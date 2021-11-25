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Валят клубы черного дыма: в Днепре загорелась крыша многоэтажки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Днепре вспыхнул сильный пожар в жилом доме на Слобожанском проспекте, 1. Предварительно горит крыша многоэтажки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Днепр Оперативный".
"На левом берегу горит многоэтажный дом, черный дым видно с правого берега. Известно, что пожар пытались потушить рабочие самостоятельно пока ждали спасателей. Сейчас спасатели прибыли на место", - говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации пострадавших нет.
В пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области происшествие пока не прокомментировали.
Топ комментарии
+7 MausMike
показать весь комментарий25.11.2021 15:23
+4 irenka ko
показать весь комментарий25.11.2021 15:19
+4 irenka ko
показать весь комментарий25.11.2021 15:43
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Пожалуйста, подождите...
Співчуття постраждалим. Залишитись зимою без житла - це реально горе.
Плюс сгоревшая крыша...
Не, пострадавшие будут, это точно.
Шо ти борзєєш, придурок? Не вмієш культурно спілкуватись на форумі, тоді і не лізь до людей. А мені реально шкода тих, хто страждає від пожеж, особливо сусідів, яких пожежники заливають на нижніх поверхах.
Нужно ещё и осмысливать.
Они не пострадали ибо их "шмотки", хоть и мокрые, но целые.
Граждане утепляются к зиме...
Посмотрите на крышу.
Закончена лицевая стена обшивкой пенопластом и наверняка при ремонте крыши был брошен открытый огонь.
Но дом принципиально не сгорит !
25 ноября, на проспекте Слобожанском, 1, случился пожар. Полыхает крыша здания, которое недавно реставрировали. Черный дым виден с разных точек города.
На место оперативно направились спасатели и полицейские, сообщает Информатор.
Спасатели борются с возгоранием, они сняли людей с крыши при помощи лестницы. Причины случившегося на данный момент неизвестны. Предварительно, никто не пострадал.