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Путин должен понять, что новое нападение на Украину обойдется слишком дорого, - Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что новое вероятное нападение на украинскую территорию будет слишком дорого стоить России.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас главная задача дипломатов - организовать высокий уровень международной поддержки во избежание новой волны войны.

"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - заявил Кулеба.

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Топ комментарии
+9
Так звісно даемо зрозуміти продовжуючи торгувати з ворогом,який продовжує вбивати українців...
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25.11.2021 11:28
+8
Из чего это путин "должен понять"? Из того, что Зеленский болт положил на ВСУ? Из того что из ВСУ уходят все вменяемые и мотивированные?
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25.11.2021 11:54
+6
чим намагаєтесь залякати ворога? Нестачею пального для військової техніки у прифронтових районах, відосиками від гундосика чи пишними бенкетами від д'Єрмака?
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25.11.2021 11:35
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раз рамашка, два рамашка. Ой. Раз кульбаба, два кульбаба😂😂
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25.11.2021 11:28 Ответить
Так звісно даемо зрозуміти продовжуючи торгувати з ворогом,який продовжує вбивати українців...
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25.11.2021 11:28 Ответить
А Кулеба ко-ко-ко
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25.11.2021 11:29 Ответить
Ну раз має зрозуміти що новий буде занадто дорого, так про старий напад необхідно забути??? Головне щоб зрозумів???
В якому дендрарії цих кульбаб вирощували???
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25.11.2021 11:33 Ответить
чим намагаєтесь залякати ворога? Нестачею пального для військової техніки у прифронтових районах, відосиками від гундосика чи пишними бенкетами від д'Єрмака?
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25.11.2021 11:35 Ответить
Да пофиг ему, сколько оно будет стоить. пофиг.
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25.11.2021 11:38 Ответить
Пуйло це розуміло коли був Порох.
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25.11.2021 11:47 Ответить
Из чего это путин "должен понять"? Из того, что Зеленский болт положил на ВСУ? Из того что из ВСУ уходят все вменяемые и мотивированные?
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25.11.2021 11:54 Ответить
С такими ЗЕлеными выродками у власти, ему это может обойтись очень даже просто. Если вы слили вагнеровцев, то скорее всего и сольете Украину *****
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25.11.2021 11:54 Ответить
Понял! Спасибо товарищ Кулеба. Вы,как всегда,попали пальцем в ......!
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25.11.2021 11:56 Ответить
То что кацапы не будут нападать умные люди понимают. Но надо всем говорить ,что вот-вот нападут, а лучше запугать этим до икоты, до усрачки. Тогда помощь для нас увеличиться.
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25.11.2021 11:58 Ответить
дороже Крыма?... огласите цену!
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25.11.2021 11:58 Ответить
Качественный приспособленец. Я бы тоже лохтораторам торохтел то что треба за хороший куш. А потом слинял и поминай как звали!
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25.11.2021 12:00 Ответить
В голове у путина дерьмо!!! Нам бы понять ,что у Вас в голове! А вам бы со своей головой разобраться- чего на самом деле хотите?
А то Савика насмотришся - и потом хрен поймешь или у Савика башню снесло или он в вашем цирке клоун!
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25.11.2021 12:03 Ответить
У кремлевского долбодятла шахты разваливаются, сегодня еще одна взорвалась, но зачем же вкладывать деньги в модернизацию и безопасность угольной промышленности, оно лучше будет деньги в оружие закапывать и бредить войной.
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25.11.2021 12:03 Ответить
путін йде по сценарію гітлера ,спочатку анексував крим донбас,потім заспокоїти інформаційно всіх,що він не буде наступати при цьому скопив військна кордоні більш чим достатньо,зараз починае 5 колону свою і україні активувати;наші, опзж,телеканали ахметових наш і закарпатський будоражать народ,скоро будуть і наступ,воювати за нас ніхто не юуде влада бездарна,без відповідей на фронті деградуе армія,немае порошенка котрий вже давно звільнив би другу половину донбасу
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25.11.2021 12:08 Ответить
Що, проти нього виступить дорогий спецпідрозділ "95 квартал"?
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25.11.2021 12:16 Ответить
хлопцi,женiть кацапiв с сайту.
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25.11.2021 12:44 Ответить
Зей гєзунд, патц!
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25.11.2021 13:05 Ответить
,,Красные линиии,, которыми свинособаки берут на понт есть и у США и НАТО , просто им нет нужны кричать о своей силе и ,, великости,, Если в лугандонии есть 700 танков раши, то может быть 800 танков НАТО в Украине, это же касается и самолетов и личного состава. Все хотели высраться на линии раши - впрошлом было много конфликтов, где воевали сссср и США- Корея, Ближний Восток,Вьетнам - от линий никому не было ни жарко ни холодно. Раша никогда не будет шантажировать никого , и должна понимать , что может получить смертельных пи@дюлей. А если к этому ещё СФиФТ и блокада - ей конец.Как не крути - время работает не на свинособак. Их не нужно бояться- они самая трусливая, непонятно кто, в мире ( в смысле - ни нация ни национальность
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25.11.2021 13:20 Ответить
Вот такие как ты и сидят в правительстве и министерствах. Ахинею несут и народ кошмарят.
Свифт отключат, блокада и тд ..
Русские тупые и скоро развалятся. А по факту все наоборот почему то получается.
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25.11.2021 13:31 Ответить
Путин должен понять .-После чего: Президент РФ покается за преступления против Украины, - Кулеба. и : Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.

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25.11.2021 13:36 Ответить
У Март13...наверное проблемы с мозжечком, маразм.Кто сегодня назовёт россиян людьми( кромеКореи, Беларуси, Сирии, Судана , ИГИЛ, Хезболлы.....) - да , они вырожденцы- фашисты. Что не так - в Украину имеют право поставлять все любое оружие и воевать со свинособаками на территорииУкраины. Главное , чтобы из Украины депортировали 5 колонну ( таких как ты козлов, любителей Сталина- Путина
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25.11.2021 13:59 Ответить
Для кого дорого? Для тебя или четыреждыуклониста или ермака
Да вы уроды только то и делаете, что окончательно уничтожаете Украину.
Вы твари первые будете драпать на расию, от гнева народа. Но, надеюсь, далеко не убежите.
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25.11.2021 14:59 Ответить
Никакого нападения не будет. Железо, которое кремль согнал к границе с Украиной должно было быть порезано автогенами ещё в 1994 году после вывода его из восточноевропейских стран. Но его ставили только для того, чтобы тунгус Шойгу тренировался им брать, в очередной раз, картонный макет Рейхстага.
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25.11.2021 15:49 Ответить
ой блин когда же до наших министров дойдет что миру "пофиг"???
Неужели не понятно что США и гомики с англии тупо кинули нас, а до этогоизменили родине те мутанты которые подписали будапештский меморандум где гарантий нет вообще. Прочите хоть. За такое этих тварей нужно было повесить, даже не расстрелять. военных преступников вешали.
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25.11.2021 16:44 Ответить
 
 