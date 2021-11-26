РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12135 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
88 065 400
Зеленский (16567) Бутусов Юрий (3917)

Мосейчук вмешалась в перепалку Зеленского и Бутусова: "Страна рушится". ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук вмешалась в перепалку президента Владимира Зеленского и главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Это произошло во время пресс-марафона президента, передает Цензор.НЕТ.

"Я не могу поддержать этот тренд "мне стыдно". И этот квест, когда лидеры общественного мнения начинают говорить "мне стыдно" в лицо президенту. Потому что мне стыдно за все, что происходит сейчас. Я видела выступления Тони Блэра – премьер -министра Великобритании. Я видела выступления Альберта Гора, они говорили об экологии и об образовании. А мы говорим о чер-те чем. И должны жить в этой прекрасной и несчастной стране, а я хочу жить в другой стране, я не хочу, чтобы президент этой страны продолжал риторику "стадион так стадион", я не хочу этой борьбы с Порошенко. Она надоела всем, страна рушится и надо понимать это ощущение, его надо иметь", - сказала Мосейчук.

Бутусов ответил: "Я спросил о провале спецоперации. Вместо того, чтобы ответить мне, сидит человек и с улыбкой несет бред, о котором он не дал никаких показаний правоохранительным органам. Просто лжет нагло, ну как к этому относиться?".

Также читайте: Бутусов - Зеленскому: "Управление страной во время войны - это не "Квартал". ВИДЕО

Зеленский обратился к Бутусову: "Вы сейчас говорите с президентом Украины, прекратите, пожалуйста, эту риторику. Вы разговариваете с президентом Украины, законно избранным президентом Украины".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+138
показать весь комментарий
26.11.2021 15:08
+114
Затичка усім діркам з Г+Г спалилась остаточно.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:02
+108
Каждый раз когда выступает зелебоба, я понимаю, что такого преЗЕдента еще не было.

На фоне Вовы, даже Витя Овощь выглядит адекватным человеком.

"73%" вы дно, страна будет развиваться, если вы только приймите волевое решение, никогда больше не ходить на выборы
показать весь комментарий
26.11.2021 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
это ещё заслужить надо
показать весь комментарий
28.11.2021 00:26 Ответить
Зеленая гнида, которая на стадионе оскорбляла действующего на тот момент Президента Украины, требует, чтобы его уважали как Президента? Нет, клоун, тебе сразу сказали, что твой хамский тон, так понравившийся охлосу, вернется к тебе бумерангом. Поэтому ничего, кроме презрения и хамства ты, клоун, не заслужил.
показать весь комментарий
27.11.2021 02:59 Ответить
НЕ ЗАСЛУЖИЛ УВАЖЕНИЯ +++++++++++++++++++++
показать весь комментарий
27.11.2021 07:21 Ответить
Клоун - это квинтэссенция поколения позднего совка, которое в большинстве своем так и не смогло избавиться от совковых стереотипов и малоросского менталитета. Обратите внимание, он даже на пресс-конференции называет разных людей "товарищами". Сложно постоянно находиться в меньшинстве тех, кто ментально живет уже в будущем Украины, пока 73% населения продолжает страдать фантомными болями СССР. Смена ментальности - дело столетий, поэтому те, кто не входит в 73%, обречены на постоянную борьбу с инертностью толпы до конца своей жизни.
показать весь комментарий
27.11.2021 03:11 Ответить
На жаль , Ви праві . Я це зрозумів ще після виборів януковича . Потім під час Майдану знову з'явилася надія . Але ми вже не побачимо тут цивілізоване суспільство . Вони(совки) , коли виникла загроза фізичного знищення , сховалися за сильного - Порошенка та Українців-патріотів . А коли завдяки цим людям вижили , почали їх топити і вчергове утнули казна-що - зе ! Нам залишається боротися , щоб знову не попасти в рабство до росії , та щоб вижила Україна , хоча б заради онуків .
показать весь комментарий
27.11.2021 08:22 Ответить
Мосейчучка как персональная миньетчица для гнусявого коЗЕла,в любой ситуации отсосёт и отмажет ТВАРЬ.
показать весь комментарий
27.11.2021 05:32 Ответить
мосейчучке соромно... если б она имела коня - это был бы номер, если в конь имел ее, ей, наверное, понравилось бы...
показать весь комментарий
27.11.2021 05:58 Ответить
Мерзкое зрелище на самом низком уроне-ниже плинтуса !!!
Очень жалею о включении трансляции этого гнусного шоу .

Словесный понос как журналистов так и мне 42 и я не лох.

Что касается защитницы ... - мосийчук то она отработала свою роль -кто
платит тот и заказывает... Этим самым она его опустила ещё ниже как...
показать весь комментарий
27.11.2021 06:33 Ответить
То есть, это не ЗЕ - конченое быдло, а Бутусов?
показать весь комментарий
28.11.2021 15:25 Ответить
дерьмо роландское...шляпу сними и вытри сопли лишенец.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:06 Ответить
Скабейчук
показать весь комментарий
27.11.2021 06:50 Ответить
масейчук-********* вспомнила про стадион и про вечную занозу в жопе вовы-квартального --- про порошенка . а вот про 41 лимон долл в офшоре у вовы забыла подстилка калламойского . так может мы и катемся в прирву потому что наш президент помогал беньке тырить деньги из приватбанка . и еще вова очень озабочен что ..благодаря.. таким как бутусов его дети должны ходить с госохраной . непонятно при чем тут бутусов если семью главы государства охраняют во всем мире --- вова не надо было выдвигать свою кандидатуру на выборах . дальше говорит что бурба ему ..достался.. от порошенка . так почему ты его держал на такой высокой должности больше двух лет . а теперь когда вместе с ермаком вляпался в лайно вдруг ..прозрел.. --- вова ты не только не готов к должности президента --- ты не готов даже руководить чутовским районом . если ты знаеш где он находится на карте УКРАИНЫ и не надо пугать зебуинов госпереворотом даже если ты не любиш савика шустера --- это гостайна и устранить эту угрозу надо тихо . а теперь нам кредиты не даст мвф и забавно было услышать от вовы что крым сдал турчинов . а ордло порошенко и ни слова про ***** и какую армию тебе порошенко оставил . короче из всего что сказано вовой выяснилось что если бы не ермак то страной рулить некому и это очень печально
показать весь комментарий
27.11.2021 07:18 Ответить
Дякую, Наталія. Вы прикрили цей сором. В державі, що воює, не можна так розмовляти з президентом(якби ви не ставились до нього), бо це допомога ворогу. Розборки розумні тільки під час виборів.
показать весь комментарий
27.11.2021 07:27 Ответить
Зебіли , до вас дійде , нарешті , що вас обдурили та підсунули найгірше , що можна придумати - зрадника і агента ворожої країни ? Якщо ці речі вам не доступні , то скажіть : ви б і зараз його вибирали , якби знали , що так виростуть ціни та тарифи ? Хоча б про це ви думаєте ? Прохання : замість образ , відповідайте . Більше 2,5 років хочу почути чому ви так вчинили і чи міняється ваша думка . Дякую .
показать весь комментарий
27.11.2021 08:07 Ответить
Зелена провокує протести і бунт. Системно, послідовно, на догоду кремлю. В тому і є її головне завдання - хаос, безлад, кровопролиття. Війська Пуйло на кордоні розміщає не для того, щоб нападати і захоплювати, а щоб в потрібний момент прийти як "миротворець". Все ж відбувається синхронно, і розміщення військ і шизофренічні напади у "найвеличнішого". От і маємо" формулу Ковіду", "перевороти" і т.п. А далі чекаємо ще більше абсурду і трешу. То, щоб в народу нерви не витримали і почався бунт і хаос. Все згідно сценарію... От мосійчучки всілякі розуміють, що все валиться, але ж то і не без її участі, все завдяки вам, зебілам. То ваш,падлюки, вибір.
показать весь комментарий
27.11.2021 09:01 Ответить
Зелена влада...
показать весь комментарий
27.11.2021 09:03 Ответить
А мне показалась очень даже спелая и вкусная!!!
показать весь комментарий
28.11.2021 14:28 Ответить
очень жаль, что в стране, которая отбивается от вражеской агрессии, президент подыгрывает противнику
показать весь комментарий
27.11.2021 17:29 Ответить
играет в открытую и уже давно,73% у вас не возникало желания застрелиться,или вам клоунесса ЛОХудренная спец паёк выдал на срок презик денства,конченые дегенераты.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:51 Ответить
А цікаво , ця рагулиха , слуга каломойського , думає , що теж , рано чи пізно , прийдеться разом з зе та всією шантрапою відповідати по Закону ? Чи думає , що як завжди до цього :"мі ні прі чьом ! Нас усєх просто абмануло зє!".?
показать весь комментарий
27.11.2021 09:00 Ответить
А який закон вона порушила?
показать весь комментарий
28.11.2021 12:02 Ответить
Вибачте , Ви зебіл ? Чи так просто цікавитесь , за що цю шмару можна притягнути до відповідальності ?
показать весь комментарий
28.11.2021 14:37 Ответить
**********! Совершенно бессовестная тварь!
показать весь комментарий
27.11.2021 09:13 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 09:16 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 09:22 Ответить
у женщины критические дни ............
показать весь комментарий
27.11.2021 11:40 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 10:21 Ответить
Бутусов в данном случае действительно "перегибал палку" ,
показать весь комментарий
27.11.2021 09:27 Ответить
Він правду сказав.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:09 Ответить
Когда же украинцы перестанут выбирать во власть подонков? Себе же хуже!
показать весь комментарий
27.11.2021 09:59 Ответить
Нужно пройти все развивающие «уроки», и Украина справляется с этим, формируется развитое гражданское общество, то общество которого нет и не будет в обозримом будущем ни в россии, ни в Беларуси
показать весь комментарий
27.11.2021 11:01 Ответить
а хтось очікував, що воно,нарешті не обсереться?
я - ні
показать весь комментарий
27.11.2021 10:21 Ответить
дежавю: герман теперь уже наташа полирует шоколадный глаз ньюпризидента. дура, а мне надоело жить в стране поголовных роялей и одного ******** и неважно у кого этот музинструмент на лбу или вместо журналистских губ, разве что последние думают , что финансовыми тампонами либо закроют этот дефект, либо на губах все ж таки поприятнее , чем на лбу и без тампонов.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:22 Ответить
мосейчук - это враг Украины
показать весь комментарий
27.11.2021 10:31 Ответить
Мусейчучка з відчуттям глибокого спвчуття і страждання
відсосала зеленому "наполеончику" інтимне принаддя!
Продажна журналістська повія!!!
показать весь комментарий
27.11.2021 11:00 Ответить
Евгей еврея не обидит
показать весь комментарий
27.11.2021 10:36 Ответить
Мосійчук країн і валить за вказівкою бабломойского. Скоро до ахметки метнеться бо він більше заплатить.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:44 Ответить
Зеленная подстилка-журнашлюха мосийчук в это раз двери с Банковой не принесла!
показать весь комментарий
27.11.2021 11:45 Ответить
Жирнолизка.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:57 Ответить
упоротое наркоманское ничтожество корчит из себя британскую королеву, а по факту он - ноль.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:09 Ответить
Ноль это ты а он президентом всё-таки стал
показать весь комментарий
27.11.2021 12:12 Ответить
Благодаря таким простофилям, как ты)).
показать весь комментарий
27.11.2021 19:14 Ответить
Vladimir Chayka

Ноль это ты а он президентом всё-таки стал не стал а сделали его)) не надо путать)
показать весь комментарий
27.11.2021 12:33 Ответить
можно сказать обманули электорат сериалом))
всем захотелось голобородько) вот вам голобородько)
показать весь комментарий
27.11.2021 12:34 Ответить
теперь смотрим и смеемся. Бутусов конечно иногда раздражает но в этот раз вопросы по существу.. ответов ноль)
показать весь комментарий
27.11.2021 12:35 Ответить
Дайте її хозяїну роздерибанити укрнафту, і Блазень нам розкаже що державна частка дуже не екологічна, почнуть говорити про екологію в унісон!)
показать весь комментарий
27.11.2021 12:36 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 13:25 Ответить
Тю.... Так высокопарно. Мож и люди - как животные, просто, тупой ведомый ведет еще тупее.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:37 Ответить
Так он у 73% самый умный...
показать весь комментарий
04.12.2021 00:06 Ответить
Ша, на!
показать весь комментарий
27.11.2021 13:44 Ответить
даже эта полудурочная начала чтото подозревать.
она до сих пор не поняла, что жидовские марионетки часто так делают, говорят какойто бред, чтоб отвлечь людей от разграбления страны их хозяевами.
показать весь комментарий
27.11.2021 14:05 Ответить
Это ты о Порошенко?
показать весь комментарий
27.11.2021 16:49 Ответить
Он снова насрал у тебя под дверью??
показать весь комментарий
27.11.2021 19:16 Ответить
Зеленський відповідає на запитання Бутусова. https://www.youtube.com/watch?v=xBwv7Cy-qVE
показать весь комментарий
27.11.2021 15:19 Ответить
не країна валиться -
а, вам валить потрібно !
показать весь комментарий
27.11.2021 17:30 Ответить
а шо ж таке, шо країна валиться? Наталка "на хліб не намажеш" вилизивала всі 2 роки шмарклі, і тут внезапно КРАЇНА ВАЛИТЬСЯ)))) Чогось при баризі країна не валилась, а тут все йде шкереберть
показать весь комментарий
27.11.2021 18:00 Ответить
К Мосейчук вопрос, а почему она валится?
Может из за того кто рядом прикрываясь должностью сидит за столом.

И этот ещё, я президент, я президент, сам себя уговаривает в этом, но понимает, что большинство не считает так.
показать весь комментарий
27.11.2021 18:14 Ответить
Вата головного моска , та й годi, а не мосейчучка. мало того, суспензия , ниже городской канализации.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:34 Ответить
Коли жінка дура - це одне, а коли кругла дура - це вже зовсім інше.
показать весь комментарий
27.11.2021 20:20 Ответить
ЦЕ ФАКТ.
показать весь комментарий
27.11.2021 20:25 Ответить
Почему пани Мосейчук не "соромно" за Дубинского, её соратника - этого медиакиллера-лайнометчика-любимого-сына-мамочки, который клепал дискредитирующие материалы за деньги Арбузова на революцию Достоинства на канале 1+1 и в инете? Какойто избирательный "сором"
показать весь комментарий
27.11.2021 20:43 Ответить
Я не удивляюсь,что поклонники издания "цензор нет" здесь описывают какая Мосейчук плохая и продажная и под власть легла и т.п.,ну а Юрия Бутусова....главного редактора сего шабаша,конечно поддерживаем. Смелый мужик,молодец.
Ну что я вам на это скажу: до недавнего времени я уважал Бутусова,но,видать у него в головке произошли явные перемены ....може вакцина...?🤷 Что же касается вашего отношения к Наталье- уверен,что она всегда была и есть душой и сердцем в своей работе и это не поддельно,поэтому,одобряю и поддерживаю её высказывание в адрес хамла,которое поспорило с кем то ( може с Гордоном- этот любит спорить на дорогие вещи- бедный 🤷),что выскажет президенту страны всю эту грязь,потеряв напрочь чувство такта и уважения к должности. Поэтому,паны,курите в стороне,либо отсосите у Натальи.
На все добре
показать весь комментарий
27.11.2021 21:19 Ответить
Конвертики от зели отрабатываете или от рождения недалекий？
показать весь комментарий
27.11.2021 21:22 Ответить
"отсосите у натальи" - это уровень поклонников клоуна. как хорошо, что вас, идиотов, с каждым днем все меньше, уже чуть больше 20%.
показать весь комментарий
27.11.2021 22:27 Ответить
не баньте, это существо, валерияч демидова, дабы тупость этого существа была видна .
показать весь комментарий
27.11.2021 22:30 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 21:35 Ответить
Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук втрутилась в суперечку президента Володимира Зеленського та головного редактора Цензор. Джерело: https://censor.net/ua/v3301815


Курва мосійчук не розуміє що буде у суді відповідати разом з Зе і Зе командою за прикриття і легализацію кримінала Зе влади у свій час
показать весь комментарий
27.11.2021 21:42 Ответить
Мосейчук интересуют какие то второстепенные вопросы, которые просто могут НИКОГДА не решится с таким клоуном у власти Нужно решить ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ вопросы... А она либо дура, либо играет на поле клоуна !
показать весь комментарий
27.11.2021 21:52 Ответить
Плюнте ей в паршивую рожу, шалава
показать весь комментарий
27.11.2021 22:03 Ответить
Брехати, брехати і брехати....
показать весь комментарий
27.11.2021 22:16 Ответить
Обвинувачений у катуванні в «Ізоляції» Євген Бражников виїхав з України
показать весь комментарий
28.11.2021 01:55 Ответить
просто взял и выехал с Украины. садист-мучитель даунбаский
показать весь комментарий
28.11.2021 01:59 Ответить
Я слухав ці заяви, що говорив президент нашої країни, йому терміново збирати речі і їхати в Польщу працювати і працювати, щоб хоть трохи зменшити всю ту скорботу, що отримали Українці від нього. ПУСКАЙ ПРЕНЕСЕТ РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ОБЗЕСТВУ И УКРАИНЕ
показать весь комментарий
28.11.2021 07:16 Ответить
Віддайте будь ласка по рішеню суду мої гроші зароблені, у мене нема плваги до цьої людини, у мене враження, що він всрався воняє, йому про це всі кажуть, а він ще киває на сосіда. Дружеееее досить
показать весь комментарий
28.11.2021 07:29 Ответить
Таке враження, що всі тутешні коментатори на заголовки реагують, як "собаки Павлова" - рефлекторно і не задумуючись. Ви б, дебіли, хоч прочитали уважно! Де в словах " ...я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику "стадіон так стадіон", я не хочу цієї боротьби з Порошенком..." звучать нападки на Порошенка і "вилизування" Зеленського? Дегенерати...
показать весь комментарий
28.11.2021 08:35 Ответить
Честно сказать ,всё это не красиво. Полное неуважение к президенту. Балаган,хохлизм в чистом виде. У монеты есть две сторрны и у интересов так же. Меня беспокоит нынешний унисон. Кто то погоняет этим стадом...
показать весь комментарий
28.11.2021 10:09 Ответить
обеспокоилось бы о своем жидизме , шлимазелок (-х ?!)
показать весь комментарий
28.11.2021 11:10 Ответить
краина валыться . с очень серьезной мордой лица . говорит масейчук и тогда непонятно почему так по ..братски.. делят ..укрнафту. . дружбану калломойскому все что дает прыбуток . а государству все убыточное что там есть . может пани масейчук с умной мордой расскажет на г+г как убрать мохнатые руки калломойского из державного корыта чтобы не воровал миллиарды . может на своем ток-шоу расскажет как беня ******* из привата 155 млрд грв вместе с боголюбовым --- нет не расскажет . она нам про разбитые двери из офиса президента будет втирать на обенациональном канале и с печальной мордой перед зеленским будет блеять що краина валыться
показать весь комментарий
28.11.2021 11:21 Ответить
Надеюсь , что Пан Бутусов наберется смелости и мудрости и перед всей Украиной принесет извинения за свои оскорбления и свое поведение перед Президентом Украины!!!
Я голосовал за Петра Порошенко и сейчас, для меня он лучший и первый!!!
Надеюсь , он также попросит Пана Бутусова принести извинения президенту !!!!
Я живу в Днепре, и мой брат голосовал за Порошенко!!! А теперь он ненавидит Зеленского?
За что??? За ту хрень которую качает Бутусов с Гордоном и Савиком?
Я не знаю, что вы за люди- но я не могу общаться со своей сестрой из РФ , не хочу!!!! А теперь вы разрываете нас изнутри!!!!! Зачем? Пан Бутусов - зачем? Хотелось бы и дальше читать ваши новости и не быть заблокированным админом! Зеленский - вас не стал блокировать!!!
Хорошего всем дня!!! Уверен все будет Ок!!!
показать весь комментарий
28.11.2021 12:28 Ответить
Знешь такую поговорку - "у нищих слуг нет"? Это поговорка про те 73%, которые поверили, что у них будут слуги. А заодно и про главного клоуна, который своим вонючим зеленым ртом орал в своих тупых и пошлых сериалах, а потом и на стадионе разные гадости про действующего Президента страны. Так какого зеленого теперь мы должны уважать этого отморозка?
показать весь комментарий
04.12.2021 00:11 Ответить
блі-ді-но
показать весь комментарий
28.11.2021 14:36 Ответить
При всем моем сложном отношении к зеле, Бутусов, мне кажется, перегнул палку в риторике. Все-таки есть определнный этикет в общении с президентами, и пока они легитимные, надо его придерживаться.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:32 Ответить
Андрей Андрийко b021f9cc


Не гони! Любитель власти, припади на колено смерд.

Твой зе марионетка кукловодов грабящих Украину.
Он нарцисс, и летит с января 2021 в пике.
Как заметили:

Pеленский принципиально не способен к акту: "ну шо ж то воняє?....а може то я?". Это о способности принимать свою ответственность, мыслить себя причиной своей жизни.

Зеленский делает другой ход: "Это все враги!". Если на профессиональном языке - это параноидальная позиция (я - окей, ты не окей). И весь год эта позиция кристаллизуется. Что проявляется в уже структурированных фантазиях про заговор против него и Украины. В том смысле, что если против Зеленского, то значит и против Украины. "Я есть Украина".

То есть, можно увидеть человека в совершенно неадекватном состоянии. Я утверждаю, что все действия или бездействия, которые сделает Зеленский из этого состояния, ведут ко все большему ухудшению ситуации.

Если хотите увидеть человека, сожжённого властью и демонами тщеславия - посмотрите пресс-конференцию. Это и обида, и мстительность, и хамство. И это все искренне. Человек находится в состоянии сильной дезадаптации.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:43 Ответить
В США не боролись с одним олигархом.
Там боролись за выполнение всеми олигархами антимонополных законов и т.д.
А у нас коломойскому, слуги всё отдали и торопятся отдать, а Ахметов переворот готовит и с ним войнушку начинают.
На дебилов рассчитано.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:50 Ответить
Из за этой лядины, которая агитировала за клоуна она и валится
показать весь комментарий
28.11.2021 23:38 Ответить
сраколизи
показать весь комментарий
29.11.2021 20:55 Ответить
Все журналисты канала г+г, относящиеся к политике, являются отъявленными предателями.
показать весь комментарий
27.12.2021 11:37 Ответить
Страница 4 из 4
 
 