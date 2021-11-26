Спецвыпуск "Без цензуры" в прямом эфире: Переворот Ахметова 1 декабря. Второй срок. Правда о "вагнеровцах". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 26 ноября, президент Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в Киеве, посвященную экватору его каденции. Продолжиться она три часа, а организаторы ожидают, что каждый журналист сможет задать один вопрос.

Пресс-конференция еще не состоялась, а скандал вокруг нее уже поднялся, потому что на нее у Зеленского пригласили журналистов из 30 медиа – без предварительной аккредитации – в Офисе Президента объяснили это ситуацией с коронавирусом и опытом предыдущих пресс-марафонов. 30 медиа в ОПУ отобрали самостоятельно.

На специальном стриме Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют, что и как рассказал президент на заявленные Офисом темы: "проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса".

Важный нюанс состоит в том, что пресс-конференция проходит на фоне сообщений о концентрации Россией своих войск у границ Украины, скандале со срывом "вагнеровской" спецоперации, расследовании УП о том, что Андрей Ермак отпраздновал 50-летие, как президент, и непростую ситуацию в энергетике накануне холодов

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