комментарий
23.11.2021 16:44 Ответить
Это я ХВэрмеру поясняю, шоб головой думал, а не жопой!
показать весь комментарий
23.11.2021 16:46 Ответить
???
показать весь комментарий
23.11.2021 16:46 Ответить
Сори, этот пост "хвэрмеру" предназначался!
показать весь комментарий
24.11.2021 08:26 Ответить
ВСУ да, а контрснайперские группы нет. Потому что их не на фронте
показать весь комментарий
23.11.2021 16:07 Ответить
Інша частина правди, що і Сапсани і Соколи, і дрони-камікадзе вже 8 рік все розробляються і розробляються. А без них снайперками паРашку не облупиш.
показать весь комментарий
23.11.2021 15:18 Ответить
А ще одна частина правди, що хлопці всеж добряче працюють! Мені син багато чого "цікавого" порозповів!
показать весь комментарий
23.11.2021 15:47 Ответить
По одному в час -8 тыс в год .
показать весь комментарий
23.11.2021 15:16 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 15:20 Ответить
Миротворці.
показать весь комментарий
23.11.2021 15:25 Ответить
Украинцев убивают, а главнокомандующий-пианист в кипе заявляет : "Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите". Чтобы ВСУ не мешали коломойским-пинчукам порешать вопросы: Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
показать весь комментарий
23.11.2021 15:57 Ответить
Какие еще нужны доводы, чтобы понять, что Украиной правят враги.? Страшный сон наяву. Идет война, а нашим снайперам запрещают убивать врагов
показать весь комментарий
23.11.2021 16:00 Ответить
Если б только запрещали..Так еще и оборудованные позиции заставляют в одностороннем порядке покидать, с отходом.
показать весь комментарий
23.11.2021 17:10 Ответить
Браво Тринадцатому!
показать весь комментарий
23.11.2021 16:20 Ответить
Пока буде Зеля, якого ви всі вибрали, будуть стріляти тільки по вас. А вам нізя, бо Вова миротворець і хоче подивитися ху@лу в очі за рахунок ваших життів. І головне, що терористи і російські військові нічого не бояться, вони можуть навіть там не чергувати, Великий Найвєлічайший їх, нашими військами охороняє надійно.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:22 Ответить
вова нє міротворєц, бо вова нє українець, тому йому на срать но те що на фронті бикує москальня і їхні снайпери...
показать весь комментарий
23.11.2021 18:04 Ответить
Золотые слова!
показать весь комментарий
23.11.2021 16:36 Ответить
Удачной охоты!
показать весь комментарий
23.11.2021 17:03 Ответить
Таваріщ Путєн стрєлять в отвєт запрєтіл
показать весь комментарий
23.11.2021 18:07 Ответить
оце і є наші справжні хлопці-миротворці - кожний їхній постріл назавжди "уміротворяєт" чергового окупанта... тоді, як зелені зрадники вже третій рік мріють "просто пєрєстать стрєлять"...
показать весь комментарий
23.11.2021 20:32 Ответить
Здоров'я цьму воїну!
показать весь комментарий
27.11.2021 09:03 Ответить
 
 