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"Отъявленная русофобка. Ее цель - уничтожение "Северного потока-2". Не слишком приятная новость", - пропагандистка Скабеева о новой главе немецкого МИД Анналене Бербок. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева назвала не слишком приятной новостью назначение нового главы МИД Германии Анналены Бербок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева назвала нового руководителя МИД Германии отъявленной русофобкой, которая ставит своей целью уничтожить "Северный поток-2" и усилить санкции против России и Путина.
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+59 Ksenia VB
показать весь комментарий26.11.2021 09:53
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показать весь комментарий26.11.2021 09:52
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Та немає вже давно русофобів, залишились лишень РУСОХЕЙТЕРИ!
Ксения Собчак обрушилась с критикой на одиозную, хамоватую пропагандистку Скабееву.
Собчак обвинила Скабееву в том, что даже в день трагедии с гибелью горняков на шахте в Кузбассе эфир вечернего политического шоу был посвящен исключительно Украине. «Трагедия на Кузбассе? "Россия-1": Самое время обсудить Украину и Гордона!» - возмутилась Собчак по поводу похабного поведения известной украинофобки и хабалки - Скабеевой, которая разжигает межнациональную рознь с путинского зомбоящика
Побачимо чи слова з ділом не розходяться
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США із союзниками ще мають час відмовити Путіна від вторгнення в Україну - NYT (Громадське радіо)
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У Німеччині виступили із заявою щодо війни на Донбасі (Діло)
Відбувається якась дичина
а вообще так забавно наблюдать за этими говорящими головами, даже "гости" и то более свободны в словоблудии, ибо они просто плывут по сценарию выпуска, этим же постоянно в наушник говорят что и как разгонять тормозить.И она реально думает что она охрененный ведущий а не говорящая голова
Одяг татарів у всьому кращий за одяг росіян, у татарів він елегантний, а в росіян - убогий.
что с трубой их ...
на.пали
Это неизбежно приведет к росту цен на газ. Чем это плохо для них?
А старая кляча поедет в Россию, Шредера менять.