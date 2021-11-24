Зеленский для меня умер, страной руководит не он, а Ермак, - Гордон. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Владимир Зеленский для него "умер".
Об этом Гордон сказал в эфире "Украина 24",передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если президент любит выглядеть умным на фоне людей, которые в умственных способностях уступают ему, то это путь в никуда.
"Это еще счастье, что ему попался Ермак, который замкнул на себе абсолютно все. Не зря говорят, что сегодня страной руководит не Зеленский, а Ермак. Я с этим частично согласен. Даже не частично. Я думаю, что Украиной сегодня не руководит Зеленский, я думаю, что руководит Андрей Ермак. Потому что он умный человек, он понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной управлять. Но дальше - пропасть. Дальше - никого, пусто", - отметил журналист.
"После всего он (Зеленский. – Ред.) для меня умер, нет его больше. Править Владимиру Зеленскому – 2,5 года. Я сказал это сейчас. Для меня он закончился, его нет. Дальше – начало конца. Все, что произошло с "вагнеровцами", покушением на свободу слова, с этой ложью бесконечной, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не проведена", - подчеркнул Гордон.
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наоборот - делает лохов более умными шоле...(шоб на очередное лохозрелище башляли)))
постепенно его рука срослась с Зэликом и теперь они неразделимы.
страной управляют вместе.
информацию кацапам сливают вместе
в тюрьме будут сидеть вместе
и закопают их вместе.
https://gordonua.com/news/politics/gordon-mne-kazhetsja-chto-palchevskij-javljaetsja-ne-agentom-a-dejstvujushchim-ofitserom-spetssluzhb-rf-1522980.html
Зеленский пустил продажу земли, сейчас он сделает так что бы он был последний президент.
Ну а потом их будут скопом скупать этих парикмахеров, фотографов и рестораторов.
А скопом они не кого не посадят ни когда.
Задумка Коломойского, Пинчука ясна.
этот шут лысый говорит что Иларионов сказал 1,5 года назад что зеленский всё..
б=лять, 25% знали на выборах что зеленский всё, надо быть гением лысым что б через 2,5 года полного провала это осознать