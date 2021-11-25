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Видео Политика Украины
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Украина на министерской встрече НАТО обсудит возможное вторжение РФ и шаги по его сдерживанию: это хороший знак, - Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 ноября и 1 декабря примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге по безопасности Черноморского региона, который пройдет в формате НАТО плюс Украина и Грузия, где обсудит опасность возможного вторжения России в Украину.

"Ключевой темой моего визита будет очередное обострение в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной, опасность возможного вторжения России в Украину и шаги, которые мы вместе с евроатлантическими партнерами предпринимаем, чтобы не допустить такого сценария", - сказал он на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что также ознакомит коллег из Альянса с прогрессом Украины на пути в НАТО.

"Приглашение Украины на министерскую встречу в Риге – это очень хороший знак. Во-первых, это сигнал поддержки на фоне агрессивных действий России. Во-вторых, это возможность обсудить текущую ситуацию с безопасностью и наши совместные действия. В-третьих, это возможность согласовать позиции и ожидания накануне Мадридского саммита НАТО в 2022 г. Стратегическое участие Украины в министерской встрече НАТО в Риге свидетельствует, что благодаря нашей проактивной внешней политике Украина стала более активным участником международной политики, которого приглашают за стол для обсуждения и решения ключевых вопросов", - рассказал Кулиба.

Глава МИД Украины напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности определяет вступление Украины в НАТО одним из ключевых приоритетов.

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"Мы работаем над его воплощением и достижением консенсуса внутри Альянса по этому вопросу. Это длительная работа, но мы должны ее делать, делать системно и именно для этого у нас появилась впервые за тридцать лет комплексная Стратегия внешней политики. Это не просто документ: это инструмент, позволяющий воплощать масштабные задачи благодаря долгосрочной системной работе", - подытожил он.

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Топ комментарии
+5
Давайте будем честны с собой. Настоящая полномасштабная война с РФ была неизбежна.

Мы не можем жить вместе с ними. Либо Украина, либо Россия.
Это нужно принять и готовиться.

РФ повторит судьбу Рейха, а нам потом восстанавливать из руин свою страну и помогать Западу в уничтожении рашистской идентичности.

К тому же, более идеального повода для уничтожения Зеленских, Ермаков, Медвечуков и им сочуствующих не возможно придумать. Война все спишет.
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25.11.2021 13:22
+3
Для того что б кацапы не напали не языком нада чесать, а минировать вероятные пути наступления, строить фортификационные сооружения и рыть окопы, разворачивать системы ПВО, которые есть и мобилизировать резервистов
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25.11.2021 13:21
+3
И сколько эта паранойя должна длиться?

Это гордиев узел, который развязать не возможно. Не буду напоминать, как он был "развязан".
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25.11.2021 13:26
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Для того что б кацапы не напали не языком нада чесать, а минировать вероятные пути наступления, строить фортификационные сооружения и рыть окопы, разворачивать системы ПВО, которые есть и мобилизировать резервистов
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25.11.2021 13:21 Ответить
И сколько эта паранойя должна длиться?

Это гордиев узел, который развязать не возможно. Не буду напоминать, как он был "развязан".
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25.11.2021 13:26 Ответить
Знач нужно дать повод кацапам войти? Например отвести войска, а потом вместе с НАТОй замочить кацапов?
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25.11.2021 13:30 Ответить
Повод они сами найдут. Надо было готовиться и ждать.

Мы - их смерть, как государства. Таков исторический путь.

И да - мы идеальная приманка для уничтожения РФ.
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25.11.2021 13:34 Ответить
Приманку обычно сьедают.
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25.11.2021 15:37 Ответить
Подавятся.
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25.11.2021 15:38 Ответить
КОРПОРАТИВ-ЦЕ СВЯТЕ
Віталій Портніков

Багатьом може здатися дивним, що у момент, коли Білий дім обговорює із союзниками можливість нападу Росії на Україну, а українська громадськість чекає від Володимира Зеленського та Андрія Єрмака на пояснення після появи розслідування Bellingcat, президент, глава його канцелярії та інші "слуги народу" зосереджуються на святкування ювілею Єрмака. Але я не дуже здивований

Ці люди, власне, живуть заради корпоративів. Все інше для них - не життя. Вся ця нудна політика, всі ці безглузді спецоперації не мають жодного значення, якщо не можна як слід відсвяткувати. Для більшої частини їхніх виборців головні цінності, як відомо, сімейні й заради сімейних інтересів вони готові легко поступитися будь-якими принципами у наївній впевненості, що так і має бути. А для цих людей головні цінності, так би мовити - корпоративні. Півцарства за корпоратив! І у даному випадку, якщо зважати на плани Володимира Путіна, це навіть не метафора.

При цьому слід пам'ятати, що проведення будь-якого такого свята для цих людей - це психологічна компенсація за десятиліття принижень. Адже вони роками обслуговували свята нікчемних людей, яким щиро заздрили. Вони були не артистами, як думають їхні шанувальники, а скоморохами, яких замовляють у ресторани, сауни та заміські будинки. І ось тепер вони все це можуть самі - та ще й у державних резиденціях та за рахунок лохів-платників податків. Тепер той, хто навіть не запрошував їх за святковий стіл, запопадливо надає їм чартери. Хто від того відмовиться? Тільки не вони!

Тому вони навіть не розуміють, що все це - бенкет під час чуми. Для таких людей жодної чуми ніколи не буває, доки вона не стосується їх безпосередньо. Для таких людей найголовніше - бенкет.

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25.11.2021 14:02 Ответить
СУПЕР!!! ЦИТАТА З ПОРТНІКОВА

...."Вони були не артистами, як думають їхні шанувальники, а скоморохами, яких замовляють у ресторани, сауни та заміські будинки. І ось тепер вони все це можуть самі - та ще й у державних резиденціях та за рахунок лохів-платників податків. Тепер той, хто навіть не запрошував їх за святковий стіл, запопадливо надає їм чартери. Хто від того відмовиться? Тільки не вони!"
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25.11.2021 14:05 Ответить
Мккартни, ты когда последний раз был в районе ООС? я - два месяца назад.
Все готово, не сы.
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25.11.2021 15:17 Ответить
Сирйозно? Ну тогда я буду спать спокойно
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25.11.2021 15:26 Ответить
Давайте будем честны с собой. Настоящая полномасштабная война с РФ была неизбежна.

Мы не можем жить вместе с ними. Либо Украина, либо Россия.
Это нужно принять и готовиться.

РФ повторит судьбу Рейха, а нам потом восстанавливать из руин свою страну и помогать Западу в уничтожении рашистской идентичности.

К тому же, более идеального повода для уничтожения Зеленских, Ермаков, Медвечуков и им сочуствующих не возможно придумать. Война все спишет.
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25.11.2021 13:22 Ответить
Та никогда раиса не нападет на Украину по настоящему. Только гибридно (отжать крысм и чутка постреливать на домбасе) На реальную войну у них прямая кишка тонка
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25.11.2021 13:24 Ответить
Про Германию до 1939 года тоже так говорили.

"Да возьмут Эльзас и Лотарингию и успокоятся. Для большой войны кишка у них тонка. У Франции самая большая армия в Мире. Да они с Польшей еле справились".
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25.11.2021 13:28 Ответить
Великие кацапские полководцы до Песок дойти не могут, ага щас они тут навоюют, ага
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25.11.2021 13:31 Ответить
Ну до Берлина они дошли однажды. Им же пофиг сколько людей положить.

Не обманывай себя.
Они тупые, они вооружены кое как. Но их дохрена, убивачек у них дохрена и мы не так уж лучше их в плане вооружения. А в плане снабжения явно хуже.
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25.11.2021 13:37 Ответить
Дійшли до Берлину завдяки лендлізу
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25.11.2021 13:43 Ответить
Если бы начали, как планировал Сталин, дошли бы до Ла-Машна без Лендлиза.
Ванек положили бы немеряно, но дошли бы.
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25.11.2021 13:50 Ответить
Герхард, ты так легко рассуждаешь про необходимость войны, потому что не воевал и воевать не собираешься.
провокатор, во ты кто.
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25.11.2021 15:19 Ответить
И кого я на что провоцирую?

Не будет на карте одновременно РФ и Украины. Мы не сможем нормально развиваться пока рядом есть РФ. РФ не хочет мирно существовать пока рядом есть мы.

Ни ты, ни я не можем повлиять на то нападет РФ или нет.
Можно это принять и готовиться воевать или эвакуироваться, а можно сидеть и жевать свои надежды, как это делает сейчас ЗЕ-власть.
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25.11.2021 15:37 Ответить
Не звнюй Німеччину з помойкою , де кожен ненавидить всіх.
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25.11.2021 13:34 Ответить
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25.11.2021 13:29 Ответить
ВОПРОС К ЗЕЛЁНЫМ
А почему мы не в НАТО? ( то есть И ГДЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ?)
Кулеба старается, старается, А зелёные долбодятлы в Раде боятся визы ввести
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25.11.2021 13:31 Ответить
А толку от тех виз?
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25.11.2021 13:48 Ответить
Вам кацапам точно визы не дадут 😀😀😀
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25.11.2021 14:10 Ответить
Мне и не надо к вам в Словакию.
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25.11.2021 15:05 Ответить
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по ходу кулебка ждет рассиянского вторжения, як манны небесной, воно понятно, шо чувак реально крут, тока вот бяда -королевство мало и разгуляться негде😂
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25.11.2021 13:47 Ответить
Кулебу скоро вызовут в Москву и вручат ему ноту о начале войны
С ней и приедет в Киев.
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25.11.2021 13:49 Ответить
Так уже давно никто не поступает. Это уже изжитый романтизм из серии бросания перчаток

Скорее предложат ему какую-нить должность в оккупационной власти. Поверенный по делам связей с населением, например. Он примет.
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25.11.2021 13:53 Ответить
Шото все ботофермы сРаши и связанные с ней у Нас боты в полной боевой готовности, активность зашкаливает...К чему бы это !? Или "белый шум" разгоняют, или внатуре - война..
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25.11.2021 13:52 Ответить
Тем временем в Украину прибыло 4 военно-транспортных самолета Пентагона США ГЕРКУЛЕС...,глава Пентагона Ллойд Остин каже что к концу ноября в Украину прибудут еще 100 ракетных комплексов "СТИНГЕР"....,если еще.......то значит их поставляли и раньше?
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25.11.2021 13:54 Ответить
Труба Рашке. Стингер это все. Модернизированный на 100 км вверх пуляет
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25.11.2021 15:52 Ответить
А зекрысам это надо?оно за наш счёт за месяц нг праздновать начнет,катаясь на танках "згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників "
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25.11.2021 13:57 Ответить
Кулєба отривається одмивається .поки Єрмак у скандалах
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25.11.2021 13:59 Ответить
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25.11.2021 14:00 Ответить
Помню Борис Немцов перед смертью на Эхе Мацковии давал интервью и сказал...после позора Псковской дивизи ВДВ Йловайске и Дебальцево Путлер на Донбассе больше ничего не возьмет....А ведь и правда...рюсскае быдло ничего не брало...а Бородай Гиркин и прочее быдло РЮССКАВА Мира срочно удрало на Мацковию....
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25.11.2021 14:03 Ответить
НАТО нужно понимать, что агентуры РФ во власти Украины большинство и не нужно не проверенным людям выдавать планы ибо это все будет на столе разведки РФ. Тоже самое, что в открытую воевать. Так сложнее намного. Но Путин мастер по работе в тылу врага. Он скупил все жлобье во власти и разрушает Украину изнутри. Поэтому главная помощь Запада должна составлять отлов агентуры РФ. И они на всех уровнях и это не только в Украине, а и во всех странах даже НАТО. А Украина ждёт войска союзников!!!
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25.11.2021 14:22 Ответить
 
 