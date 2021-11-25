За последние двое суток украинские хирурги провели девять успешных трансплантаций от трех доноров, - Ляшко. ВИДЕО

Правительство приняло постановление о создании Национального реестра доноров крови и ее компонентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Сегодня начну с благодарности семьям доноров, которые смогли принять непростые, но такие важные решения. Только за последние 2 дня украинские хирурги провели 9 успешных трансплантаций от трех доноров. Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева", - сказал он.

Ляшко отметил, что вчера Правительство приняло постановление о создании Национального реестра доноров крови и ее компонентов.

"Национальный реестр будет обеспечивать безопасность донора благодаря учету данных о его медицинском осмотре, допуске или отстранении от донации, осуществленных донациях и возможных осложнениях, связанных с донацией. Кроме того, Реестр позволит в автоматическом режиме подсчитать количество донаций, что будет основанием для присвоения донору статуса "Почетный донор Украины".

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Доноры, безвозмездно сдавшие кровь в количестве 40 разовых максимально допустимых доз или плазму крови в количестве 60 разовых максимально допустимых доз, приобретают статус Почетного донора Украины", - рассказал глава Минздрава.

Также Ляшко остановился на изменениях в Постановление №1236, которыми ужесточены карантинные правила, в частности для невакцинированных граждан.

"В первую очередь новые правила коснутся регионов, находящихся на желтом уровне эпидопасности. Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в желтой зоне, не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади или проверять документы и работать без ограничений такого уровня, теперь они теряют такую ​​опцию.

Посещать общественные учреждения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих. Ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - сообщил он.

В то же время Ляшко отметил, что срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней.

"Раньше он действовал 120 дней. Также, Правительство приняло постановление, которое позволит приобрести Украине наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19. Поэтому в случае получения успешных результатов клинических испытаний мы будем готовы приобрести "Молнупиравир" и "Ритонавир" для лечения больных на COVID-19. Переговоры с компаниями-производителями уже проведены и это лекарство уже забронировано для Украины", - рассказал глава Минздрава.