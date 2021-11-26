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Зеленский (16567) судебная реформа (1535) Окружной админсуд Киева (390)

Зеленский о ликвидации Окружного админсуда Киева: "Это шахматная игра. В чем-то временно уступаешь". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие его законопроекта о ликвидации Окружного админсуда Киева было отложено.

Об этом сообщил сам президент на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно ОАСК. Это очень не просто. Если бы был проголосован ОАСК (внесен Зеленским как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. – Ред.) в том или ином виде очень быстро, была бы сломана Верховная Рада и не было бы закона о Высшей совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия. Такая шахматная игра.Это большая игра. Для меня она серьезная. Реформы внедрять непросто. В чем-то временно уступаешь и т.д. Есть много шагов. То, что зависело от меня – я подал этот закон, а дальше есть разные важные и неважные инструменты или возможности. Все это будет сделано", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48 друзей Вовка: фонд DEJURE выпустил расследование об ОАСК

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
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26.11.2021 13:37
+9
В цій шаховій грі ти можеш позбутись - безтолковки....
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26.11.2021 13:27
+9
Окружно аминсуд в Киеве дейсвует только в интересах Зели. Как он может позволить его ликвидировать?
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26.11.2021 13:28
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В цій шаховій грі ти можеш позбутись - безтолковки....
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26.11.2021 13:27 Ответить
зеЛох публично признал что "не шмогло", обделалось и "поступилося"..
и вообще - "воВсемВиноватПорошенко!"
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26.11.2021 13:54 Ответить
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26.11.2021 15:30 Ответить
в этом ПОНОСЕ слов есть какой-то смысл или это чудо находится под кальфом ????
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27.11.2021 13:08 Ответить
Шахматисты - люди умные, склонные к развитию своих интеллектуальных способностей. Ты на такое не способен, пугало зеленое.
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26.11.2021 13:27 Ответить
Так он того, в шашки играет ... "в Чапаева" .. ))
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26.11.2021 13:29 Ответить
И сразу доской, чтоб наверняка
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26.11.2021 13:30 Ответить
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26.11.2021 13:52 Ответить
Не узнаю шахматиста в гриме, Ермак?
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26.11.2021 13:28 Ответить
Окружно аминсуд в Киеве дейсвует только в интересах Зели. Как он может позволить его ликвидировать?
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26.11.2021 13:28 Ответить
Ликвидация этого суда - в интересах Украины. Поверьте, я клоуна ненавижу, но если б он это сделал, то хоть что-то хорошее совершил. Почитайте эпопею про судью Вовка из Оаск и вы поймёте, зачем ликвидировать этого ублюдочный суд.
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27.11.2021 07:50 Ответить
Поломана Верховна рада? У тебя же там монобольшинство!
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26.11.2021 13:30 Ответить
дивлюся прямий ефір. Юрій Бутусов возиь шмарклю пикою по столу. ))
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26.11.2021 13:31 Ответить
Послухав трошки оце зелене базікало. То що воно верзе нормальній людині не второпати, а будь який лікар-нарколог, або психолог легко поставить невтішний діагноз. Дай Боже сили пережити Україні оцю ганьбу на посаді президента!
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26.11.2021 13:36 Ответить
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26.11.2021 13:37 Ответить
Брехня...Сам виноват , что трус .
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26.11.2021 13:50 Ответить
Вчера Суд присудил...Игорь Коломойский не обязан платить долг в Казну Украины 4,7 миллиарда гривен...,а это значит Взятка...

Так вам быдлу 73 % и надо...
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26.11.2021 13:54 Ответить
Перший раз побачив людину з безперервним оргазмом на лиці, це - Н. Мосейчук.
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26.11.2021 13:59 Ответить
Чем больше Голобородько трындит свом бараньим языком,тем быстрее повтиорит подвиг Розумкова...
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26.11.2021 14:04 Ответить
Так, це шахова гра. В ній король - Єрмак, фєрзь - Портнов, ладья - Татаров, кінь - Павло Вовк, слон - Демченко, пішак - Зеленський
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26.11.2021 15:27 Ответить
Сорі, забув Коломойського. А він взагалі не на шаховій дошці. Він сидить за цією дошкою і рухає усі названі вище фігури
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26.11.2021 15:28 Ответить
Для зеленского нужна новая фигура - осел. Да и вообще клоун шахматными фигурами только в "чапаева" умеет играть.
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27.11.2021 06:31 Ответить
Меле шо попало.
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26.11.2021 16:32 Ответить
Хорошая игра. Помню в пионерлагере поставил одном детский мат на втором ходу партии...
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26.11.2021 16:37 Ответить
Чому панове коментатори ви ховаєтесь за незрозумілими "ніками" та з "проксі"? Щось не подобається - використовуйте законні механізми, а не "вякайте". Ви ж надіюсь не "шакалье"?
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26.11.2021 17:21 Ответить
а ты/вы о чём??и вообще к кому/чему претензии??(надеюсь ты/вы тоже не шакал)
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27.11.2021 01:32 Ответить
Тебе что не нравится, плесень? Комментарии под никами не запрещены и вполне законны.
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27.11.2021 07:52 Ответить
Шахи, це ходи і мати...
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27.11.2021 19:01 Ответить
Наш рпеЗедент - шахист!!??? Це, мабудь, якийсь новий анекдот від 95-го кварталу.
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27.11.2021 20:17 Ответить
 
 