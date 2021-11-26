Cкороход рассказала о ходе расследования смерти Полякова: Уже есть результаты многих экспертиз. ВИДЕО

По делу о смерти народного депутата из группы "За майбутнє" Антона Полякова уже есть результаты многих экспертиз.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат Анна Скороход, информирует Цензор.НЕТ.

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"Меня еще не допустили к материалам по уголовному делу, но обещают в ближайшее время допустить и предоставить копию материалов... Я знаю, что уже есть результаты многих экспертиз. Даже сегодня пришли результаты, но, к сожалению, я не могу разглашать", - сказала Скороход.

Депутат сообщила, что ее допросили о смерти Полякова только через 21 день после трагедии.

Также она прокомментировала дело, возбужденное из-за заявлений Полякова относительно денег в конвертах для "слуг народа": "Заявление было написано, были предоставлены все материалы в НАБУ. На какой стадии дело, на сегодняшний день мне неизвестно".

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18 ноября Рада создала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.