Вместо заработков – тюрьма в ЕС: житель Херсона незаконно вербовал украинских моряков, получая за каждого по $2 тыс.. ВИДЕО

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с другими стражами порядка прекратили деятельность международного канала торговли людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

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Противоправная схема заключалась в том, что злоумышленник вербовал украинских моряков, у которых были проблемы с разрешительными документами и которые находились в затруднительном положении. Фигурант преступной схемы обещал решить "вопрос" по устройству их на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей. В результате местом работы этих моряков становились яхты, которые занимались "туристическими турами" для нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию. Кроме того, жертвами противоправной деятельности были не только моряки, но и другие граждане, не имевшие никаких навыков в судоходстве.

Как результат, большинство украинских моряков вместо значительных заработков получили большие сроки заключения в странах ЕС, а немало нелегальных мигрантов погибало в Средиземном море.

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По оперативной информации канал торговли людьми организовал уроженец Херсона вместе с сообщниками из-за границы. За каждого завербованного украинца преступник получал по 2 тысячи долларов.

Факты вербовки наших граждан в целях привлечения к противоправной деятельности оперативники задокументировали. Кроме того, в доме мужчины проведены санкционированные обыски.

В настоящее время фигурант преступной схемы задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению международного канала торговли людьми проводилась пограничниками совместно с представителями Национальной полиции при процессуальном руководстве Малиновской окружной прокуратуры г. Одесса.