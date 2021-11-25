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В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт "Единой России". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 24 ноября, в центре Киева прошел митинг противников вакцинации COVID-19. Из-за протеста в столице полиция перекрывала движение транспорта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня с утра под зданием Верховной Рады в Киеве стартовала акция протеста антивакцинаторов. Далее они двинулись маршем по центру столицы через здание Кабмина, Майдан Незалежности к зданию СБУ.

Митингующие требовали отменить карантинные ограничения, а также освобождение их лидера Остапа Стахива, которого суд арестовал на два месяца с залогом 998 тысяч гривен по подозрению в призывах к насильственному изменению конституционного строя в Украине.

В руках протестующие держат плакаты с лозунгами против вакцинации. Выкрикивают "Свободу Остапу Стахиву". Отметим, что на плакатах также размещены QR-коды, которые при сканировании ведут на сайт партии власти РФ "Единая Россия".

В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 01
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 02
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 03
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 04
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 05
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 06
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 07

В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 08
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 09
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 10
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 11
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 12
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 13
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 14
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 15
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 16
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 17
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 18
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 19
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 20
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 21
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 22
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 23
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 24
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 25
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 26
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 27
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 28
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 29
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 30
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 31
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 32
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 33
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 34
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 35
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 36
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 37
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 38
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 39
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 40
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 41
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 42
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 43
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 44
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 45
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 46
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 47
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 48
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 49
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 50
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 51
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 52
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 53
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 54
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 55
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 56
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 57

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Отметим, что по всему миру и в Украине проводится вакцинация населения против коронавируса. На данный момент вакцинация – это единственный научно доказанный способ защитить себя от коронавирусной болезни.
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Топ комментарии
+34
Єдинороси бастують в Києві.
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24.11.2021 16:14
+25
Да уже б сразу с расеянскими тряпками ходили а то стесняются.
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24.11.2021 16:14
+22
Хорошо, что во времена вакцинации от оспы интернета не было. А то из-за таких как ты человечество вымерло б нахер..
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24.11.2021 16:22
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Дебіл...
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24.11.2021 18:00 Ответить
Путинская пид@₽@сня попалилась😁
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24.11.2021 17:44 Ответить
во всём мире начались случаи внезапной смерти ВАКЦИНИРОВАННЫХ людей
через месяц-два эта волна захлестнёт планету
поэтому преступники спешат: им необходимо как можно быстрее вколоть ядовитый шмурдяк большинству населения
следите за маркировкой шмурдяка: если в конце кода цифра 1 - можно колоться, это физраствор
если цифра 2 - вы умрёте через год-два от "сопутствующих" заболеваний
а если 3 - это рак или СПИД
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24.11.2021 17:47 Ответить
Тото я дивлюся у Ізраїлі кожен другий дім пустий стоїть нині , вакцина подіяла ((( І де ви беретеся ? Самі дебіли , *********** обрали довбня , і далі вам не йметься , дідько б вас побрав !
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24.11.2021 18:59 Ответить
Хіба їх хтось змушує вакцинуватися? Карантинні обмеження викликані перевантаженням лікарень. Тільки но ті кому не пощастило там опинитися звільнять їх, оголошення про карантини та яскраві кольори на мапі України знову зникнуть. А оті бабери нарешті зможуть придбати собі шинель чи праду.
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24.11.2021 18:18 Ответить
Это уже сметуны? Или еще нет?
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24.11.2021 18:24 Ответить
Щось їхній ОСТАП дуже схожий на нашого "бубочку"... Чи я один це помітив?
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24.11.2021 18:31 Ответить
Акція, організована нашим ворогом - ху_лостаном з метою визволити свого агента Стахіва. Використовуються як дурники з московського патріархату так і упороті антиваксери. Нічого страшного, це природній відбір у дії, скоро цих навіжених стане набагато менше.
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24.11.2021 18:42 Ответить
ЭТО стоит повторить:
про колобок

во всём мире начались случаи внезапной смерти ВАКЦИНИРОВАННЫХ людей
через месяц-два эта волна захлестнёт планету
поэтому преступники спешат: им необходимо как можно быстрее вколоть ядовитый шмурдяк большинству населения
следите за маркировкой шмурдяка: если в конце кода цифра 1 - можно колоться, это физраствор
если цифра 2 - вы умрёте через год-два от "сопутствующих" заболеваний
а если 3 - это рак или СПИД
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24.11.2021 18:43 Ответить
Антивакси і вірус. Головне - це щоб виглядати солідно.
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24.11.2021 18:49 Ответить
Не надо им вакцинироваться. Дайте эволюции и естественному отбору делать свою работу.
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24.11.2021 18:56 Ответить
Не всё так просто. Если бы вирус был так разборчив и прилипал только к ним. К сожалению, эти /..../ разносят заразу. И у нас такие дебилы есть. Одна активная шизанутая (с философским образованием!) на митинге в Вильнюсе в прошлом месяце так и заявила: "...Это наше тело. И мы не позволим вам (властям) лишать нас ПРАВА болеть и умирать!" 😫😡
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24.11.2021 19:45 Ответить
"Рюзьге" такі недолугі, що методички не змогли дотепні зробити🤣
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24.11.2021 19:07 Ответить
"...Світовий заговір сил зла проти Бога і людства".
А хто є "ЗЛО"?..
Наприклад, як так, що Російська Православна Церква на Росії закликає вакцинуватися, а в Україні навпаки організовує протести "антиваксів"?
РПЦ - це секта сатаністів , МОРДОР це ЗЛО!
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24.11.2021 19:10 Ответить
Обезьяни попутали, єто на расии кюаркоди.
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24.11.2021 19:22 Ответить
От людям делать нехер.
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24.11.2021 19:28 Ответить
"Я жива людина. Я кацапська худоба. Я хочу 100 гривень за годину безробіття".
В Польщі чи Туреччині цю худобу розігнали б кийками і собаками за 10 хвилин.
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24.11.2021 19:29 Ответить
Весь світ піднімається за права людини і порушення їх конституційного права вибору. Згідно вашої риторика вони всі путінські заробітчани?
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24.11.2021 21:08 Ответить
Весь світ захищається від ковіду вакцинацією, і тільки проплачені жебраки за 100 гривень виходять на мітинги та постять люту дічь на форумах, від якої у нормальних людей коси дибки стають.
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24.11.2021 21:38 Ответить
Ватники путина выступают в Киеве.

Ватники путина в Москве не выступают им там секир башка выступить против спутника.
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24.11.2021 20:26 Ответить
неожиданно ))
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24.11.2021 20:37 Ответить
Навпаки.
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24.11.2021 21:42 Ответить
А вони точно громадяни України й знають - як виглядає український прапор?
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24.11.2021 20:42 Ответить
на некоторых фото они несут их вверх ногами
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24.11.2021 21:25 Ответить
а за чей счет сей банкет, стесняюсь спросить?))...какая бл. качать страну начала?))..менты, конторские, где заказчики этого говносброда киевского?
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24.11.2021 21:54 Ответить
Головне заслати своїх людей до любої акції протесту в Україні і Зе влада може сказати що це рука Кремля
Ми пам ятаємо ці "Нє всьо так однозначно" у 2014 році.

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24.11.2021 21:56 Ответить
Чем больше антивакцинаторов - тем меньше антивакцинаторов
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24.11.2021 21:57 Ответить
Ваксерсман, меньше бухай.
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24.11.2021 22:44 Ответить
Всем добрый вечер! Читаю комменты, и охереваю! Как все паскудят митингующих! И добрая половина тех, кто паскудит-под другой новостью, где Ляшко говорит про ужесточение карантина- писали совершенно противоположное. Не поленился, сравнил их. И власть хреновая, и законы нарушают, и надо действовать .... И т.д. и т.п. И вот этим двуличным показали QR код! И он ведёт... Куда то.... Люди, а вы не подумали что это могла быть провокация? Ведь на этом митинге были очень уважаемые люди ( адвокаты, юристы). Они то точно не заинтересованы быть агентами кремля. Зачем вы паскудите людей, имеющих другое мнение от вашего?! Я не против вакцинации. Я противник того, как мне ее навязывают, нарушая половину Конституции. Ещё и закон приняли в первом чтении, о конфискации ,,заражённого,, имущества. Так почему люди не могут выйти чтоб отстоять свои права? Ах да.. московиты все проплатили. В будний день не работают.. каждый третий московский агент.. Да тут в чате каждый второй ольгиевский поц! Тут некоторые хвастаются, что Файзером уже уколотые. Так я вижу, как вас штырит! А мозги включить слабо? Ещё весной кричали, что в Украине нет установок, чтоб хранить Файзер. А он храниться при очень низкой температуре. -70 вроде. Может ниже. И тут вдруг Файзером колят в каждой подворотне! Откуда столько установок появилось? Это всего лишь один из многих вопросов. Я не отрицаю этот Ковид. У меня переболела вся семья, брат с семьёй, родители. И Слава Богу что никто не загремел в больничку. Но так как сейчас идёт навязывание вакцинации, я начинаю думать ,, а был ли мальчик ( Ковид)?,, Оказывается процент смертности меньше чем у гриппа. И компания Файзер прикинула прибыль на следующий год в 36 млрд. баксов. И не рекомендуют прививаться Генштаб НАТО, компьютерные и аналитические отделы НАТО, Командный состав кораблей ВМФ, пилотов самолётов ( военных и гражданских) , машинистов поездов, и крупные транспортные фирмы, которые занимаются перевозкой продуктов. Это все по EU. Почему? Да потому что в Израиле уже очень много смертей после вакцинации! И тоже стараются умалчивать. В Израиле каждый вакцинированный неделю находится под наблюдением врача и в изоляции. Потому что вакцинированный является заразным, и является переносчиком болезни. Евреи дураки? Не, мы умнее...! А они дураки. Так может стоит подумать, что происходит вокруг? Кто хочет- пусть вакцинируется, кто не хочет- не вакцинируется. Все просто! Уже в EU кричат, что палку перегибают с вакцинацией! Вы хоть знаете, что почти в каждой стране в Европе люди выходят на митинги? Включая Швейцарию? И почти каждый день? Зато по ящику это называют ,,беспорядки,,. В Украине это показывают? Хватит паскудить тех, кто имеет свое, другое мнение. Укололся-свалил в сторону и сопи в две дырки! Потому что из за этого Ковида забыли про другие страшные болезни ( туберкулёз, гепатит, онкология...) которые никуда не исчезли. Зато нам каждый день вкладывают в уши, сколько умерло от Ковида! Я высказал свою точку зрения! Будьте благоразумны и уважайте друг друга. А тем кто на меня сейчас набросится, я отвечу заранее- идите на ХЕР! И перечитайте сначала, если не поняли о чем я!
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24.11.2021 22:37 Ответить
16:48
Увага! Термінова інформація!
24.11.2021р. в Києві рух ПРАВА ЛЮДИНИ провів акцію ЗА права та свободи! ЗА конституційний лад!
‼️ ‼️ ‼️ ‼️ ‼️
Щойно надіслали факти:
хтось приніс плакати з qr-кодами, які жодного відношення до руху ПРАВА ЛЮДИНИ не мають.
В цей же день в столиці одночасно проходило 6 акцій.
Перевірили: код веде на сайт партії Росії.
Стверджуємо, що дані плакати - це провокація та дискредитація руху.
Рух ПРАВА ЛЮДИНИ не несе відповідальності за неузгоджені матеріали.
https://t.me/pravaliudyny/63
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24.11.2021 22:52 Ответить
Поправлюсь, ошибся. Прибыль Файзер в миллионах.
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25.11.2021 00:00 Ответить
Отлично сказано. Но глаза и уши у оппонентов отсутствуют.
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25.11.2021 08:47 Ответить
Хорошо правило Геббельса выучил - 40% на 60%.
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25.11.2021 09:48 Ответить


У березні 1848 р. в Австрійській імперії вибухнула революція, що дала поштовх й українському національно-визвольному рухові. 2 травня у Львові було створено Головну Руську Раду, яка займала лояльне становище щодо австрійської влади. І коли в червні на ратуші Львова з'явився синьо-жовтий прапор, члени Ради поспішили відмежуватися, заявивши, що "то не русини оучинили, й наветь не знають, кто тое оучинивь". Однак уже в жовтні Головна Руська Рада оголосила своїм гербом золотого лева на блакитному тлі, а прапором - синьо-жовтий стяг.

20 вересня Головна Руська Рада видає відозву до українського народу в справі організації загонів Національної гвардії. У Стрию, Дрогобичі, Яворові, Бережанах та інших містах і селах створюються такі загони, освячуються сині хоругви із золотим "Руським левом". Звертаючись від сільських громад до Ради, "много депутованих просили, даби їм для села зараз штандар руський зо Львова спровадити, ібо тут нема добрих ремісльників, котрії би такий штандар чесно зділати могли". Тому широкого вжитку набули прапори з двох горизонтальних смуг "у руських барвах" - синьо-жовті та жовто-сині.

Описуючи перший з'їзд українських вчених у Львові, Я. Головацький подає: " Красно прибраніи стены поразили сильнымъ впечатлениемъ очи всехъ присутствовавшихъ. Першій разъ Русины узрелися въ месци, гдє имъ все припоминало народность. - Под образомъ державного монарха спочило две, хоругви синожовти… окна и столпы украшени були народними барвами - при сихъ последнихъ стремели по паре прапоровъ тоже синожовтом барвы"…

Ось як описує тлумачення кольорів прапора сам Яків Головацький:«Синій колір, як чисте небо південної Русі, ясний, погідливий, як душа щирого не скаженного Русина, зображав мир і спокій, якого до розвитку нашого народного потреба. Золотий колір, як ті зірниці на яснім небі, зображали ясне світло, до якого нам прагнути належить.»
https://matrix-info.com/istoriya-derzhavnogo-prapora-na-zahodi-********/
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24.11.2021 22:57 Ответить
если б не объяснили, что этот куар код ведет на сайт единой россии - никогда бы и не узнал, а вообще интересный подход- зашифрованные знаки посылают в массы агенты кремля среди белого дня в Киеве!
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25.11.2021 00:01 Ответить
Брехня в стиле Геббельса , попробовал на всех найденных фотографиях , не просто никуда не ведет , но и не определяется как QR код! Ради интереса нашел в интернете фото других QR кодов , iPhone прекрасно их различает и предлагает сайты! Пользуются пропагандой по науке Гитлера-Геббельса.
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё." - Адольф Гитлер
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25.11.2021 01:16 Ответить
Як не опріділяєцця? Та ось же ж ясно видно кацапо-хвошиздський код! )))

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25.11.2021 02:21 Ответить
Посмотрел видео интервью с некоторыми из этих маршунов.

Марш имбецилов. Колаедр, Годзилла, 5G, радиолокация, глобалисты - все смешалось в черепных коробках.
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25.11.2021 01:43 Ответить
"Каждый человек имеет естественное неотъемлемое и непреложное право на охрану здоровья"
РЕАЛИЗАЦИЕЙ права на охрану здоровья есть прививка!
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25.11.2021 10:30 Ответить
Там вроде бы Усик на одном из фото,в коричневой шапке.
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25.11.2021 14:00 Ответить
Даёшь шляшко 100500 вакцин в голову!
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25.11.2021 14:01 Ответить
Чем вакцинирован,если что,но отношусь к этому всему с недоверием.
Забавно то,что ярые ваксеры плюются на шляшко.Но чего вдруг?Он же вас любимых переживает!У этого ***** уже руки чешутся,так он хочет всем нам вколоть бустерную дозу,тварюка недоделанная.
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25.11.2021 14:04 Ответить
Сам вакцинирован*
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25.11.2021 14:05 Ответить
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