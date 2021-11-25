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В 2014 году генерал СБУ Шайтанов сам предложил свои услуги ФСБ РФ, – Грозев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, обвиняемый в государственной измене и организации теракта, сам вызвался работать на российскую ФСБ в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в своем интервью изданию "Гордон".

"После ареста Шайтанова в сломанной почте сотрудников ФСБ мы нашли его вербовочный план, датированный 2014 годом. Там отмечено, что Шайтанов сам вызвался работать на российские спецслужбы", - сказал Грозев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в госизмене генерал СБУ Шайтанов просит отпустить его под домашний арест в Харьков. Хочет быстрее дёру дать в РФ, - Осмаев

Напомним, в апреле 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.

По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

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Топ комментарии
+39
Має бути максимальний термін тюрми, приблизно такий як у Єрмака і його, завербованого в Омані Бубочки.
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25.11.2021 16:10
+25
Четыре зелебобы соснули друг у друга и довольны, предатели есть всегда и везде. Порошенко уже 2,5 года не у власти и он поплатился за свои ошибки. А вот вы лучше порассуждайте на тему, почему сняли Бурбу, который вывел Цемаха и готовил захват вагнеровцев, да и еще одно, почему Цемаха ваш хозяин передал своегому хозяину в кремль, вот вы об этом говорите.
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25.11.2021 17:15
+22
На мою думку, максимальний термін вираховується масою тіла, висотою гілки над землею та довжиною мотузки... Інакше їх ще й годувати державним когтом доведеться
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25.11.2021 16:22
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Має бути максимальний термін тюрми, приблизно такий як у Єрмака і його, завербованого в Омані Бубочки.
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25.11.2021 16:10 Ответить
На мою думку, максимальний термін вираховується масою тіла, висотою гілки над землею та довжиною мотузки... Інакше їх ще й годувати державним когтом доведеться
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25.11.2021 16:22 Ответить
смерть - не самое большое наказание. Гнить всю жизнь на зоне, зная, что НИКОГДА оттуда не выйдешь - гораздо страшнее.
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25.11.2021 17:19 Ответить
Тому й кажу: маса тіла, відстань до землі та довжина мотузки! Якщо правильно разразувати, то: 1. видривається голова; 2. ламається шия; 3. болісна та довга агонія. І все це всього за ціною мотузки, шматка мила і часу на розрахунки...
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25.11.2021 17:39 Ответить
Шайтанов і Семочко-ставленники бариги! Це так,для особо обдарованих порохоботів!
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26.11.2021 08:47 Ответить
Шакалов йому більше пасує.
А самий кращий варіант, придушити його по тихому.
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25.11.2021 16:15 Ответить
шайтанов саме то
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25.11.2021 16:17 Ответить
Саме той момент коли прізвище повністю відповідає сутності...
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25.11.2021 16:19 Ответить
Шайтан-це чорт по нашому, тобто, відомий і відкритий ворог. А тут криса, зрадник, Іуда.
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25.11.2021 18:29 Ответить
... і по іменам їх пізнаєте їх...
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25.11.2021 16:21 Ответить
как он до 2020 года вообще работал в СБУ...???
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25.11.2021 16:29 Ответить
По-блату.
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25.11.2021 16:30 Ответить
у налівайченка і грицака тре спитати
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25.11.2021 16:45 Ответить
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Или у Пети?
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25.11.2021 23:02 Ответить
Ващета работал в ФСБ. СБУ- это так, хобби
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25.11.2021 16:48 Ответить
Ващета работал в ФСБ. СБУ- это так, хобби
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25.11.2021 16:49 Ответить
А меня интересует другое , если он в 2014м был полковником, то в каком году он получил генерал-майора .Какой президент указ подписывал?
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25.11.2021 20:05 Ответить
Даже в этом и не сомневался.
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25.11.2021 23:01 Ответить
Да уж, чистить и чистить эти старые "звёздные" кадры, в СБУ, милиции которая полиция, прокуратуре, судах. Сколько там мусора окопалось за последние 30 лет, за деньги налогоплатильщиков. Всем бывшим нашим Прэжыдэнтам кстати не икается и по ночам нормально спится?
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25.11.2021 16:38 Ответить
А виборцям тих прежидентів ,не гикається .? .
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25.11.2021 17:17 Ответить
У власти рыговские бандиты и зеленые агенты кремля
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25.11.2021 16:41 Ответить
Как раз они не у власти - но им так хочется!!!! Ведь у них и Сила и Честь!!! И лысые бошки!!
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25.11.2021 16:50 Ответить
Татаров, Портнов, Демченко, Єрмак (помічник депутата-бандита Тадієва) і др. - не риги і не агенти ?
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25.11.2021 18:33 Ответить
Попомните мое слово: с него снимут все обвинения, наградят, повысят в звании и назначат замом Ермака. В ОП предатели такого уровня в большой цене
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25.11.2021 16:45 Ответить
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Генералом шайтанова сделал патриот порошенко и устроил в СБУ, это его креатура.
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25.11.2021 16:45 Ответить
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Тут такое низзя писать. Любители петьмана будут недовольны.
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25.11.2021 16:49 Ответить
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Це точно. За любий косий погляд в бік святійшого Петра цензор банить. Це ж незалежний сайт. )
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25.11.2021 16:54 Ответить
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Ну тут два варианта: либо админ - порохобот, либо студент, которому все пох: попросили - сделал, не вникая в суть.
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25.11.2021 17:17 Ответить
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В Херсоні просто ботоферму накрили
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25.11.2021 17:20 Ответить
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Точно! А я все никак не пойму: Пишем правду про Пэтю, а до сих пор не спама, не бана.
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25.11.2021 17:24 Ответить
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Може адмін у Веселу Ферму ріжеться )
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25.11.2021 17:30 Ответить
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Ты Пэтю Липецкого не трожь - цэж дэржавна зрада)))
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25.11.2021 16:57 Ответить
Четыре зелебобы соснули друг у друга и довольны, предатели есть всегда и везде. Порошенко уже 2,5 года не у власти и он поплатился за свои ошибки. А вот вы лучше порассуждайте на тему, почему сняли Бурбу, который вывел Цемаха и готовил захват вагнеровцев, да и еще одно, почему Цемаха ваш хозяин передал своегому хозяину в кремль, вот вы об этом говорите.
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25.11.2021 17:15 Ответить
А разве статья об этом?
Или вам похер, лишь бы "шоколадного" не поминали, который умудрился Шайтанова в аккурат на День Независимости 23 августа 2015 года орденом наградить да еще и звание генерал-майора присвоить?!
Зелайно еще за свое ответит, но и вашего божка давно надо пропылесосить!
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25.11.2021 17:34 Ответить
Ну Порошенко привел того же Бурбу, он его назначил руководить разведкой и весьма успешно, как ликвидировали моторыл, как похищали важных свидетелей, вот тут вопрос, как с этим быть? Или может быть подумаем головой, "шоколадный", наверно, не знал, что Шайтанов мразь и предатель, у него в подчинении было огромное количество людей, он не может знать все про всех.
И еще одно, Шайтанова раскрыли еще когда Порошенко был президентом, это вам информация для размышлений.
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25.11.2021 17:44 Ответить
Моторыл ликвидировала не ГУР, а, как раз, СБУ - уже есть достаточно об этом инфы в т. ч. и на цензоре. Что касается вашего Бурбы, то, во-первых, во время майдана он служил в СБУ и был одним из руководителей его зачистки, во-вторых - при нем ГУР ппославилась лишь грандиозгыми обсерами типа раскрытой разведгруппы в Крыму (за которую потом Порох получил люлей оттамериканцев) или раскрытым мрлдаванами (!) похищением Чауса.
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26.11.2021 08:19 Ответить
По-твоєму,Порошенко має знати всю кремлівську агентуру в Україні ? Вава в голові ?
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25.11.2021 19:15 Ответить
Ну канєшно , щоб тут обійшлося без Пороха , такого не може бути ж .. Ва фсьом вінават тільки він . А про мотиви того - чому шайтанова не займали 4 роки , можна й не згадувати , правда ж ? . Але , персонально для тебе -

Аналитик проекта InformNapalm Антон Павлушко уверен, что история с арестом генерал-майора СБУ Шайтанова - это совместное дело спецслужб Украины и Запада. Об этом он написал на своей странице в Facebook под заголовком «Место встречи - Гамбург или ЦРУ-СБУ против Шайтанова-Егорова».
В частности он обратил внимание на то, что в обнародованных СБУ делах по Шайтанову есть видео его встреч в Европе с вероятным московским куратором полковником ФСБ Игорем Егоровым.Шайтанов и его российский куратор Егоров - это не только внутренняя украинская история. Его "вели" по меньшей мере в трех странах ЕС (Франция, Германия, Хорватия). На фото они проходят мимо магазина Blusen und Hemden von Umani - это Gänsemarkt Passage, Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg. Прослушкой, скорее всего, занимались условные американцы, потому что эти разговоры записывали чуть ли не по всему ЕС. Данные передавали СБУ, а те уже вели свою игру», - написал Павлушко.Именно поэтому, считает эксперт, генерала Шайтанова длительное время не разоблачали, а держали на должности, используя в гибридной войне против РФ.

«Палить» Шайтанова раньше времени не стоило, ведь можно было «спугнуть» Егорова. Почему именно сейчас это сделали - видимо, пришло разрешение от старших товарищей, а Егоров где-то прокололся на другом фронте, и теперь его контакты можно так открыто "палить". Ну а Шайтанова все эти годы могли спокойно использовать для дезинформации, контролировать его связи и тому подобное. Поэтому "зрады" из-за его работы в СБУ нет. Просто сейчас уже можно открыто разоблачать», - резюмировал аналитик InformNapalm.
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25.11.2021 17:37 Ответить
В Днепре бывших много - и они хотят вернуться!!!! Многие лысые - Дресс код у них такой!!!!
Надеюсь молодая Зелень не даст ни малейшего шанса этим не бедным старперам краснопузым снова поднять голову!!!!
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25.11.2021 16:48 Ответить
Уточни, ви про кого - бившиє. Молода Зелень? це хто: Зеленський, Єрмак, Корнієнко, Арахамія і весь 95 квартал, корабельні сосни разом із друзями дитинства?
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25.11.2021 18:44 Ответить
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Спасибо шоколадному подонку за этого предателя.
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25.11.2021 17:00 Ответить
То есть, любой предатель, который будет на службе во времена с 2019 по 2024, а их у нас еще много, это будет личная ответственность Зеленского, я тебя правильно понял, зелебоба?
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25.11.2021 17:13 Ответить
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Вся ця гидота повилазила при Порошенко!
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25.11.2021 17:09 Ответить
правильно, надо верить, что эта власть такую дрянь точно отпустит, как отпустила цемаха и беркутовцев...
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25.11.2021 17:18 Ответить
Помнится его еще в апреле 2020 г. взяли. И с тех пор полная тишина ... Возможно уже и поменяли на какого-нибудь нашего шпиона. Такие операции не афишируются.
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25.11.2021 17:20 Ответить
Не, пока сидит, на лечение в Харьков просится, поближе к своим)))
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25.11.2021 17:32 Ответить
А шо, был суд, приговор?
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25.11.2021 17:41 Ответить
Після дзвінка Вови Путлера наш Вова, на полузігнутих відпустив Цемаха, відпустять і цього шакала і не тільки, або поміняють на якогось аліка вшивого.
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25.11.2021 18:05 Ответить
Чей он протеже? Его так лелеяли и продвигали ! С усердием.А Сколько таких еще кротов в силовых структурах? Одному Фсб известно и резиденту в Украине.
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25.11.2021 18:10 Ответить
дЄрмаку?
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25.11.2021 18:46 Ответить
Гордон сам неоднократно брал интервью у Гиркина и Поклонской. А с Шайтановым старая история, непонятно, почему она всплыла именно после кражи информации журналистами из ГУР МО.
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25.11.2021 18:11 Ответить
Причем не смотря на небольшие реверансы в сторону Украины Гордон брал интервью у военного маньяка Гиркина и гос. изменницы Поклонской с интересом и в весьма позитивном стиле.
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25.11.2021 18:17 Ответить
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
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25.11.2021 18:41 Ответить
Цінний кадр. Вован, дай генерал полковника, і знайди відповідну посаду. Цей вбивця тобі ще знадобиться.
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25.11.2021 19:03 Ответить
Зеля выпустит
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25.11.2021 19:59 Ответить
на работу к себе возьмет и компенсацию по зарплате выплатит
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25.11.2021 20:29 Ответить
хороший кандидат в замы зэ-лупы
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25.11.2021 20:28 Ответить
Шайтана-мана..
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25.11.2021 21:02 Ответить
Кто его повысил с полковника до генерал-майора?
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25.11.2021 23:07 Ответить
Сломанный почта. Это рассказывают спецслужбы для которых захват целого полуострова оказался полной неожиданностью. Позорные профаны, способные только рассказывать байки которые невозможно проверить.
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26.11.2021 05:44 Ответить
В зв"язку з ситуацією в державві необхідно всіх генералів пропустити через детекор брехні і негайнно звільнити при появі підозри ненадійності. Закликаю не розстрілювати, к робив ССталін, а просто викинути за "поребрик", бо москкаль, то та сволота, що і в Америку переселиться, але буде "родину любить". Порядних росіян це не сосується. Москалем може бути і украінець, наприклад Бузина чи Шарій, коли в душі хробак завівся.
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26.11.2021 08:32 Ответить
Ежели в СБУ имелись генералы-предатели,то как в остальных силовых структурах,особенно ВСУ? Напр:кубинские революционеры считали,что доверять можно особам в звании не выше майора и в своей ревармии поначалу это было наивысшее в\зв..Остальным особо не доверяли, относили их к потенциальным предателям..,и победили, выжили..Возможно, у нас назрела острая необходимость провести чистку старшего комсостава силовиков?
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26.11.2021 12:59 Ответить
 
 