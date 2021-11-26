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Вопрос об онлайн-голосовании прорабатывается, – Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность онлайн-голосования в Украине.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, что это очень круто пройти онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Но мы туда идем. Я считаю, что было бы очень полезно. Путем решений законодательства могут быть онлайн-выборы? Да .Или это через "Дію" - не факт. Относительно онлайн-выборов вопрос прорабатывается", - отметил президент.

По словам, это решение не может быть без Верховной Рады принято.

"Цифровая таможня, выборы, а также перепись населения мы проделываем с двумя компаниями: Microsoft и Apple", - добавил глава государства.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
перевожу с наркоманского.
"мы готовим масштабные фальсификации"
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26.11.2021 15:51
+12
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26.11.2021 15:58
+7
так вот зачем говнодию запилили...
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26.11.2021 15:54
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перевожу с наркоманского.
"мы готовим масштабные фальсификации"
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26.11.2021 15:51 Ответить
Я думаю всё проще. Победитель уже ясен это Найвеличніший, а вот как организовать процесс фальсификаций, каким напильником допиливать дию и как вот єто вот всё, вот эта часть в разработке, но Найвеличіший - константа.
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26.11.2021 16:00 Ответить
не нарисуешь ему уже победу никак. во втором туре будет петька против кандидата ахметова.
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26.11.2021 17:06 Ответить
Эх, недооцениваете вы возможности дии..
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26.11.2021 17:08 Ответить
в дие и нельзя будет голосовать. не так это будет работать. ну а точнее не будет, потому что уже нет большинства в парламенте. а без большинства в парламенте президент у нас просто флажок. может быть даже ему дадут спокойно 2.5года покайфовать, чтобы подготовиться к новой дележке
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26.11.2021 17:10 Ответить
Я не против бы, чтобы было бы так, как вы говорите, но они же в дию собирались и продажу недвиги и машин впилить и бог его знает что ещё.
А потом в духе "стадион так стадион" и голосование додумаются впихнуть.
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26.11.2021 17:15 Ответить
это и была цель создании ДИИ, по другому зеленскому не победить через 2 года
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26.11.2021 17:02 Ответить
он и не победит) он даже не выставит свою кандидатуру
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26.11.2021 17:07 Ответить
так вот зачем говнодию запилили...
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26.11.2021 15:54 Ответить
10 апреля


@buch10_04

·
51 мин



"Надо было встать и дать ему по морде", - сказал Бутусов после жаркой словесной перепалки с Зеленским.

видео
https://twitter.com/i/status/1464218020306427922
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26.11.2021 15:54 Ответить
А потім собі по потилиці - скільки сил приклав, щоби це створіння прийшло до влади...
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26.11.2021 15:57 Ответить
Це щоби можна було підробити голосування й навіки залишитись лідором???
дуже сподобалось царювати уйопку...
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26.11.2021 15:55 Ответить
Диджитал фальсификации, новый уровень, по другому Зелебобе не выиграть выборы
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26.11.2021 15:55 Ответить
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26.11.2021 15:58 Ответить
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26.11.2021 16:06 Ответить
зеленский, Украина не раися, никакая фальсификация в Украине не не пройдет..
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26.11.2021 15:56 Ответить
Нормальною мовою. "Фсьо, виборів не буде", - сцарь сказав.
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26.11.2021 16:00 Ответить
Фуууу, Дію вже задіяли, тепер е-вибори якраз на часі, 73% будуть раді!
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26.11.2021 16:01 Ответить
У моменти гострих нападів самокритики, я раптом собі кажу, ніби виправдовуючись, а ніби й остаточно переводячи стрілки на невидимі сили генетики та релятивізму: - Ти подивися на себе! Подивися на історію свого народу, своїх предків! Невже щось краще могло з тебе виродитись, ти мудило? Скажи спасибі, що взагалі на цьому світі живеш... І якось погідно так стає. Ніби й не мудило ти зовсім. А просто мудак.
Андрій БОНДАР
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26.11.2021 16:12 Ответить
Вся ця злочинна турбо-шобла повинна пройти через детектор брехні з підключеним до нього USB-девайсом, -"ГІЛЬЙОТИНТЕРОМ". Бо ця шобла любить "диджиталізацію". "Державу у смартфоні" дуже хотіли ж - то "палучітє і распішітєсь"!
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26.11.2021 16:14 Ответить
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26.11.2021 16:34 Ответить
кукушка хвалит петуха...за то что хвалит он кукушку )))))
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26.11.2021 22:27 Ответить
зеЛеного чмыря и его банду ждут постоянные добросы по многих уголовным делам.
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26.11.2021 16:39 Ответить
"Питання фальсифікацій виборів проробляється"
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26.11.2021 17:36 Ответить
QRепостное рабство...
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26.11.2021 21:26 Ответить
с фальшивыми ковидсертификатами замучились.... бабауськам вовкина тысяча не отсветила ...а давайте еще и голосование замутите... и там мало подтасовок и каруселей (вспомните вирастюка)))
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26.11.2021 22:29 Ответить
это победа 100500% !! даже при условии шо кандидатуру подаст чивокуня
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28.11.2021 11:37 Ответить
 
 