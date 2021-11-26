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Зеленский о дне рождения Ермака: Цыган не вызывал, медведей не звал, был там с семьей в свой законный выходной. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию СМИ о четырехдневном праздновании дня рождения главы ОП Андрея Ермака

Об этом президент заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу вечером, после работы я со своей семьей, на что имею право полное, улетел на один день отдохнуть. Так пострадало наше государство, что один день я решил отдохнуть. Президент никогда не летает одним вертолетом, к сожалению. Я всегда не хочу, чтобы на меня смотрели люди и что-то плохое об этом думали. Не позволено мне летать на одном вертолете. Летает сопровождение, это жизнь", - пояснил президент.

"Самолет президента не работает, потому что не может наш директор ГУД (государственное управление делами. - Ред.) выделить деньги. А знаете почему? Потому что все медиа кричат ​​"не дай Бог что-то потратится на президента". Я не могу брать другой самолет, потому что все давят. Нет самолета у президента Украины, вот такая авиация", - добавил он.

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По его словам, за день до его поездки сломался президентский вертолет.

"Почему? Потому что ГУД не отремонтировал вертолет. Обратились люди, которые президента сопровождают, чтобы использовать на этот раз ГСЧС. Сказали, что имею все законные права. Я прилетел ночью, встретился с Чернышевым, проговорили вопросы. ... В субботу был мой выходной день, вместе со мной был глава Офиса президента и моя семья, в воскресенье я улетел в 6 утра, вам никто не должен сразу комментировать. Я улетел на возложение цветов. Я президент Украины, Миша", - сказал он журналисту УП Михаилу Ткачу.

"Я прилетел, было возложение, вылетел я в 7 утра, вылетел вертолетами, после возложения уехал на работу. В воскресенье, выходной день, я провел встречи с военными, а затем после этого я сел в вертолет и улетел с Ермаком в Гуту. Моя семья, имею право, на следующий день я улетел на работу. Я цыган не вызывал, медведей не звал, но, извините, и вас тоже. И в понедельник я улетел на работу, конец эпопеи великой измены Ермак и Ткач", - закончил Зеленский.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" опубликовало журналистское расследование о праздновании 50-летия главы Офиса президента Андрея Ермака. Журналисты утверждают, что празднование проходило на государственной даче, а гостей туда доставляли вертолетами ГСЧС. Одним из гостей, доставленным частным самолетом, был близкий соратник олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич, утверждают журналисты.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" опублікувала журналістське розслідування про святкування 50-ліття голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Журналісти твердять, що святкування відбувалося на державній дачі, а гостей туди доставляли гелікоптерами ДСНС. Одним з гостей, який дістався приватним літаком, був близький соратник олігарха Ігоря Коломойського Тимур Міндич, твердять журналісти.
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Топ комментарии
+49
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26.11.2021 16:46
+43
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26.11.2021 16:48
+42
моя ж ти пупусічука!

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26.11.2021 16:45
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По законодательству каждому положены выходные. Вот на пенсии другое дело, каждый день выходной. Но я все равно работаю.
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26.11.2021 17:50 Ответить
*банько, а у президента воюючої країни ще і вихідні бувають? Ну тварина нагла.
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26.11.2021 18:18 Ответить
всё верно сказал.
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26.11.2021 19:17 Ответить
Цыган не вызывал, медведей не звал, А ЗАЧЕМ ИХ ВЫЗЫВАТЬ? МЫ САМИ К НИМ ПОЛЕТЕЛИ! и к цыганам и к медведям...
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26.11.2021 19:20 Ответить
Просто перечитав - ржу. Хто ж оте опудало вибрав країною "керувати"?
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26.11.2021 19:48 Ответить
Господи прости. Що він меле. Піаніст віртуоз. Поясніть хто небудь йому що таке присяга. Його обов'язок перед державою зараз більший ніж пере сім'єю. Така вже це річ присяга.
Чи може в тих кого мобілізовували в 14 -му 15-му не було сімей?
А в тих хто загинув, щоб ми могли нормально жити і працювати.
Мені соромно за такого "головнокомандуючого".
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26.11.2021 19:50 Ответить
если бы он по срочным делам или на фронт на вертолете летал - это без вопросов. а летать на ГСЧС на пьянку к подельнику и еще заявлять при этом "имею право" - циничная тварюка на месте президента.
P.S. "Министр образования Эстонии Майлис Репс подала в отставку после того, как стало известно, что на служебной машине отвозила детей в школу."
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26.11.2021 20:11 Ответить
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26.11.2021 22:06 Ответить
Сміяться у якому місці? Чи прямо з першого рядка?
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09.12.2021 06:24 Ответить
так! з першого рядка брехні і лестощів ))))
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09.12.2021 12:15 Ответить
Борислав Береза

7 ч. ·



Коротко о пресс-марафоне Зеленского. Все, кто критикует Зеленского - бяки и буки, на зарплате у олигархов. Скоро будет путч. Делать будет Ахметов. Мульярд на путч уже выделили. Во всем виноват Порошенко. А Турчинов сдал Крым. Коломойский - это другое. Ермак - няшка и увольнять его Зе не будет. А главу САП выберут. Скоро. Может быть. Возможно. Наверное. Должны. Денег платить Коломойскому нет, но Зеленский этим занимается. Бурба - бяка и бизнесмен. А Трухин ангел. Есть видео, что за рулём в момент аварии был не он. До аварии он. И после аварии он. А в момент аварии не он.
И вАпще, все вы врете. На второй срок пойдёт, но хочет, чтоб люди попросили. Операцию по "вагнеровцам" Украина не проводила, в нее украинцев втянули. И Эрдоган бы за самолёт Вову не простил бы. Может даже отшлепал. Вова очень хочет, чтоб Путин сказал, что не нападёт. Вова хочет верить в то, что говорит Путин. В общем, это очень краткое и ироничное изложение его прессухи. И я все ещё не могу определиться, кто президент - идиот или параноидальный дурак? Но это не ответы, а поток сознания человека, который оторван от реальности и не понимает, что происходит в Украине. Если после просмотра этой хренотени вас мутит, то воспользуйтесь рекомендациями с этой картинки.
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26.11.2021 22:35 Ответить
посмотрел выдосик!!и не понял??эт просто позор?или таки позорище??это был прэзэдэнт?? или таки ,,гвынтокрыл оманский?"
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27.11.2021 01:17 Ответить
А зелебоби вже про Мальдіви писали?
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27.11.2021 08:00 Ответить
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