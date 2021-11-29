Покупка электроэнергии в Беларуси – это ловушка для Украины, - Порошенко. ВИДЕО
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Украинские власти не имеют стратегии, как преодолеть энергетический кризис и при этом не потерять энергонезависимость.
Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью для программы The Week на телеканале Прямой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он подчеркнул, что покупка электроэнергии у Беларуси опасна, поскольку в самый трудный момент Лукашенко может отключить энергетический экспорт в Украину.
"Какова стратегия страны и высшего политического руководства страны, что делать? Мой ответ очень прост: если ты не знаешь, признайся. Пригласи помощь. Созови СНБО по вопросам энергетики. Пригласи руководителей парламентских фракций. Надо – пожалуйста, я готов прийти, помочь и объяснить, каким образом мы в гораздо более сложных условиях отключили российскую электроэнергию и перестали покупать российский газ", – напомнил Порошенко.
Он также отметил, что Зеленский должен объяснить стране, почему за средства, которые НАК "Нафтогаз" получил в результате выигрыша в суде против "Газпрома", не купили газ у хранилища.
"Почему были украдены средства НАК "Нафтогаз" вместо того, чтобы купить газ? Тогда бы не было проблем. А почему Коломойский вместе с Зеленским, его бизнес-партнером, таким образом организовали работу Центрэнерго – когда они сожгли уголь, покупали его по супер дорогой цене", а Коломойскому отпускали электроэнергию за полцены, таким образом нанеся ущерб на многие миллиарды гривен. Вот что делать сейчас?", - возмутился Порошенко.
"Мы в свое время сделали все возможное, чтобы завезти со всего мира уголь, начиная от США, Польши и заканчивая Австралией. Тогда, когда Путин перестал поставлять нам уголь. Мы же это все проходили", - напомнил лидер "ЕС".
"Мы знаем, как здесь действовать. Что мы услышали на пресс-конференции? Что виноваты люди. Оказывается, они должны закупать уголь, оказывается, они должны закупать все необходимое. И на сегодняшний день это поражение или признание собственной беспомощности", - считает Порошенко.
"Мы подчеркиваем, что закупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка. Увидите – Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15 – минус 20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще больнее", – резюмирует Порошенко.
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ще уроки не зроблені
Лукашенко и Порошенко обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии в Беларусь
26 апреля, Лясковичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии в Беларусь. Об этом сообщил сегодня журналистам Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей", - сказал глава украинского государства.
Стороны также договорились о взаимодействии в области энергетической безопасности, в том числе о расширении присутствия Беларуси на украинском рынке нефтепродуктов.
Не Зеленському, який чотири рази тікав від мобілізації.
Не Зеленському, який під час того, як я був в окупованому Луганську, в ста метрах від захопленого будинку СБУ, як я під час кампанії був у Ізвариному, яке вже тоді було захоплене російськими так званими прикордонниками, а він фотографувався на той час на Червоній площі в Москві або в Горлівці вже під час окупації. Був там такий Бєс. І він за замовленням цього "Бєса" у палаці культури "Стирола" грав свої абсолютно безвкусні корпоративи для сепаратистів, в той час коли прямо там, за сто метрів від цього, вбивали Володимира Рибака в окупованій Горлівці. І він жартував із щодо захоплення українських танків. Не йому ставити ці питання.
Вночі мене розбуди і я скажу вам, коли і як українські збройні сили, добровольчі підрозділи звільняли під керівництвом верховного головнокомандувача Порошенка Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Славенск тоді ще Джержинськ, Маріуполь, Краматорськ, Констянтинівку і дві третини окупованого Донбасу. А за два з половиною роки який населений пункт звільнив пан Зеленський перед тим як задавати мені питання?
Може нагадати підписане ним так зване розведення військ де він здав українську землю, политу кров'ю українських воїнів для того, щоб прибігти і зараз мені задавати це питання. Можу нагадати, що в той час коли українські воїни воювали він, вибачте на слові, членом на роялі грав. І сьогодні набирається наглості задавати мені питання.
Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=h6eFAtGvIco&t=153s
Міністерство оборони України повідомляє.: Для призову по мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 на адресу, визначену в його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував" https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/
Зеленский 2014.05.14 . Москва . Российские войска просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. https://www.youtube.com/watch?v=yFlvDb51VGA
В гостях у "Беса". Как Зеленский в захваченной Безлером Горловке концерт давал и пиво пил
"Каюсь и прошу прощения. А ведь мог легко в зародыше уконтропопить его 17 апреля 2014 года в Горловке в баре Берлога на пл. Победа. Накормив его просто свинцом вместо котлет", - написал Безлер 18 февраля. https://nikvesti.com/articles/212577
https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
Вы хоить Конституцию читайте... ржу ни магу с вас Ыкспердов