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АЭС взяты под дополнительную охрану: сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
На сегодняшний день Энергоатом работает на самых максимальных мощностях за всю историю.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Наша задача, чтобы не было отключений (электроэнергии. – Ред.). У нас сегодня Энергоатом работает так, как он никогда не работал. 13 блоков "атомки" из 15 работают. Очень сильно работают. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы их дополнительно охраняем, потому что знаем, что сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине. Могут быть проблемы. Какие-то случаи, что-то, где-то временно может быть, потому что есть технические проблемы, какие-то блоки выходят в ремонт", - заявил Зеленский.
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Українське прислів'я
Велика енергетична ЗЄдестабілізація.
А подлый Ахметов везет уголь, купленный его компанией ДТЕК вместо ЗЕ, и готовит переворот.
Виродки які обкрадають людей через "зелені тарифи" та "реверс" газу з Європи?
Как-то слишком высока концентрация вражеских агентов в высших эшелонах, вы не считаете?!