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имущество (330) подростки (380) самокат (7)

"Шо исполняешь!? Шакалы, сука! П#дары #баные", - в Киеве неравнодушный гражданин учит подростков, портящих арендный самокат, уважительного отношения к чужому имуществу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Неравнодушный гражданин ругательством и поркой решил научить подростков, портивших арендный самокат, уважительного отношения к чужому имуществу. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "воспитательной беседы" опубликована на странице ресурса "Київ Оперативний" в соцсети. Инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана в Киеве.

Также читайте: В Киеве снизили разрешенную скорость для электросамокатов до 20 км/ч

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+66
такі тільки так розуміють
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26.11.2021 11:09
+45
респект
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26.11.2021 11:10
+44
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26.11.2021 11:15
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Ну або, щоб цю власність віджати...
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26.11.2021 20:37 Ответить
ну нe тiмуровцi точно
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26.11.2021 21:05 Ответить
ломать самокат бессмысленно
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27.11.2021 10:35 Ответить
харёк или бамбасёнок
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27.11.2021 11:29 Ответить
Лічінки уставших ат вайни псують залишки того, що їхні батьки ще не зруйнували.

До речі, це ті дітки, яким у маленькому віці дозволялось усе руйнувати в супермаркетах, у гостях, у бабусь. Жахливо таке чути, але іншоі мови вони не розуміють, бо самі саме так і розмовляють. Згадайте, як розмовляв Колєнька Харьковський у відео, де дарував пістолет своєму корєшу на день народження.
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28.11.2021 13:49 Ответить
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