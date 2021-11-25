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Днепр_река (135) пожар (2443)

Валят клубы черного дыма: в Днепре загорелась крыша многоэтажки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепре вспыхнул сильный пожар в жилом доме на Слобожанском проспекте, 1. Предварительно горит крыша многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Днепр Оперативный".

"На левом берегу горит многоэтажный дом, черный дым видно с правого берега. Известно, что пожар пытались потушить рабочие самостоятельно пока ждали спасателей. Сейчас спасатели прибыли на место", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации пострадавших нет.

В пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области происшествие пока не прокомментировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре ребенка и их родители погибли в Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за возгорания холодильника, - ГСЧС

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Топ комментарии
+7
Коли рукожопи перекривають дах.
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25.11.2021 15:23
+4
Жах!!!

Співчуття постраждалим. Залишитись зимою без житла - це реально горе.
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25.11.2021 15:19
+4
Воно у вігвамі живе, тому не знає, що таке дах та пожежа у багатоповерхівці.
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25.11.2021 15:43
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Жах!!!

Співчуття постраждалим. Залишитись зимою без житла - це реально горе.
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25.11.2021 15:19 Ответить
Там так зальют, что кое-кто всё же пострадает.
Плюс сгоревшая крыша...
Не, пострадавшие будут, это точно.
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25.11.2021 15:34 Ответить
Воно у вігвамі живе, тому не знає, що таке дах та пожежа у багатоповерхівці.
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25.11.2021 15:43 Ответить
все живы, узбагойзя. Обои закоптились, чи не горэ. Подрядчик обязался всё компенсировать.
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25.11.2021 17:53 Ответить
Сам зазгабойся! Я нікого у небіжчики не записувала, а мала на увазі квартиру та майно погорільців.

Шо ти борзєєш, придурок? Не вмієш культурно спілкуватись на форумі, тоді і не лізь до людей. А мені реально шкода тих, хто страждає від пожеж, особливо сусідів, яких пожежники заливають на нижніх поверхах.
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25.11.2021 18:02 Ответить
Чукча не читатель? Для тех у кого альтернативный путь образования, повторяю - в тексте описан отчёт спасательной службы (ДСНС),а не опись имущественного ущерба, пострадавших нет.
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25.11.2021 17:38 Ответить
Нужно ж не только читать, чукча.
Нужно ещё и осмысливать.
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25.11.2021 17:41 Ответить
Ты о высоком расскажи детям, комнаты которых остались без крыши.
Они не пострадали ибо их "шмотки", хоть и мокрые, но целые.
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25.11.2021 18:42 Ответить
тебе надо ты и расскажи, брехунок. А крыша там на месте, .Дождей нет, завтра залатают.Шмотки не проблема, в паблике группу сделайте.
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25.11.2021 20:21 Ответить
Просто ответь. Ты когда не будь на пожаре был? Пожар в квартире многоэтажке видел?
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25.11.2021 15:43 Ответить
Ремонт , сэр.
Граждане утепляются к зиме...
Посмотрите на крышу.
Закончена лицевая стена обшивкой пенопластом и наверняка при ремонте крыши был брошен открытый огонь.
Но дом принципиально не сгорит !
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25.11.2021 16:03 Ответить
Коли рукожопи перекривають дах.
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25.11.2021 15:23 Ответить
еще битум рубероид ну ну...
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25.11.2021 15:25 Ответить
зато платить много не надо...
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25.11.2021 16:04 Ответить
Оце посмолили дах. Пішли перекурити о горілку не вимкнули?
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25.11.2021 15:25 Ответить
Джавшан и Рамшут. ой, Равшан и Джамшут. Впрочем какаяразница. Филатов сэкономил на кровельщиках.
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25.11.2021 15:26 Ответить
кто подскажет как картинку вставит в коммент на Цензоре. Не силен в компе
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25.11.2021 15:26 Ответить
В окне где смайлы пиктограмма картинки, жми на неё, затем вставляй урлу картинки в поле "джерело".
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25.11.2021 15:31 Ответить
Жмёшь на это и вставляешь ссылку на картинку.

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25.11.2021 15:37 Ответить
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25.11.2021 15:49 Ответить
комментарий отмечен как спам
Спасибо я понял
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25.11.2021 15:53 Ответить
это новый вид отопления- теплый потолок...
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25.11.2021 15:30 Ответить
где Дермак на геликоптере?
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25.11.2021 15:40 Ответить
На підльоті.
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25.11.2021 15:50 Ответить
Фасад сделали, крышу угробили, видать не расчитались за фасад.
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25.11.2021 16:52 Ответить
Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА > Происшествия. 25.11.2021. г.

25 ноября, на проспекте Слобожанском, 1, случился пожар. Полыхает крыша здания, которое недавно реставрировали. Черный дым виден с разных точек города.

На место оперативно направились спасатели и полицейские, сообщает Информатор.

Спасатели борются с возгоранием, они сняли людей с крыши при помощи лестницы. Причины случившегося на данный момент неизвестны. Предварительно, никто не пострадал.

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25.11.2021 18:03 Ответить
Да успокойтесь! Пострадало 200 м2 кровли. Подрядчик, письменно, гарантировал возмещение ущерба и ремонт в кратчайшие сроки. Дочка видела работу пожарных... Була в захвати!!! Четко, быстро, слажено - управились минут за 10. Техника у пожарных... бомбезная!!!
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25.11.2021 20:38 Ответить
Одни проФФесианалы подпалили перекрытие, а другие проФФесиАналы начнут подавать туда тоннами воду Повезло верхнему этажу накануне холодов
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25.11.2021 21:04 Ответить
 
 