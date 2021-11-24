РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4958 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество
37 758 219
Кабмин (13803) сертификат (224) Ляшко Виктор (1319)

Считывание COVID-сертификата через "Дію" станет обязательным, за ненадлежащую проверку - штраф до 170 тыс. грн. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Общественные учреждения должны не только проверять наличие сертификатов, но и считывать QR-код сертификата через приложение "Дія".

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, представители заведений теперь должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать своим смартфоном QR-код COVID-сертификата с помощью приложения "Дія".

Без считывания сертификата документ считается непредоставленным и непроверенным, сказал министр.

"Без проверки и считывания сертификат не считается предоставленным и проверенным. В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав нашел в соцсетях 210 тыс. предложений купить фальшивые сертификаты о вакцинации

Напомним, ранее в Украине в четыре раза сократили срок действия "желтых" COVID-сертификатов.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Побільше трешу. Не вакцинованих з дому не випускату, в закладах - розстрілювати на місці.
показать весь комментарий
24.11.2021 14:20
+45
Так це зобов'язує власників закладів ставити дію на свої смартфони і зчитувати QR код з паперового сертифіката, щоб перевірити його дійсність. Це абсолютно незаконно, ця перевірка не прописана ніде в законодавстві і тому не може бути причиною відмови в доступі в громадське місце!
показать весь комментарий
24.11.2021 14:21
+37
все равно говеную дию не поставлю..
показать весь комментарий
24.11.2021 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
У фантастичних книгах,фільмах і відеоіграх,також вже давно говорили і показували усілякі куар коди.
показать весь комментарий
25.11.2021 02:47 Ответить
Это откуда у обычного украинца может быть 150 000 грн. на оплату штрафа?! Почки продать и глаза? Или будут из квартир выгонять людей и землю отбирать?!
И эта власть хочет добра своим гражданам?
Эти нелюди хотят видеть украинцев здоровыми и богатыми?
На фоне этих законопроектов, забота о здоровье граждан через вакцинацию выглядит ооочень неубедительно....
показать весь комментарий
25.11.2021 07:43 Ответить
Будет не обычный человек платить такую сумму а тот в чьё заведение заходит этот человек, тоисть для частных предпринимателей. У них такие деньги есть
показать весь комментарий
25.11.2021 07:50 Ответить
Глубоко ошибаетесь, частных предпринимателей уже задавили , еще до ковида, а ковид их просто добивает!
показать весь комментарий
25.11.2021 12:29 Ответить
А у кого нет смартфона ? Сейчас не у каждого имеется мобильный телефон , не говоря о смартфоне. После повышения расценок мобильными операторами на тарифные планы , пользователей ещё будет меньше.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:02 Ответить
Є багато людей, у яких немає смарттелефонів. Що робити їм?!!😊
показать весь комментарий
25.11.2021 09:24 Ответить
Зелёные дилетанты во всей красе, возложить на людей обязанности не дав им законные на то полномочия, а другими словами передать свои обязанности на "пересичних" это очень умнО. С каких это таких буёв я должен предоставить свои персональные данные и информацию о своём здоровье незнакомому человеку да ещё и на личный телефон? Уху ели, видимо....
показать весь комментарий
25.11.2021 09:27 Ответить
Это уже напоминает маразм шизофреников. Не так страшен ковид, как идиоты во власти.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:41 Ответить
Схоже, що червоний терор повернувся, хоча й іншими методами. Виконавці ті ж самі, точніше їхні нащадки.
показать весь комментарий
25.11.2021 15:52 Ответить
Не буду.Це МОЄ ОСОБИСТЕ!
показать весь комментарий
25.11.2021 16:28 Ответить
этот ляшко вообще с катушек съехал
показать весь комментарий
25.11.2021 18:37 Ответить
Вот кто такие дебильные штрафы придумывает? От 34 до 170 тысяч грн?!
С коррупцией они борются!
показать весь комментарий
25.11.2021 21:17 Ответить
18 марта,когда умирала тысяча челов, зелька предоставил в ВЭФдолбанную Дию...это ужас,что он ****,сын сатаны сотворил .см вид зеле пустомеле https://youtu.be/plbVbKVrfDc
показать весь комментарий
11.04.2022 14:59 Ответить
18 марта,когда Мариуполь под завалом,зелька предоставил в ВЭФ документ Дию.его похвалит сам Сатана.
показать весь комментарий
11.04.2022 15:09 Ответить
Страница 3 из 3
 
 