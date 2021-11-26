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Зеленский (16568) разведка (4006) Бурба (81)

Зеленский о Бурбе: Это авантюрист и аферист. Он получал информацию и зарабатывал на этом деньги. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что бывший руководящих ГУР Максим Бурба не имел права разглашать секретную информацию о спецоперациях.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Это была операция под названием Бурба, которая слава Богу, закончилась. Я хотел его уволить из-за того, что разведчики о нем не очень хорошо говорили. Он руководил блокировкой транспорта на Майдане во время разгона, когда был на службе в СБУ. Его решили сохранить. ..Он получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал. Все разведчики об этом знали", - отметил Зеленский.

"Может быть, что это слухи, а может и нет", - добавил он.

"Это авантюрист и аферист, мелкий человек, который делает ремонт в Конче-Заспе за 11 млн", - добавил он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+70
а 40 млн баксов от Каломойского через фирмы квартала 95 тоже Бурба отмыл?
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26.11.2021 12:37
+51
Боже, збережи Україну.
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26.11.2021 12:38
+45
Оказывается, это Бурба звонил Лукашенко и слил наших разведчиков. Зелена макака заврался.
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26.11.2021 12:41
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Вова, ты будешь сидеть! И притом 100% не сейчас конечно, позже, ну сидеть ты будешь! Да еще на жил себе конкретных врагов! Урод моральный, ты Вова!
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26.11.2021 13:47 Ответить
если Вову не прихлопнет Беня .... серебряной котлетой
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26.11.2021 15:42 Ответить
Сидіти воно швидше за все буде в психіатричній лікарні для небезпечних психів.
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26.11.2021 18:59 Ответить
Лучше бы ты нелох обдолбаный ушел с поста президента и не позорил Украину
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26.11.2021 14:03 Ответить
Зате Татаров "ідеально" поводив себе під час Майдану.
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26.11.2021 14:41 Ответить
це кинута перчатка,
пан Генерал-полковник Бурба знає що робити
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26.11.2021 15:44 Ответить
Ежели генерал-разведчик стал так неугоден главзелени,значит это профессионал, достойный человек и патриот
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26.11.2021 16:10 Ответить
Сказати, що це чергове дно - нічого не сказати.
Так Україну ще ніхто не ганьбив.
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26.11.2021 16:23 Ответить
какой низкий падонок
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26.11.2021 16:33 Ответить
про операцию много неясного. но разглашать секретные данные нельзя.
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26.11.2021 18:29 Ответить
так про операцию никто и не говорит,
все говорят про срыв операции
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26.11.2021 18:43 Ответить
какой срыв? Вот Грозев сказал в интервью Латыниной: отложили потому, что хотели подписать перемирие. Все отели Белоруссии сообщают о постояльцах в кгб в реальном времени. А тут четыре сотни бойцов во время протестов из рф заехало.
Ясное дело их пасли сразу и взяли быстро.
Это не я говорю, а Грозев.
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26.11.2021 18:49 Ответить
Добавьте к этому,что авиабилеты были заказаны через украинскую турфирму.
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26.11.2021 19:26 Ответить
Кстати, бел кгб не имело инфы, что это укр операция. Со слов Грозева вагнеров кгб прессовало на предмет протестов и Тихановских.
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26.11.2021 19:35 Ответить
КГБ может и не знало,знало -ли ФСБ,вот в чём вопрос?
Видите-ли ,а почему собственно я должен верить Грозеву?Игра спецслужб мутное дело,некоторые вопросы имеют гриф "без срока давности" и только у нас всё вываливается в сми и американском разведчике "Т" в частности.
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26.11.2021 20:21 Ответить
Да это Зеля вообще безумен....
Господи, спаси и сохрани!
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26.11.2021 18:53 Ответить
От так, так! Два з половиною роки при пересидентстві ЗЕлупи Бурба був шановним головою розвідки ЗСУ і раптом став "аферистом і авантюристом". Не знаю, сміятись, чи плакати з такого "креативу" криворогого ЗЕлупи ...
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26.11.2021 18:56 Ответить
не удивительно, что о иудеях такая дурная слава. даже в Библии есть предостережение, что они предадут и продадут любого, но конец, как мы помним, закономерен и трагичен.
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26.11.2021 19:03 Ответить
Замість розслідування (що мало б бути) - тони бруду . До речі - як про Бурбу так і Ахметова. Затим : "може було , а може -не було" . Ганьбище ! Дно !
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26.11.2021 20:55 Ответить
От біда...
Тепер нарід навіть повставати не побіжить. Бо нема сенсу. Відбувається світовий переворот і зачистка рештків вільного думаючого населення. Тому зєля спокійно собі буде нюхати свій кокс і ніхто за ним не прийде.
Наверху побачили, що у розвинутих країнах народ бунтує, а у нерозвинутих - на команду самознищуватися всі забили. Спочатку пробували по доброму, потім почали робити відволікаючі маневри - війна, бубочка... Не помагає.
Ах так, подумали вони. То у нас є план В.1.2.24. Ви полюбе здохнете, тільки закриємо вас по домах, щоб ви не встигли навіть душу відвести - свого останнього при***дента повісити.
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27.11.2021 08:51 Ответить
Чем дальше тем гнилее отмазки. Стыдно , что такое чмо оказалось в кресле президента.
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28.11.2021 09:27 Ответить
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