Создание нашего национального авиаперевозчика будет официально начато уже сегодня, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте процедуры создания национального украинского перевозчика с участием европейской авиастроительной компании Airbus.
Об этом он заявил сегодня на форуме "Большое строительство: авиация и туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В рамках этой программы ("Большое строительство" – ред.) мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня", - заявил Зеленский.
По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве.
Как отметил Зеленский, Украина также имеет подтверждение экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика от французских консультантов.
Он добавил, что реализация проекта будет преследовать не только цели увеличения прибыли и пассажиропотока, но и получение имиджа и престижа Украины.
Пожалуйста, подождите...
Более того, даже не на самолетах Антонова, что хоть как-то могло объяснить этот бессмысленный шаг.
Нет, Украина купит или возьмет в лизинг более 20 самолетов Airbus.
Спасибо от рабочих этих заводов. Украина - щедрая душа. Видно, что вертолеты этой компании прошли испытание на "ура".
Т е за деньги налогоплательщиков мы создаем новую авиакомпанию, которая, конечно же, как любое государственное предприятие в Украине начнет генерировать денежный поток в известном направлении.
Появится стандартная для Украины практика национализации убытков и приватизации прибыли. У нас тут большая приватизация как ключевая реформа.
Почему?
Потому что государство признает, что государственные предприятия - это оплот коррупции. Что надо сделать в этом случае. Правильно. Создать новое государственное предприятие. Чтобы что? Чтобы потом героически ее приватизировать? Или мы вдруг думаем, что эта компания станет прибыльной? С какого перепугу мы так думаем?
универ есть) деревья ростут, на луне ермачина небось уже побывал в отпуске, новый флот закладку сделали в Одессе, терь вот авиакомпанию! делать будут)
каких реформ вам еще не хватает?!
зекоманда с Зелей Золотой Ручкой реально стебается со своих 73%ных лохов ушастых..
навыбирали..
А то меня бабушки во дворе уже задолбали своими ежедневными вопросами: "Ну когда уже будет создан национальный авиаперевозчик?"
В больницу как не зайду: "Ну когда уже будет создан национальный авиаперевозчик?"
Спрашиваю у полиции: Почему на дорогах полный 3,14здец? А они говорят: "Это потому что у нас нет национального авиаперевозчика"
Ну и т.д. и т.п.
вы плохо читаете Зелемойскиъ мудаков..............
Очередная тема для обогащения узкого круга ограниченных людей.
Кстати, все гос авиакомпании в мире убыточны: норвегиан, алиталия, туркишейрлайнс и тд.
На вітчизняні літаки Антонов покладуть ВЕЛИКИЙ БОЛТ?
а Шо з черкасским аэропортом 2019 г. "Володимир Зеленський виступив за те, щоб аеропорт відновив роботу. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн грн." Джерело: https://censor.net/ua/p3140559?
ДревляниН
@freeukrman
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5 ч
У мене тільки одне питання, нах.я нам ще одна ДЕРЖАВНА компанія? Це чергова корупційна годівниця яка буде жити за наші з вами податки але конкурентною з лоукостами НІКОЛИ не буде. Особливо актуально щодо лоу-кост її зараз, коли ми приєднались до міжн. договору відкритого неба.
А дайте я вгадаю - це буде збиткова компанія...