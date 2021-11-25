Создание нашего национального авиаперевозчика будет официально начато уже сегодня, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте процедуры создания национального украинского перевозчика с участием европейской авиастроительной компании Airbus.

Об этом он заявил сегодня на форуме "Большое строительство: авиация и туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"В рамках этой программы ("Большое строительство" – ред.) мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня", - заявил Зеленский.

По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве.

Как отметил Зеленский, Украина также имеет подтверждение экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика от французских консультантов.

Он добавил, что реализация проекта будет преследовать не только цели увеличения прибыли и пассажиропотока, но и получение имиджа и престижа Украины.

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