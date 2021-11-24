Около миллиона украинцев не знают об имеющемся у них гепатите C, - Ляшко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Из-за пандемии уровень тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов снизился.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"По оценочным данным в Украине около миллиона людей не знают об имеющемся у них гепатите С. Каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе", - сказал глава Минздрава.
По его словам, уровень тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов снизился из-за пандемии COVID-19.
"Это снижает уровень выявления этих болезней и откладывает доступ к лечению. Препараты для лечения и ВИЧ-инфекции, и вирусных гепатитов закупаются за средства государственного бюджета, есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев", - пояснил министр.
Топ комментарии
+7 Дмитрий Ч
показать весь комментарий24.11.2021 13:13
+5 молодой рабочий
показать весь комментарий24.11.2021 13:07
+3 Орест Орест
показать весь комментарий24.11.2021 14:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
из Джерома К. Джерома, где главный герой читает медицинскую энциклопедию и находит у себя все болезни, кроме одной. Кажется, родильной горячки.
Группа риска - в основном наркоманы
Читайте внимательно, написано не " исключительно", а "в основном". О том, что группа риска номер 1 - инъекционные наркоманы, вы можете прочитать в любом справочном источнике.
Любой доктор вам скажет, что заражение вич или гепатитом посредсвом полового акта возможно, но не 100%, в отличие от заражения напрямую.
Бытовым путем - контактным, воздушно-капельным и т.д данные болезни не передаются.
Еще есть какие-то претензии?
...
> "Читайте внимательно, написано не " исключительно", а "в основном"."
Шта?... Написано было как раз "исключительно", что не есть правда. Миллион украинцев, не знающих о своём диагнозе гепатита С, все сплошь наркоманы и проститутки?
Я так розумію, пред нами представник секти "якщо нема симптомів, то хвороби нема та нічого лікувати".