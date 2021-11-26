Мосейчук вмешалась в перепалку Зеленского и Бутусова: "Страна рушится". ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук вмешалась в перепалку президента Владимира Зеленского и главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Это произошло во время пресс-марафона президента, передает Цензор.НЕТ.
"Я не могу поддержать этот тренд "мне стыдно". И этот квест, когда лидеры общественного мнения начинают говорить "мне стыдно" в лицо президенту. Потому что мне стыдно за все, что происходит сейчас. Я видела выступления Тони Блэра – премьер -министра Великобритании. Я видела выступления Альберта Гора, они говорили об экологии и об образовании. А мы говорим о чер-те чем. И должны жить в этой прекрасной и несчастной стране, а я хочу жить в другой стране, я не хочу, чтобы президент этой страны продолжал риторику "стадион так стадион", я не хочу этой борьбы с Порошенко. Она надоела всем, страна рушится и надо понимать это ощущение, его надо иметь", - сказала Мосейчук.
Бутусов ответил: "Я спросил о провале спецоперации. Вместо того, чтобы ответить мне, сидит человек и с улыбкой несет бред, о котором он не дал никаких показаний правоохранительным органам. Просто лжет нагло, ну как к этому относиться?".
Зеленский обратился к Бутусову: "Вы сейчас говорите с президентом Украины, прекратите, пожалуйста, эту риторику. Вы разговариваете с президентом Украины, законно избранным президентом Украины".
Пожалуйста, подождите...
Очень жалею о включении трансляции этого гнусного шоу .
Словесный понос как журналистов так и мне 42 и я не лох.
Что касается защитницы ... - мосийчук то она отработала свою роль -кто
платит тот и заказывает... Этим самым она его опустила ещё ниже как...
я - ні
відсосала зеленому "наполеончику" інтимне принаддя!
Продажна журналістська повія!!!
Ноль это ты а он президентом всё-таки стал не стал а сделали его)) не надо путать)
всем захотелось голобородько) вот вам голобородько)
она до сих пор не поняла, что жидовские марионетки часто так делают, говорят какойто бред, чтоб отвлечь людей от разграбления страны их хозяевами.
а, вам валить потрібно !
Может из за того кто рядом прикрываясь должностью сидит за столом.
И этот ещё, я президент, я президент, сам себя уговаривает в этом, но понимает, что большинство не считает так.
Ну что я вам на это скажу: до недавнего времени я уважал Бутусова,но,видать у него в головке произошли явные перемены ....може вакцина...?🤷 Что же касается вашего отношения к Наталье- уверен,что она всегда была и есть душой и сердцем в своей работе и это не поддельно,поэтому,одобряю и поддерживаю её высказывание в адрес хамла,которое поспорило с кем то ( може с Гордоном- этот любит спорить на дорогие вещи- бедный 🤷),что выскажет президенту страны всю эту грязь,потеряв напрочь чувство такта и уважения к должности. Поэтому,паны,курите в стороне,либо отсосите у Натальи.
На все добре
Курва мосійчук не розуміє що буде у суді відповідати разом з Зе і Зе командою за прикриття і легализацію кримінала Зе влади у свій час
Я голосовал за Петра Порошенко и сейчас, для меня он лучший и первый!!!
Надеюсь , он также попросит Пана Бутусова принести извинения президенту !!!!
Я живу в Днепре, и мой брат голосовал за Порошенко!!! А теперь он ненавидит Зеленского?
За что??? За ту хрень которую качает Бутусов с Гордоном и Савиком?
Я не знаю, что вы за люди- но я не могу общаться со своей сестрой из РФ , не хочу!!!! А теперь вы разрываете нас изнутри!!!!! Зачем? Пан Бутусов - зачем? Хотелось бы и дальше читать ваши новости и не быть заблокированным админом! Зеленский - вас не стал блокировать!!!
Хорошего всем дня!!! Уверен все будет Ок!!!
Не гони! Любитель власти, припади на колено смерд.
Твой зе марионетка кукловодов грабящих Украину.
Он нарцисс, и летит с января 2021 в пике.
Как заметили:
Pеленский принципиально не способен к акту: "ну шо ж то воняє?....а може то я?". Это о способности принимать свою ответственность, мыслить себя причиной своей жизни.
Зеленский делает другой ход: "Это все враги!". Если на профессиональном языке - это параноидальная позиция (я - окей, ты не окей). И весь год эта позиция кристаллизуется. Что проявляется в уже структурированных фантазиях про заговор против него и Украины. В том смысле, что если против Зеленского, то значит и против Украины. "Я есть Украина".
То есть, можно увидеть человека в совершенно неадекватном состоянии. Я утверждаю, что все действия или бездействия, которые сделает Зеленский из этого состояния, ведут ко все большему ухудшению ситуации.
Если хотите увидеть человека, сожжённого властью и демонами тщеславия - посмотрите пресс-конференцию. Это и обида, и мстительность, и хамство. И это все искренне. Человек находится в состоянии сильной дезадаптации.
Там боролись за выполнение всеми олигархами антимонополных законов и т.д.
А у нас коломойскому, слуги всё отдали и торопятся отдать, а Ахметов переворот готовит и с ним войнушку начинают.
На дебилов рассчитано.