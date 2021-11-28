Вагнергейт, сделки с Коломойским и коррупция окружения президента. Зеленский так и не ответил на самые главные вопросы, - Порошенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
На пресс-конференции президент Владимир Зеленский не ответил на самые главные вопросы, беспокоящие и украинцев, и международных партнеров нашего государства. Он обвинял журналистов и демонстрировал свои многочисленные фобии.
Об этом сказал в интервью для программы The Week на телеканале Прямой лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Я думаю, что на пресс-конференции украинское общество хотело получить ответы – сначала отчет о том, что ты сделал. А второй – ответы на те вопросы, которые сегодня появились у общества", – отмечает Порошенко.
"Ответы на вопрос - как, почему он совместно с Коломойским отмывал деньги, которые были украдены у вкладчиков ПриватБанка, обнародованного в расследовании Pandora papers", - напомнил Порошенко.
"Еще раз подчеркиваю – это не об оффшорах. Это об общей краже, отмывании и неуплате налогов с десятков и десятков миллионов долларов, которые еще не все обнародованы. Об этом молчит Зеленский уже больше месяца", – сказал Порошенко.
"Объяснить ситуацию о "вагнеровцах". Кто будет расследовать? Комиссия Безуглой, где собрались все с конфликтом интересов, восемь "слуг" с одной целью – отмыть Ермака и отмыть Зеленского?" – спрашивает Порошенко.
"Объяснить, как ты на святой День Революции достоинства устроил эти неуклюжести с вертолетами ГСЧС?" - перечисляет он.
"Были ли получены какие-то ответы – нет. Мы услышали жесткую и агрессивную атаку на журналистов. У нас было только два журналиста, к которым было хорошее отношение господина Зеленского. Это представитель канала "1+1", который "никакого отношения к нему и к олигархам" не имеет. И канала "ДОМ", который существует за счет средств налогоплательщиков", – отметил Порошенко.
"Я, кстати, хочу высказать слова поддержки корреспондентке Прямого канала Анне Дзебе, с которой так зверски обращались Зеленский и его мордовороты", - говорит Порошенко.
"Безусловно, эта пресс-конференция вызывает серьезную обеспокоенность. Не только у украинских граждан, не только у украинских журналистов. Не только у украинских общественных деятелей. Потому что это неуважение к людям. Но и у наших международных партнеров. Они нуждались в объяснении, что же происходит. И, к сожалению, ни украинские граждане, ни украинские журналисты, ни наши иностранные партнеры ответа на волновавшие их вопросы не получили", – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
достатньо прочитати коменти на гілках під новинами пов'язаними з експрезидентом і одразу стає зрозуміло хто вносить найбільший розбрат у суспільство...навіть церкву вдалось розколоти і тепер маємо ПЦУ і УПЦ. Питання кому вигідний цей розбрат можна вважати риторичним.
а є лох - нар4оман , зрадник і блискучий брехун- популіст 😡
...
зато ты Петя в договорняках и в доле был со всеми, так, что не трынди пожалуйста
зато ты Петя в договорняках и в доле был со всеми, так, что не трынди пожалуйста
Передача участка гос нефтепровода в управление "лучшего менеджера" медведчука. Богданы, как военные санитарные машины. Куча открытых магазинов рошен. Роттердам+ из ордло. И т.д.
Може досить проводити експерименти над Украіною та вибирати або
блазня , або гебешника ?!🙁
Я не у партіі Смешко, але ж він професійний військовий, приймав безпосередньо участь у створенні та багато років керував ГУР МО. І лише на приконці своєї президентської каденції Леонід Кучма відправив Смешко керувати СБУ, щоб знищити у цій Службі кацапську агентура, але часу було мало, а Ющенко відразу Смешко звільнив.
Наталія М. | 27 Листопада, 2021 at 14:23 | Відповіcти
Лучше бы этот Чмошник не делал этой пресс-конференции!
Это окончательно похоронило все его потуги идтить на 2-й срок.
Что же мы увидели на экране?
Укуренное Зеро, которое страшно таращило глаза, однозначно было под кайфом (ну, для куражу, вы ж понимаете…), нёс всякую ахинею, ни на один вопрос не ответил.
Поссорился с влиятельным журналистом Бутусовым.😠
Тот сказал, что будет подавать в суд на ЗЮ.
Если коротко подбить итоги этого шабаша наркомана-перзидента, то можно охарактеризовать одной фразой: "Если "да", но "нет"!
Божечки ж мои, как же оно собой гордилось, неся чушню, и при этом старательно вращая глазами.
Оно, оказывается, тоже "нарцисс". Ну, в смысле, болезни. Ааааааа…. И это ко всем прочим его "достоинствам".
Сегодня журналистам стало известно, что на день рождения этого ФСБ-шного выродка Дерьмака через биржу "прозорро" было заказано деликатесов… амигос, пристегнитесь ремнями, на сумму…
11 млн грн!!! И всё это было отвезено на место разврата, прошу прощения, места празднования 50-летия юбиляра - Гуту. Ну, эти подонки совсем "потеряли берега". Это что же, на наши деньги
и фсьо ФСБ праздновало?! Грят, шо гудели 4 дня с "девочками по вызову". С перерывом на "торговлю мордой лица" самого ЗЕ вместе с ЗЕрьмаком, когда они сделали вылазку на Майдан, чтобы постоять там с опухшими мордами возле памятной доски наших Героев "Небесной Сотни" и заработать себе очки или "очко"? Вот тут я не знаю, как лучче и сказать. А потом опять "вертолёты, самолёты, Гута, будим бамбить.." Дааа… И это делается во время войны, когда у наших хлопцев с передовой топлива не дают, и зарплату тоже. Эти выродки хуже оккупантов. Это враги в чистом виде и им дано право решать за всю Украину. И это право им дали такие же выродки и подонки - 73% негодяев проголосовали "по приколу". Приколисты ###…
А "девочка созрела" (слова из песни), вернее, мальчик. Ага! Разумкофф сказал, шо идёт в президенты. После того, как Разумный продавил все олигархические хотелки, ему Ахметка дал команду "фас" и вот, оно всем объявило, шо фсьо, тоже двинет.. на Банковую.
Бо, спаси и сохрани Украину от безмозглых выборщиков и будущих прохвостов, которые лезут в президенты по указке этих алчных акул Ахметова, бабыБэни, Пинчука и Фирташа.
П.С. Гор(н)дон у Шустрого заливался дифирамбами Шефиру, а может быть, Шиферу, что он, мол,
"интелехентнийший человек". Ну, все слышали, как разговаривает Ш-фир: он просто мычит, с трудом поддерживая беседу с "суфлёром" в ухе. Оказалось, шо Ш-фир главный решало у ОПухлых. Там, где надо перетереть с криминалом, олигархами либо девочек подогнать на сабантуй, это всё решает вот этот "интелехентнийший человек". А то, что он нормальных слов не знает. Дык, позабыл он их давно. Ведь с этой публикой нужно говорить на особом языке - фене. Ооо, то то и оно. Представляете, какая вредная работа у Ш-фира? Пришлось напрочь забыть человеческий язык.
мілліони 😠
Все началось с того что она каже : Анна Киевская была нашей мацковской Королевой Франции...
Кажу Анна Киевская жила в то время, когда на Мацковии будущей через 300 лет жабы квакали до волки на болотах выли...кажу ты еще скажи что Роксалана Киевская в 16 веке была Султаншей не Турции,а РАБссии....я хоть поржу ... сбежала из эфира...Молчит до сих пор...
прохвост, на котором клейма негде ставить, требует "ответа". подскажите ему, что он наслаждается свободой и до сих рор не в тюрьме, лишь и только благодаря этому, не очень опытному хлопчику! случись так, что во второй тур вышла бы Тимошенко - сидел бы петя давно на кичи и рукавички шил.
Настолько хитрый и мудрый , что путин с медведевым ...........!!!! хрен они победят!!!! Очень люблю зефир ROSHEN!!!
Не Зеленському, який чотири рази тікав від мобілізації.
Не Зеленському, який під час того, як я був в окупованому Луганську, в ста метрах від захопленого будинку СБУ, як я під час кампанії був у Ізвариному, яке вже тоді було захоплене російськими так званими прикордонниками, а він фотографувався на той час на Червоній площі в Москві або в Горлівці вже під час окупації. Був там такий Бєс. І він за замовленням цього "Бєса" у палаці культури "Стирола" грав свої абсолютно безвкусні корпоративи для сепаратистів, в той час коли прямо там, за сто метрів від цього, вбивали Володимира Рибака в окупованій Горлівці. І він жартував із щодо захоплення українських танків. Не йому ставити ці питання.
Вночі мене розбуди і я скажу вам, коли і як українські збройні сили, добровольчі підрозділи звільняли під керівництвом верховного головнокомандувача Порошенка Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Славенск тоді ще Джержинськ, Маріуполь, Краматорськ, Констянтинівку і дві третини окупованого Донбасу. А за два з половиною роки який населений пункт звільнив пан Зеленський перед тим як задавати мені питання?
Може нагадати підписане ним так зване розведення військ де він здав українську землю, политу кров'ю українських воїнів для того, щоб прибігти і зараз мені задавати це питання. Можу нагадати, що в той час коли українські воїни воювали він, вибачте на слові, членом на роялі грав. І сьогодні набирається наглості задавати мені питання.
Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=h6eFAtGvIco&t=153s
Зебабуіна - це БРЕХАТИ 😠