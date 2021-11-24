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выборы (24321) Госдума (1251) паспорт (1134) Россия (91316) Гармаш (134) ОРДЛО (246)

Динамика паспортизации в ОРДЛО заметно снизилась. После выборов в Госдуму Россия потеряла интерес к этому процессу, – Гармаш. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Темпы предоставления российских паспортов жителям ОРДЛО снизились из-за того, что в Кремле утратили интерес к этому процессу.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс активной паспортизации закончился вместе с проведением на территории ОРДЛО выборов в российскую Госдуму. Сейчас паспортизация проводится крайне вяло. У меня нет цифр, я бы не верил российским цифрам, потому что даже на сайте МВД России одни сообщения о паспортизации опровергают предыдущие. Поэтому здесь разная может быть статистика. Единственное, о чем можно говорить абсолютно уверенно – динамика заметно снизилась, интерес к этому процессу в Кремле сейчас пропал", - сказал Гармаш.

Однако, по его словам, паспортизация будет продолжаться.

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"Но, опять же, все упирается в получение паспортов так называемых "республик", только обладатели этих паспортов могут претендовать на получение российского паспорта. А в "республиках" на годы вперед уже расписана очередь – до 2025 года. Поэтому процесс сильно замедлился – в первую очередь, наверное, потому, что Кремль потерял к этому актуальный интерес", - заявил представитель ТКГ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Эти ватники никогда не станут украинцами.
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24.11.2021 09:32
+1
Маасковія кинула дамбаських лохів.
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24.11.2021 09:20
+1
Москалі кажуть що отримало 0,5 млн, це все що лишилось від 7 млн Донбасу? Красиво знищили регіон.
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24.11.2021 10:25
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Маасковія кинула дамбаських лохів.
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24.11.2021 09:20 Ответить
Да наверное уже все получили паспорта
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24.11.2021 09:20 Ответить
Москалі кажуть що отримало 0,5 млн, це все що лишилось від 7 млн Донбасу? Красиво знищили регіон.
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24.11.2021 10:25 Ответить
Поимели и выбросили как использованный презерватив
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24.11.2021 09:21 Ответить
великие малоррсы ордило перестали быть свежими презервативами
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24.11.2021 09:26 Ответить
Паспорт в роїсі, як цупкий туалетний папір.
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24.11.2021 09:30 Ответить
Проте в нас цій інтерес виникне, коли будемо вирішувати, кого з власників ціх пвспортів під сраку депортувати "на Родину", кого залишити, але обмежити в правах до відновлення українського громадянства, якщо будуть заслуговувати.
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24.11.2021 09:31 Ответить
Эти ватники никогда не станут украинцами.
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24.11.2021 09:32 Ответить
Потрібна реклама на каналі ДОМ Хай рашка платить нашим людям пенсію
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24.11.2021 10:00 Ответить
просто все иванушки-дурачки уже получи ярмо раба /с двуглавой курицей/!
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24.11.2021 10:16 Ответить
Dlia cego ordinski pasport jesli s nim nekuda krome raski nepojedis?
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24.11.2021 10:19 Ответить
Автор сам себе противоречит, сначало он пишет что динамика упала из-за снижения интереса Москвы. А потом оказывается что вся проблема в получении паспорта ДНР, очередь мол расписана до 2025.
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24.11.2021 10:22 Ответить
Ну в принципі мордва при бажанні, могла б надрукуати 20 млн паспортів ОРДЛО за тиждень, якби переживали за людей.
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24.11.2021 10:29 Ответить
Егор Лаптев
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24.11.2021 10:30 Ответить
"Снизилась/не снизилась" - уже без разницы. Сейчас там не менее 500 000 человек имеют паспорта РФ. Этого более чем достаточно для прямого вторжения войск РФ в случае силового освобождения Донбасса (а другого и быть не может).
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24.11.2021 10:26 Ответить
Ще влітку Данилов казав про 630 тисяч, зараз за півроку + вибори може під мільйон буде. Можливо паспортизували майже всіх.
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24.11.2021 10:34 Ответить
 
 