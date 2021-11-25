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Путин должен понять, что новое нападение на Украину обойдется слишком дорого, - Кулеба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что новое вероятное нападение на украинскую территорию будет слишком дорого стоить России.
Об этом он отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас главная задача дипломатов - организовать высокий уровень международной поддержки во избежание новой волны войны.
"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - заявил Кулеба.
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+9 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий25.11.2021 11:28
+8 Vladimir T fd7dc273
показать весь комментарий25.11.2021 11:54
+6 Вла
показать весь комментарий25.11.2021 11:35
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раз рамашка, два рамашка.Ой. Раз кульбаба, два кульбаба😂😂
В якому дендрарії цих кульбаб вирощували???
А то Савика насмотришся - и потом хрен поймешь или у Савика башню снесло или он в вашем цирке клоун!
Свифт отключат, блокада и тд ..
Русские тупые и скоро развалятся. А по факту все наоборот почему то получается.
Да вы уроды только то и делаете, что окончательно уничтожаете Украину.
Вы твари первые будете драпать на расию, от гнева народа. Но, надеюсь, далеко не убежите.
Неужели не понятно что США и гомики с англии тупо кинули нас, а до этогоизменили родине те мутанты которые подписали будапештский меморандум где гарантий нет вообще. Прочите хоть. За такое этих тварей нужно было повесить, даже не расстрелять. военных преступников вешали.