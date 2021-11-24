"Бутусов - смелый человек. Он смелее меня", - Грозев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Автор серии расследований о преступлениях российских властей Христо Грозев назвал смелым человеком главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев сказал в интервью изданию "Гордон", отвечая на вопросы о заявлениях Бутусова о работе главы комитета разведки Руслана Демченко и руководителя ОП Андрея Ермака на российские спецслужбы.
"У него высокие ставки и, надеюсь, что ему есть чем их поддержать. Я работаю только на основе данных, и не имея их, не назвал бы кого-то шпионом. Бутусов - смелый человек. Смелее, чем я. Мы немного иначе работаем - зануднее. Заявляем только то, на что доказательств имеем 300 процентов. Часто это кажется робким и скучным. Я надеюсь, что у него есть доказательства того, о чем говорит", - сказал Грозев.
Пожалуйста, подождите...
Ми маємо їх підтримати!
Єрмака та Демченко, а також Татарова, Слюсарева - ГЕТЬ!
А в нас дійсно високі ставки. Існування держави під питанням.
Зеленський сам призначає зашкварених українофобів на посади. Ніхто інший цього не робить.
Які висновки ?
Вам зеленський краще ? Чим ? Відстоюйте свою думку.
І плювати вам на занепад в армії, вчинений його ручками.
Пік занепаду прийшовся на початок 2014. Далі армія таки отримала фінансування. І розвиток. Вам все не так було ? Но наші люди краще не вміють. Це вам не кіношка з фантастичними перетвореннями. Я наочно бачила яка армія була і яка стала. Зараз ми десь в 2015.
- иногда удивляешься что он еще живой...
ххх
Ви не занудно працюєте. Ви працюєте професійно. І якщо кажете про щось, то це дійсно так.
Без припущень та фантазій
Головне щоб живі були - радянські "Надо умєрєть за страну" пішли у минуле на звалище
В Москве!
Так что имейте ввиду . Надо всегда нескллько СМИ читать, есть езе Зеркало Недели, День, Украинский Тиждент, Левый Берег тот де Униан , Апостроф, НВ, раио Эра
Дякую, Юрію!
Пусть жрёт теперь. Не обляпается
Фу