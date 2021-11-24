"Без цензуры" в прямом эфире: Каким будет наступление РФ на Украину? Чем закончится война Ахметова и Зеленского?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" поговорим о серьезном и важном: агрессивные планы России, наступление олигарха Рината Ахметова на президента Зеленского и возможные последствия такого противостояния. А на десерт – о коте Оксаны Марченко и зомбиленде "русского мира"
Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ:
👉 Каким будет наступление России на Украину?
Во времена работы в "Квартале 95" Владимир Зеленский насмехался над властью, когда та напоминала об опасности нападения России из-за внутренней дестабилизации. Но теперь уже власть Зеленского заявляет об угрозе атаки россиян, которые только и стремятся воспользоваться внутренними спорами в Украине.
Так что же задумала Россия? И к чему нужно готовиться Украине?
👉 Чем закончится война Ахметова и Зеленского?
Олигарх Ринат Ахметов умел найти верный подход ко всем президентам. Как следствие, Ахметов много лет оставался лучшим другом любой власти. Но в случае с президентом Зеленским что-то дало сбой – и лучший друг вдруг превратился в неприятеля.
Сможет ли Владимир Зеленский тягаться с Ахметовым? И выдержит ли это страна, учитывая, что на улице – зима, а олигарх контролирует большую часть тепловой генерации?
👉 Зомбиленд "русского мира"
Веселые истории из-за поребрика и не только, а также самое веселое из пропаганды в самой России и на оккупированных территориях – информационное жаркое уже ждет вас!
👉 Новые молитвы кота Кокосика
А в этой рубрике вас ждет обзор жизни пушистого сожителя жены путинского кума – Оксаны Марченко. Речь, как вы могли догадаться, о коте Кокосике.
Будет горячо, включайтесь!
Пожалуйста, подождите...
Замість того, щоб подякувати за дорогоцінну інформацію і вжити негайних дій, влада заходилася спростовувати сигнали союзників.
Навіть більше, уявіть собі, - звинуватила їх у «свідомій дезінформації».
Аж після кількох тижнів брехні і бездіяльності Офіс Зеленського наказав керівнику Головного управління розвідки поділитися із суспільством розвідданими про кінець січня, як можливий термін нового наступу Путіна на Україну.
Трохи дивний спосіб подачі інформації, бо розвідники мають її класти на стіл президенту, а не бігти з нею в телевізор.
Схоже, таку команду дали не для того, щоби вжити дієвих заходів, а з метою відволікти увагу від резонансної публікації розслідування Bellingcat щодо «Вагнергейту».
Наш дурочок всереться, тоді приїдуть миротворці з європи, всадять його з пуйлом за стіл, і воно підпише "мірниє договорьонності" на будь-яких умовах. Типу як Саакашвілі в 2008 пакт Мєдвєдєва-Саркозі".
Буде пакт Путіна-Меркель. Нашого дурачка в назві навіть не згадають.
То чого ти її прочитав мовою загарбника?
Заставляете думать!
Респект! Богдан и Марина, спасибо!
На нем же Зеленский с Ермаком летали в Киев 21 числа на официальные мероприятия.
А потом - вернулись догулять юбилей главы ОПУ в Карпаты.
3 ч. ·
Президент Украины и какой-то стоящий рядом мужик, расписывающий ручку на бумажке
·1 ч
#ПреЗедент України Андрій #Єрмак святкує день народження на своїй державній дачі. Серед гостей очикується художній керівник студії #Квартал95 Володимир #Зеленський.