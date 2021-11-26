"Скажут идти вперед - мы пойдем и сотрем их с лица земли. Надо что-то делать", - украинские морпехи о боях близ Горловки. ВIДЕО

Ежедневные пулеметные очереди и выстрелы из автоматических станковых гранатометов. Такая война сейчас в окрестностях оккупированной Горловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала 2+2.

Наши бойцы говорят, что чаще стреляют оккупанты, когда ложится туман. Боятся, что наши ребята пойдут в наступление, поэтому валят из всего стрелкового.

"Чтобы они ушли отсюда, нужно что-то делать. Все ребята молодцы. Нормально с ними пойдем", - говорит морпех с псевдонимом Трубач.

"Если нам скажут сейчас идти вперед – мы пойдем и сотрем их с лица земли", – убежден его побратим Годзила.

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