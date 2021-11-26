Вопрос об онлайн-голосовании прорабатывается, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность онлайн-голосования в Украине.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, что это очень круто пройти онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Но мы туда идем. Я считаю, что было бы очень полезно. Путем решений законодательства могут быть онлайн-выборы? Да .Или это через "Дію" - не факт. Относительно онлайн-выборов вопрос прорабатывается", - отметил президент.

По словам, это решение не может быть без Верховной Рады принято.

"Цифровая таможня, выборы, а также перепись населения мы проделываем с двумя компаниями: Microsoft и Apple", - добавил глава государства.

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