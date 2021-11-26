"Шо исполняешь!? Шакалы, сука! П#дары #баные", - в Киеве неравнодушный гражданин учит подростков, портящих арендный самокат, уважительного отношения к чужому имуществу. ВИДЕО

Неравнодушный гражданин ругательством и поркой решил научить подростков, портивших арендный самокат, уважительного отношения к чужому имуществу. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "воспитательной беседы" опубликована на странице ресурса "Київ Оперативний" в соцсети. Инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана в Киеве.

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