В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт "Единой России". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 ноября, в центре Киева прошел митинг противников вакцинации COVID-19. Из-за протеста в столице полиция перекрывала движение транспорта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня с утра под зданием Верховной Рады в Киеве стартовала акция протеста антивакцинаторов. Далее они двинулись маршем по центру столицы через здание Кабмина, Майдан Незалежности к зданию СБУ.

Митингующие требовали отменить карантинные ограничения, а также освобождение их лидера Остапа Стахива, которого суд арестовал на два месяца с залогом 998 тысяч гривен по подозрению в призывах к насильственному изменению конституционного строя в Украине.

В руках протестующие держат плакаты с лозунгами против вакцинации. Выкрикивают "Свободу Остапу Стахиву". Отметим, что на плакатах также размещены QR-коды, которые при сканировании ведут на сайт партии власти РФ "Единая Россия".



















































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Отметим, что по всему миру и в Украине проводится вакцинация населения против коронавируса. На данный момент вакцинация – это единственный научно доказанный способ защитить себя от коронавирусной болезни.