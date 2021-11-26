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Зеленский (16567) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

Спецвыпуск "Без цензуры" в прямом эфире: Переворот Ахметова 1 декабря. Второй срок. Правда о "вагнеровцах". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 26 ноября, президент Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в Киеве, посвященную экватору его каденции. Продолжиться она три часа, а организаторы ожидают, что каждый журналист сможет задать один вопрос.

Пресс-конференция еще не состоялась, а скандал вокруг нее уже поднялся, потому что на нее у Зеленского пригласили журналистов из 30 медиа – без предварительной аккредитации – в Офисе Президента объяснили это ситуацией с коронавирусом и опытом предыдущих пресс-марафонов. 30 медиа в ОПУ отобрали самостоятельно.

На специальном стриме Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют, что и как рассказал президент на заявленные Офисом темы: "проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса".

Важный нюанс состоит в том, что пресс-конференция проходит на фоне сообщений о концентрации Россией своих войск у границ Украины, скандале со срывом "вагнеровской" спецоперации, расследовании УП о том, что Андрей Ермак отпраздновал 50-летие, как президент, и непростую ситуацию в энергетике накануне холодов

Смотрите также: "Без цензуры" в прямом эфире: Каким будет наступление РФ на Украину? Чем закончится война Ахметова и Зеленского?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
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26.11.2021 16:32
+12
А вы слышали,как это чмо истерило за др дерьмака :"я хочу ездить куда я хочу!!!"...
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26.11.2021 16:34
+11
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26.11.2021 16:33
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Щоб керувати країною дурнів, треба бути хоча б трішки придуркуватим.
Володимир ГОЛОБОРОДЬКО
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26.11.2021 16:31 Ответить
Ключове слово - трішки (!)
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29.11.2021 08:56 Ответить
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26.11.2021 16:32 Ответить
В стране готовится гос переворот! Где танки на улицах, задержания заговорщиков? Вместо этого Зеленский приглашает к себе на разговор Ахметова...
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26.11.2021 16:33 Ответить
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26.11.2021 16:33 Ответить
А вы слышали,как это чмо истерило за др дерьмака :"я хочу ездить куда я хочу!!!"...
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26.11.2021 16:34 Ответить
У меня отдельным вкладкой его истерика льется))) И хорошо видно, как они перед каждым заходом дорожки проверяют))) Что один, что второй носами шмыгают)))
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26.11.2021 16:41 Ответить
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26.11.2021 16:35 Ответить
то ускладнення перекладу зє-мови тік-токерських анонсів)))
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26.11.2021 16:36 Ответить
Красиво Ткач бубочку разорвал))) "С семьей отдыхал... И Ермак..."
Ех Ленка, Ленка...
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26.11.2021 16:36 Ответить
Вся ця злочинна турбо-шобла повинна пройти через детектор брехні з підключеним до нього USB девайсом, таким собі "ГІЛЬЙОТИНТЕРОМ". Бо ця шобла любить "диджиталізацію". "Державу у смартфоні" дуже хотіли ж - то "палучітє і распішітєсь"!
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26.11.2021 17:35 Ответить
Еслі нету в домі света - вінават у всьом Ахметов!
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26.11.2021 18:32 Ответить
Уважал этот сайт лет 10 и Бутусова, нравилось,но все думал он за ЮА глорит, посмотрел эту пресуху Зеленского, если просто лошье он, уверенное лошье в себе. А Зеле респект что пригласил
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26.11.2021 20:42 Ответить
дебил
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26.11.2021 20:47 Ответить
кто,ты или Бутусов???)) а если серьзно кто оскорбляет и нормально ответить не может тот и...
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26.11.2021 21:08 Ответить
Ти,навоз Зеленого Йолопа.
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27.11.2021 12:35 Ответить
Что ещё должен натворить этот недопрезидент, чтобы у таких как вы глаза открылись?
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29.11.2021 09:02 Ответить
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26.11.2021 22:43 Ответить
Ахметов уже начал переворот на родине зельца
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26.11.2021 22:53 Ответить
Піди на базар і купи собі хоча б баранячі мізки.
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27.11.2021 12:36 Ответить
А Зеленський хоча б себе в запису слухає ? Ну це ж у нього вже патологія від наркоти : незв'язна розмова ; перескакує несподівано з теми на тему , скаче як козел по капусті ; говорить не конкретно , а ні про що ; 70 разів згадав Порошенка ; 1 грудня - буде державний переворот ; і постійно бреше , бреше , бреше ... Неадекватна людина наш нинішній президент . Сумна історія 2019 року .
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27.11.2021 10:45 Ответить
ВСІ НА ПЕРЕВОРОТ.Ура,ура,1-го грудня переворот.Всі на переворот!!!Давно вже пора це Зелене Недоумкувате Лайно перевернути,щоб скоріше компостувалось.ВСІ НА ПЕРЕВОРОТ!!!
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27.11.2021 12:39 Ответить
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28.11.2021 14:33 Ответить
Українські журналісти! Якщо ви вважаєте себе спадкоємцями Великого Українця В.М.Чорновола, одного з найвидатніших журналістів планети Земля, а не продажними журналюгами, то ніколи не провокуйте п.Зеленського питаннями про 2-й термін (президентства, бо в тюрмі він ще не був). Він же сам, при зішесті на трон, дав слово, що йде на ОДИН термін!!! (Про себе вважаю, що ні він, ні його "тінь", Єрмак, не мають жодних шансів... Але є ще в нас мільйони "малоросів", яким невідомо що може забрести в макітри, при бездіяльності свідомих українців).
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27.11.2021 12:55 Ответить
Ти заявляв лише про один термін , Зеленський ! Досить . Ми одного терміну твого преЗЕдентства не витримаємо ! Розгрібати і оговтуватися після тебе довго прийдеться ...
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27.11.2021 13:03 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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27.11.2021 13:34 Ответить
Головне для українців сьогодні- зберегти Державу!І на Зеленського дивитися з цього ракурсу-він піде,а Україна залишиться.Будьмо відповідальними громадянами і країна обов,язково розквітне,бо земля наша - РАЙСЬКИЙ КУТ,дарований нам Богом
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28.11.2021 09:48 Ответить
Андрей Богдан Шановна українська громадо!!!

Мене вчора згадав у дуже негативному контексті Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтервью 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України !!!
Проте, таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимир Олександрович, брехати, тому що те, що Вам можна було у 95- кварталі, не личить Верховному Головнокомандовичу Президенту України, якого обрав народ України.
Тому змушений відповісти,-
- Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрій Бутусова (його привів до Вас Покійний Сергій Нижній);
- Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я);
- Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану (повірте я перевірив і він не відповідав ні за транспорт Майдану ні за транспорт проти Майдану);
Крім цього Ви збрехали ще 100500 разів.

Не слід було Вам цього робити !!!
Тавариш Богдан
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28.11.2021 14:43 Ответить
 
 