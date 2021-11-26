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вакцина (3472) Зеленский (9933) Бурба (79)

Бурба принес мне информацию "с формулой ковида и формулой вакцины", - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Василий Бурба полтора года назад пришел к нему и заявил, что получил оперативную информацию "с формулой ковида и формулой вакцины".

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Он (Бурба. - Ред.) принес какую-то информацию о том, что мы получили оперативную информацию о ковиде. Кто придумал формулу ковида и есть даже формула вакцины. Он сказал мне и назвал эту страну. Он предложил мне передать эту информацию РФ или китайским коллегам. Это была операция под названием "Бурба", уверен, что от товарища Пети. Почему от товарища Пети? У нас тогда только начались отношения с США. У нас мощный появился партнер - Турция. Он (Бурба. - Ред.) обвинил в том, что кто-то распространяет ковид. Мы ведь не идиоты", - рассказал Зеленский.

По его словам, Бурба хотел "пустить какую-нибудь торпеду".

"Это просто авантюрист и аферист... Передал медикам все эти формулы. Они сказали "это ноль", - добавил президент.

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Топ комментарии
+70
Вот это курнул,
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26.11.2021 12:46
+62
Почему говорит он, а стыдно мне???
Суууука, как можно было выбрать такого идиота, он же тупее Януковича в два раза
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26.11.2021 12:49
+54
Оце сценарій! Оце так накурились! Оце так нанюхався
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26.11.2021 12:49
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Бурба видать от такого расклада не просто *****,а ***** в энной степени...
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26.11.2021 13:37 Ответить
Бред он и в Африке бред.
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26.11.2021 13:37 Ответить
бачу назальна путінська вакцина діє
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26.11.2021 13:44 Ответить
Нарешті знімається остання серія "Судьби резидента" - Кінець (п)реЗЕдента
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26.11.2021 13:45 Ответить
Он под кайфом, что ли?
Не в смысле всегда, то понятно, но неужели и сейчас?
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26.11.2021 13:46 Ответить
Да,звери,такого тупого вожака не выбрали бы,они выбирают умного и сильного,в отличие от людей
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26.11.2021 13:47 Ответить
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26.11.2021 13:48 Ответить
Янелох оманский вообще думает, что все идиоты?) Это же какая ненависть к Порошенко! Вова, ты точно идиот!
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26.11.2021 13:50 Ответить
походу, он решил с лукашенко посоревноваться в красноречии
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26.11.2021 13:53 Ответить
Походу и Бурба такой же идиот как и Зеля
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26.11.2021 13:55 Ответить
Я рыдаю от феноменальной тупости нашего презика и его ОПешников-Арестовича и Лещенко
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26.11.2021 14:03 Ответить
Непереконливо бреше малорос, бо тут є багато причин не вірити, наприклад одна із них, "чому брехали що операції не було цілий рік"? Чому не створили ТСК, якій можна довіряти? Чому не було кримінальної справи? А навпаки, те, що сказав Бурбак про зраду Вовки і Єлдака - підтвердилось.
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26.11.2021 14:11 Ответить
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Может сходишь сфоткаешь конченый домик бурбы в конче заспе. Знаю я этих сбушников, козлы еще те бывают.
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26.11.2021 20:10 Ответить
вы тут объявились про дома и фото ?
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27.11.2021 05:04 Ответить
Їм до зільоних, як до Місяця.
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28.11.2021 08:31 Ответить
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ДАААА..... ВООЩЕ ПОЛНЫЙ ПИССЕЦ . А ВЕДЬ ПОРОХ ТАК ОБОСРАЛ СЕБЕ РЕПУТАЦИЮ И ТАК ВСЕХ КОНКУРЕНТОВ ОБЛИВАЛ ГРЯЗЬЮ ( ПРИЧЕМ И НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БАРЫГ ) И РЕЗУЛЬТАТ - ПЕВЕЦ СОБИРАВШИЙ СТАДИОНЫ ЗАССАЛ И ВЫЛЕЗЛО ЭТО ТРУСЛИВОЕ НЕКОМПЕТЕНТНОЕ СВЯЗАННОЕ КАК ОКАЗАЛОСЬ С *********** СУЩЕСТВО ! И ВИНОВАТ ВО ВСЁМ БАРЫГА ПЕТЯ ХОТЯ И СДЕЛАВШИЙ МНОГО ПОЛЕЗНОГО В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРАНЫ ....НУ НЕВЕЗЕТ НАМ С ПРИЗИДЕНТАМИ И ВСЁ ПОТОМУ ЧТО МЫ ТАКИЕ ЖЕ ...К СОЖАЛЕНИЮ КАК ГОВОРИТСЯ НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ КОЛИ МОРДА КРИВА !
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26.11.2021 14:17 Ответить
Дядько, в вас капс залип.
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26.11.2021 14:38 Ответить
ЧТО ЭТО БЫЛО!!!!????????????????
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26.11.2021 14:54 Ответить
Ух, придурка кошмарит)) Такое несет, не то что шуба заворачивается, у меня уже от прочитанного глаза выскакивают. Выкиньте этого депила кто ни будь, второй янык какой-то.
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26.11.2021 15:15 Ответить
глубоко затянулся - аж из глаз порошок посыпался
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26.11.2021 15:32 Ответить
Генрал-полковник Бурба должен хорошо стрелять - ему как разведчику положено .....
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26.11.2021 15:37 Ответить
Гребаная тварь
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26.11.2021 16:05 Ответить
вот это его торкнуло... похоже, наркодилер Лещенко свежего порошка ему подогнал.
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26.11.2021 19:10 Ответить
А до ветру часто ходили, ваше величие? А дети есть? А родители не сумашедчи ли? А папа пьюшый ли? А кака пинтература? Это вполне научное явление… с рогами. Надо съесть два куска мыла - и в баню на снимок!
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26.11.2021 19:49 Ответить
-но дуже тоненько ...
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26.11.2021 20:08 Ответить
- як кажуть англійці .
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26.11.2021 20:09 Ответить
НУ що воно ліпить ? Які формули ? До чого тут Порох ? Сором ! Дно !
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26.11.2021 20:42 Ответить
Ну ОК - я разведчик... имею информатора в структуре медиков или науки где то в другой стране... и вот мне, разведчику , доверенный информатор приносит информацию (а я не ученый и не медик) - я передаю ее на верх ... а другой неученый нелох - решает сходу, что это НОЛЬ !,
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26.11.2021 23:45 Ответить
Печалька полная..
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27.11.2021 01:18 Ответить
зе!кокс БАБАДААААААААААА
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27.11.2021 05:02 Ответить
тупорылый отмороженый наркоман ....
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27.11.2021 05:03 Ответить
Любого чиновника или военного можно элементарно уничтожить руками Организма,сказав ему,что этот человек связан с Порошенко
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27.11.2021 13:45 Ответить
Набалакав щось незрозуміле. Якісь обривки фраз і думка скаче.
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28.11.2021 01:01 Ответить
Його потрібно лікувати. А ви його вибрали в президенти. Він сильно боїться Порошенка, що не скаже, то в усьому винен порох, 44 роки, вже пора самому відповідати за свої вчинки.
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28.11.2021 09:25 Ответить
" ... Безумие, приди, возьми меня! Отныне лишь тебе женой я буду!"
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28.11.2021 11:03 Ответить
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