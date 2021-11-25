В 2014 году генерал СБУ Шайтанов сам предложил свои услуги ФСБ РФ, – Грозев. ВИДЕО

Бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, обвиняемый в государственной измене и организации теракта, сам вызвался работать на российскую ФСБ в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в своем интервью изданию "Гордон".

"После ареста Шайтанова в сломанной почте сотрудников ФСБ мы нашли его вербовочный план, датированный 2014 годом. Там отмечено, что Шайтанов сам вызвался работать на российские спецслужбы", - сказал Грозев.

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Напомним, в апреле 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.

По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".