"Без цензуры" в прямом эфире: Каким будет наступление РФ на Украину? Чем закончится война Ахметова и Зеленского?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" поговорим о серьезном и важном: агрессивные планы России, наступление олигарха Рината Ахметова на президента Зеленского и возможные последствия такого противостояния. А на десерт – о коте Оксаны Марченко и зомбиленде "русского мира"

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ:

👉 Каким будет наступление России на Украину?

Во времена работы в "Квартале 95" Владимир Зеленский насмехался над властью, когда та напоминала об опасности нападения России из-за внутренней дестабилизации. Но теперь уже власть Зеленского заявляет об угрозе атаки россиян, которые только и стремятся воспользоваться внутренними спорами в Украине.

Так что же задумала Россия? И к чему нужно готовиться Украине?

👉 Чем закончится война Ахметова и Зеленского?

Олигарх Ринат Ахметов умел найти верный подход ко всем президентам. Как следствие, Ахметов много лет оставался лучшим другом любой власти. Но в случае с президентом Зеленским что-то дало сбой – и лучший друг вдруг превратился в неприятеля.

Сможет ли Владимир Зеленский тягаться с Ахметовым? И выдержит ли это страна, учитывая, что на улице – зима, а олигарх контролирует большую часть тепловой генерации?

👉 Зомбиленд "русского мира"

Веселые истории из-за поребрика и не только, а также самое веселое из пропаганды в самой России и на оккупированных территориях – информационное жаркое уже ждет вас!

👉 Новые молитвы кота Кокосика

А в этой рубрике вас ждет обзор жизни пушистого сожителя жены путинского кума – Оксаны Марченко. Речь, как вы могли догадаться, о коте Кокосике.

Будет горячо, включайтесь!