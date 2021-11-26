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расследование (1126) смерть (4348) Поляков_Антон (103) Скороход Анна (30)

Cкороход рассказала о ходе расследования смерти Полякова: Уже есть результаты многих экспертиз. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

По делу о смерти народного депутата из группы "За майбутнє" Антона Полякова уже есть результаты многих экспертиз.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат Анна Скороход, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня еще не допустили к материалам по уголовному делу, но обещают в ближайшее время допустить и предоставить копию материалов... Я знаю, что уже есть результаты многих экспертиз. Даже сегодня пришли результаты, но, к сожалению, я не могу разглашать", - сказала Скороход.

Депутат сообщила, что ее допросили о смерти Полякова только через 21 день после трагедии.

Также она прокомментировала дело, возбужденное из-за заявлений Полякова относительно денег в конвертах для "слуг народа": "Заявление было написано, были предоставлены все материалы в НАБУ. На какой стадии дело, на сегодняшний день мне неизвестно".

Читайте также: Состоялось первое заседание ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова

18 ноября Рада создала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

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Топ комментарии
+18
При этой власти забудьте про все расследования. Им ссы в глаза , у них божья роса.Уже и день рождения Ермака не было. У них один ответ: Детективная история, выдуманная от начала до конца. Либо Ала-Безуглая!
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25.11.2021 09:58
+12
смерть от передоза в следствие оглашения факта получения
зе!ко!мандой денег в конвертах ...
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25.11.2021 09:57
+9
Сейчас для зебилов главное - не запутаться в экспертизах и не выйти на самих себя
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25.11.2021 10:51
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Так же интересно как и то что поел Саакашвили.
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25.11.2021 09:55 Ответить
похоже Янченка получила $$ за объявление причиной
алкоголь с метадоном, получила от хитрого бармена ...
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25.11.2021 09:55 Ответить
смерть от передоза в следствие оглашения факта получения
зе!ко!****** денег в конвертах ...
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25.11.2021 09:57 Ответить
Гениально! Его убили за то что страна знает уже 2 года!
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25.11.2021 10:28 Ответить
При этой власти забудьте про все расследования. Им ссы в глаза , у них божья роса.Уже и день рождения Ермака не было. У них один ответ: Детективная история, выдуманная от начала до конца. Либо Ала-Безуглая!
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25.11.2021 09:58 Ответить
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25.11.2021 10:16 Ответить
Главное чтобы все в стране забыли, что депутатам СН конверты с деньгами в туалете ВР раздают. И что тот, кто идёт против руководства партии может погибнуть такой же нелепой смертью как депутат Поляков.
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25.11.2021 10:21 Ответить
Напрасны все эти старания. Уроды давно поставили точку в деле смерти Полякова. Никто ничего больше не узнает. Наркоман Поляков и все! Заключение окончательное и обжалования не будет. Кто будет недоволен тоже станет наркоманом и пойдет тоже к Полякову....
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25.11.2021 10:23 Ответить
Сейчас для зебилов главное - не запутаться в экспертизах и не выйти на самих себя
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25.11.2021 10:51 Ответить
Убийством Полякова , надо правильно говорить
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25.11.2021 11:13 Ответить
А шо там, с шют-шоу от шифера, иСЧут
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25.11.2021 12:06 Ответить
 
 