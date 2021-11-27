РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15734 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
29 016 171
Гордон (114) Зеленский (16568)

"Гордон аж из штанов выбрасывается... Позорище!", - Зеленский ответил критикам своего баллотирования на второй срок. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул своих критиков и заявил, что сам будет решать пойдет ли на второй срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.

"И даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся. Гордон аж из штанов выбрасывается: Не должен идти, не должен, не должен, не должен ... Господи! Это ли самое главное. Я там не вижу как дети мои растут. Вот это "я должен. Должен только им. Позорище", - заявил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский для меня умер, страной руководит не он, а Ермак, - Гордон. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+66
А помните понты про "второго Рейгана"?

показать весь комментарий
26.11.2021 19:00
+65
Так4 вернись к детям, не мучай их.
показать весь комментарий
26.11.2021 18:56
+53
Один гордон вспомнил про другого гордона.
показать весь комментарий
26.11.2021 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В самый раз автору повторить своё требование к украинцам от 01.01.2018. 15:26: Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:41 Ответить
кремлєботів не долучили - зливають клоуна його кремлівські куратори
показать весь комментарий
26.11.2021 21:22 Ответить
Второй срок у этого дегенерата будет в колонии строгого режима!
показать весь комментарий
26.11.2021 19:20 Ответить
Вот и корми их после этого....

показать весь комментарий
26.11.2021 19:21 Ответить
Недооцененное фото
показать весь комментарий
26.11.2021 19:27 Ответить
Видимо мясо было жёсткое.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:29 Ответить
БлаЗЕнь свинину підсунув
показать весь комментарий
26.11.2021 19:52 Ответить
гордон поближе к кадыку
показать весь комментарий
27.11.2021 01:30 Ответить
Так їх на "дієту" Саакашвілі!
показать весь комментарий
26.11.2021 20:52 Ответить
Алексей Голобуцкий сейчас с Олексій Петрович Голобуцьким и
ещё 2
.

24 мин. ·



"Я его больше не люблю": страшний вирок Гордона Зеленському.))
показать весь комментарий
26.11.2021 23:14 Ответить
Тяжко Вовке придется.Эти возьмутся конкретно,с Порохом им тягаться тяжело им было, бы о своей цели достигли.А тут.....Говно обнажить не тяжело
показать весь комментарий
26.11.2021 19:21 Ответить
Голобородько собрал вокруг Украины войска КГБиста,дЕрмак получил задание...

Грустно все это смотреть и слушать...Кроме тошноты ничего нет...
показать весь комментарий
26.11.2021 19:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=60OT6o_Dmuw



Зеленcький: тріумф неадекватності | Віталій Портников
показать весь комментарий
26.11.2021 20:32 Ответить
Гордон подкрался незаметно.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:24 Ответить
и выбросил из штанов ...
показать весь комментарий
26.11.2021 19:25 Ответить
так це лисе чмо шашлики з бубой їло?
показать весь комментарий
26.11.2021 19:42 Ответить
Дімка-нівідімка
показать весь комментарий
27.11.2021 01:05 Ответить
Позорище - це він це про себе чи що?
показать весь комментарий
26.11.2021 19:24 Ответить
.5хв тому Гордон відповів Зеленському . .
показать весь комментарий
26.11.2021 19:25 Ответить
Жабо гадюкинг
показать весь комментарий
26.11.2021 19:26 Ответить
Оно даже не задумывается, что даже если такое продажное чучело как Гордон, убежало от него, значит что то не так!
Два месяца назад, Гордон ему дифирамбы пел, а тут такое.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:26 Ответить
От любви до ненависти один шаг.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:36 Ответить
" ... Піти лишень подивиться
До царя в палати,
Що там робиться. Приходжу,
Старшина пузата
Стоїть рядом; сопе, хропе,
Та понадувалось,
Як індики, і на двері
Косо поглядало.
Аж ось вони й одчинились.
Неначе з берлоги
Медвідь виліз, ледве-ледве
Переносить ноги.
Та одутий, аж посинів,
Похмілля прокляте
Його мучило. Як крикне
На самих пузатих -
Всі пузаті до одного
В землю провалились!
Він вилупив баньки з лоба -
І все затрусилось,
Що осталось; мов скажений,
На менших гукає -
І ті в землю; він до дрібних -
І ті пропадають!
Він до челяді - і челядь,
І челядь пропала;
До москалів - москалики,
Тілько застогнало,
Пішли в землю; диво дивне
Сталося на світі.
Дивлюся я, що дальш буде,
Що буде робити
Мій медведик! Стоїть собі,
Голову понурив,
Сіромаха. Де ж ділася
Медвежа натура?
Мов кошеня, такий чудний.
Я аж засміявся". (Шевченко "Сон")
показать весь комментарий
26.11.2021 21:50 Ответить
Скорее так: вовремя предать, это не предать, а предвидеть.
Персонаж Валентина Гафта в фильме "Гараж".
показать весь комментарий
28.11.2021 15:14 Ответить
ОНО сцену от президентского кабинета отличить не может - риторика биндюжника!!!!! Стыд и срам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.11.2021 19:26 Ответить
любой биндюжник Цицерон, по сравнению с этим косноязычным дураком
показать весь комментарий
26.11.2021 19:30 Ответить
Будеш сидіти дітей також не часто будеш бачити.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:26 Ответить
монолог Голохвастова
показать весь комментарий
26.11.2021 19:26 Ответить
Ты смотри как боятся бандиты олигархи Президента Зеленского
показать весь комментарий
26.11.2021 19:31 Ответить
Да. Боятся. Особенно Коломойский.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:33 Ответить
Магдалєна, спокійно. Все йде по плану- Валодька нехай стовп фонарний сам обере)
показать весь комментарий
26.11.2021 19:36 Ответить
о - гавно вылезло...
показать весь комментарий
26.11.2021 19:39 Ответить
Так боятся, что уже не знают куда отжатые ярды баксов рассовывать.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:40 Ответить
Хай живе ********** Зеленський Ігор Валерійович. Ми зебіли категорично вітаємо справедливий розполіл державного підприємства "Нафтогаз України" за принципом газ і нафта вам - борги нам. Не зупиняйтесь. Беріть приклад з трошки нижчого від вашого рейтинга президента США Рузвельта, відразу плануйте третій та четвертий строк президенства. Слава Ігорю Валерійовичу Зеленському, навіки слава. Ви представники всесвітнього єврейства як ніхто цінує Україну, дай вам Бог, Будда, патріарх московський та Ребе Нахман наснаги у втіленні ваших планів. Хай живе Ігор Валерійович Зеленський.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:35 Ответить
клован, ти вже з трусів своїх вискочив...піздуй обратно, лох оманський
показать весь комментарий
26.11.2021 19:34 Ответить
Гордон аж из штанов выбрасывается: Отут дійсно смішно це той Гордон який за Зелю топив. Ну чим більше у Зелі буде таких ворогів як Гордон тим швидше Зе накриється мідним тазом
показать весь комментарий
26.11.2021 19:35 Ответить
с дуба падали
листья ясеня
нихя себе
сказал я себе
показать весь комментарий
26.11.2021 19:35 Ответить
Та вже ж всім чим тільки можна забезпечив своїх дітей. І пра-пра-пра-пра-пра-пра-внукам вистачить.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:38 Ответить
Жду 2,5 года уже когда гордон скажет что зеленский это самый худший през Украины, наверное после этого скажет
показать весь комментарий
26.11.2021 19:38 Ответить
Шо зеля, уже не рад марафону?
Надо было еще пару дней бухать в Иано-Франковске, "в рамках протокола"!
Теперь, на следующий "шашлычок с журналистами" поменьше народу прийдет...
показать весь комментарий
26.11.2021 19:42 Ответить
То він був должен тільки своїм батькам, тепер іще й своїм дітям. Для нього весь світ обмежується тільки його сім'єю. Решта - то пусте і не варте уваги.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:45 Ответить
От і жив би своїм приватним життям. Але ЗЕЧМО полізло в президенти! Тобто взяло відповідальність за захист і добробут цілої країни!!! але "винне тільки своїм дітям"...
показать весь комментарий
26.11.2021 20:20 Ответить
как гордон гордону
показать весь комментарий
26.11.2021 19:46 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 19:49 Ответить
Ні,ну Порох живе в Україні,Кучма теж і Ющ з Кравчуком,один Янек здриснув,а це ЧМО,я так думаю,не вспіє і здриснуть!!! Ну Порох не подарок,але коли є мухомор(як говорив Комаровський) і не відомо ЩО ,то потрібно вибирати МУХОМОРА,принаймі знаєш точно,що деякі є ЗЇДОБНІ!!!Це повний ЗАШКВАР,вже версія,що то Бурба злив інфу,ну це вже повне ДНО!!!! Значить Порох не мав права відпочивати,а це гімно---МАЄ,так Порох хоч за свій кошт літав і хто тепер на війні наживається!!!!
показать весь комментарий
26.11.2021 19:51 Ответить
Ти би чернищ читав, то був би грамотним. Будапештський меморандум читав? хрін там. Це МІНІМУМ вишка в любій країні (будь-якій). В нас що? МІНУС нуіль.
Яуий "порох"? ця **** що розплодила сатаниські кубла гральних свинарників? разом з картавим жидом бриком луценком? (коумняська шлюха) ?
показать весь комментарий
26.11.2021 20:02 Ответить
У меня вопрос.
Нахрена вобще затеяли эту прессконференцию?
При нынешней ситуации логичней было заснять очередной видосик с более менее внятными объяснениями основных вопросов. При этом можно было не затрагивать неудобные вопросы. И для рейтинга это было бы не так убийственно.
Но, пля, през почему то верит шо на публике он собаку съел и сможет всех очаровать.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:53 Ответить
"Шура запустив Берлагу".
показать весь комментарий
26.11.2021 20:39 Ответить
Как бы правильно. Идти на второй срок или не идти, самому Зеленскому решать, а далее избирателям.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:53 Ответить
Який другий строк? Невже до цього придурка не дійшло? Багато голосувало ПРОТИ порошенка (привіт сектантам прашника), а не ЗА зеленського. просто був вибір або зе або свиня. свиню всі знали та його сатанистів. тому КРЕДИТ дістався зе. Він його пройо...є кожен день. ось і все. В той же час сракоблок навпаки набирає.
Чому НЕ можна розігнати свору дебілів та найняти адекватних людей - невідомо.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:59 Ответить
Може тебе--ПРИДУРКА--найняти? За таких як ти-ЧОКНУТИХ на всі100--і починаються війни!!! Для мене важливо в яких умовах підписувався цей меморандум,і важливо те,що хлопців менше стало помирати,ти -ж мабуть під спідницею сидів!! Кожна,хоч трішки адекватна людина,розуміє наслідки війни з рашкою,не розуміють це,тільки такі довбони як ти!!
показать весь комментарий
26.11.2021 20:33 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 00:20 Ответить
Это агония
показать весь комментарий
26.11.2021 20:14 Ответить
Та це жидівське падло своїм дітям вже стільки накрало з бюджету на "великому крадійництві", що і правнукам вистачить...
показать весь комментарий
26.11.2021 20:14 Ответить
кажется, " товарищ Петя" может уже сесть в позе лотоса на берегу реки.
жабо-гады сами друг дружку передавят 😂
показать весь комментарий
26.11.2021 20:20 Ответить
А мог бы и поблагодарить Гордона за то,что стал президентом.Гордон сильно постарался обливая грязью Порошенко.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:42 Ответить
Ситуація починає ставати анекдотичною війною партизанів і німців за ліс. Потрібен лише лісник, щоб розігнав їх к чортової матері.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:45 Ответить
Пацан сказал - пацан сделал. Если не сделал и кидонул весь народ- прийдется отвечать за базар. Претендент в Президенты - Зеленский клялся , что на второй срок не пойдёт ни при каких обстоятельствах- как можно уважать кидалу?????? Стоять рядом противно.
показать весь комментарий
26.11.2021 21:19 Ответить
Пилять, коли вже це опудало вибросицця... із штанов...
показать весь комментарий
26.11.2021 21:19 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 21:44 Ответить
Ага, снова "я никому ничего не должен, только своим детям". Чого ж ти в президенти так рвався?
показать весь комментарий
26.11.2021 21:46 Ответить
Ипать копать!
Это Президент Украины!
он похож больше на, психически не уравновешенного торгаша со стихийного рынка. Особенно повеселил рассказ, как он с Ермаком сначала не летал, а потом летал, на вертолетах!
Ужас. Просто ужас. Какая мерзость!
показать весь комментарий
26.11.2021 22:14 Ответить
Говнюк! Раз напросился в президенты то ДОЛЖЕН стране и народу, который за тебя голосовал (в меня тапки не кидать, я не голосовала за этого говнюка). А дети,..если не нравиться никто не запрещает подать в отставку и идти смотреть как "дiти ростуть"!
показать весь комментарий
26.11.2021 22:42 Ответить
Молодец зеленский. Не,ну правда молодец. Уверенно победил эффект Даннинга-Крюгера. Превозмог невозможное так сызыть.Теперь даже самым тупым избирателям зеленского станет понятно,что они таки дол***ы.
показать весь комментарий
26.11.2021 23:36 Ответить
Ні, не стане понятно, бо вони ще тупіші.
Ось мене Вова не розчаровує.Я такого очікувала, коли його обрали.Люди мене тоді розчарували. .Шкода, що мої очікування повністю виправдались.
показать весь комментарий
26.11.2021 23:44 Ответить
ОТ паскудна шлёндра!
показать весь комментарий
26.11.2021 23:39 Ответить
В нашій сінагозі на ножах ділять Україну?
показать весь комментарий
27.11.2021 01:34 Ответить
Ти, гордон штопаний, коли на перший срок йшов, про що думав?????
показать весь комментарий
27.11.2021 08:42 Ответить
Обмануть можно каждого, даже Гордона. За похеренную реформу медицины ему отдельное спасибо. Слов уже нет что бы назвать этого черта.
показать весь комментарий
27.11.2021 14:47 Ответить
Журналисты - кто им больше платит, для тех и работают. Не бедные люди.
показать весь комментарий
28.11.2021 13:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 