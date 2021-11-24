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Новости Видео Война в Украине Российские террористы сбили Боинг
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Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Христо Грозев (55)

Грозев: Уверен, мы увидим в суде генерала, отправившего в Украину "Бук", сбивший самолет рейса MH17. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Автор серии расследований о преступлениях российских властей Христо Грозев убежден, что высшее военное руководство России, отдававшее приказ отправить на Донбасс зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого в 2014 году сбили малайзийский Boeing 777, обязательно окажется на скамье подсудимых.

Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

Грозев сказал, что сбили самолет российские солдаты, но они действовали согласно приказу.

"Они работали по схеме, которая была им выдана в закрытых конвертах, они их вскрыли буквально в момент перехода границы. Я не уверен, что они должны сидеть. Они совершили ошибку, но эта ошибка была запрограммирована политическим и военным руководством, которое их отправило туда. Они должны быть названы, но сидеть – скорее всего, нет. Даже по международному закону есть понятие combatant status, то есть если они были в активной армейской цепочке ответственности, то должен сидеть их самый вышестоящий начальник", – объяснил Грозев.

В этой цепочке, отметил он, самый вышестоящий начальник – это президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин, но он обладает определенным иммунитетом.

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"Но иммунитета у генерала, который в нарушение международного закона отправил через границу "Бук" и дал инструкции, нет. Этого человека, я уверен, мы увидим на скамье подсудимых", – сказал расследователь.

Грозев подчеркнул: Россия совершила военное преступление уже в момент, когда решила отправить "Бук" в Украину.

"Российская сторона отправила оружие, которое нельзя использовать в таком ограниченном, автономном режиме. Это оружие предназначено для работы в дивизионном центре управления, где есть центр управления с отдельной радиолокационной системой и отдельная, удаленная, бригадная радиолокационная система, которая находит и определяет, что за воздушное судно летит", – объяснил журналист.

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Он рассказал, что решение, применять "Бук" или нет, обычно принимается после комплексного анализа информации, полученной из трех разных источников.

"В данном случае Россия отправила на украинскую территорию только эту автономную установку. Да, она может стрелять, но эта опция используется, когда во время войны кто-то уничтожил (с помощью артиллерии или авиабомб) твой дивизионный центр управления. Это крайний случай, когда ты уже видишь, что к тебе подлетает самолет противника, и ты стреляешь по нему. Сам факт, что они отправили такую автономную установку без этого всего, – военное преступление. Уже сам факт! Дальше это рецепт ужаса и рецепт трагедии", – сказал журналист.

Он сообщил, что команда Bellingcat продолжает работать над расследованием по этому делу, оно будет опубликовано "в ближайшие месяцы".

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"Мы считаем, что уже вышли на команду, которая была оператором "Бука". Есть серьезные подозрения, кто нажал кнопку, кто отдал ему приказ. Но еще раз повторю: для нас это немного второстепенный антигерой. Основной антигерой – генерал, который дал команду и позволил переехать границу на этом "Буке". Мы имеем серьезную гипотезу, как зовут этого генерала", – сказал Грозев.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
СССР тоже сказал "насрать", когда сбил южнокорейский Боинг. Всё, что потом произошло, все знают.
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24.11.2021 01:51
+12
Коротко - сидіти в Гаазі має путін , крапка !
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24.11.2021 05:56
+11
Добрий ранок Україно!
https://youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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24.11.2021 05:16
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СССР тоже сказал "насрать", когда сбил южнокорейский Боинг. Всё, что потом произошло, все знают.
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24.11.2021 01:51 Ответить
разрешили GPS гражданским использовать ...
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24.11.2021 08:33 Ответить
Срала раися
Да пусть посрет до поры , до времени, пока по шею в говне не окажется
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24.11.2021 01:51 Ответить
А чому це ху#ло має імунітет ? З якого дива ? Він убивця, ботоксне чмо, міжнародний терорист. За такою логікою Каддафі і Хусейн теж мають імунітет ? Грозєв, не тупи !!!
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24.11.2021 02:21 Ответить
Каддафи, на совести которого взорванный над Шотландией самолет, закончил свой жизненный путь с черенком от мотыги в жопе.
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24.11.2021 07:23 Ответить
У Каддафи не было ядерной дубинки.
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24.11.2021 08:26 Ответить
Её тоже можно вставить в жопу, что вполне могут сделать путинские царедворцы. Ведь у всех них дети на Западе.
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24.11.2021 09:20 Ответить
И Ливия благоденствует?
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24.11.2021 08:54 Ответить
Какие правильные выводы) Когда у тебя у власти ПРЕСТУПНИК, то в итоге отвечать будешь и ты...
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24.11.2021 11:51 Ответить
тут следует ради правды все же упомянуть, что тот черенок был водружен в анал хероя, безотносительно сбитого самолета, а несколько по иной причине. Рискую предположить, что в сей пикантный момент, "водрузитель" черенка даже не думал о самолете, что конечно не умаляет ответсвенности гражданина Каддафи.
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24.11.2021 10:22 Ответить
Каддафи иммунитет уже не нужен
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24.11.2021 02:38 Ответить
"Навіть за міжнародним законом є поняття combatant status, тобто якщо вони були в активному армійському ланцюжку відповідальності, то має сидіти їхній найвищий начальник"

А хто в того генерала "найвищий начальник"?
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24.11.2021 04:10 Ответить
Добрий ранок Україно!
https://youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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24.11.2021 05:16 Ответить
среди его фанатов, простого и мудрого нарида, особенно молодежи это только добавит ему рейтинга

- прастой парниша не интелегентишко какой то из прафесаров- может патянуть касяк, выпить - душа кампании на шашлыках, прикольный такой еврейчик, и не скучный, анектод забацать это завсегда..
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24.11.2021 06:25 Ответить
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24.11.2021 07:07 Ответить
побачим на следующий день после парада победы в крыму, через 10 лет как победим корупцию
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24.11.2021 05:17 Ответить
"Командовать парадом буду я"

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24.11.2021 06:21 Ответить
Ця тварина навіть не підписала текст присяги міністра,а "поєлозіла" ручкою з закритим ковпачком по тексту присяги.
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24.11.2021 08:17 Ответить
Коротко - сидіти в Гаазі має путін , крапка !
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24.11.2021 05:56 Ответить
його можуть не довезти. Історія мокшандії каже,що свої ж його і придушать.
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24.11.2021 08:49 Ответить
Сумліваюсь. Швидше ***** його заховає на 2 метри під землю.
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24.11.2021 07:14 Ответить
Всі , ХТО ВОЮЄ ПРОТИ ВКРАЇНИ , згідно ЗУ Є злочинцями, а Грозєв зі своїми роздумам ів висновками на цю тему, нехай, іде лісом, поки що лісом.
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24.11.2021 07:17 Ответить
Грозев, не будь наивным. До суда он не доживёт.
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24.11.2021 07:27 Ответить
Посадка хєнєрала без посадки його кремлівського фюрера - лише половинчасте покарання
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24.11.2021 08:01 Ответить
Да поймите же,без одобрения ***** никто бы не решился сбивать гражданский самолет даже если бы были уверены на все сто что этот самолет украинский а здесь все вешают на какого-то генерала.
Генерал.Генерал скорее умрет от старости чем предстанет перед судом.
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24.11.2021 08:12 Ответить
"Это оружие предназначено для работы в дивизионном центре управления, где есть центр управления с отдельной радиолокационной системой и отдельная, удаленная, бригадная радиолокационная система, которая находит и определяет, что за воздушное судно летит", - объяснил журналист. Источник: https://censor.net/ru/n3301237"
Разве не известно из видео движения колонны, что колонна Буков в полном составе осталась вблизи границы с Украиной на территории РФ и расстояние между известным Буком и дивизионом составляло не более 50-70 км, что вполне достаточно для управления огнем из центра управления?
Да и сам отдельный Бук способен поражать цель, правда, в узком диапазоне по углу склонения.
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24.11.2021 08:25 Ответить
В гробу увидим разве что. Если будет что туда вкинуть после "автокатастрофы".
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24.11.2021 08:31 Ответить
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24.11.2021 08:46 Ответить
Це по-царськи - коли за цапа-відбувайла мінімум генерал. )))
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24.11.2021 09:24 Ответить
На московійі де-факто сцарь - теоретично посада виборна, як це не дивно. Тож усувати сцаря-узурпатора від влади потрібно за рецептами великої жовтневої соціалістичної революції.
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24.11.2021 09:33 Ответить
Наивная уверенность!
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24.11.2021 09:42 Ответить
Грозев наивен, как первоклашка
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24.11.2021 09:57 Ответить
Генералы без приказа даже в туалет не ходят.
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24.11.2021 10:07 Ответить
вряд ли мы его увидим, или сердце подведет или упадет с 20го этажа
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24.11.2021 10:19 Ответить
Ага, "сядут" ...
Быстрее от старости умрут, чем сядут. С нанешней-то европейской бюрократией и "ненадозлитьроссию".
Bellingcat живет за счет очень не хилых европейских и американских грантов и понятно, что ничего другого Грозев сказать не может.
Расследует и на том спасибо.
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24.11.2021 10:22 Ответить
Все понимают, что в паРаше крайнего назначают и он "случайно" подыхает!! А Х.йло будет продолжать лапшу вешать ватникам.. Гнилое болото паРаша!!
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24.11.2021 10:27 Ответить
Як то солдати не мають сидіти??? Вони отримали конверти з наказом і ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ вони відкрили ті конверти.А хіба вони не знали що вони вторглися в іншу державу зі зброєю ? І якщо свідомо виконували наказ вони також терористи як і інші.
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24.11.2021 11:35 Ответить
та які "конверти" шановний - таке все відбуваеться за устною командою...., про які "конверти" він верзе ...
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24.11.2021 18:53 Ответить
Пуйло-***** никогда не сядет, потому , что он уже купил всю европу с потрохами, на 100 лет вперёд!! А эти путинсике жопализы из ЕС типа: Мекркель, Макрон. и прочая мелкая европеская шелупнь, никогда не отважуться сделать жесткий и правдивый шаг против Путина!
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24.11.2021 11:51 Ответить
Тільки не в цій реальності...
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24.11.2021 12:03 Ответить
а хто дав наказ тому и" генералу " , а добродію гроздев...- хто ....отож бо ...сказавши А потрібно говорити і я ...., що , без прямої вказівки пУтлера це відбулося ....
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24.11.2021 18:51 Ответить
 
 