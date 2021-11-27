Памяти украинцев-жертв Голодомора. ВИДЕО

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

Ко Дню памяти Музей Голодомора опубликовал ролик, посвященный изучению этой трагической страницы истории Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, сейчас большинство историков и демографов склоняются к мнению, что человеческие потери вследствие Голодомора составили на самом деле не 10,5 млн, а 3,9 млн погибших и 600 тысяч нерожденных.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ряд ученых заявили о фальсификации в издании, проведенном под эгидой Музея Голодомора. Они указывают на целый ряд явных фальсификаций данных и считают, что трехкратное завышение реального количества умерших из-за Голодомора подрывает доказательность самого факта геноцида.

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