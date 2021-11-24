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Главный враг – в Кремле, политические силы Украины должны консолидироваться для противодействия внешней агрессии, - Порошенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Главный враг Украины – в Кремле, и украинское общество должно консолидироваться перед вероятной угрозой вторжения российских оккупантов.

Об этом в своем видеообращении заявил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Главная задача - предотвратить полномасштабное вторжение и остановить ползучий аншлюс территорий, оккупированных россиянами. Следует задействовать кризисный механизм неотложных консультаций по безопасности с НАТО и с Евросоюзом, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Возобновить постоянный обмен разведданными со странами Североатлантического альянса. Для этого нужно срочно заключить Соглашение о взаимной защите конфиденциальной информации", – отмечал пятый президент.

Порошенко также предлагает разработать возможность приглашения контингента стран НАТО для проведения постоянно действующих учебных программ для украинских войск.

"Инициировать заседание Совбеза ООН для обсуждения угрозы российского вторжения. Еще раз вернуться к идее введения на оккупированную часть Донбасса голубых шлемов ООН, которую, к сожалению, в 2019 году так бездумно похоронил Зеленский. Немедленно пригласить высокое руководство стран ЕС и НАТО осуществить специальные миссии в Украину, включая посещение Донбасса и прилегающих к Крыму территорий", – предлагает лидер "ЕС".

По словам Порошенко, президент Украины должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран Семерки, Китая, Турции, государств Люблинского треугольника на тему формирования пакета так называемых "адских" санкций, которые будут безотлагательно введены против России в случае нового вторжения на территорию Украины.

"Я готов к активному участию в дипломатии для активизации международного фронта противодействия российской агрессии. В том числе, кстати, и в сфере энергетики. Разумеется, без каких-либо должностей. Власть может рассчитывать на мои опыт и связи", - отметил лидер "ЕС".

"Отмечаю: защита страны – это общее дело власти и оппозиции! Партий у нас очень много, а Украина – одна. Поэтому мы требуем от Зеленского срочно провести заседание СНБО с участием лидеров парламентских фракций, за исключением, конечно же, ОПЗЖ. Мы туда придем с конкретными предложениями по военным и дипломатическим мерам, о большинстве из которых я не могу говорить публично", – отметил Порошенко.

"Необходимо и закрытое заседание Верховной Рады, где военно-политическое руководство должно проинформировать народных депутатов, какой у него план, какая стратегия. В настоящее время – полномасштабные учения подразделений территориальной обороны, прежде всего в северных, восточных и южных областях. Равно как и собрание резервистов. Следует немедленно исправить проблемы с выполнением Государственного оборонного заказа в текущем году, а заказ на следующий год утвердить не на грани весны и лета, а к новогодне-рождественским каникулам, - подчеркнул лидер партии "ЕС".

"Пришло время аргументировано обратиться к нашим союзникам относительно предоставления новых партий оборонного оружия, срочно. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, средствах электронной разведки и контрбатарейной борьбы, ударных дронов и т.д. Об этом кстати прямо сейчас буду говорить во время встречи с послами Европейского Союза и стран Семерки", – сообщил пятый президент.

Он также призвал принять законопроект "Европейской Солидарности" 6006, который уже в этом году дает ресурс для повышения денежного довольствия солдат и офицеров. "Деньги из разнообразных пиаровских проектов Зеленского следует срочно перебросить на нужды армии. С начала года "Слуги" игнорируют рассмотрение наших законопроектов о коллаборационизме и системном противодействии российской пропаганде, но дальше уже медлить некуда", – говорит Порошенко.

По его словам, очень важно в рамках расследования слива спецоперации по "Вагнеру" установить, кто есть тот "крот" на Банковой, о котором говорили разведчики.

"Кто сливает россиянам секретную информацию? Если этого не сделать, то в Кремле будут знать все наши оборонные планы. Я бы не исключал и объективного специального расследования с приглашением наших международных партнеров и ключевых союзников для восстановления доверия", – отмечает Порошенко.

"У нас достаточно широкий набор дипломатических, оборонных, политических инструментов, позволяющих защитить страну без внедрения военного положения, которое советуют Зеленскому не военные, а пиарщики, одержимые идеей тотальной цензуры на фоне несостоятельности "слуг" объяснить обществу свои сплошные провалы – от ковида до энергетики", – отмечает пятый президент.

"Зеленский, к сожалению, и дальше гораздо больше сил тратит на борьбу с украинской проевропейской оппозицией, чем с российским агрессором. У нас с Зеленским действительно немало принципиальных мировоззренческих разногласий, но тем не менее он только оппонент. Враг же нам – только Путин. Мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны смогли наконец сконцентрироваться на совместном плане противодействия внешней агрессии", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

"Поэтому призываем власть к совместным действиям ради Отечества, а рейтингами померяемся в лучшие времена", – резюмировал Порошенко.
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Топ комментарии
+39
Ось хто Президент, а не зелена шмаркля.
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24.11.2021 21:36
+32
Порошенко як завжди взірець розуму та адекватності.
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24.11.2021 21:39
+31
"Гроші з різноманітних піарівських проектів Зеленського слід терміново перекинути на потреби армії. З початку року "Слуги" ігнорують розгляд наших законопроектів про колабораціонізм та системну протидію російській пропаганді, але далі вже зволікати нема куди"
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24.11.2021 21:37
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Згинь непотріб ватна 😡
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25.11.2021 01:08 Ответить
Врагу не говорят - " жму руку..обнимаю"
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25.11.2021 00:45 Ответить
Справді, ***** - ворог. І Деркач,які робить фейки на Пороха - також ворог України.
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25.11.2021 02:46 Ответить

ЗЕлябоб, ты себя пожалей

Иногда я высовываю кончик носа из своего социального пузыря, и встречаю их - порохохейтеров.
Надо сказать, что в последнее время они приуныли, не осталось и следа от былого задора и куража. Но легкая упоротость ещё присутствует.
Через какое-то время, на меня обрушиваются все до боли знакомые смысловирусы. Самый распространенный - "Порох - барыга/коррупционер/мародер".
Но спасибо зеленой власти, этот пас мне теперь очень легко отбивать.
Я говорю:
- Слушай, 2,5 года вся правоохранительная система была заточена на то, чтобы хоть что-то найти на Петра.
Зарегистрировали 50 уголовных производств, одно абсурднее другого...
Где там коррупция?
Покажи!
Где доказательства?
А говорить можно все что угодно... Я знаю только то, что Порошенко потратил на благотворительность и армию, 2 млрд гривен своих личных средств... 🙁
Возникла пауза. Можно было услышать, как со скрипом крутятся шестеренки в его голове. И тут он выдает:
- Но ты же понимаешь, что он больше не будет президентом?
- Так это твоя проблема, а не Порошенка.
Это у тебя президент - Зеленский, это у тебя кроты в высоких кабинетах сидят! А у Порошенко - все хорошо.
Он - уважаемый человек!
Вот был в Галифаксе, все с ним раскланивались, за честь считали постоять рядом...
Он - лидер политсилы, которая сейчас вышла на первое место в рейтингах!
Так что ты себя пожалей, а не Порошенко! 😠

Алёна Яхно
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25.11.2021 01:05 Ответить
Якщо наступ ***** відбудеться то Пєтю "призовуть на царство" аж бігом. А кого ж ще? "Отака ***** малятки!" - "мирится лучше со знакомым злом чем бегством к незнакомому стремиться"...
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25.11.2021 02:26 Ответить
У нас так в Германии, встретил порохобота - в епло
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25.11.2021 04:21 Ответить
Да у вас в Ольгино и Германия за углом..
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25.11.2021 05:32 Ответить
А они в Германии ходят с фанерной табличкой на груди,,ПОРОХОБОТЕН,,?
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25.11.2021 06:36 Ответить
Та кацап він.
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25.11.2021 07:08 Ответить
Смешно слышать это от Порошенко. У него харчуется половина украинских СМИ превративших страну в базар, где все против всех. На все готов ради власти.
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25.11.2021 04:59 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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25.11.2021 07:21 Ответить
В новости про вертолеты дерьмака не сыщищ ниодного кацапского троля, зато в новости про порошенко они тут как тут. Совпадение? Не думаю! А все потому что кремлефашисты и зеупыри - это одна коМанда.
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25.11.2021 07:20 Ответить
***** - смертельный враг Украины. Но главный враг Украины - это власть в Киеве. И кого бы ни выбирали среди Порошенко или Зеленского или очередного клоуна на веревочках олигархов - всегда побеждает их синагога. ЦИК никогда не зарегистрирует независимого демократического кандидата без отмашки олигархата, а ******** всегда нарисуют нужные результаты якобы выборов. Эволюционным путем эта Система зла и круговой поруки себя не уничтожит.
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25.11.2021 06:27 Ответить
Сивочоладупа, одним словом.
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25.11.2021 12:44 Ответить
В ветке про Ермака ни одного троля,за то тут все пасутся. О как вы кацапня пороха не любите.
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25.11.2021 06:39 Ответить
Сейчас главный враг не только в кремле, но и на банковой.
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25.11.2021 06:55 Ответить
Наш Президент Владимир Зеленский ! А порошенко это кто ?
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25.11.2021 07:46 Ответить
Сбитый летчик
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25.11.2021 11:15 Ответить
При Зеленском в Украине строятся дороги , мосты , школы , ЦНАПы , больницы , детские садики, стадионы и многое другое. А при порошенке только рошеновские магазинчики. ЗЕЛЕНСКОМУ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ !
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25.11.2021 07:49 Ответить
Так все политические силы и противодействуют!
В основном ляпая языком по телевидению, в фейсбуке и ютубе.
***** с перепугу из под дивана не вылазит.
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25.11.2021 08:50 Ответить
Печерський суд переніс засідання у справі щодо провокатора, який 24 серпня під час Маршу Патріотів облив зеленкою п'ятого Президента України Петра Порошенка, адже обвинувачений не з'явився на засідання. Про це в ефірі "Прямого" заявив блогер та ветеран АТО Олексій Петров.
Він нагадав, що розгляд справи триває неймовірно довго, адже події відбулися декілька місяців назад. Як відомо, 24 серпня, під час "Маршу Патріотів" невідомий скоїв напад на п'ятого Президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка і його зеленкою.
"І ось тепер у нас кінець листопада і перше судове засідання, яке не відбулося через відсутність як самого обвинуваченого, так і через відсутність його захисників", - наголосив ветеран АТО.
Він нагадав, що проти критиків чинної влади кримінальні провадження відривають вже за декілька годин, проте коли доходить до опозиції то судові засідання починають переносити.
"Ну ви розумієте, що коли потрібно щось зробити швидко, для нашої влади, це робиться дійсно швидко, наприклад з Юрієм Гудименком, або з Ярославом Бондаренком, коли ось буквально за якийсь там вислів пішли певні процесуальні дії, тоді це було просто з одного боку ручне керування. Тут, я думаю що буде тягнутися довго", - переконує Петров.
"Відкладатиметься засідання, не буде ні обвинуваченого, ні його адвокатів, переноситимуться судові засідання - ред. Як це вміє робити Печерський суд", - розповів Петров.
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25.11.2021 18:16 Ответить
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