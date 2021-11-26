Ошибки есть, но люди не видят многих побед, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что принимает ежедневно сто решений, некоторые из них ошибочны.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

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"Медиа поддерживают, к сожалению, нарративы относительно того, что "караул, энергетический кризис, караул, ковид, умирают люди" и т.д. Люди не видят многих побед. Есть ошибки. Я ежедневно принимаю сто решений: правильные, неправильные. Иногда, к сожалению, ошибочные", - отметил президент.

По словам Зеленского, он двигается вперед.

"У меня нет времени коммуницировать все свои решения с обществом. В кошельке своем у меня нет медиа, чтобы кто-то помогал коммуницировать это. Но есть результат", - добавил глава государства.

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