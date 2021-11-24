"Бутусов - смелый человек. Он смелее меня", - Грозев. ВИДЕО

Автор серии расследований о преступлениях российских властей Христо Грозев назвал смелым человеком главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев сказал в интервью изданию "Гордон", отвечая на вопросы о заявлениях Бутусова о работе главы комитета разведки Руслана Демченко и руководителя ОП Андрея Ермака на российские спецслужбы.

"У него высокие ставки и, надеюсь, что ему есть чем их поддержать. Я работаю только на основе данных, и не имея их, не назвал бы кого-то шпионом. Бутусов - смелый человек. Смелее, чем я. Мы немного иначе работаем - зануднее. Заявляем только то, на что доказательств имеем 300 процентов. Часто это кажется робким и скучным. Я надеюсь, что у него есть доказательства того, о чем говорит", - сказал Грозев.

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