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авиация (668) Борисполь (369) Зеленский (10027) авиасообщение (464)

Создание нашего национального авиаперевозчика будет официально начато уже сегодня, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте процедуры создания национального украинского перевозчика с участием европейской авиастроительной компании Airbus.

Об этом он заявил сегодня на форуме "Большое строительство: авиация и туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках этой программы ("Большое строительство" – ред.) мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня", - заявил Зеленский.

По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве.

Как отметил Зеленский, Украина также имеет подтверждение экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика от французских консультантов.

Он добавил, что реализация проекта будет преследовать не только цели увеличения прибыли и пассажиропотока, но и получение имиджа и престижа Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве отменит понятия внутренние и международные рейсы, - Стефанишина

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Топ комментарии
+35
Вангую. Это будет сделано на базе МАУ ,у которого миллиардные долги перед Аэрорухом. Долги будут погашены и МАУ будет куплена втридорого.
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25.11.2021 11:45
+35
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25.11.2021 12:03
+32
Будет Ермака с Зелей на днюхи возить этот перевозчик(((
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25.11.2021 11:42
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Правила форума Совет форумчан
Во дебилы((((
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25.11.2021 11:41 Ответить
Будет Ермака с Зелей на днюхи возить этот перевозчик(((
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25.11.2021 11:42 Ответить
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25.11.2021 12:03 Ответить
Д'єрьмак в ілюмінаторі, д'єрьмак в ілюмінаторі, зєльоная, зєльоная трава. Хотя, нащьот трави -це нє точно. Її важко нюхати, тому що вона не біла й не розтовчена...
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25.11.2021 14:55 Ответить
Маруся, супер
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25.11.2021 21:33 Ответить
Украина - щедрая душа: зачем нам государственная авиакомпания? Джерело: https://censor.net/ua/b3301531

Более того, даже не на самолетах Антонова, что хоть как-то могло объяснить этот бессмысленный шаг.
Нет, Украина купит или возьмет в лизинг более 20 самолетов Airbus.
Спасибо от рабочих этих заводов. Украина - щедрая душа. Видно, что вертолеты этой компании прошли испытание на "ура".
Т е за деньги налогоплательщиков мы создаем новую авиакомпанию, которая, конечно же, как любое государственное предприятие в Украине начнет генерировать денежный поток в известном направлении.
Появится стандартная для Украины практика национализации убытков и приватизации прибыли. У нас тут большая приватизация как ключевая реформа.
Почему?
Потому что государство признает, что государственные предприятия - это оплот коррупции. Что надо сделать в этом случае. Правильно. Создать новое государственное предприятие. Чтобы что? Чтобы потом героически ее приватизировать? Или мы вдруг думаем, что эта компания станет прибыльной? С какого перепугу мы так думаем?
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25.11.2021 19:58 Ответить
С большим удовольствием полетел бы с Кривого Рога в Киев на поминки дЕрьмака и ЗЕторчка
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25.11.2021 12:17 Ответить
Та ,ні. Дебіли ті, хто їх вибрав. А вони дуже спішать косити бабоси.
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25.11.2021 11:44 Ответить
Вагнергейт уже закончился можно и бабла косонуть
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25.11.2021 12:48 Ответить
+зараз понюхаю, на литак и буду бамбить
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25.11.2021 12:18 Ответить
Це точно, дебіли із дебілів, продадуть держ банки за три копійки, а створять х уйню за мільярди
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26.11.2021 10:16 Ответить
это оно о вертолетах МЧС?
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25.11.2021 11:41 Ответить
Так-кожному дєрьмаку по особистому літаку,ну щоб у бєні не позичати...
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25.11.2021 11:42 Ответить
...та у ДСНС-гелікоптери...
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25.11.2021 11:43 Ответить
Замечательная новость в свете кризиса в авиа отрасли и недавней кончины государственного национального авиа перевозчика!
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25.11.2021 11:44 Ответить
а вовина тысча зачем? летайте этим перевозчиком и не отказывайте себе ни в чем
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25.11.2021 11:47 Ответить
Спасибо, я лучше пешком постою....
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25.11.2021 11:48 Ответить
Вангую. Это будет сделано на базе МАУ ,у которого миллиардные долги перед Аэрорухом. Долги будут погашены и МАУ будет куплена втридорого.
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25.11.2021 11:45 Ответить
Вангую что это проект, в который можно влить много денег, только вот не факт что этот проект заработает или будет приносить прибыль...
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25.11.2021 11:47 Ответить
влить 500 000 000
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25.11.2021 11:54 Ответить
А это уже неважно. Это воровство.
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25.11.2021 11:56 Ответить
Вариант #2 - создадут, через год обанкротят и Беня купит за три копейки))
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26.11.2021 10:44 Ответить
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25.11.2021 11:45 Ответить
хто ето ?
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25.11.2021 11:47 Ответить
Членограй.
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25.11.2021 12:46 Ответить
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25.11.2021 11:48 Ответить
вернули бы АероСвіт/AeroSvit
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25.11.2021 11:48 Ответить
А он никуда и не девался, в МАУ весь менеджмент полностью из Аэросвита
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25.11.2021 12:06 Ответить
Ахаа. Нет конечно. Весь менеджмент почти свалил. Из замгендиров и начальников ключевых работает 2 человека из 40.
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25.11.2021 12:17 Ответить
название нравится для авиакомпании
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25.11.2021 16:11 Ответить
анекдот про "вот купить бы на все деньги фанеры, построить ераплан, и улететь к е...ной матери!" приобретает реальные черты
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25.11.2021 11:48 Ответить
особисто мені, з кожним ХАЧУ від Зе!Бенька, все нав'язливіше згадується совковий фільм із ДУРОмером та гучним маршем як ознака феноменального безглуздя...
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26.11.2021 05:15 Ответить
Беня хочет себе еще одну авиакомпанию для создания видимости конкуренции с МАУ. Так и скажите прямо!
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25.11.2021 11:51 Ответить
Говорим прямо - хочет
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25.11.2021 12:20 Ответить
Велика вертолізація!
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25.11.2021 11:54 Ответить
"вертолізація" дуже легко вимовити, треба щось на кшталт "велике ґелікоптеривництво"
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25.11.2021 14:40 Ответить
каждый зашквар сразу пытаются забить либо идиотским поступком когото из слуг либо новой "потужной пэрэмогой")
универ есть) деревья ростут, на луне ермачина небось уже побывал в отпуске, новый флот закладку сделали в Одессе, терь вот авиакомпанию! делать будут)
каких реформ вам еще не хватает?!
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25.11.2021 11:56 Ответить
Все для тата Бєні, все для нього від Буратіни.
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25.11.2021 12:01 Ответить
НеЛох и НеЛоханка по курортам будут катаца !
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25.11.2021 12:01 Ответить
Во ідіот. В нього війна. В нього ворог на кордоні. В нього ковід. Нього знесуть не сьогодні, завтра. А він ..... Шо кому , а голий в баню.
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25.11.2021 12:03 Ответить
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25.11.2021 12:08 Ответить
ЗЕРОфлот- аэрофлот имени зеленского
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25.11.2021 12:10 Ответить
та вроде ж уже все видели бесплатное кино про первые полёты голубых волшебников в красном вертолёте нового антинационального перевизника..
зекоманда с Зелей Золотой Ручкой реально стебается со своих 73%ных лохов ушастых..
навыбирали..
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25.11.2021 12:10 Ответить
тобто, простими словами, за держ кошт куплять *** бєні і його мяу нових літачків
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25.11.2021 12:12 Ответить
Ну наконец-то!
А то меня бабушки во дворе уже задолбали своими ежедневными вопросами: "Ну когда уже будет создан национальный авиаперевозчик?"
В больницу как не зайду: "Ну когда уже будет создан национальный авиаперевозчик?"
Спрашиваю у полиции: Почему на дорогах полный 3,14здец? А они говорят: "Это потому что у нас нет национального авиаперевозчика"
Ну и т.д. и т.п.
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25.11.2021 12:12 Ответить
очередной распил нашего в вами бабла ********
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25.11.2021 12:19 Ответить
Це добре, але спочатку треба зробить національну комісію по вагнергейту и боротьби з брехнею в вищих колах влади.
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25.11.2021 12:21 Ответить
МЫ в жо...чуваки и я вам быдлу 73% ничего не должен....

вы плохо читаете Зелемойскиъ мудаков..............
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25.11.2021 12:25 Ответить
Національний перевізник на на "національних *****"! Володе в текст забыли вписать, что там будут не АНы а французские самолеты.
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25.11.2021 12:32 Ответить
Хтось може пояснити, нахіба це Україні?
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25.11.2021 12:32 Ответить
Back in the USSR
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25.11.2021 12:40 Ответить
"Пилите, Шура, пилите! Они золотые!" (с)

Очередная тема для обогащения узкого круга ограниченных людей.
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25.11.2021 12:39 Ответить
Ребята, это предсмертная агония! у зе-твари срок истекает, вот оно и решило на последок прибарахлится на откатах как с вертолетами.
Кстати, все гос авиакомпании в мире убыточны: норвегиан, алиталия, туркишейрлайнс и тд.
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25.11.2021 12:42 Ответить
Кому на хрен нежен ваш национальный перевизник??Что он будет перевозить украинский народ беплатно??Конечно нет!!Так же будет сдирать с народа три шкуры..как этот ворюга Коломойский со своими авиа линиями!! Мало того , через год -другой его(этот национальный перевохчик) приватизирет этот офшорный шулер-клоун Зеленский , через своих подставных шлюх!!
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25.11.2021 12:43 Ответить
Черговий "позітівчик" для аудиторії зебобіків...
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25.11.2021 12:55 Ответить
Авиакомпания,,Деньрожденье,,?
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25.11.2021 12:58 Ответить
перевозчика с участием европейской авиастроительной компании Airbus.
На вітчизняні літаки Антонов покладуть ВЕЛИКИЙ БОЛТ?
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25.11.2021 13:18 Ответить
ДИБИЛ!
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25.11.2021 13:29 Ответить
Конец авиа перевозкам,особенно лукостерам. Бабуины взялись за авиацию...
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25.11.2021 13:29 Ответить
"национальный перевозчик" будет летать на российских самолетах, взятых в лизинг у кипрского офшора. Арьев об этом писал
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25.11.2021 13:54 Ответить
стесняюсь спросить: так нашел "найвелычнишый" диспетчеров для Николаевского аэропорта 2019 г.:"Президент Зеленський у Миколаївській області запропонував Мінінфраструктури в порядку експерименту для налагодження регулярних рейсів направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів." Джерело: https://censor.net/ua/n3138058 ?

а Шо з черкасским аэропортом 2019 г. "Володимир Зеленський виступив за те, щоб аеропорт відновив роботу. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн грн." Джерело: https://censor.net/ua/p3140559?
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25.11.2021 13:55 Ответить
а ви, мерзенні... Ще згадайте про один термін, відсутність обрізаних "кумів", сусідів чи інших пацюків, державних резиденцій, трильйонів Оманських інвестицій, ДУСю і т.д і т.п.
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26.11.2021 05:24 Ответить
95Quartal Airlines - национальные криворожско-малоросские авиалинии
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25.11.2021 14:26 Ответить
Создадут и с успехом отдадут Коломойскому?
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25.11.2021 14:32 Ответить
Привыкайте, ребята теперь с каждым месяцем вам будут вкидывать бодрые рапорта о новых достижениях, законах, небывалых успехах, заманчивых перспективах. На деле пустая болтовня и бесстыдное враньё.
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25.11.2021 14:35 Ответить
Так было с самого начала царствования придворного шута. Тут уже и привыкать не надо...
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26.11.2021 02:32 Ответить
Слуги турбуються, чи їм вистачить чартерів з України коли почнеться війна. Навіть авіакомпанію про всяк випадок створили.
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25.11.2021 15:22 Ответить
Льотні курси в Трускавці, два тижні, при умові попередньої оплати.
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25.11.2021 15:35 Ответить
НІКЧЕМА
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25.11.2021 16:02 Ответить
Більшисть країн намагається приватизувати державні авіакомпанії, якщо вони є, а цей поц створює нову кормушку для чинуш…
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25.11.2021 16:11 Ответить


ДревляниН


@freeukrman

·
5 ч



У мене тільки одне питання, нах.я нам ще одна ДЕРЖАВНА компанія? Це чергова корупційна годівниця яка буде жити за наші з вами податки але конкурентною з лоукостами НІКОЛИ не буде. Особливо актуально щодо лоу-кост її зараз, коли ми приєднались до міжн. договору відкритого неба.

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25.11.2021 17:26 Ответить
літаки летять будем всіх бомбіть. https://youtu.be/hkEpaavcn3A
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25.11.2021 17:55 Ответить
Вітаю вас зелошки, зараз клоуни візьмуть кредитів під створення нікому не потрібної компанії, яка потім дуже швидко збанкрутує. Але до того часу клоуни вже будуть далеко в Ізраелі, а Ви лохи будете кредити гасити, Ви і ваші діти.
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25.11.2021 19:34 Ответить
Мда.

А дайте я вгадаю - це буде збиткова компанія...
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25.11.2021 21:25 Ответить
иди ты козе в трещину
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25.11.2021 21:32 Ответить
а какая национальность у зели, чтобы понять кто будет перевозчиком...
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25.11.2021 23:10 Ответить
Не хочу псувати собі нерви, тому я не дивився. Я так роблю майже кожного разу з усіма "відосіками" зелоха.
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26.11.2021 02:24 Ответить
Велике перевизицтво
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26.11.2021 08:49 Ответить
На истребители денег конечно опять нет....
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26.11.2021 10:09 Ответить
Хлопці зароблять грошей
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26.11.2021 14:06 Ответить
 
 