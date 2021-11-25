В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт "Единой России". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 24 ноября, в центре Киева прошел митинг противников вакцинации COVID-19. Из-за протеста в столице полиция перекрывала движение транспорта.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сегодня с утра под зданием Верховной Рады в Киеве стартовала акция протеста антивакцинаторов. Далее они двинулись маршем по центру столицы через здание Кабмина, Майдан Незалежности к зданию СБУ.
Митингующие требовали отменить карантинные ограничения, а также освобождение их лидера Остапа Стахива, которого суд арестовал на два месяца с залогом 998 тысяч гривен по подозрению в призывах к насильственному изменению конституционного строя в Украине.
В руках протестующие держат плакаты с лозунгами против вакцинации. Выкрикивают "Свободу Остапу Стахиву". Отметим, что на плакатах также размещены QR-коды, которые при сканировании ведут на сайт партии власти РФ "Единая Россия".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Отметим, что по всему миру и в Украине проводится вакцинация населения против коронавируса. На данный момент вакцинация – это единственный научно доказанный способ защитить себя от коронавирусной болезни.
Пожалуйста, подождите...
через месяц-два эта волна захлестнёт планету
поэтому преступники спешат: им необходимо как можно быстрее вколоть ядовитый шмурдяк большинству населения
следите за маркировкой шмурдяка: если в конце кода цифра 1 - можно колоться, это физраствор
если цифра 2 - вы умрёте через год-два от "сопутствующих" заболеваний
а если 3 - это рак или СПИД
про колобок
во всём мире начались случаи внезапной смерти ВАКЦИНИРОВАННЫХ людей
через месяц-два эта волна захлестнёт планету
поэтому преступники спешат: им необходимо как можно быстрее вколоть ядовитый шмурдяк большинству населения
следите за маркировкой шмурдяка: если в конце кода цифра 1 - можно колоться, это физраствор
если цифра 2 - вы умрёте через год-два от "сопутствующих" заболеваний
а если 3 - это рак или СПИД
А хто є "ЗЛО"?..
Наприклад, як так, що Російська Православна Церква на Росії закликає вакцинуватися, а в Україні навпаки організовує протести "антиваксів"?
РПЦ - це секта сатаністів , МОРДОР це ЗЛО!
В Польщі чи Туреччині цю худобу розігнали б кийками і собаками за 10 хвилин.
Ватники путина в Москве не выступают им там секир башка выступить против спутника.
Ми пам ятаємо ці "Нє всьо так однозначно" у 2014 році.
Увага! Термінова інформація!
24.11.2021р. в Києві рух ПРАВА ЛЮДИНИ провів акцію ЗА права та свободи! ЗА конституційний лад!
‼️ ‼️ ‼️ ‼️ ‼️
Щойно надіслали факти:
хтось приніс плакати з qr-кодами, які жодного відношення до руху ПРАВА ЛЮДИНИ не мають.
В цей же день в столиці одночасно проходило 6 акцій.
Перевірили: код веде на сайт партії Росії.
Стверджуємо, що дані плакати - це провокація та дискредитація руху.
Рух ПРАВА ЛЮДИНИ не несе відповідальності за неузгоджені матеріали.
https://t.me/pravaliudyny/63
У березні 1848 р. в Австрійській імперії вибухнула революція, що дала поштовх й українському національно-визвольному рухові. 2 травня у Львові було створено Головну Руську Раду, яка займала лояльне становище щодо австрійської влади. І коли в червні на ратуші Львова з'явився синьо-жовтий прапор, члени Ради поспішили відмежуватися, заявивши, що "то не русини оучинили, й наветь не знають, кто тое оучинивь". Однак уже в жовтні Головна Руська Рада оголосила своїм гербом золотого лева на блакитному тлі, а прапором - синьо-жовтий стяг.
20 вересня Головна Руська Рада видає відозву до українського народу в справі організації загонів Національної гвардії. У Стрию, Дрогобичі, Яворові, Бережанах та інших містах і селах створюються такі загони, освячуються сині хоругви із золотим "Руським левом". Звертаючись від сільських громад до Ради, "много депутованих просили, даби їм для села зараз штандар руський зо Львова спровадити, ібо тут нема добрих ремісльників, котрії би такий штандар чесно зділати могли". Тому широкого вжитку набули прапори з двох горизонтальних смуг "у руських барвах" - синьо-жовті та жовто-сині.
Описуючи перший з'їзд українських вчених у Львові, Я. Головацький подає: " Красно прибраніи стены поразили сильнымъ впечатлениемъ очи всехъ присутствовавшихъ. Першій разъ Русины узрелися въ месци, гдє имъ все припоминало народность. - Под образомъ державного монарха спочило две, хоругви синожовти… окна и столпы украшени були народними барвами - при сихъ последнихъ стремели по паре прапоровъ тоже синожовтом барвы"…
Ось як описує тлумачення кольорів прапора сам Яків Головацький:«Синій колір, як чисте небо південної Русі, ясний, погідливий, як душа щирого не скаженного Русина, зображав мир і спокій, якого до розвитку нашого народного потреба. Золотий колір, як ті зірниці на яснім небі, зображали ясне світло, до якого нам прагнути належить.»
https://matrix-info.com/istoriya-derzhavnogo-prapora-na-zahodi-********/
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё." - Адольф Гитлер
Марш имбецилов. Колаедр, Годзилла, 5G, радиолокация, глобалисты - все смешалось в черепных коробках.
РЕАЛИЗАЦИЕЙ права на охрану здоровья есть прививка!
Забавно то,что ярые ваксеры плюются на шляшко.Но чего вдруг?Он же вас любимых переживает!У этого ***** уже руки чешутся,так он хочет всем нам вколоть бустерную дозу,тварюка недоделанная.