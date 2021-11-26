Зеленский о Бурбе: Это авантюрист и аферист. Он получал информацию и зарабатывал на этом деньги. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что бывший руководящих ГУР Максим Бурба не имел права разглашать секретную информацию о спецоперациях.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

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"Это была операция под названием Бурба, которая слава Богу, закончилась. Я хотел его уволить из-за того, что разведчики о нем не очень хорошо говорили. Он руководил блокировкой транспорта на Майдане во время разгона, когда был на службе в СБУ. Его решили сохранить. ..Он получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал. Все разведчики об этом знали", - отметил Зеленский.

"Может быть, что это слухи, а может и нет", - добавил он.

"Это авантюрист и аферист, мелкий человек, который делает ремонт в Конче-Заспе за 11 млн", - добавил он.

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