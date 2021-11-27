У Ермака нет полномочий. Как он мог акцептовать по поводу операции? - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе общения с журналистами 26 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о спецоперации украинских спецслужб по задержанию 33 наемников российского ЧВК "Вагнер".
Среди прочего он подчеркнул, что не утверждал операцию, а Андрей Ермак ее не переносил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.
"Что мог акцептовать (утвердить. - Ред.) Ермак по поводу операции? Что? У него нет полномочий. А если он (эксголова ГУР Василий Бурба. - Ред.) его слушался... Как это он мог его слушаться? Нет полномочий. Министр обороны и президент - все", - отметил Зеленский.
Напомним, также на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если бы самолет захватили боевики ЧВК, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого не простил бы.
Пожалуйста, подождите...
Головним знаряддям ПЕРШОГО КРОКУ ВОВИ ДО ПОВНОЇ ВЛАДИ БУВ РОЗГІН ВР ЗА СОЦІОЛОГІЄЮ ПРО НЕПІДТРИМКУ
ЦЕ ЙОГО ОДНА НАДІЯ Й ОДНЕ СПОДІВАННЯ - ПІДВИЩИТИ БАБЛОМ КУПЛЕНИЙ РЕЙТИНГ !
НЕСПРАВЕДЛИВА НЕЧЕСНА РОБОТА СОЦІОЛОГІВ - ЦЕ ШЛЯХ ДО ПОВНОГО КІНЦЯ УКРАЇНИ В СИЛОВИХ РОЗБІРКАХ ВОВОЮ СВОЇМИ ВЕНЕДІКТОВИМИ
Але Бурба стверджує, що задіяні в спецоперації розвідники МО регулярно доповідали особам, яких визначив президент, а це був Єрмак.
Оскільки згідно Конституції України президент не має права передавати виконання конституційних повноважень президента іншій особі, то Зеленський порушив конституцію України коли наказав про хід справи доповідати Єрмаку. Але управління розвідки при міністерстві оборони доповідає виключно президенту та міністру оборони. У даному разі Зеленський усунувся від виконання своїх прямих президентських обов'язків коли частину з них поклав на виконання головою ОП, що не передбачено Конституцією і законом про президента України.
Але найгірше для обох цих кадрів клоунського жанру те, що разом з Бурбою прийшов прокурор СБУ Баранецький. А прокурор прийшов тому, що на усіх вагнерівців, яких планували захопити, СБУ відкрило кримінальні справи. А кримінальну справу може закрити тільки суд. Не президент, не голова офісу президента, а суд.
Ви просто чудовий кандидат на вакантну посаду
Бурби! Такий знаток!
Так нагло перекручувати факти , звинувачувати всіх кого не
ліньки крім самого себе найвеличнійшего? Він просто схож
на базарну бабу,яка торгує гнилими помидорами! Ганьба!
2. Сам Зе учора сказав, що Єрмаку начебто довіряють розвідки ведучих країн світу, тому Єрмак поза підозр. Чи це не доказ, що Єрмак таки узяв на себе повноваження приймати рішення у власній ГУР.
3. Виникає висновок, що Єрмак більше ніж завгосп і керує країною замість Зе
https://youtu.be/Jiv_P8xzfro?list=PL6KWMT2yONPHPiUNKF0-cTUmi-kuFv6uf
Жахіття ! Що воно хотіло сказати ?
Ніколи не чула accept у значенні затверджувати.
Згода прийняти умови, що містяться у пропозиції укласти договір.
Форма розрахунків, за якої платіжна вимога, виписана постачальником, оплачується банком тільки після згоди боржника.
Акцепт векселя - підпис платника на переказному векселі, що засвідчує його згоду на сплату поданого векселя. Акцепт чека або комерційного векселя банком означає, що банк гарантує його оплату.
Тут вже почали демонструвати свої філологічні знання слова "акцепт" та
його вжиток в український мові. Що хіба не можна сказати "дати згоду",
"погодитися","згодитися з чим -небудь"? Дуже багато слів іноземного
походження з'явилися в український мові,яки вживаються де не треба,так
сказати для"красного словца". Я ж такий розумний і красивий!
Какие у верховного главнокомандующего "более важные дела" ?
Напоминает насильную вакцинацию, за последствия которой
строго формально государство не отвечает.
Этот такой фирменный стиль?
Остап Бендер доволен учениками.
http://sum.in.ua/s/akceptuvaty
Робіть висновок самі
accepter> прийняти,згодитися acceptation> згода. прийнятність
acceptable> дозволений бути прийнятим (з французської)? В український
мові повно слів якими можна замінити іноземні. Не вимахуйтесь!
"я президент України не просто так"
"я руководил операцієй.."
"ви маєте знати як акцептується операція ."
"я готовий акцептувати любу операцію"
"мені сказали, що тут будуть друзі, а я бачу Шустера"
"мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворьйо какоє-то"
"ми зробили так, щоб людям було не больно"
"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине"
"сам Ахметов не готує державний переворот", але деякі товарищі з України хочуть, щоб він включився"
Погрожуєте? Навіщо Ви мені зараз нагадуєте Захарченка? Це різні речі, головнокомандувач і верховний головнокомандувач…"
"Я не тримаю таких складних стратегій у голові"
"я не Янукович, втікати не буду"
"я на державній дачі тимчасово живу"
"я договорился с США о кораблях"
"це велика гра - проводити реформи"
"нецелесообразно терять такого человека лишь потому, что он не нравится Петру Порошенко"
"я десь читав про ДТП Трухіна, але його там за кермом не було"
"суспільство мені дало можливості приймати свої рішення"
"Чи вірю я статистиці? Є Ляшко, є міністр МОЗ. Він гарний міністр. Я довіряю йому. Але помилки в статистиці можуть бути. Бо є ще лікарі. ... От помирає людина. Лікарям вигідно написати, що від ковіду, бо це ж додаткові оплати".
"не корректно сравнивать конфети с медиа ринком, конфеты в РФ это другое, это вам не медиа пространство"
"я знаю всі гроші..."
"покази ви будете давати, а я - президент"
"я не виправдовуюся, але таке є."
"ну, стіна - це умовні речі, ми зараз почали будувати кордон.. ну, фізично стали будувати. Десь це стіна, десь ми закриваємо дірки.., а десь бачимо .. це втручання.. це гібридна історія".
"дуже складно найти професійних людей.. Шурма - дуже потужна людина"
"призначення замів - це питання до керівника офісу, це його питання.."
"я працюю і на вихідних і можу десь залишитися.. я маю дуже багато питань.. а зустрічатися з журналістами я не зобов'язаний"
"я маю аудіосвідоцтво і знаю, що цю людину втягують."
"я задоволений результатами.
"я був продюсером кампании, которая не ложилась под Януковича"
"ми повинні отримати з вами нову реальність"
"не всі представники людей люди, є серед них особі"
"дякую за типічне запитання для нашого суспільства"
"раніше ніхто не знав про рішення РНБО, бо це був пасивний орган, а зараз це потужний орган"
«Завдяки вам це теж відбувається - ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни»
"всі речі опрацьовуються, но не прямо в лоб. ці питання фундаментально опрацьовуються, але теоретично.."
"я би пішов на те, щоб відчути ризики..."
"відбудеться масовий перехід мислення людей... це має бути такий хайп.. і людина почує стабільність"
"доверіє - моя главная ошибка. Я не думав, що це така спокуса. Оцей доступ до влади.."
"риба гнійот с голови. я стал больше любіть своіх собак."
"мне надо било бистро покупать дом, два дома. Ето било ошибкой"
"завдяки вам мої не можуть ходити без охорони"
"я можу їздити туди, де хочу. Да, Єрмак був зі мною.."
"так постраждала наша держава, що я один день відпочив.."
"літак президента не працює, він ремонтується. Директор ДУС боїться.."
"я по сути чєловек такой, я непоправимих ошибок не допускаю"
"голова офісу повинен воювати і має мати своє військо"
"ето ваше панібратство, я - президент України і по щелчку не відповідаю"
"я ж не знав, що пану Татарову повернули повноваження, але я хочу бути у курсі всього.."
"з бутербротами і Єрмаком я полетів в Гуту. Маю право. Циган не викликав і вас не викликав"
"достатньо з мене тягнути кров, сокі і всю енергію"
"мене поважає армія.."
"Гордон із штанов вибрасиваєтся"
"Медійна політика Рената Леонідовича перейшла в нездорову фазу"
"Я - вибір людей і частково їм належу"
"я захищаю посаду - президент України"
"це не свобода слова, це дестабілізація держави"
та дають пендля нижче спини і виганяють з роботи!
А що повинен чи не повинен був робити Бурба то думаю
що він ліпше знає як себе поводити,ніж всиляки доморощені
коментатори.Можна подумати що вони шляються по президентським
паркетам.
Пришёл с докладом нач. ГУР.
Но у еленского не нашлось!!!!!! времени встретится с нач. ГУР.
Ровно год, операции не было, операция была, но она российская, операция была, но других спец. служб, дальше поехали, операция была но это была операция лично нач. ГУР.
Он мне не докладывал, ходил ермак, но ермак то кто? он ни кто. Кто же сорвал операцию, зеленский говорит, сорвал нач. ГУР и враги ОП, журналисты.
Увольняют разведчиков принимающих участие в операции, увольняют нач. ГУР, снимают охрану.
Небольшой вывод:
Своими рассуждениями ОП и еленский, по вопросам операции, ермаку, демченко хотят показать себя не предателями, а просто ДЕБИЛАМИ.
Это же год дебильного вранья на всю страну.
Хотя он это режим и не выключал вовсе
Почему секретутка ермак возглавляет делегацию в США , а не министр иностранных дел Кулеба?
Зачем везде тягают демченко. Кто его подсунул по рекомендации нелоху.
На фронт возили подписанта харьковских соглашений.
Этот кадр ещё УБД получил от зеленского.
ххх
Зеленое чмо, ты на етой же прессухе заявляло что Ермак "дуже потужна людина і провідни розвідки світу ведуть з ним перемовини"
Тобто провідни розвідки світу ведуть перемовини та консультації з людиной, що не має повноважень?
Зеленский создал такую систему при которой его подчиненные решают допустить-ли главу ГРУ к аудиенции с Президентом-это ******!!
Зе-чмо! будеш сидiти разом з дЄрьмаком!
а Мертвяк неплохо себя чувствует, нелох и Ярмак
стараются за него, так что вранье нелоха Зеленскаго
это только прикрытие его случки с кремлядями