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Винницкая область (918) педофил (490) Нацполиция (15746) учитель (482)

Молодого учителя задержали за развращение учеников в Винницкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

По версии полиции, от действий 24-летнего педагога пострадали несколько детей. Задержать его удалось благодаря тому, что тревогу забили родители школьников.

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Дома у мужчины провели обыск, изъяли телефон и компьютер. Самого его отправили в изолятор временного содержания.

"По предварительной информации криминальной полиции и следствия, от действий педагога пострадали несколько детей. Развратные действия в отношении несовершеннолетних учитель совершал, как во время личного общения, так и в мессенджерах", - говорят в полиции.

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Учителю объявили о подозрении в растлении несовершеннолетних и домогательстве ребенка. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

"Именно благодаря бдительности родителей полицейские предотвратили совершение подозреваемым более тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних", - добавили полицейские.
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Топ комментарии
+12
Или это были дети по лет 15-16 девчата, лишившиеся девственности уже года как 3 назад и просто дрочившие учителя в соцсетях, а он млад и глуп повелся и писал похабщину, какую обнаружили родители. Любим мы судить незная сути.
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23.11.2021 18:05
+8
Родителям надо было забить учителя, а не тревогу.
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23.11.2021 17:45
+5
Смотрю дети чудят...Начать им объяснять как своим , скажут педофил цепляется...Рявкнуть , чтобы горя не случилось --папаня какой-нибудь отмороженный прибежит морду бить...Прохожу мимо , пусть будет природный естественный отбор....
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23.11.2021 17:48
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нет слов...."учитель" мля....
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23.11.2021 17:30 Ответить
24 года - наверняка сразу после института - который "пед" (в хорошем смысле).
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23.11.2021 17:33 Ответить
Родителям надо было забить учителя, а не тревогу.
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23.11.2021 17:45 Ответить
Или это были дети по лет 15-16 девчата, лишившиеся девственности уже года как 3 назад и просто дрочившие учителя в соцсетях, а он млад и глуп повелся и писал похабщину, какую обнаружили родители. Любим мы судить незная сути.
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23.11.2021 18:05 Ответить
Если он что-то делал при личном общении, то не всё так однозначно.
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23.11.2021 18:28 Ответить
Безусловно) Я про то и говорю, что может этот учитель ангел во плоти и жертва ситуации, а может дьявол ,насиловавший бедных детей, все может быть и судить/осуждать нужно только зная правду.
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23.11.2021 18:48 Ответить
з 16 років вже все легально
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23.11.2021 19:33 Ответить
Смотрю дети чудят...Начать им объяснять как своим , скажут педофил цепляется...Рявкнуть , чтобы горя не случилось --папаня какой-нибудь отмороженный прибежит морду бить...Прохожу мимо , пусть будет природный естественный отбор....
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23.11.2021 17:48 Ответить
ти позбувся сoвковостi мислeння. браво
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23.11.2021 22:00 Ответить
Педофилия нового поколения. Макаревич споёт в честь престарелого педофила ...
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23.11.2021 17:53 Ответить
не треба так соромитись зі своїм досвідом з папашою
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23.11.2021 19:35 Ответить
опасный преступник пойман что виды секса под запретом,))
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23.11.2021 19:59 Ответить
По-перше, він підозрюваний. Знаючи нашу міліцію (поліцію) я не можу 100-відсотково довіряти їм. Крім того, в наш час з дітьми дуже багато підстав, реальних причому. Сам одного разу ледве не потрапив в халепу, коли дівчинка просить про допомогу - заблукала у великому місті. Слава яйцям, жінка поруч була, просто відійшла на хвилину в туалет в Епіцентр. А мій син якраз за кутком сховався покурити, бо я знав, що він підкурює, а жінка не знала. І я тут один стою, підходить дівчинка років десяти і просить допомоги. Бачте, заблукала. Зі сльозами на очах. ***, ну як не підказати. І тут вибігають з автоматами. Педофіл!!! Ну, а син все бачив і підбіг. Підстава підстав могла бути. Тепер, навіть якщо дитина тонути буде - зроблю вигляд, що не бачив! Нехай батьки розбираються. Начхати на цю срань усю слов*янську!
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23.11.2021 22:42 Ответить
Что за чушь?
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24.11.2021 09:57 Ответить
Чем отличается педагог от педофила? Педофил действительно искренне любит детей!)))
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24.11.2021 17:38 Ответить
 
 