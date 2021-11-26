Вопрос об онлайн-голосовании прорабатывается, – Зеленский. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность онлайн-голосования в Украине.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, что это очень круто пройти онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Но мы туда идем. Я считаю, что было бы очень полезно. Путем решений законодательства могут быть онлайн-выборы? Да .Или это через "Дію" - не факт. Относительно онлайн-выборов вопрос прорабатывается", - отметил президент.
По словам, это решение не может быть без Верховной Рады принято.
"Цифровая таможня, выборы, а также перепись населения мы проделываем с двумя компаниями: Microsoft и Apple", - добавил глава государства.
Топ комментарии
+15 Иван Иван 31509c93
показать весь комментарий26.11.2021 15:51
+12 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+7 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий26.11.2021 15:54
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"мы готовим масштабные фальсификации"
А потом в духе "стадион так стадион" и голосование додумаются впихнуть.
@buch10_04
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51 мин
"Надо было встать и дать ему по морде", - сказал Бутусов после жаркой словесной перепалки с Зеленским.
видео
https://twitter.com/i/status/1464218020306427922
дуже сподобалось царювати уйопку...
Андрій БОНДАР