Украина на министерской встрече НАТО обсудит возможное вторжение РФ и шаги по его сдерживанию: это хороший знак, - Кулеба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 ноября и 1 декабря примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге по безопасности Черноморского региона, который пройдет в формате НАТО плюс Украина и Грузия, где обсудит опасность возможного вторжения России в Украину.
"Ключевой темой моего визита будет очередное обострение в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной, опасность возможного вторжения России в Украину и шаги, которые мы вместе с евроатлантическими партнерами предпринимаем, чтобы не допустить такого сценария", - сказал он на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что также ознакомит коллег из Альянса с прогрессом Украины на пути в НАТО.
"Приглашение Украины на министерскую встречу в Риге – это очень хороший знак. Во-первых, это сигнал поддержки на фоне агрессивных действий России. Во-вторых, это возможность обсудить текущую ситуацию с безопасностью и наши совместные действия. В-третьих, это возможность согласовать позиции и ожидания накануне Мадридского саммита НАТО в 2022 г. Стратегическое участие Украины в министерской встрече НАТО в Риге свидетельствует, что благодаря нашей проактивной внешней политике Украина стала более активным участником международной политики, которого приглашают за стол для обсуждения и решения ключевых вопросов", - рассказал Кулиба.
Глава МИД Украины напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности определяет вступление Украины в НАТО одним из ключевых приоритетов.
"Мы работаем над его воплощением и достижением консенсуса внутри Альянса по этому вопросу. Это длительная работа, но мы должны ее делать, делать системно и именно для этого у нас появилась впервые за тридцать лет комплексная Стратегия внешней политики. Это не просто документ: это инструмент, позволяющий воплощать масштабные задачи благодаря долгосрочной системной работе", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Это гордиев узел, который развязать не возможно. Не буду напоминать, как он был "развязан".
Мы - их смерть, как государства. Таков исторический путь.
И да - мы идеальная приманка для уничтожения РФ.
Віталій Портніков
Багатьом може здатися дивним, що у момент, коли Білий дім обговорює із союзниками можливість нападу Росії на Україну, а українська громадськість чекає від Володимира Зеленського та Андрія Єрмака на пояснення після появи розслідування Bellingcat, президент, глава його канцелярії та інші "слуги народу" зосереджуються на святкування ювілею Єрмака. Але я не дуже здивований
Ці люди, власне, живуть заради корпоративів. Все інше для них - не життя. Вся ця нудна політика, всі ці безглузді спецоперації не мають жодного значення, якщо не можна як слід відсвяткувати. Для більшої частини їхніх виборців головні цінності, як відомо, сімейні й заради сімейних інтересів вони готові легко поступитися будь-якими принципами у наївній впевненості, що так і має бути. А для цих людей головні цінності, так би мовити - корпоративні. Півцарства за корпоратив! І у даному випадку, якщо зважати на плани Володимира Путіна, це навіть не метафора.
При цьому слід пам'ятати, що проведення будь-якого такого свята для цих людей - це психологічна компенсація за десятиліття принижень. Адже вони роками обслуговували свята нікчемних людей, яким щиро заздрили. Вони були не артистами, як думають їхні шанувальники, а скоморохами, яких замовляють у ресторани, сауни та заміські будинки. І ось тепер вони все це можуть самі - та ще й у державних резиденціях та за рахунок лохів-платників податків. Тепер той, хто навіть не запрошував їх за святковий стіл, запопадливо надає їм чартери. Хто від того відмовиться? Тільки не вони!
Тому вони навіть не розуміють, що все це - бенкет під час чуми. Для таких людей жодної чуми ніколи не буває, доки вона не стосується їх безпосередньо. Для таких людей найголовніше - бенкет.
...."Вони були не артистами, як думають їхні шанувальники, а скоморохами, яких замовляють у ресторани, сауни та заміські будинки. І ось тепер вони все це можуть самі - та ще й у державних резиденціях та за рахунок лохів-платників податків. Тепер той, хто навіть не запрошував їх за святковий стіл, запопадливо надає їм чартери. Хто від того відмовиться? Тільки не вони!"
Все готово, не сы.
Мы не можем жить вместе с ними. Либо Украина, либо Россия.
Это нужно принять и готовиться.
РФ повторит судьбу Рейха, а нам потом восстанавливать из руин свою страну и помогать Западу в уничтожении рашистской идентичности.
К тому же, более идеального повода для уничтожения Зеленских, Ермаков, Медвечуков и им сочуствующих не возможно придумать. Война все спишет.
"Да возьмут Эльзас и Лотарингию и успокоятся. Для большой войны кишка у них тонка. У Франции самая большая армия в Мире. Да они с Польшей еле справились".
Не обманывай себя.
Они тупые, они вооружены кое как. Но их дохрена, убивачек у них дохрена и мы не так уж лучше их в плане вооружения. А в плане снабжения явно хуже.
Ванек положили бы немеряно, но дошли бы.
провокатор, во ты кто.
Не будет на карте одновременно РФ и Украины. Мы не сможем нормально развиваться пока рядом есть РФ. РФ не хочет мирно существовать пока рядом есть мы.
Ни ты, ни я не можем повлиять на то нападет РФ или нет.
Можно это принять и готовиться воевать или эвакуироваться, а можно сидеть и жевать свои надежды, как это делает сейчас ЗЕ-власть.
А почему мы не в НАТО? ( то есть И ГДЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ?)
Кулеба старается, старается, А зелёные долбодятлы в Раде боятся визы ввести
С ней и приедет в Киев.
Скорее предложат ему какую-нить должность в оккупационной власти. Поверенный по делам связей с населением, например. Он примет.