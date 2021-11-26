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АЭС (479) Зеленский (16567) охрана (698) атомная энергетика (281)

АЭС взяты под дополнительную охрану: сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На сегодняшний день Энергоатом работает на самых максимальных мощностях за всю историю.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Наша задача, чтобы не было отключений (электроэнергии. – Ред.). У нас сегодня Энергоатом работает так, как он никогда не работал. 13 блоков "атомки" из 15 работают. Очень сильно работают. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы их дополнительно охраняем, потому что знаем, что сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине. Могут быть проблемы. Какие-то случаи, что-то, где-то временно может быть, потому что есть технические проблемы, какие-то блоки выходят в ремонт", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии
+14
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26.11.2021 16:06
+10
Розбирається, як свиня в апельсинах.
Українське прислів'я
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26.11.2021 16:05
+9
Штучну енергетичну кризу в країні зробив Зеля сам.
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26.11.2021 16:07
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Розбирається, як свиня в апельсинах.
Українське прислів'я
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26.11.2021 16:05 Ответить
Та пристрель ти Рижуху, посади Бєню, і дай народу пожити.
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26.11.2021 16:08 Ответить
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26.11.2021 16:06 Ответить
Штучну енергетичну кризу в країні зробив Зеля сам.
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26.11.2021 16:07 Ответить
Ти сам ходяча дестабилизация
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26.11.2021 16:08 Ответить
"Енергетична дестабілізація" уже реализована ЗЕ-властью.

Велика енергетична ЗЄдестабілізація.

А подлый Ахметов везет уголь, купленный его компанией ДТЕК вместо ЗЕ, и готовит переворот.
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26.11.2021 16:09 Ответить
І хто ж ці "всі"?!
Виродки які обкрадають людей через "зелені тарифи" та "реверс" газу з Європи?
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26.11.2021 16:10 Ответить
"...сьогодні ВСІ(!!!) хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні." Для Зєлєнскава Рассія - це ВСЕ!
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26.11.2021 16:13 Ответить
Дайте йому, нарешті, сельодкі!
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26.11.2021 16:19 Ответить
може не треба було про це розповідати? Ще б сказав склад змін і озброєннся
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26.11.2021 16:21 Ответить
так накой ты из беларуси покупал, если у тебя все мощно работает. раньше немощно работало и хватало...
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26.11.2021 16:22 Ответить
Сказав чувак, який свідоом знищив енергетичну незалежність країни
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26.11.2021 16:28 Ответить
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245597515. Будуть і вони Вже є, відключення.Називають їх правда "технічна перевірка".Взято з Ютубканалу "Нудний Пенс".
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26.11.2021 16:31 Ответить
Кожен може зайти,вибрати свій регіон і Ви будете дуже здивовані.
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26.11.2021 16:32 Ответить
Дійсно, що працюють так як ніколи. вугль з раши, електрика від таракана, батареї ледь теплі, бо економлять
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26.11.2021 18:23 Ответить
Забыли сказать кто руководит озраной стратегических обьектов- Коротких, он же Боцман и Малюта. Беларуский кгб-ист, рассецнский неонацист, под видом российского добровольца воевал на стороне ЗСУ но быстро перешел в нацгвардию и с подачи Авакова и Белецкого получил гражданство, и был просунут в руководство нацполиции. Далее- руководить батальеном охраны стратегических обьектов.

Как-то слишком высока концентрация вражеских агентов в высших эшелонах, вы не считаете?!
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26.11.2021 21:14 Ответить
 
 