РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13733 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
16 849 53
Бутусов Юрий (3916) ЧВК Вагнера (1281) Христо Грозев (55)

"Бутусов - смелый человек. Он смелее меня", - Грозев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Автор серии расследований о преступлениях российских властей Христо Грозев назвал смелым человеком главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев сказал в интервью изданию "Гордон", отвечая на вопросы о заявлениях Бутусова о работе главы комитета разведки Руслана Демченко и руководителя ОП Андрея Ермака на российские спецслужбы.

"У него высокие ставки и, надеюсь, что ему есть чем их поддержать. Я работаю только на основе данных, и не имея их, не назвал бы кого-то шпионом. Бутусов - смелый человек. Смелее, чем я. Мы немного иначе работаем - зануднее. Заявляем только то, на что доказательств имеем 300 процентов. Часто это кажется робким и скучным. Я надеюсь, что у него есть доказательства того, о чем говорит", - сказал Грозев.

Смотрите также: Люстрированный замминистра Януковича, противник ассоциации Украина-ЕС со связями в Москве Демченко руководит украинскими разведслужбами. "Слуги народа" какому народу вы служите? – Бутусов. ВIДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
Респект Бутусову та Грозєву!

Ми маємо їх підтримати!

Єрмака та Демченко, а також Татарова, Слюсарева - ГЕТЬ!
показать весь комментарий
24.11.2021 18:38
+22
Грозєв не громадянин України. Йому байдуже.
А в нас дійсно високі ставки. Існування держави під питанням.
Зеленський сам призначає зашкварених українофобів на посади. Ніхто інший цього не робить.
Які висновки ?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:45
+17
А пам'ятаєте, як це Горндон обіцяв застрелитись, якщо Сапля не виправдає його сподівань?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект Бутусову та Грозєву!

Ми маємо їх підтримати!

Єрмака та Демченко, а також Татарова, Слюсарева - ГЕТЬ!
показать весь комментарий
24.11.2021 18:38 Ответить
Бутусов - смілива людина.-Таки да." Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? Ю.Бутусов. 23.07.18" .
показать весь комментарий
24.11.2021 18:40 Ответить
А пам'ятаєте, як це Горндон обіцяв застрелитись, якщо Сапля не виправдає його сподівань?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:44 Ответить
еврей может застрелиться только из собсвенного обреза иначе это опасно
показать весь комментарий
24.11.2021 22:21 Ответить
За кого соромно?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:55 Ответить
Грозєв не громадянин України. Йому байдуже.
А в нас дійсно високі ставки. Існування держави під питанням.
Зеленський сам призначає зашкварених українофобів на посади. Ніхто інший цього не робить.
Які висновки ?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:45 Ответить
Зеле призначили заступника його директора ермака. Тепер ним керуватиме мертвечук, проти якого він бореться.
показать весь комментарий
24.11.2021 18:48 Ответить
Якщо зе не зрадник, то він надзвичайно тупа особина.
показать весь комментарий
24.11.2021 18:52 Ответить
Чому ви виключаєте можливiсть спiвiснування обох варiантiв?
показать весь комментарий
24.11.2021 19:18 Ответить
дійсно і зрадник і тупа особ
показать весь комментарий
24.11.2021 20:01 Ответить
Тупий зрадник.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:19 Ответить
При его уровне интеллекта и познаниях в политике крутить им не смог бы только очень ленивый. Потому и просунули.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:49 Ответить
І що з того ? Давайте оцінювати його дії як президента. У вас є претензії ?
Вам зеленський краще ? Чим ? Відстоюйте свою думку.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:11 Ответить
Все ж таки, бачу, ви небайдужий до зелені.
І плювати вам на занепад в армії, вчинений його ручками.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:12 Ответить
А ви хотіли, щоб в збанкрутілої країни одразу взялись натівські війська ?
Пік занепаду прийшовся на початок 2014. Далі армія таки отримала фінансування. І розвиток. Вам все не так було ? Но наші люди краще не вміють. Це вам не кіношка з фантастичними перетвореннями. Я наочно бачила яка армія була і яка стала. Зараз ми десь в 2015.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:27 Ответить
Бо ви флудите.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:27 Ответить
Методички меняйте, эта уже очень устарела.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:03 Ответить
Спростуйте, якщо маєте докази . Але після кількох дивних смертей, я, дійсно, переймаюся небезпекою Бутусова, Лєроса, Соколової та ще кількох розслідувачів. І це не буде постанова а ля 'шофьор шефіра' за сцынарием Ленки впопучленки , т.е. мусора волка тамбовского. І за це відповідатиме саме зельцман, бо це всі його куми, сусіди, соквартальці, яких воно припхало до влади! Зеля, йди в сраку разом зі своїм коханцем д'єрьмаком!"
показать весь комментарий
24.11.2021 19:18 Ответить
Я Вас пiдтримую, вчора писав на Форумi на цю тему. Бутусов не термiнатор, а людина, йому треба охорона
показать весь комментарий
24.11.2021 21:08 Ответить
Бутусов действительно смелый, это не обсуждается даже + патриот Украины
- иногда удивляешься что он еще живой...
показать весь комментарий
24.11.2021 19:21 Ответить
Ми трохи інакше працюємо - більш занудно. Заявляємо тільки те, на що доказів маємо 300-та відсотків. Часто це видається несміливим і нудним. Я сподіваюся, що він має докази того, про що говорить", - сказав Грозєв. Джерело: https://censor.net/ua/v3301404
ххх
Ви не занудно працюєте. Ви працюєте професійно. І якщо кажете про щось, то це дійсно так.
Без припущень та фантазій
показать весь комментарий
24.11.2021 19:40 Ответить
Автор серії розслідувань про злочини російської влади Христо Грозєв назвав сміливою людиною головного редактора Цензор Джерело: https://censor.net/ua/v3301404


Головне щоб живі були - радянські "Надо умєрєть за страну" пішли у минуле на звалище
показать весь комментарий
24.11.2021 20:15 Ответить
Я кроме Цензора и Укрнет и Ютуба больше нигде новостей не узнаю
показать весь комментарий
24.11.2021 20:49 Ответить
Абсурд, но оказывается офис украинского Ютуба до сих пор где находится ?
В Москве!
Так что имейте ввиду . Надо всегда нескллько СМИ читать, есть езе Зеркало Недели, День, Украинский Тиждент, Левый Берег тот де Униан , Апостроф, НВ, раио Эра
показать весь комментарий
24.11.2021 21:06 Ответить
А теперь перечитайте пост того, кому вы ответили и вы увидите откуда 73%
показать весь комментарий
24.11.2021 22:29 Ответить
Так! Дуже смілива! Мало таких!

Дякую, Юрію!
показать весь комментарий
24.11.2021 22:33 Ответить
И за зелёного топил, аж кишки рвал.
Пусть жрёт теперь. Не обляпается
Фу
показать весь комментарий
25.11.2021 02:58 Ответить
"Он смелее меня". Даже смелее самого его.. Однако какое у этого Грозева самомнение.
показать весь комментарий
25.11.2021 05:25 Ответить
з такою кришою і ти був би сміливий
показать весь комментарий
25.11.2021 16:35 Ответить
Бутусова я зауважал как никогда, после того как он в лицо сказал случайному президенту всё, что о нём думают умные люди.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:59 Ответить
 
 