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Ошибки есть, но люди не видят многих побед, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что принимает ежедневно сто решений, некоторые из них ошибочны.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Медиа поддерживают, к сожалению, нарративы относительно того, что "караул, энергетический кризис, караул, ковид, умирают люди" и т.д. Люди не видят многих побед. Есть ошибки. Я ежедневно принимаю сто решений: правильные, неправильные. Иногда, к сожалению, ошибочные", - отметил президент.

По словам Зеленского, он двигается вперед.

"У меня нет времени коммуницировать все свои решения с обществом. В кошельке своем у меня нет медиа, чтобы кто-то помогал коммуницировать это. Но есть результат", - добавил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Топ комментарии
+32
Их видит только Беня.
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26.11.2021 12:13
+25
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26.11.2021 12:13
+16
Уріноофтальмологія почалась.
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26.11.2021 12:16
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Их видит только Беня.
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26.11.2021 12:13 Ответить
А що ? Беня бажав землю купувати по 210 000 га, а він зробив 10 000 га, так це теж не для фермерів.
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26.11.2021 12:18 Ответить
О каких победах вообще речь? Беспредел в стране полнейший, антиконституционный переворот, Конституцией Зеля зад вытер, все зеленые законы незаконны, на пандемие олигархи заработали миллиарды на одних масках. Медицина в яме, образование в яме, наука в яме, экономика в яме, долги МВФ зашкаливают, уже дальше некуда, земля разбазаривается. На непонятные экспериментальные вакцины ушли миллиарды, а пенсии - пустой звук, на неделю не хватает людям. Все Зеля разбазарил, изничтожил, распорошил, потоптал и пустил по ветру, ничего нет. А он день рождения Ермака гуляет, падло. Путин стоит у границы, на Донбассе куралесет, в Крыму, а зеленое падло гуляет. Оно вообще невменяемое, как можно было такого посадить на управление страной? Это все равно, что зеленую обезьяну посадить. Тьфу!
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26.11.2021 13:48 Ответить
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26.11.2021 12:13 Ответить
А що, моніка заперечує енергетичну кризу та друге місце у світі по смертності?
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26.11.2021 12:14 Ответить
Уріноофтальмологія почалась.
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26.11.2021 12:16 Ответить
Твой гаманець это офшор...а в офшоре у тебя скота много чего есть...украденного...
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26.11.2021 12:16 Ответить
Да? И каких же?
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26.11.2021 12:19 Ответить
Яких немає.
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26.11.2021 12:28 Ответить
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26.11.2021 12:42 Ответить
ДАЙТЕ ВОВЕ ПРОТИВОПОНОСНОЕ.....
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26.11.2021 12:55 Ответить
Наверное такие великие "перемоги", что ни кто не видит ...а как над Ющенко стебался - "Виктор-победун"..."это ж ипать-копать какая победа!! Победища!!!"...блазень обнюханый...жалкое чмо))
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26.11.2021 12:23 Ответить
Сеньйор голодомор....
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26.11.2021 14:23 Ответить
Чому люди не бачать перемог? Вони бачать, як ти з єлдаками, татаровими, демченками зливаєте Україну. То барани 73% не бачать, вони тільки вухами *******.
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26.11.2021 12:23 Ответить
Не бачать перемог,як злочинів Порошенко.
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26.11.2021 12:26 Ответить
Не бачать тому,що iх нема
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26.11.2021 12:26 Ответить
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26.11.2021 12:44 Ответить
Если люди не видят побед, значит эти победы - пустышки!
Введение новых грабительских тарифов на коммуналку, продажа земли богачам, легализация игрового бизнеса, ввод новых налогов на всех и на все и т.д.- это что, те самые победы?
Чему здесь люди должны радоваться?
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26.11.2021 12:27 Ответить
"В мене немає часу комунікувати всі свої рішення з суспільством. В гаманці своєму в мене немає медіа, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але є результат" Джерело: https://censor.net/ua/n3301754

Тобто прес-секретар ОПи, Голова ОПи, радники, заступники та інші друзі-куми не виконують своїх обов'язків??? То звільняй їх!!!

Але як гарно вийшло: про зашквари та провали згадав відразу, а от перемоги чи досягнення навіть сам пригадати не може
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26.11.2021 12:28 Ответить
Идиот, я не хочу про них читать.
Я хочу их чувствовать и ощущать.
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26.11.2021 12:29 Ответить
ПОБЕД!!!????
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26.11.2021 12:38 Ответить
та люди хреновые попались))) пабед не видят ))))
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26.11.2021 13:05 Ответить
Зеленский планирует ввести с 1 декабря военное положение - источник

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что 1 декабря на заседании совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить военное положение.

Об этом политик сказал в эфире телеканала «НАШ», передает сегодня издание «Страна».

По информации Ляшко, на заседании СНБО 1 декабря Зеленский планирует ввести в Украине военное положение сроком на два месяца.

Как считает лидер Радикальной партии, у такого решения только одна цель - контроль над средствами массовой информации.

«Потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия.

Поэтому я считаю, что они сейчас рассматривают этот вариант введения с 1 декабря военного положения в стране.

Потому что люди сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти», - заявил Ляшко.

Отметим, что тему по грядущему заседанию СНБО уже качают ряд телеграмм-каналов, близких к Банковой. Анонсируют там какие-то неприятности для врагов президента.

Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что в случае прямой агрессии со стороны России Рада за несколько часов соберется и введет военное положение.

Также сообщалось, что по данным украинской разведки, Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях.
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26.11.2021 12:38 Ответить
****, після того, що зеля на пресухі меле про розідників і операцію, то честь розвідки - це обнулення Зелі в усіх значеннях.
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26.11.2021 12:40 Ответить
зебил - твоя теплая ванна это не перемога - это другое!
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26.11.2021 12:41 Ответить
забориста річ...яку приймає найвеличніший...то мо своїм виборцям відсипле? щоб муйні та жопи довкола не помічали...
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26.11.2021 12:43 Ответить
Пішов ГЕТЬ ! ГЕТЬ ! ГЕТЬ !
Або на Йолку !
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26.11.2021 12:43 Ответить
Та Йолка ж десь на гастролях...
Мо на Юльку? То вона з клоуном на одному полі й ср не сяде....
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26.11.2021 13:01 Ответить
у нас есть победы ?
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26.11.2021 12:43 Ответить
канешна есть... отэтот преЗЕдент из той же серии...пабадун пабедный (над здравым смыслом, честью, гордостью)
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26.11.2021 13:06 Ответить
Та цей тупий клоун просто хворий...

Хоча це дійсно так.
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26.11.2021 12:44 Ответить
Будьте так любезны зарегистрируйте перемоги шоб они не потерялись , хоть их и багато. И пожалуйста раздайте бесплатно розовые очки люди хвилюються шо не бачат перемог щодня.
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26.11.2021 12:45 Ответить
Мы видим президент подконтролен Ермаку и Коломойскому.
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26.11.2021 12:47 Ответить
это зе-чмо так анализы на наркоту и не сдало вовремя. теперь уже и без анализов все с ним понятно. а ЦВК нужно уволить в полном составе - за регистрацию и допуск к выборам наркоманов.
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26.11.2021 12:48 Ответить
якби ці перемоги були для людей , то вони їх бачили б. А якщо для себе і оточуючих то звісно люди їх можуть і не побачити
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26.11.2021 12:49 Ответить
каждое утро просыпаюсь с перемогой...
несмотря на мизерную пенсию и сумасшедшие цены,я всё таки опять выжил...
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26.11.2021 12:50 Ответить
100%
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26.11.2021 13:20 Ответить
"Я ежедневно принимаю сто решений: правильные, неправильные. Иногда, к сожалению, ошибочные" нюхать или не нюхать . нюхать сейчас или подождать пол часа . нюхать то что из дому взял или тот новый которым Ермак угостил . ежедневно сто решений и все ошибочные
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26.11.2021 12:50 Ответить
Не ну он точно живет в своем мирке где ему Ермак постоянно докладывает о победах.
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26.11.2021 12:52 Ответить
Что то мне это все напоминает поздний совок,Горбачев рассказывает о выплавках и рекордных урожаях,а народ тупо прикалывается.
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26.11.2021 12:52 Ответить
вёл корпоративы танцевал на сцене играл гениталиями, куда ты полез цирковой идиот, и Шустер с умным видом будет задавать клоуну вопросы.
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26.11.2021 12:52 Ответить
дороги видят все, это победа, да. но во второй мировой тоже были победы ценой сотен тысяч жизней..., а сейчас - мы строим хорошие дороги, но за счет медицины, образования и энергетического кризиса..., такая ли уж это победа..., как хотелось бы и по хорошим дорогам могут весело катить русские танки, потому что у наших нет топлива...
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26.11.2021 12:55 Ответить
Ошибки есть а побед люди не видят.))) Так нахрен ты такой нужен если толку ноль.
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26.11.2021 12:56 Ответить
звоникте в дурку ...приступ победобесия

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26.11.2021 12:58 Ответить
Люди все видят. Заходят каждый день в магазины и видят.
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26.11.2021 13:00 Ответить
А що ти хотів ?? Боротись за закон в країні олігархів, хабарників і бариг це стати ізгоєм для них і отримати від них гівняну ванну... Люди не зрозуміють як не крути бо більшість далі свого носа не бачить. А от як що ти брешеш тоді і для людей ти станиш ізгоєм ...))) Хоча ні одне хабарна **** ні одна корумповане падло досі не стало для них ізгоєм .. Людям похріну вони далі жилудку і теплої сраки ні чого не бачать хоча повинні булиб після майдану стати розсудливими. Тому роди правильно і чесно і тоді .. може ..колись оцінять. Знаеш як кажуть "Роби людям добро і кидай його в море" тоб то не чекай подяки .. просто роби добро. Всі правильні речі робляться через випрбування і стражєдання і остаються безподяки ...поки не дойде
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26.11.2021 13:14 Ответить
как там у классика: и тут Остапа понесло....
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26.11.2021 13:15 Ответить
Бог не тимошка бачить трошки... Як що ти правий ...то все буде нормально як що ні ...що посіяв те й пожнеш
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26.11.2021 13:16 Ответить
"Пабєди" - не сусліки, яких хоч і не видно, але вони є апріорі. А от перемоги або є, тоді їх видно, або нема. Тоді і не видно. Як можна бачити те, чого нема? Хіба що то - "побєди" ворожої агентури, яка повністю контролю Зєлєнского.
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26.11.2021 13:21 Ответить
"Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать..."
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26.11.2021 13:35 Ответить
Брехня . Если народ слепой , то кто-то дурной .
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26.11.2021 13:55 Ответить
нормальную репу наел, должен заметить, и всего-то за два года.
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26.11.2021 13:58 Ответить
ОМАНСКИЙ КОТЕЛ ОТ ЗЕ
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26.11.2021 13:59 Ответить
такие крутые пэрэмогы, шо их даже не видно... Какие-то тайные масоны
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26.11.2021 14:04 Ответить
ПЕРЕДОЗ !
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26.11.2021 14:14 Ответить
Назови хоть один стоящий результат!! Поводырь ты наш , УКРАИНСКИЙ МОИСЕЙ!!!! Ты ,зеленский сцыкло и брехло, каких мир ещё не видел!!!! Результаты есть только в большом крадивництве!! Ну очень большом ! Просто огромннейшее воровство на всех государственных стройках УКРАИНЫ, на покупках вакцины и медикаментов и т. д, , под руководстов Зеленского и его дебильной команды слуг народа!!!!
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26.11.2021 14:17 Ответить
если люди не видят побед, значит их просто нет
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26.11.2021 14:26 Ответить
Многих бед люди не видят, то ли еще будет. Если бы все увидели, пришел бы пи......................................... .
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26.11.2021 15:28 Ответить
Перемоги Зеленського як злочини Порошенка. Всі говорить але знайти ніхто нічого не може.
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26.11.2021 16:00 Ответить
 
 