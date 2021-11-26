"Скажут идти вперед - мы пойдем и сотрем их с лица земли. Надо что-то делать", - украинские морпехи о боях близ Горловки. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Ежедневные пулеметные очереди и выстрелы из автоматических станковых гранатометов. Такая война сейчас в окрестностях оккупированной Горловки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала 2+2.
Наши бойцы говорят, что чаще стреляют оккупанты, когда ложится туман. Боятся, что наши ребята пойдут в наступление, поэтому валят из всего стрелкового.
"Чтобы они ушли отсюда, нужно что-то делать. Все ребята молодцы. Нормально с ними пойдем", - говорит морпех с псевдонимом Трубач.
"Если нам скажут сейчас идти вперед – мы пойдем и сотрем их с лица земли", – убежден его побратим Годзила.
Топ комментарии
+34 віктор федорович 31ee1569
показать весь комментарий26.11.2021 10:22
+19 Oljik
показать весь комментарий26.11.2021 10:29
+19 Диды Выпивали
показать весь комментарий26.11.2021 11:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Часть из них ЗЕ потом отдал назад при "разведении".
Высоты под: Желобком, 32-м блокпостом, Докучаевском, Ясиноватой-"Алмаз", Петровское и Викторовка (последнюю ЗЕ отдал обратно), Пищевик, Ровозвановка, Новокатериновка, Золотое- 4, Пивденное (под Горловкой), "заколдованный лес" на Светлодарке, Травневое, Гладосово, высоты под Белой Камянкой...(с)
быдло
Одесские полицейские лишились новенького мультикоптера DJI Matrice 300 RTK, который приобрели совсем недавно, в конце октября, почти за 1,5 млн грн.
Инцидент произошел вчера, во время антитеррористических учений, на окраине города, рассказали «Думской» источники в правоохранительных органах.
Полицейские решили испытать дрон и пригласили для запуска специалистов из Киева. При этом место для пробного полета они выбрали явно неудачно, возле армейских складов с горючим. Уже через десять минут после пуска аппарат вдруг перестал выходить на связь.
Пока незадачливые «авиаторы» искали коптер, от военных в ГУНП поступил сигнал о неопознанном летательном объекте, реющем над складами.
Полицейские, не знающие об экзерсисах коллег, решили подключиться к охоте за вероятным воздушным шпионом. И даже объявили премию в две тысячи гривен за приземленный аппарат.
Однако к тому времени военные уже справились с задачей самостоятельно. Ситуация, знаете ли, напряженная, шпион - не шпион… Сказано - сделано, прибор был просто прострелен меткой очередью из автомата Калашникова.
Вскоре нашлись и дроноводы - военные выдали им останки устройства.
К слову, по странному стечению обстоятельств глава ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин со вчерашнего дня ушел в очередной отпуск.
Размер убиенного дрона по диагонали - почти 90 см, максимальная взлетная масса - 9 кг, максимальная скорость - 23 м/с, максимальная высота полета - 5 км над уровнем моря, максимальное время полета - 55 минут.
Устройство было оснащено спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.
В магазинах такие устройства стоят от 600 до 900 тысяч гривен в зависимости от комплектации. Полицейские потратили на него 1 млн 454 тыс. грн.