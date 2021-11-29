РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
47019 посетителей онлайн
Видео Экономика
10969 162
Беларусь (4248) Порошенко (10607) энергетика (741) Тарифы на электроэнергию (511)

Покупка электроэнергии в Беларуси – это ловушка для Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика

Украинские власти не имеют стратегии, как преодолеть энергетический кризис и при этом не потерять энергонезависимость.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью для программы The Week на телеканале Прямой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он подчеркнул, что покупка электроэнергии у Беларуси опасна, поскольку в самый трудный момент Лукашенко может отключить энергетический экспорт в Украину.

"Какова стратегия страны и высшего политического руководства страны, что делать? Мой ответ очень прост: если ты не знаешь, признайся. Пригласи помощь. Созови СНБО по вопросам энергетики. Пригласи руководителей парламентских фракций. Надо – пожалуйста, я готов прийти, помочь и объяснить, каким образом мы в гораздо более сложных условиях отключили российскую электроэнергию и перестали покупать российский газ", – напомнил Порошенко.

Он также отметил, что Зеленский должен объяснить стране, почему за средства, которые НАК "Нафтогаз" получил в результате выигрыша в суде против "Газпрома", не купили газ у хранилища.

"Почему были украдены средства НАК "Нафтогаз" вместо того, чтобы купить газ? Тогда бы не было проблем. А почему Коломойский вместе с Зеленским, его бизнес-партнером, таким образом организовали работу Центрэнерго – когда они сожгли уголь, покупали его по супер дорогой цене", а Коломойскому отпускали электроэнергию за полцены, таким образом нанеся ущерб на многие миллиарды гривен. Вот что делать сейчас?", - возмутился Порошенко.

Читайте также: Первый корабль с импортированным углем для прохождения отопительного сезона прибыл в Украину, - ДТЭК

"Мы в свое время сделали все возможное, чтобы завезти со всего мира уголь, начиная от США, Польши и заканчивая Австралией. Тогда, когда Путин перестал поставлять нам уголь. Мы же это все проходили", - напомнил лидер "ЕС".

"Мы знаем, как здесь действовать. Что мы услышали на пресс-конференции? Что виноваты люди. Оказывается, они должны закупать уголь, оказывается, они должны закупать все необходимое. И на сегодняшний день это поражение или признание собственной беспомощности", - считает Порошенко.

"Мы подчеркиваем, что закупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка. Увидите – Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15 – минус 20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще больнее", – резюмирует Порошенко.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+21
Забув тільки уточнити чому сам купував електроенергію в РБ і РФ. Напевно тоді вона була кошерна а зараз ні
показать весь комментарий
28.11.2021 15:53
+20
Страна идиотов, в Украине куча АЭС, и мы еще у кого то покупаем электроэнергию, просто идиотизм какой то.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:38
+19
мда.. вас там у подоляка как - по максимальной степени идиотизма отбирают, или как?))
При Порошенко - Украина избавилась от зависимости экспорта, более того - ЭКСПОРТИРОВАЛА э\э на Запад, а при зеЛоха офшорном - снова села на иглу зависимости..
И еще - ни в одной стране мира АЭС НЕ покрывает всю потребность, бо есть зеленая энергетика, угольная, ГЭС и т.д..
показать весь комментарий
28.11.2021 16:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
комментарий отмечен как спам
А купувати вугілля іторгувати з терористами це нормально
показать весь комментарий
28.11.2021 16:16 Ответить
ігорок, воно тобі треба?
ще уроки не зроблені
показать весь комментарий
28.11.2021 16:19 Ответить
там же наші люді )
показать весь комментарий
28.11.2021 17:26 Ответить
Хозяйством в Украине комиандовали Яценюк и Гройсман...Порошенкео это дерьмо и нафиг не надо было...Идиоты пля ТУПОРЫЛЫЕ
показать весь комментарий
28.11.2021 16:18 Ответить
комментарий отмечен как спам
Да ладно, а почему же сейчас ты во всем обвиняешь Зелю а не профильных министров. Я не фанат Зели но люблю обьективность.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:30 Ответить
А ***** твоё любимое тоже любит объективность?
показать весь комментарий
28.11.2021 16:36 Ответить
26 АПРЕЛЯ 2017, 18:41
Лукашенко и Порошенко обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии в Беларусь









26 апреля, Лясковичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии в Беларусь. Об этом сообщил сегодня журналистам Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей", - сказал глава украинского государства.

Стороны также договорились о взаимодействии в области энергетической безопасности, в том числе о расширении присутствия Беларуси на украинском рынке нефтепродуктов.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:27 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
28.11.2021 16:28 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 16:29 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 16:33 Ответить
Светри, це вже на їх смак, а от палички підходящої форми підготувати не завадить.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:37 Ответить
Точно не Зеленському ставити мені питання, як українські збройні сили, і я як верховний головнокомандувач звільняли Донбас.

Не Зеленському, який чотири рази тікав від мобілізації.

Не Зеленському, який під час того, як я був в окупованому Луганську, в ста метрах від захопленого будинку СБУ, як я під час кампанії був у Ізвариному, яке вже тоді було захоплене російськими так званими прикордонниками, а він фотографувався на той час на Червоній площі в Москві або в Горлівці вже під час окупації. Був там такий Бєс. І він за замовленням цього "Бєса" у палаці культури "Стирола" грав свої абсолютно безвкусні корпоративи для сепаратистів, в той час коли прямо там, за сто метрів від цього, вбивали Володимира Рибака в окупованій Горлівці. І він жартував із щодо захоплення українських танків. Не йому ставити ці питання.

Вночі мене розбуди і я скажу вам, коли і як українські збройні сили, добровольчі підрозділи звільняли під керівництвом верховного головнокомандувача Порошенка Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Славенск тоді ще Джержинськ, Маріуполь, Краматорськ, Констянтинівку і дві третини окупованого Донбасу. А за два з половиною роки який населений пункт звільнив пан Зеленський перед тим як задавати мені питання?

Може нагадати підписане ним так зване розведення військ де він здав українську землю, политу кров'ю українських воїнів для того, щоб прибігти і зараз мені задавати це питання. Можу нагадати, що в той час коли українські воїни воювали він, вибачте на слові, членом на роялі грав. І сьогодні набирається наглості задавати мені питання.

Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=h6eFAtGvIco&t=153s
показать весь комментарий
28.11.2021 16:52 Ответить
комментарий отмечен как спам
Який же ти тупий... Боже поверни тобі розум
показать весь комментарий
28.11.2021 17:10 Ответить
Інформація для Зе-бидла.

Міністерство оборони України повідомляє.: Для призову по мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 на адресу, визначену в його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував" https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/
показать весь комментарий
28.11.2021 17:28 Ответить
Інформація для Зе-бидла.

Зеленский 2014.05.14 . Москва . Российские войска просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. https://www.youtube.com/watch?v=yFlvDb51VGA
показать весь комментарий
28.11.2021 17:29 Ответить
Інформація для Зе-бидла.

В гостях у "Беса". Как Зеленский в захваченной Безлером Горловке концерт давал и пиво пил

"Каюсь и прошу прощения. А ведь мог легко в зародыше уконтропопить его 17 апреля 2014 года в Горловке в баре Берлога на пл. Победа. Накормив его просто свинцом вместо котлет", - написал Безлер 18 февраля. https://nikvesti.com/articles/212577

показать весь комментарий
28.11.2021 17:30 Ответить
Інформація для Зе-бидла.

https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
показать весь комментарий
28.11.2021 17:31 Ответить
Зе-бидло, тобі й Сам Господь Бог не в силі повернути те чим тебе обділила природа.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:37 Ответить
комментарий отмечен как спам
Щось у тебе підгоріло . Я не знаю хто такі "зебидло", може у твоєму уявному світі це якісь там персонажі, загалом не знаю до кого ти звертаєшся. Також не розумію для чого ти так напрягався у пошуку інформації про Зеленського. Ти що його прихильник? Я, наприклад, не прихильник чинного президента. Погляди у нас різні.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:43 Ответить
Дебіл, ти навіть не розумієш, що ти нашкрябало у своєму попередньому коментарі. Кінчай нюхати наркоту, бо мозок зовсім висохне.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:55 Ответить
комментарий отмечен как спам
Який же ти тупий... Боже поверни тобі розум . Тепер, після того як ти виклав весь свій "внутрішній світ" на показ, я це можу без сумніву написати.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:57 Ответить
комментарий отмечен как спам
Никакая єто не "пастка" , а вьігодное для Украиньі дело - ввиду резкого подорожания и дефицита угля для ТЄС . Чисто временная схема , ненадолго. А Порошенко - тот еще демагог !
показать весь комментарий
28.11.2021 16:54 Ответить
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
показать весь комментарий
28.11.2021 16:59 Ответить
Вірно сказано, але чия корова тут би ще про щось мукала.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:59 Ответить
Скажи куратору, чтобы переводчик сменил, одно и тоже у всех говноботов
показать весь комментарий
28.11.2021 17:46 Ответить
комментарий отмечен как спам
Белорусская эл. энергия это зависимость ?? А покупка примерно 80% топлива из России , Белорусии, и литвы сделанных из российской нефти это разве не ПАСТКА? Да и эл. энергию Порошенко покупал у России еще в 2017 по максимуму в объеме 2 мегаватта.. Так из за чего кипешь?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:08 Ответить
Почему, почему, Петр Алексеевич, потому, что на этом зарабатывают, вам наверное это не понять. Вы не во власти.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:08 Ответить
комментарий отмечен как спам
Через поле, через гай ходить хлопчик Помагай )
показать весь комментарий
28.11.2021 17:11 Ответить
все таки лицемерие Петра Алексеевича не имеет границ...и антикоррупционные структуры он запустил, видимо имеет в виду САП, которые не сподобился запустить и прекращение торговли углем с ОРДЛО, хорошо помним противостояние атошников с мсрами Авакова....
показать весь комментарий
28.11.2021 17:26 Ответить
Но что интересно, сразу видно кто плюсует эти высеры, палитесь лаптеногие
показать весь комментарий
28.11.2021 17:45 Ответить
комментарий отмечен как спам
Олігархи не закупили вугілля. І головний олігарх(Петро) звинувачує в цьому державу. Це якийсь прикол?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:35 Ответить
Это Украина
показать весь комментарий
28.11.2021 18:01 Ответить
Очень жаль что в 2014 году Срашка не дала довести люстрацию до конца и всунула свою вонючую морду к нам.
показать весь комментарий
28.11.2021 18:02 Ответить
комментарий отмечен как спам
порошенка много чего знает, но как попадет к кормушке, то все забывает.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:46 Ответить
А ***** твоё из бункера вылезло уже? Или верёвочку себе готовит?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:48 Ответить
мое у меня в штанах, и без веревочки пока работает.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:50 Ответить
Кроме того и швабра торчит сам знаешь откуда
показать весь комментарий
28.11.2021 21:03 Ответить
На РАБссии разорилась крупнейшая компания "Роснана"...Порошенко виноват...
показать весь комментарий
28.11.2021 17:47 Ответить
Олигархом называют чела у которого есть доступ к кормушке и бюджету Украины...на сегодня это двое Коломойский и Кучма...остальные свободны что Винни-Пух на дереве с пчелами.. Дятлы... вы хоть внимательно читайте значение слова ОЛИГАРХ
показать весь комментарий
28.11.2021 17:51 Ответить
Инвесторы РАБссии массово продают Акции...шойся случилось чуваки?Индекс РТС на биржах просел на 5,5%... Де авария пацаны?Акции ГрязьПрома упали на 5,28%...
показать весь комментарий
28.11.2021 18:01 Ответить
комментарий отмечен как спам
А то, что сам Порошенко при своём правлении покупал электроэнергию у России и Белоруссии, а у России ещё покупал уголь, а так же покупал уголь у сепаров на Донбассе, торговал своими "рошен" - Порошенко уже всё забыл!?, ищет в чужом глазу соринку, а в своём бревно не замечает!?.
показать весь комментарий
28.11.2021 18:08 Ответить
Гройсман премьер,Порошенко президент...,газами углями и прочим хозяйством Украины президенты не управляют в Украине...это вам не ГУЛАГ Путлера Украина парламентско-президенская республика...у президента в обязанностях внешняя политика,права человека,армия...на этом все...

Вы хоить Конституцию читайте... ржу ни магу с вас Ыкспердов
показать весь комментарий
28.11.2021 18:34 Ответить
Гройсман уходя из кресла премьера оставил в Казначействе Украины + 150 миллиардов в бюджете и +26 миллиардов долларов золотовалютного резерва на 1 июня 2019 года...,к сентябрю это бабло растворилось..крысы Голобородьки...де бабло:? Сегодня дефицит бюджета Украины 83г миллиардов...де бабосы? не воры и не Олигархи Кучмисты...
показать весь комментарий
28.11.2021 18:42 Ответить
Дефицит бюджета 837 ярдов...,когда будет Триллион..звоните Путлеру...бараны пля
показать весь комментарий
28.11.2021 18:44 Ответить
а не пора вже Петру Олексійовичу покаятись і взяти на себе вину, за вибори шостого президента. Іменно із-за Вашої жадібності, дерибану бюджету разом з друзями, повальної корупції в органах влади, суцільні схематози і офшори, ось тому українці і вибрали нового президента і новий парламент. 73% проголосували не за Зеленського, а проти Вас і Ваших друзів-корупціонерів Петро Олексійович.
показать весь комментарий
28.11.2021 19:32 Ответить
ось як раз через таких дебилів, що повірили брехунам, Україна отримала шостим дурнуватого хлопчика
показать весь комментарий
28.11.2021 20:40 Ответить
Дурню несе.
показать весь комментарий
28.11.2021 20:29 Ответить
У Украины есть ИЗБЫТОЧНЫЕ мощности электрогенерации и при этом страна импортирует электричество кормя не своих энергетиков а енергетиков других стран. Спасибо Зеленскому который НЕ ЗАКУПИЛ уголь в начале лета по дешевой цене. Страна потеряла десятки миллионов если не сотни миллионов долларов а украинские энергетики остались без работы-МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ! ПС покупая электроэнергию у Беларуси_РФ вы фактически покупаете уголь у ДНР+работа беларусских энергетиков. Так уже было-бы логичнее просто напрямую купить уголь в ОРДЛО и секономить денег на цене производства электричества произведя его на украинских ТЕЦ. Из двух зол-выбирают меньшее
показать весь комментарий
28.11.2021 22:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 