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ВР (28734) депутат (3236) Зеленский (16568)

Зеленский о сокращении количества депутатов ВР: Мы это обещали – это обязательно будет сделано. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уменьшить количество депутатов Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-марафона.

Также читайте: Недостаточная активность в договоренностях с РФ моя ошибка, - Зеленский

"Я считаю, что мы это обещали и оно будет обязательно сделано. Это важно", – сказал президент.

"Вы знаете, это очень болезненный вопрос, депутаты очень хотят сокращать парламент, пока не становятся депутатами Верховной Рады Украины", - добавил Зеленский.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
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26.11.2021 16:03
+12
Он имеет ввиду оставит только СН. Выводы с этой прессухи только одни: Это недоразумение вместе с его окружением нужно срочно убирать от власти. Ибо это стадо неадекватов просто уничтожит страну полностью.
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26.11.2021 16:03
+12
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26.11.2021 16:04
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Дайте ему больше времени ! ))
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26.11.2021 16:00 Ответить
Там, де влада потрапляє в благородні руки,
Розвиваються мистецтва,
Буяють науки,
А як вискочать угору
Бовдури й нахаби,
Їх нічого не цікавить, крім голої баби...
Павло ГЛАЗОВИЙ
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26.11.2021 16:11 Ответить
Согласен с Вами. Но это время должно быть больше в камере по приговору суда за государственную измену.
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26.11.2021 16:56 Ответить
Ну так оставь вообще одного ручного. Будет просто полный абзац и Бене как-никак дешевле.
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26.11.2021 16:00 Ответить
хреново то, что мудрый и простой нарид поддержит, так как поддержал отмену депутатской неприкосновенности..
- он тупой этот мудрый и простой нарид..
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26.11.2021 16:03 Ответить
Таки да. Например

Великобритания -- 800 пэров + 650 депутатов
Германия -- 709 депутатов.
Франция -- 348 сенаторов + 577 депутатов
...
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26.11.2021 16:07 Ответить
а вот Польша к примеру - куда наши на работу ездят..
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26.11.2021 16:10 Ответить
Примерно так. Кое где устаревшие данные, но общую картину отражают. Причем в Британии - 650 мажоритарников.
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26.11.2021 16:25 Ответить
Он имеет ввиду оставит только СН. Выводы с этой прессухи только одни: Это недоразумение вместе с его окружением нужно срочно убирать от власти. Ибо это стадо неадекватов просто уничтожит страну полностью.
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26.11.2021 16:03 Ответить
Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
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26.11.2021 16:03 Ответить
Ага, в іншому житті! Як тищщі зарплатні медикам та вчителям, як мільйони дерев, як без "кумовства" на посадах, тощо. Казки, як і кокс, не закінчуються!!!
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26.11.2021 16:03 Ответить
Вот нахрена эту прессуху разобрали на цитаты?

Достаточно было бы одной статьи "Зеленский врал и бредил".
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26.11.2021 16:04 Ответить
це на цілий день..
дайте вже жулю-канадію - тільки намалюйте її, бо це суто жах, в мене стількі нема...
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26.11.2021 17:03 Ответить
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26.11.2021 16:04 Ответить
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26.11.2021 16:17 Ответить
Зелі краще по піаніно палцем бринькати ніж державними справами займатися.
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26.11.2021 16:04 Ответить
Свобода, рівність і ********! - такий парафраз охлократії. Естетика нуворишів. Диктат грошових мішків. Моральний ексгібіціонізм придурків. На цьому постане література нового часу. На цьому розквітне шоу-бізнес. На цьому нові покоління втрачатимуть сенс життя. Словом, нарешті знайшли себе. Можна злізти з дерева, можна вилізти на дерево. Свобода.
Ліна КОСТЕНКО "Записки українського самашедшого"
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26.11.2021 16:08 Ответить
Зеленський про скорочення кількості
депутатів ВР:
Ми це обіцяли - це обов'язково буде зроблено.
Але пізніше, так я це добре,
а як кажуть - доброго потроху!
То мы краще нихуя не будем делать, кроме как втирать вам лютую ДИЧЬ!!!

Несите какаина мне!!!!!

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26.11.2021 16:12 Ответить
Хочеш допомогти новачку - роби разом з ним. Хочеш допомогти старику - роби замість нього. Хочеш допомогти майстру - відійди й не заважай. Хочеш допомогти дурню - дурень.
Стас ЯНКОВСЬКИЙ
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26.11.2021 16:13 Ответить
👍
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26.11.2021 16:28 Ответить
прошло уже 2.5 года.. клоун не спешит с обещаниями..
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26.11.2021 16:18 Ответить
Залишать тільки "слуг народа"?
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26.11.2021 16:19 Ответить
Ага плять ка и остальное всё!
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26.11.2021 16:21 Ответить
Олигархи решили ,что 450 депутатов кормить КОНВЕРТАМИ ,им дорого 😀
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26.11.2021 16:30 Ответить
Обручку на середньому пальці в багатьох країнах світу носять або вдови або вдівці, або ті, у кого обручка спадає з безіменного пальця.
Якщо чоловік носить печатку на цьому пальці на правій руці, це самозакоханий егоїст, який висуває підвищені вимоги до родичів і оточуючих. Він весь час прагне керувати людьми.
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26.11.2021 16:53 Ответить
Президент Зеленский обгоняет график выполнения обещаний. Молодец! Поэтому и растут рейтинги
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26.11.2021 16:55 Ответить
переворот начался!
на связи криворогулье

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26.11.2021 17:00 Ответить
Послали в космос Белку, Стрелку и Чукчу. Время сеанса связи: Голос
из динамика " Белка " - Ответ " Гав " " Нажми красную кнопку " "
Стрелка " - " Гав " " Нажми зеленую кнопку " " Чукча " - " Гав " "
Дубина не гавкай, накорми собак и не трогай никакие кнопки! "

Не трогайте ничего, зеленые твари. Не это сейчас главное!
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26.11.2021 17:01 Ответить
Будет, будет, будет..но уже с другим президентом
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26.11.2021 22:48 Ответить
 
 