Зеленский о Бурбе: Это авантюрист и аферист. Он получал информацию и зарабатывал на этом деньги. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что бывший руководящих ГУР Максим Бурба не имел права разглашать секретную информацию о спецоперациях.
Об этом Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
"Это была операция под названием Бурба, которая слава Богу, закончилась. Я хотел его уволить из-за того, что разведчики о нем не очень хорошо говорили. Он руководил блокировкой транспорта на Майдане во время разгона, когда был на службе в СБУ. Его решили сохранить. ..Он получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал. Все разведчики об этом знали", - отметил Зеленский.
"Может быть, что это слухи, а может и нет", - добавил он.
"Это авантюрист и аферист, мелкий человек, который делает ремонт в Конче-Заспе за 11 млн", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
пан Генерал-полковник Бурба знає що робити
Так Україну ще ніхто не ганьбив.
все говорят про срыв операции
Ясное дело их пасли сразу и взяли быстро.
Это не я говорю, а Грозев.
Видите-ли ,а почему собственно я должен верить Грозеву?Игра спецслужб мутное дело,некоторые вопросы имеют гриф "без срока давности" и только у нас всё вываливается в сми и американском разведчике "Т" в частности.
Господи, спаси и сохрани!
Тепер нарід навіть повставати не побіжить. Бо нема сенсу. Відбувається світовий переворот і зачистка рештків вільного думаючого населення. Тому зєля спокійно собі буде нюхати свій кокс і ніхто за ним не прийде.
Наверху побачили, що у розвинутих країнах народ бунтує, а у нерозвинутих - на команду самознищуватися всі забили. Спочатку пробували по доброму, потім почали робити відволікаючі маневри - війна, бубочка... Не помагає.
Ах так, подумали вони. То у нас є план В.1.2.24. Ви полюбе здохнете, тільки закриємо вас по домах, щоб ви не встигли навіть душу відвести - свого останнього при***дента повісити.