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"Шо исполняешь!? Шакалы, сука! П#дары #баные", - в Киеве неравнодушный гражданин учит подростков, портящих арендный самокат, уважительного отношения к чужому имуществу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Неравнодушный гражданин ругательством и поркой решил научить подростков, портивших арендный самокат, уважительного отношения к чужому имуществу. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "воспитательной беседы" опубликована на странице ресурса "Київ Оперативний" в соцсети. Инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана в Киеве.
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+66 Andriy
показать весь комментарий26.11.2021 11:09
+45 Андрей Shaman
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+44 Шрек Баблокат
показать весь комментарий26.11.2021 11:15
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До речі, це ті дітки, яким у маленькому віці дозволялось усе руйнувати в супермаркетах, у гостях, у бабусь. Жахливо таке чути, але іншоі мови вони не розуміють, бо самі саме так і розмовляють. Згадайте, як розмовляв Колєнька Харьковський у відео, де дарував пістолет своєму корєшу на день народження.