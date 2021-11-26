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Советник Ермака Арестович и пророссийский политик Мураев обнимаются во время рекламной паузы на одном из политических ток-шоу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы ОП Андрея Ермака Алексей Арестович и пророссийский политик Евгений Мураев тепло поздоровались во время рекламной паузы на одном из политических ток-шоу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись объятий Арестовича и Мураева опубликована в соцсетях.
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