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"Скажут идти вперед - мы пойдем и сотрем их с лица земли. Надо что-то делать", - украинские морпехи о боях близ Горловки. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Ежедневные пулеметные очереди и выстрелы из автоматических станковых гранатометов. Такая война сейчас в окрестностях оккупированной Горловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала 2+2.

Наши бойцы говорят, что чаще стреляют оккупанты, когда ложится туман. Боятся, что наши ребята пойдут в наступление, поэтому валят из всего стрелкового.

"Чтобы они ушли отсюда, нужно что-то делать. Все ребята молодцы. Нормально с ними пойдем", - говорит морпех с псевдонимом Трубач.

"Если нам скажут сейчас идти вперед – мы пойдем и сотрем их с лица земли", – убежден его побратим Годзила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о введении военного положения: "Мне ничего не известно об этом"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Є Армія - є держава. Нема Армії - нема держави.
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26.11.2021 10:22
+19
Якщо адаптувати ізраїльську формулу на Україну, то це звучиль так:"Армія-Мова-Віра". Нарід у 2019 році вирішив, що це какая разніца. Тому наша держава під великою загрозою. Війна буде неодмінно, але питання в якому стані ми її зустрінемо. ЗІ Чистимо зброю......
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26.11.2021 10:29
+19
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26.11.2021 11:23
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Є Армія - є держава. Нема Армії - нема держави.
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26.11.2021 10:22 Ответить
Якщо адаптувати ізраїльську формулу на Україну, то це звучиль так:"Армія-Мова-Віра". Нарід у 2019 році вирішив, що це какая разніца. Тому наша держава під великою загрозою. Війна буде неодмінно, але питання в якому стані ми її зустрінемо. ЗІ Чистимо зброю......
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26.11.2021 10:29 Ответить
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26.11.2021 11:23 Ответить
Доки на владних місцях сидять Какиеразницы, то в кращому випадку, будемо стояти на місці. Не кажучи вже про те, що в деяких питаннях відверто здаємо позиції.
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26.11.2021 10:23 Ответить
доки ситуацию в Украине комментируют болгарские чубатые крымчаки из Великобритании так и будет!
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26.11.2021 10:42 Ответить
Яке ж дурне...
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26.11.2021 11:31 Ответить
Слава Богу з Вами, Штирлиц, нэ пропадэмо!
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26.11.2021 11:41 Ответить
Які вперед? Це ви при Порошенко могли воювати і визволяти нашу землю. А сьогодні "перестать стрелять" і охороняти "кордон" терористів, щоб ніхто не зміг туди зайти і відвоювати хоч один метр. Там можна напиляти із фанери чучела, розмістити їх по лінії розмежування, покрасивни в бійців і одній роті їздити по цій лініх і то там, то там пару раз стрільнути в бік віськ ЗСУ. Всеодно команди не буде йти вперед і вони це добре знають. Одним словом - ви охороняєте орків, щоб їх не вигнали українці.
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26.11.2021 10:25 Ответить
много при порошенко навызволялы?
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26.11.2021 10:30 Ответить
Порівнюючи з нинішнімі , то багато
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26.11.2021 10:45 Ответить
Так, мокша "навызволялы". І якби мудрий нарід не вибрав у 2019 році малороса, то вже рік, як кацапів і їх поліцаїв не було в Донецьку і Луганську.
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26.11.2021 10:51 Ответить
мокша у тебя между ног отсыхает.
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26.11.2021 12:44 Ответить
якби був Пастор при владі а не барига та зешмаркля - то давно вже капцапів вибили з України
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28.11.2021 13:21 Ответить
Мокша. У тебя Гугля есть? Или только рунет и вечерним ..удозвоном ?
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26.11.2021 11:02 Ответить
зебил, при Порошенко с 2016 по 2019 шло "ползучее наступление" и при нем заняли много стратегических высот и поселков.
Часть из них ЗЕ потом отдал назад при "разведении".
Высоты под: Желобком, 32-м блокпостом, Докучаевском, Ясиноватой-"Алмаз", Петровское и Викторовка (последнюю ЗЕ отдал обратно), Пищевик, Ровозвановка, Новокатериновка, Золотое- 4, Пивденное (под Горловкой), "заколдованный лес" на Светлодарке, Травневое, Гладосово, высоты под Белой Камянкой...(с)
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26.11.2021 11:15 Ответить
ублюдочное. тебя не оскорбляли. это раз. во вторых,козлина тупорылая.твой вальман сдал донецк и луганск.и подписал минские договорняки,которыми теперь путин тычет всем в морду.только дегенерат может считать порошенко патриотом украины. а теперьбпшёл вон,
быдло
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26.11.2021 12:49 Ответить
2\3 если не знал
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26.11.2021 11:43 Ответить
Такий стан речей погоджений Єрмаком зі своїми кураторами "на тій стороні".
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26.11.2021 10:30 Ответить
А ты погугли какой % в ВСУ за клоуна проголосовали. Ооочень удивишься ...
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26.11.2021 11:08 Ответить
А какой процент ВСУ бывал на передке?
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26.11.2021 11:36 Ответить
На передке картина с голосованием была такая же. А может и еще больше за клоуна. Так мне рассказывали ветераны. Сейчас, конечно, жалеют о своем выборе. Но тогда было так.
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26.11.2021 12:53 Ответить
Мне рассказывали другое
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26.11.2021 13:04 Ответить
Не удивлен. Им теперь стыдно за свой выбор и они врут, что голосовали за Пэтю. И это не мое мнение.
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26.11.2021 13:23 Ответить
Наступи при Порошенку закічувалися котлами.
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26.11.2021 20:21 Ответить
Боевой дух конечно радует, а все остальное в ОП печалит...
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26.11.2021 10:27 Ответить
Бо на передку -Дух, а в ОП - Запах.
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26.11.2021 10:31 Ответить
этот точно....
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26.11.2021 10:34 Ответить
Це добра новина, бо колись 73% військових вважали 95кв. гумористами
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26.11.2021 10:35 Ответить
Пока чмекает твое *****
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26.11.2021 11:01 Ответить
попросите своего папу не хрюкать
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26.11.2021 11:38 Ответить
Не говори "Гоп". Это война.
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26.11.2021 10:43 Ответить
Там же тоже не дебилы стоят.
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26.11.2021 10:45 Ответить
там стоять алкаші ,наркомани і розумововідсталі ! а ти Володенька часом не москаль ?
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26.11.2021 10:59 Ответить
алкашню , нариков и дебилов давно БЫ поставили к стенке , ты Роман оскорбляешь бойцов ВСУ
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26.11.2021 11:33 Ответить
читай уважно !
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26.11.2021 11:35 Ответить
Да нет ,то про кацарылых,свинособака,которые если что плакают:"не стреляйте ,пожалуйста,я россиянин"
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26.11.2021 11:37 Ответить
прикинь , тебя выкрали кацапы в плен , что ты петь будешь ? Это война - пытки , кровь и смерть , все хотят жить , будешь петь всё что скажут .
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26.11.2021 11:52 Ответить
а краще видали і не ганьбись .
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26.11.2021 11:41 Ответить
иногда можно и отдать , чтобы потом вернуть Больше до Урала
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26.11.2021 11:55 Ответить
При Порошенко начали освобождать от пророссийских сепаратистов населенные пункты один за другим и был бы уже Мир и украинский Донбасс, но вписалось ***** своими войсками и всё остановилось, сейчас Украина на Донбассе воюет с *****станом, а чтобы выбить эту мразоту оттуда необходимо, чтобы *****стан пал, как совок, потому как планы ***** не изменятся никогда, это равносильно смерти существующей тоталитарной системы на расее, и сейчас *****, если жёстко выбивать его с Донбасса , будет угрожать ядерным оружием.
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26.11.2021 10:58 Ответить
Не повторяйте рашкинских сказок про хражданскую войну... Не было там никаких сепаратистов... Были рашкинские ДРГ и примкнувшие к ним КОЛЛАБОРАНТЫ... Потом на помощь этим ДРГ пришли более крупные рашкинские подразделения... Так что ***** не вписалось, а изначально все это развязало...
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26.11.2021 13:06 Ответить
Где ты видишь про гражданскую войну, всё верно, что рога растут с **********, пока их было мало вместе с сепарами выбить могли и успешно это делали..
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26.11.2021 14:30 Ответить
"Сепары" это и есть гражданская война... Это элементарные истины и странно, что вам не понятно это на 8-м году войны...
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26.11.2021 14:46 Ответить
Элементарно то, что наличие кучки сепаратистов и гражданская война разные вещи. У нас война с ***********, всё.
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26.11.2021 16:23 Ответить
Хоть бы изучили значение слов которыми пользуетесь...
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26.11.2021 16:55 Ответить
Спасибо Паша, что научил меня дурака старого, а то интернет американский меня не научил, а библиотеку я как-то в XXI веке не посещал.
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26.11.2021 19:38 Ответить
Да причем здесь именно вы) Вчера Ссыкун называл их сепаратистами, даже не понимая, что тем самым подыгрывает рашке в ее пропаганде про гражданскую войну...
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27.11.2021 05:50 Ответить
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26.11.2021 10:58 Ответить
Ну что зебилы, Где обещанный клоуном мир? За 2.5 года прохиндейства Зелебени ничего позитивного, ни на фронте, ни в мирной жизни. Сплошные зашквары и предательство
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26.11.2021 10:59 Ответить
да какая разница ! зате дороги будуються і не крадуть ...
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26.11.2021 11:02 Ответить
Сказанул как в лужу пернул. Только зебилы могут называть стоительством - велике крадивництво. Могу тебя еще про цены на вакцины, юбилей Дермака и дачи для детей спросить
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26.11.2021 11:05 Ответить
шановний, щось у вас з гумором зовсім біда ! розслабтесь сьогодні п'ятниця !
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26.11.2021 11:10 Ответить
може бути, але гумор кожний сприймає по різному. Тому і існують смайли
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26.11.2021 11:16 Ответить
ось і мої керівники чомусь гумор не розуміють , а я старовір і смайли не ставлю .
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26.11.2021 11:24 Ответить
може проблема в гуморі
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19.02.2022 09:18 Ответить
В данной ситуации,как раз благоприятно сказалась инициатива Украины о перемирии.- Теперь агрессия видна только со стороны кацапов. И Евросоюз с США в один голос заявляют,что расия - сторона конфликта. Это очень больно бъет по самим кацапам.Теперь они не могут манипулировать.А их действия встречают противодействием. Уже всего мира.
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26.11.2021 11:06 Ответить
да , весь мир выражает озабоченность и обеспокоенность
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26.11.2021 11:29 Ответить
Надо просить ЕС о выдворению заробитчан, несколько миллионов, это грозная сила. Петя разрешил и все ринулись туда, теперь, если шо, они там и останутся, хер выгонишь. Нэма стратегии и так всегда.
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26.11.2021 10:59 Ответить
Кто тебе ,нахрен,разрешал по безвизу работать?
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26.11.2021 11:40 Ответить
ТО,что готовы - молодцы. Но нужно технически их задавить. Огнем. Чтобы жертвы были только с кацапской стороны.
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26.11.2021 11:01 Ответить
Так может,для начала,зекрысе пора не воровать бабло предназначенное для Армии?что то ты ,зебил,наркомана-вора выбрал,а на фронт не спешишь
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26.11.2021 11:43 Ответить
Снайперы ВСУ на Донбассе должны стрелять, как финский снайпер Симо Хяюхя по прозвищу "Белая смерть", чтобы у РУССКИХ ОККУПАНТОВ пропало желание стрелять.
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26.11.2021 11:08 Ответить
Да, этот финн один, собственно по количеству, целый полк уничтожил.
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26.11.2021 11:11 Ответить
Стрелять нужно как украинка снайпер Павличенко, Людмила Михайловна - 309 уничтоженных солдат и офицеров противника
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26.11.2021 11:21 Ответить
Москалів чи німців?
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26.11.2021 11:36 Ответить
Бо наприклад Симо Хяюхя вбви понад 500 ворогів.
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26.11.2021 11:37 Ответить
половина з тих вбитих ворогів були нещасні українські хлопці,що вижили після голодомору ,мобілізовані і послані вмирати за ката України
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28.11.2021 13:42 Ответить
Вот и зрада финская подъехала
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28.11.2021 22:21 Ответить
второе , а яка разница , важно , что украинка
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26.11.2021 11:48 Ответить
Стрілять уміємо!

Одесские полицейские лишились новенького мультикоптера DJI Matrice 300 RTK, который приобрели совсем недавно, в конце октября, почти за 1,5 млн грн.

Инцидент произошел вчера, во время антитеррористических учений, на окраине города, рассказали «Думской» источники в правоохранительных органах.



Полицейские решили испытать дрон и пригласили для запуска специалистов из Киева. При этом место для пробного полета они выбрали явно неудачно, возле армейских складов с горючим. Уже через десять минут после пуска аппарат вдруг перестал выходить на связь.

Пока незадачливые «авиаторы» искали коптер, от военных в ГУНП поступил сигнал о неопознанном летательном объекте, реющем над складами.

Полицейские, не знающие об экзерсисах коллег, решили подключиться к охоте за вероятным воздушным шпионом. И даже объявили премию в две тысячи гривен за приземленный аппарат.

Однако к тому времени военные уже справились с задачей самостоятельно. Ситуация, знаете ли, напряженная, шпион - не шпион… Сказано - сделано, прибор был просто прострелен меткой очередью из автомата Калашникова.

Вскоре нашлись и дроноводы - военные выдали им останки устройства.

К слову, по странному стечению обстоятельств глава ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин со вчерашнего дня ушел в очередной отпуск.

Размер убиенного дрона по диагонали - почти 90 см, максимальная взлетная масса - 9 кг, максимальная скорость - 23 м/с, максимальная высота полета - 5 км над уровнем моря, максимальное время полета - 55 минут.

Устройство было оснащено спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.

В магазинах такие устройства стоят от 600 до 900 тысяч гривен в зависимости от комплектации. Полицейские потратили на него 1 млн 454 тыс. грн.
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26.11.2021 11:51 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/v-odesi-vijskovi-zbyly-novyj-politsejskyj-bezpilotnyk/
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26.11.2021 12:03 Ответить
Да, ***** - враг смертельный, но самый главный враг Украины правит в Киеве: симбиоз этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентов Кремля. Они безнаказанно и целенаплавлено уничтожают и порабощают Украину изнутри, превращая население в бесправный скот
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26.11.2021 11:20 Ответить
то так...А в самому Ізраїлі євреї вражають своїм розумом.працелюбством,патріотизмом.Як вони шанують стареньких,як в пустелі висаджують ліси.
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28.11.2021 13:39 Ответить
просто надо перестать стрелять...
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26.11.2021 11:27 Ответить
Берегите себя наши родные,мы в вас верим и молимся за вас!
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26.11.2021 11:34 Ответить
Спасибо!!!! Мужики!!!!
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26.11.2021 11:54 Ответить
Натепер є лиш дві стратегії військового звільнення окупованих територій Донбасу : одна - так звана китайська тактика "тисячі надрізів", тобто методично крок за кроком, метр за метром відтісняти ворога з займаних позицій(навіть за"мінськ-2" ми маємо контролювати Дебальцево, Вуглегірськ та інші території). Друга - це так званий "хорватський сценарій": швидкий масований наступ із виходом ЗСУ на кордон з ерефією. І в першому і в другому випадку у світлі наявної загрози масованого вторгнення рашистів, треба враховувати потенційний ризик того що ***** скористається діями ЗСУ як casus belli. Якщо б в нас на азовсько -чорноморському узбережжі вже зараз стояло 3- 4 дивізіони "Нептунів", а наше небо було надійно прикрите "парасолькою" НАТО, чи взятими в американців по "ленд-лізу" системами "Patriot"(+"Iron Dome") - вже до початку 22-го року наші прикордонники могли б стояти вздовж кордонів Луганської та Донецької областей України. Але ж в нас "Нептуни", ОТРК"Грім-2"("Сапсан") та й взагалі швидке переозброєння Армії чомусь не в пріорітеті... Чому саме так виходить(чи можливо я помиляюсь у своєму баченні "пріорітетів") -вирішуйте на свій розсуд🙄🤔
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28.11.2021 17:39 Ответить
 
 