В 2014 году генерал СБУ Шайтанов сам предложил свои услуги ФСБ РФ, – Грозев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, обвиняемый в государственной измене и организации теракта, сам вызвался работать на российскую ФСБ в 2014 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в своем интервью изданию "Гордон".
"После ареста Шайтанова в сломанной почте сотрудников ФСБ мы нашли его вербовочный план, датированный 2014 годом. Там отмечено, что Шайтанов сам вызвался работать на российские спецслужбы", - сказал Грозев.
Напомним, в апреле 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.
По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".
Пожалуйста, подождите...
А самий кращий варіант, придушити його по тихому.
Или вам похер, лишь бы "шоколадного" не поминали, который умудрился Шайтанова в аккурат на День Независимости 23 августа 2015 года орденом наградить да еще и звание генерал-майора присвоить?!
Зелайно еще за свое ответит, но и вашего божка давно надо пропылесосить!
И еще одно, Шайтанова раскрыли еще когда Порошенко был президентом, это вам информация для размышлений.
Аналитик проекта InformNapalm Антон Павлушко уверен, что история с арестом генерал-майора СБУ Шайтанова - это совместное дело спецслужб Украины и Запада. Об этом он написал на своей странице в Facebook под заголовком «Место встречи - Гамбург или ЦРУ-СБУ против Шайтанова-Егорова».
В частности он обратил внимание на то, что в обнародованных СБУ делах по Шайтанову есть видео его встреч в Европе с вероятным московским куратором полковником ФСБ Игорем Егоровым.Шайтанов и его российский куратор Егоров - это не только внутренняя украинская история. Его "вели" по меньшей мере в трех странах ЕС (Франция, Германия, Хорватия). На фото они проходят мимо магазина Blusen und Hemden von Umani - это Gänsemarkt Passage, Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg. Прослушкой, скорее всего, занимались условные американцы, потому что эти разговоры записывали чуть ли не по всему ЕС. Данные передавали СБУ, а те уже вели свою игру», - написал Павлушко.Именно поэтому, считает эксперт, генерала Шайтанова длительное время не разоблачали, а держали на должности, используя в гибридной войне против РФ.
«Палить» Шайтанова раньше времени не стоило, ведь можно было «спугнуть» Егорова. Почему именно сейчас это сделали - видимо, пришло разрешение от старших товарищей, а Егоров где-то прокололся на другом фронте, и теперь его контакты можно так открыто "палить". Ну а Шайтанова все эти годы могли спокойно использовать для дезинформации, контролировать его связи и тому подобное. Поэтому "зрады" из-за его работы в СБУ нет. Просто сейчас уже можно открыто разоблачать», - резюмировал аналитик InformNapalm.
Надеюсь молодая Зелень не даст ни малейшего шанса этим не бедным старперам краснопузым снова поднять голову!!!!