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Ошибки есть, но люди не видят многих побед, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что принимает ежедневно сто решений, некоторые из них ошибочны.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Медиа поддерживают, к сожалению, нарративы относительно того, что "караул, энергетический кризис, караул, ковид, умирают люди" и т.д. Люди не видят многих побед. Есть ошибки. Я ежедневно принимаю сто решений: правильные, неправильные. Иногда, к сожалению, ошибочные", - отметил президент.
По словам Зеленского, он двигается вперед.
"У меня нет времени коммуницировать все свои решения с обществом. В кошельке своем у меня нет медиа, чтобы кто-то помогал коммуницировать это. Но есть результат", - добавил глава государства.
Топ комментарии
+32 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий26.11.2021 12:13
+25 vitaliymkua
показать весь комментарий26.11.2021 12:13
+16 MausMike
показать весь комментарий26.11.2021 12:16
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Введение новых грабительских тарифов на коммуналку, продажа земли богачам, легализация игрового бизнеса, ввод новых налогов на всех и на все и т.д.- это что, те самые победы?
Чему здесь люди должны радоваться?
Тобто прес-секретар ОПи, Голова ОПи, радники, заступники та інші друзі-куми не виконують своїх обов'язків??? То звільняй їх!!!
Але як гарно вийшло: про зашквари та провали згадав відразу, а от перемоги чи досягнення навіть сам пригадати не може
Я хочу их чувствовать и ощущать.
Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что 1 декабря на заседании совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить военное положение.
Об этом политик сказал в эфире телеканала «НАШ», передает сегодня издание «Страна».
По информации Ляшко, на заседании СНБО 1 декабря Зеленский планирует ввести в Украине военное положение сроком на два месяца.
Как считает лидер Радикальной партии, у такого решения только одна цель - контроль над средствами массовой информации.
«Потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия.
Поэтому я считаю, что они сейчас рассматривают этот вариант введения с 1 декабря военного положения в стране.
Потому что люди сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти», - заявил Ляшко.
Отметим, что тему по грядущему заседанию СНБО уже качают ряд телеграмм-каналов, близких к Банковой. Анонсируют там какие-то неприятности для врагов президента.
Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что в случае прямой агрессии со стороны России Рада за несколько часов соберется и введет военное положение.
Также сообщалось, что по данным украинской разведки, Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях.
Або на Йолку !
Мо на Юльку? То вона з клоуном на одному полі й ср не сяде....
Хоча це дійсно так.
несмотря на мизерную пенсию и сумасшедшие цены,я всё таки опять выжил...
Ты сам не должен отличать..."