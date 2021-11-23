Проект "Без цензуры": Молчание зеленят. Как Банковая отмазывается от обвинений в государственной измене. ВИДЕО

Почему попытки Офиса президента выпетлять из мега-кризиса, вызванного "вагнергейтом", - бестолковые?

Марина Данилюк-Ярмолаева предметно анализирует, что делает Банковая и почему это не поможет Владимиру Зеленскому.

Скорее всего, вы тоже хотели узнать реакцию президента на обвинения в государственной измене. Ну или по крайней мере услышать четкий ответ на упреки экс-главы разведки Василия Бурбы о сливе "вагнеровской" спецоперации. Однако в Банковой как воды в рот набрали и выставили на информационные амбразуры "положительных блоггеров". А еще рассказывают, что на олигархические каналы президент не будет бегать. Что ж, вспоминаем, как раньше Ринат Ахметов не мешал Владимиру Зеленскому приходить к нему на канал "Украина". А при этом объясняем, почему все объяснения слабоваты.