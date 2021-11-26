"Какой смысл россиянам разбомбить все в Украине, если они хотят ее захватывать?" - Резников. ВИДЕО
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Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия звенит оружием на границе с Украиной с целью запугивания.
Об этом министр заявил в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ.
"Нас с вами тестируют, они расшатывают мир на гибкость", – прокомментировал Резников сообщение разведки и СМИ о планах полномасштабного вторжения России в Украину.
"Это не значит, что нужно расслабляться, но паники не должно быть, это испытание на устойчивость нашей страны. Какой смысл россиянам разбомбить все в стране, где они хотят властвовать? У них другая цель: это дестабилизация в стране, изменение политического курса в стране в Европу и в НАТО из-за смены власти. Они хотят сменить власть и посадить здесь пропутинских дельцов", - пояснил глава Минобороны.
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не можу не погодитись.
але в такому разі ваше твердження, що "В Украине сложилась ситуация, когда страна живет так, как хотят 15% (самое активное) населения.", є хибним.
не хотіли ті, хто був на Майдані, жити в малоросії очолюваній недолугим совком.
анекдот про "не прокатило" помнишь? ото оно
они по вагнеровцам придумывают новые версии каждый день чего? "не прокатило"
1. инфраструктурная реформа самая крутая за последние 50 лет
2. укрзализница приносит прибыль
И начнется заваруха!!
НУ НЕ ДЕБІЛ? ЗГАДАВ БИ ЧЕЧНЮ І ГРОЗНИЙ
І це є мораль війни.
Якщо цей функціонер не розуміє то нема чого було обіймати цю посаду - БО він нічого не зробить для обороноздатності України. Він прийшов моніторити...........