Спецвыпуск "Без цензуры" в прямом эфире: Переворот Ахметова 1 декабря. Второй срок. Правда о "вагнеровцах". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 26 ноября, президент Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в Киеве, посвященную экватору его каденции. Продолжиться она три часа, а организаторы ожидают, что каждый журналист сможет задать один вопрос.
Пресс-конференция еще не состоялась, а скандал вокруг нее уже поднялся, потому что на нее у Зеленского пригласили журналистов из 30 медиа – без предварительной аккредитации – в Офисе Президента объяснили это ситуацией с коронавирусом и опытом предыдущих пресс-марафонов. 30 медиа в ОПУ отобрали самостоятельно.
На специальном стриме Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют, что и как рассказал президент на заявленные Офисом темы: "проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса".
Важный нюанс состоит в том, что пресс-конференция проходит на фоне сообщений о концентрации Россией своих войск у границ Украины, скандале со срывом "вагнеровской" спецоперации, расследовании УП о том, что Андрей Ермак отпраздновал 50-летие, как президент, и непростую ситуацию в энергетике накануне холодов
Пожалуйста, подождите...
Володимир ГОЛОБОРОДЬКО
Ех Ленка, Ленка...
Мене вчора згадав у дуже негативному контексті Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтервью 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України !!!
Проте, таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимир Олександрович, брехати, тому що те, що Вам можна було у 95- кварталі, не личить Верховному Головнокомандовичу Президенту України, якого обрав народ України.
Тому змушений відповісти,-
- Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрій Бутусова (його привів до Вас Покійний Сергій Нижній);
- Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я);
- Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану (повірте я перевірив і він не відповідав ні за транспорт Майдану ні за транспорт проти Майдану);
Крім цього Ви збрехали ще 100500 разів.
Не слід було Вам цього робити !!!
Тавариш Богдан