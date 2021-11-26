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Зеленский об угрозе российского вторжения: Идет устрашение. Мы уверенно контролируем границы и готовы к эскалации. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова давать достойный отпор в случае российской агрессии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что эскалации со стороны России и поддерживаемых ею боевиков можно ожидать каждый день. Сегодня идет запугивание, на некоторых площадках, СМИ идет устрашение, что завтра будет война. Мы уверенно контролируем границы Украины и готовы к возможной эскалации", - заявил он.

По его словам, Украина получает данные от партнеров и собственной разведки.

"Армия у нас мощная, мы рассчитываем на свою армию", – добавил он.

Также читайте: Зеленский о Бурбе: Это авантюрист и аферист. Он получал информацию и зарабатывал на этом деньги

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Топ комментарии
+5
Пам'ятаю, в такі моменти загострення Порох по Європах піднімав всіх на вуха і копняками вибивав нові санкції, а клоун... Ну це клоун...
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26.11.2021 12:25
+4
Готові вони тільки заскочити в літак і дременути в Ізраїль.
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26.11.2021 12:22
+4
А кто создал эту армию и кто сегодня ее уничтожает?
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26.11.2021 12:27
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Ух ты уси-пуси, бубочка наша бесстрашная))
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26.11.2021 12:20 Ответить
З ким контролює кордони? З "Синєгора"? А хто там?
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26.11.2021 12:21 Ответить
Ситуация под контролем, у всех достойных "украинцев" есть второе гражданство, Израиль примет без вопросов. А мутрый нарит как-нибудь перетопчется.
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26.11.2021 12:22 Ответить
Готові вони тільки заскочити в літак і дременути в Ізраїль.
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26.11.2021 12:22 Ответить
Пам'ятаю, в такі моменти загострення Порох по Європах піднімав всіх на вуха і копняками вибивав нові санкції, а клоун... Ну це клоун...
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26.11.2021 12:25 Ответить
А кто создал эту армию и кто сегодня ее уничтожает?
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26.11.2021 12:27 Ответить
так Порошенко надо ж было так обгадить, что до сих пор отмыться не может, да и зачем зеленым и хохлам "Армія, мова, віра"
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26.11.2021 12:49 Ответить
"Ми впевнено контролюємо кордони України і готові до ймовірної ескалації" Джерело: https://censor.net/ua/n3301758

Да ти шо?!?! А ну з цього місця докладніше! Особливо про сухопутну південну ділянку східного кордону України (400 км, здається) та морські кордони в Азовському та Чорному морях
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26.11.2021 12:33 Ответить
Трусіться маскалі!
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26.11.2021 12:42 Ответить
надеюсь всем понятно . если что Зеля в домике а вы там сами обороняйтесь ?
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26.11.2021 12:58 Ответить
Очевидно, рейтингу Зеленського взагалі клямка, раз вирішили зайти з козирів - "перевороту". Далі залишились тільки посадка Порошенка, інсценування замаху на Зелю і маленька переможна війна
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26.11.2021 13:00 Ответить
На питання чи буде в Україні більша війна і чи Україна вживає відповідні заходи Зеленський відповів, що піднімає зарплату військовим, а головна загроза - це «військовий переворот», який готує Ахмєтов. Не знаю яка там у них на Банковій розвідка, але ділери у них точно хороші.
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26.11.2021 13:08 Ответить
Ну хоть не АТО Маэ тривати години)
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26.11.2021 13:09 Ответить
запугали так , шо аж на 4 дня в Карпаты вшився ...наверно окоп с Ермаком копали
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26.11.2021 13:11 Ответить
ЗЕ: Вагнєравцав никада небыло!!!
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26.11.2021 13:58 Ответить
 
 