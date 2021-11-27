29 016 171
"Гордон аж из штанов выбрасывается... Позорище!", - Зеленский ответил критикам своего баллотирования на второй срок. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул своих критиков и заявил, что сам будет решать пойдет ли на второй срок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.
"И даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся. Гордон аж из штанов выбрасывается: Не должен идти, не должен, не должен, не должен ... Господи! Это ли самое главное. Я там не вижу как дети мои растут. Вот это "я должен. Должен только им. Позорище", - заявил президент.
Топ комментарии
+66 18c49ed2
показать весь комментарий26.11.2021 19:00
+65 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий26.11.2021 18:56
+53 18c49ed2
показать весь комментарий26.11.2021 18:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ещё 2
.
24 мин. ·
"Я его больше не люблю": страшний вирок Гордона Зеленському.))
Грустно все это смотреть и слушать...Кроме тошноты ничего нет...
Зеленcький: тріумф неадекватності | Віталій Портников
Два месяца назад, Гордон ему дифирамбы пел, а тут такое.
До царя в палати,
Що там робиться. Приходжу,
Старшина пузата
Стоїть рядом; сопе, хропе,
Та понадувалось,
Як індики, і на двері
Косо поглядало.
Аж ось вони й одчинились.
Неначе з берлоги
Медвідь виліз, ледве-ледве
Переносить ноги.
Та одутий, аж посинів,
Похмілля прокляте
Його мучило. Як крикне
На самих пузатих -
Всі пузаті до одного
В землю провалились!
Він вилупив баньки з лоба -
І все затрусилось,
Що осталось; мов скажений,
На менших гукає -
І ті в землю; він до дрібних -
І ті пропадають!
Він до челяді - і челядь,
І челядь пропала;
До москалів - москалики,
Тілько застогнало,
Пішли в землю; диво дивне
Сталося на світі.
Дивлюся я, що дальш буде,
Що буде робити
Мій медведик! Стоїть собі,
Голову понурив,
Сіромаха. Де ж ділася
Медвежа натура?
Мов кошеня, такий чудний.
Я аж засміявся". (Шевченко "Сон")
Персонаж Валентина Гафта в фильме "Гараж".
листья ясеня
нихя себе
сказал я себе
Надо было еще пару дней бухать в Иано-Франковске, "в рамках протокола"!
Теперь, на следующий "шашлычок с журналистами" поменьше народу прийдет...
Яуий "порох"? ця **** що розплодила сатаниські кубла гральних свинарників? разом з картавим жидом бриком луценком? (коумняська шлюха) ?
Нахрена вобще затеяли эту прессконференцию?
При нынешней ситуации логичней было заснять очередной видосик с более менее внятными объяснениями основных вопросов. При этом можно было не затрагивать неудобные вопросы. И для рейтинга это было бы не так убийственно.
Но, пля, през почему то верит шо на публике он собаку съел и сможет всех очаровать.
Чому НЕ можна розігнати свору дебілів та найняти адекватних людей - невідомо.
жабо-гады сами друг дружку передавят 😂
Это Президент Украины!
он похож больше на, психически не уравновешенного торгаша со стихийного рынка. Особенно повеселил рассказ, как он с Ермаком сначала не летал, а потом летал, на вертолетах!
Ужас. Просто ужас. Какая мерзость!
Ось мене Вова не розчаровує.Я такого очікувала, коли його обрали.Люди мене тоді розчарували. .Шкода, що мої очікування повністю виправдались.