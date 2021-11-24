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"Без цензуры" в прямом эфире: Каким будет наступление РФ на Украину? Чем закончится война Ахметова и Зеленского?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" поговорим о серьезном и важном: агрессивные планы России, наступление олигарха Рината Ахметова на президента Зеленского и возможные последствия такого противостояния. А на десерт – о коте Оксаны Марченко и зомбиленде "русского мира"

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ:

👉 Каким будет наступление России на Украину?

Во времена работы в "Квартале 95" Владимир Зеленский насмехался над властью, когда та напоминала об опасности нападения России из-за внутренней дестабилизации. Но теперь уже власть Зеленского заявляет об угрозе атаки россиян, которые только и стремятся воспользоваться внутренними спорами в Украине.

Так что же задумала Россия? И к чему нужно готовиться Украине?

👉 Чем закончится война Ахметова и Зеленского?

Олигарх Ринат Ахметов умел найти верный подход ко всем президентам. Как следствие, Ахметов много лет оставался лучшим другом любой власти. Но в случае с президентом Зеленским что-то дало сбой – и лучший друг вдруг превратился в неприятеля.

Сможет ли Владимир Зеленский тягаться с Ахметовым? И выдержит ли это страна, учитывая, что на улице – зима, а олигарх контролирует большую часть тепловой генерации?

👉 Зомбиленд "русского мира"

Веселые истории из-за поребрика и не только, а также самое веселое из пропаганды в самой России и на оккупированных территориях – информационное жаркое уже ждет вас!

👉 Новые молитвы кота Кокосика

А в этой рубрике вас ждет обзор жизни пушистого сожителя жены путинского кума – Оксаны Марченко. Речь, как вы могли догадаться, о коте Кокосике.

Будет горячо, включайтесь!
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Топ комментарии
+9
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24.11.2021 20:50
+4
Який буде наступ?
Наш дурочок всереться, тоді приїдуть миротворці з європи, всадять його з пуйлом за стіл, і воно підпише "мірниє договорьонності" на будь-яких умовах. Типу як Саакашвілі в 2008 пакт Мєдвєдєва-Саркозі".
Буде пакт Путіна-Меркель. Нашого дурачка в назві навіть не згадають.
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24.11.2021 20:48
+3
Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?-Перемогою Коломойського.

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24.11.2021 20:48
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Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?-Перемогою Коломойського.

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24.11.2021 20:48 Ответить
Неадекватна реакція Банкової на дані західних розвідувальних служб збила з пантелику і суспільство, і наших партнерів у США та Євросоюзі, в усьому світі.
Замість того, щоб подякувати за дорогоцінну інформацію і вжити негайних дій, влада заходилася спростовувати сигнали союзників.
Навіть більше, уявіть собі, - звинуватила їх у «свідомій дезінформації».

Аж після кількох тижнів брехні і бездіяльності Офіс Зеленського наказав керівнику Головного управління розвідки поділитися із суспільством розвідданими про кінець січня, як можливий термін нового наступу Путіна на Україну.
Трохи дивний спосіб подачі інформації, бо розвідники мають її класти на стіл президенту, а не бігти з нею в телевізор.
Схоже, таку команду дали не для того, щоби вжити дієвих заходів, а з метою відволікти увагу від резонансної публікації розслідування Bellingcat щодо «Вагнергейту».
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24.11.2021 21:13 Ответить
Який буде наступ?
Наш дурочок всереться, тоді приїдуть миротворці з європи, всадять його з пуйлом за стіл, і воно підпише "мірниє договорьонності" на будь-яких умовах. Типу як Саакашвілі в 2008 пакт Мєдвєдєва-Саркозі".
Буде пакт Путіна-Меркель. Нашого дурачка в назві навіть не згадають.
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24.11.2021 20:48 Ответить
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24.11.2021 20:50 Ответить
в сколково дали гугл транслейт?
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24.11.2021 21:10 Ответить
Я пишу рідною мовою, а ти мовою загарбника. Пиши куратору нехай і тобі дозволить хоч якийсь транслейт ,бо лаптями смердить від тебе!
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24.11.2021 21:54 Ответить
дурнику, фраза, яку я написав, пишеться однаково, що рідною, що мовою загарбника, ти не подумав?
То чого ти її прочитав мовою загарбника?
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25.11.2021 00:16 Ответить
Вже одна згадка про твою рідну казарму у сколково наводить на думку про твоє маскування під українським проксі і використання транслейту!
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28.11.2021 10:09 Ответить
це ж не я маячню пишу
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28.11.2021 10:51 Ответить
Ні це твоє альтереґо!
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28.11.2021 10:57 Ответить
Там нет ни Нелоха, ни СерЛеща, не ври.
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24.11.2021 21:10 Ответить
Аааа,тобі трансвєстіта-залізничника і коксанутого невистачає?
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24.11.2021 21:57 Ответить
Это ты при них вспомнило, не я.
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24.11.2021 21:58 Ответить
Каждую среду - очередной релакс и пища для мозгов от Марины и Богдана!

Заставляете думать!

Респект! Богдан и Марина, спасибо!
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24.11.2021 21:06 Ответить
Тут новое за зекрысу ...на ДР дерьмака гостей свозили на вертолетах ГСЧС )
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24.11.2021 21:11 Ответить
Журналисты УП засняли, как из резиденции Синегора после дня рождения Ермака гостей развозили вертолетом ГСЧС.
На нем же Зеленский с Ермаком летали в Киев 21 числа на официальные мероприятия.
А потом - вернулись догулять юбилей главы ОПУ в Карпаты.
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24.11.2021 21:34 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·



Президент Украины и какой-то стоящий рядом мужик, расписывающий ручку на бумажке
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24.11.2021 21:20 Ответить
My Kyiv@MyKyivUkraine

·1 ч



#ПреЗедент України Андрій #Єрмак святкує день народження на своїй державній дачі. Серед гостей очикується художній керівник студії #Квартал95 Володимир #Зеленський.

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24.11.2021 21:32 Ответить
чєтвьортий дєнь п'ют здоров'є козиря

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24.11.2021 21:32 Ответить
Воює не ахмєтов із Зеленський. А коломойша з ахмєтом.
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24.11.2021 21:22 Ответить
А наступ Московіі на Україну триває понад 360 років !!!)))
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24.11.2021 21:26 Ответить
Ахметов должен был быть похоронен вместе я Януковичем, но он умело откупился кинув на лапу Яценюку и Порошенко..., и они закрыли глаза на главного спонсора и соратника Януковича...
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24.11.2021 21:28 Ответить
победа будет за народом!!!
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24.11.2021 21:48 Ответить
Війна ахметова та зеленського розпочалась призначенням ахметовського менеджера прем'єр-міністром,і продовжилась призначенням ще одного ахметівця,замісником єрмака.В цій"війні" перемагає бабло,а програє Україна.А щодо війни з рашкою,то ніякого відкритого протистояння не буде,буде прдовжуватись гібридна війна.Повномаштабну війну каци не потягнуть.Порівняйте війну срср і Афганістану.чим все закінчилось ми пам'ятаємо.А кацапам до потужності срср дуже далеко.
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24.11.2021 22:02 Ответить
вимушений вас повідомити, що пройшло 30 років, і війна вже давно не ведеться у фінансовому світі за допомогою зброї, інфа довела свою силу і вплив на розум. Тому думаю, буде як у 1240, зараз нас ці монголи і бупяти обложать, а ніхто і не рипнеться, от і всьо )
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19.01.2022 23:14 Ответить
ну це як завжди, давайте з програмістами і слюсарями поговоримо про замішування бетону, а з каменями про те, як вишити рушник. Мені цікаво, коли ж це нарешті, служби запрацюють, порядки наведуть, закони приймуть в інтересах народу. Ну давайте, корміть своїх дітей слуги народу, робіть поважний вигляд. А от якби додумались МФО прикрити, можливо і країна з колін встала би, але ні, нафіга, заженемо народ у борги і будемо казати що бабок нема. Мозгів нема, йдіть платіть за війну, сини беруться за зброю. Третя світова, ****, слуги апокаліпсису. )
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19.01.2022 23:09 Ответить
 
 