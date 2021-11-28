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Соколенко Наталья (49) Буткевич Богдан (430)

Все на путч! Прекрасное из пресс-марафона, Ермак и День рождения, из России – с антиваксами и без любви| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #26. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы

Чувствуете запах Армагеддона в воздухе? Это "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ" летят к вам, дорогие друзья и подруги! Сегодня вас ожидает вот такое меню.

🔥Как Зеленский госпереворот анонсировал, Ермака защищал, на журналистов нападал? А еще – где снова нардеп Александр Куницкий, почему судьи посылают дела нах#р и как антивакцинаторы в центре Киева оказались "с приветом" из России?

🔴 Наш первый президентский подсвинок... садится в красивый красненький вертолет ГСЧС и отправляется туда, куда всегда летают красивые красные вертолеты ГСЧС, - к президенту Зеленскому!

🟠 Следующий наш подсвинок отправляется к нардепу от "Слуги народа" Александру Куницкому. Он в центре Харькова, на улице Сумской, 2, совершил нарушение ПДД, за что и был оштрафован на 340 гривен. Но вся милота этой банальной истории в том, что гнал Куницкий на своем "Порше"... на выездное заседание правоохранительного комитета Верховной Рады по поводу безопасности дорожного движения в городе Харькове!

🟢 Следующий подсвинок отправляется к… судье Печерского районного суда Киева Олегу Белоцерковцу, который впервые в истории украинского судопроизводства… направил судебное дело… нах#р.

🔴 А в рубрике "Ковидиот недели" в области изобразительного искусства победу празднуют... авторы плакатов очередного марша антивакцинаторов, которые так протестовали против QR-кодов на ковидных сертификатах, что не заметили, что эти коды на их плакатах... ведут на сайт партии Путина "Единая Россия".

🟠 А в рубрике "Телеканализация" у нас празднует победу... государственный канал для жителей временно оккупированных территорий "Дом". Ведь экс-работники канала рассказали журналистам "Украинской правды" много интересного.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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Топ комментарии
+31
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28.11.2021 16:42
+24
Стадии тяжелого заболевания организма

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28.11.2021 16:33
+24
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28.11.2021 16:34
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Стадии тяжелого заболевания организма

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28.11.2021 16:33 Ответить
Ні Рижий став вже щирим патріотом і мєцєнатом. Рижий -це Україна. А от нарахунок путчу, то звісно зєбєну понесло...
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28.11.2021 17:09 Ответить
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28.11.2021 17:29 Ответить
Хахах))
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29.11.2021 06:30 Ответить
Це просто писець!
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28.11.2021 17:34 Ответить
1 грудня - всі на Путч збираємося!
Початок о 8 годині ранку!
С собою брати палаючі шини, наколоті апельсини та печенькі від Госдепу США.
1 млрд.долларів підвезуть трохи пізніше - для розпалювання багаття: будемо смажити клована та його шоблу!
Ми - хунта, нам все можна!))
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28.11.2021 18:43 Ответить
п.ч. 87% ватники расеї в 2014 році верещали про "хунту"..
Обдовбаний вова-клован в 2021 році трохи переробив їх методички та почав скигли про "путч"))
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28.11.2021 18:45 Ответить
п.с. Студія Квартал оголошує кастинг дітей на роль сиріт, які мешкають у резиденції президента.
Відбір проводитиме спеціаліст з якості дітей депутат "Слуги народу" Третьякова.
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28.11.2021 18:54 Ответить
Свято наближається!
Свято наближається!

Путчисти їдуть в гості до нас.... !

(на сандтрек Кока-коли)
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28.11.2021 16:34 Ответить
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28.11.2021 16:51 Ответить
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28.11.2021 16:34 Ответить
...Де б вони не були зараз, убиті молодими і ненароджені мої, я б хотіла, щоб вони знали, що у мене все добре.

Що у нас багато їжі. Так багато, що ми можемо залишити на тарілці недоїдене, і ніхто не сердиться. Що у нас буває вкисає і псується, і я тоді викидаю продукти на смітник. І навіть хліб, уявляєте? Ми його кришимо голубам.

Що я не переживаю, коли діти худі. Це не тому що голодні, а тому що багато бігають, у нас нікого не годують силою, не хоче - то й не треба. Не запасаюсь продуктами на зиму, а іноді забуваю зробити консервацію, і все одно ми досхочу їмо тричі на день.

А ще у нас є чоловіки і жінки з автоматами, які не дадуть забрати зерно. І ми самі, живі внуки тих, хто дивом вижили, відчуваємо за спиною стіну, у яку можна впертися і від якої відштовхнутися. Ця стіна називається «нам нічого боятися, наш страх помер раніше за нас».

Ми від народження живемо за двох. Працюємо, любимо, подорожуємо, виховуємо дітей, накриваємо обіди і вечері з надлишком, по вінця для себе і що трошки для вас.

Порадійте за нас, будь ласка. Підстрахуйте згори, якщо зможете. І повертайтесь скоріше. - https://t.me/nuts_roses/397
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28.11.2021 17:27 Ответить
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28.11.2021 16:35 Ответить
Так кто-же из них врет

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28.11.2021 16:36 Ответить
Это называется "запиз*елись".
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29.11.2021 06:31 Ответить
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28.11.2021 16:38 Ответить
Хто слухав Зеленського - над Кличком не смієцця.
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28.11.2021 16:38 Ответить
Это не смешно. Ребята, вам денег не дадут.
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28.11.2021 18:13 Ответить
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28.11.2021 16:42 Ответить
Всіх, хто каже, що в Офісі президента сидять дурачки, буде притягнуто до відповідальності за розголошення державної таємниці!
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28.11.2021 18:53 Ответить
Недовольство народа Украины шабашем украинской власти будут разцениваться Генпрокуратурой,СБУ,МВД как попыткой переворота в Украине из вытекающими из этого последствиями,то-есть уничтожением недовольных ЗЕвластью под предлогом национального переворота.
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28.11.2021 16:43 Ответить
После того, как Ахметов отказал Зеленскому в создании на базе пула его телеканалов украинского аналога "Газпром-медиа", началась работа по восстановлению лицензий 112-го, NewsOne, ZiK и объединению их с телеканалом "Дом" в единый медиа-пакет под финансовым и административным управлением ОПУ.

В качестве главных редакторов этих помоек, якобы, рассматриваются такие медиа-ляди, как С.Лещенко, С.Иванов, Ю.Мендель и А.Арестович.

А помните, как плебс рукоплескал домашнему "аресту" Медведчука? И что сейчас с его т.н. уголовным делом? Тишь да гладь.

А вчера киевский сосед видел его в машине у аэропорта "Киев".

О.Шарп
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28.11.2021 16:43 Ответить
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28.11.2021 16:53 Ответить
каждый день умирает в 700 благодаря "успешной" вакцинации.

На Донбассе всего порядка 3000 воинов погибло.

Имей совесть.
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28.11.2021 17:00 Ответить
Ти можеш послати далеко Зєбєню. Це демократія. А от сказати криве слово проти власника сайту- то ти підстилка Пуйла. Логіка. А от проти логіки не попреш.
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28.11.2021 17:12 Ответить
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28.11.2021 17:32 Ответить
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28.11.2021 16:54 Ответить
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28.11.2021 16:55 Ответить
дуня, з тебе шевченко, як з клована президент
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28.11.2021 16:58 Ответить
Ну ты и шизик))) Для владельца сайта нет необходимости держать ботов, чтобы тебя в спам отправлять))) У него для этого есть другие возможности))) И если на месте твоих коментов нет крестиков, значит ты еще ничего не нарушил)))
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28.11.2021 17:29 Ответить
Квартальна худоба,яка глузувала над померлими від Голодомору, зараз робить вигляд,що шанує ці жертви.

https://twitter.com/JRobur/status/1464671900689436672
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28.11.2021 16:54 Ответить
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28.11.2021 16:56 Ответить
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
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28.11.2021 16:57 Ответить
А зеля проти фуйла чи йому какая разніца, йдіть всі в сраку ?
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28.11.2021 17:14 Ответить
Вас только выпустили на Цензор?))) А когда здесь были за сцикуна?)))
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28.11.2021 17:32 Ответить
ИГРА В ДУРЕМАРА - https://site.ua/ria.colos/igra-v-duremara-*****-ermakaku-i08zxl8

" .....И да. Клятые СМИ обижают дитятко. А оно, между прочим, целый президент. Оно вам не Вава-виртальот. И не Вава-бутерброд. И не шо-та там в рот. «Я Верховний Головнокомандувач». Вы все не такие, как я себе намечтал, а я в белой жилетке. Я вас, сволочей, позвал, чтобы вы восхищались, а вы...! Я целую ночь работал в вертолёте с бутербродами и прекрасно отдохнул, имею право. И не надо так на меня смотреть - учитесь у тёти Наташи Мосейчук - вот так надо на меня смотреть.
К Бутусову можно относиться по-разному - no one is perfect, но когда Верховный прости Господи Главнокомандующий обвиняет журналиста в гибели людей на Востоке Украины - это шедеврабельно.
Если отбросить субъективное впечаление - «уровень базарной бабы», сухой остаток таков: что бы оно не отгрузило - цифирь не бьётся, паззл не складывается. Если кругом одни держзрадники и цельный народ саботажников, то где принятые меры? Не вещества вовнутрь перорально или назально, а меры? Где доказательства, не шитые белыми нитками? Где громкие дела, которые не разваливаются и не закрываются по-тихому? Криголам не ловится, не идёт кокос, плачут, Бене молятся, не жалея слёз...
Вроде и полнота власти под подушкой лежит, и люди везде - свои на больше процентов, чем жирів у маслі. И никак. Если раньше оно зухвало посмеивалось: «я позвонил президенту Лукашенко... гыгыгыгыгыгыыы... у вас там боевики...», то теперь - реально на измене и верещит «япрезидент!» - по одному разу на каждый процент проголосовавших за него халявопоклонников. Меня не трожь, я народно избранный! Мальчик, да уже свалялся новый электоральный колтун - «абынезеленский». "
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28.11.2021 17:13 Ответить
Найкраще дізнаватися про прес-конференцію не від української "журналістики" , а подивившись саму прес-конференцію. До речі , діалог з "журналістом" Української "правди" , про ведмедів , бутерброди , Єрмака і гвинтокрили - найцікавіший . А діалог з Бутусовим - найбільший доказ того , що ніякої цензури в Україні немає і близько , а отже канали Медведчука закрили через терористичну та анти-людську діяльність , брехню і провокації , а не через цензуру і наступ на свободу слова . Пресконференція довга , але її все ж таки варто подивитись в оригіналі особисто , а не через деформовані лінзи української "журналістики ".
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28.11.2021 17:14 Ответить
блювотні рефлекси та бажання плюнути в екран відволікали від словесних випорожнень абіженого пастрадавшєго, тоу передивитися ПРОСТО КУСКИ ВІДЕО БУЛО В КАЙФ ! Ту НЄ ВИРВЄШЬ ІЗ КАНТЕКСТА - просто наслода від того, що в ОПУ вову випустили на цей стрептиз- В ОПУ ЙОГО ЗЛИВАЮТЬ?
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28.11.2021 17:40 Ответить
ЖОДНОГО КОНСТРУКТИВУ ПРО КРАЇНУ Й ЙОГО НЕІСПАЛНЯЄМИЄ ОБІЦЯНКИ - хамство, брехня, потік несосзнанки, ПОЗОРИЩЕ !!!
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28.11.2021 17:42 Ответить
Які питання такі і відповоді, на що ви очікували?
Суцільний хайп на "Вагнергейті" і дні народження Єрмака.
Більше "еліті журналістики" нічого не цікаво.
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28.11.2021 17:45 Ответить
Та шо за мєлочі хайпові, справі, якась зрада країни, якогосьтам агента за виконанням обовязків Президента, замість вибраного народом актора з порушеною психікою...

Дійсно - стрептиз влади перед народом журналісти забезпечили - ДЯКУЄМО!!! ДУЖЕ ДЯКУЄМО!!!

тепер би соціологам на піддатися на підкуп від самоОПУщених цим позорищем й показати справжні рейтинги Зеленського
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28.11.2021 17:53 Ответить
Ну ви ще раз показали що вам особисто не цікавить будь що, щоб він не сказав.
Вас цікавить тільки хайп і булінг.
Демократія вона така, вам може щось не подобатися, але ви повинні поважати вибір інших людей.
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28.11.2021 17:56 Ответить
вова навіть на булінг не здатний - шо дєвочка абіжєна
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28.11.2021 18:04 Ответить
Расскажи подробнее про переворот. Мне интересно.
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28.11.2021 18:31 Ответить
Яка там "журналістика", звичайні заробітчани, які працюють на своїх працедавців-олігархів.
А щоб максимально показати свою корисність, кожен намагався найдзвінкіше облаяти президента.
Наочний приклад басні "Слон і Моська":

Дивись, ти вже хрипиш, а він і вухом не веде,

Іде

І брехоту твого ніяк не помічає".

"Ет!, - Моська їй відповідає, -

Мені оце-то й духу піддає,

Що я без бійки й ляку, -

Попасти можу у великі забіяки.

Нехай говорять же собаки:

"Ач! Моська, сильна ж бо вона,

Раз гавка на Слона!"
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28.11.2021 17:42 Ответить
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28.11.2021 17:14 Ответить
А ще на прес-конференції була мова про термореформу і перехід держави з газу на електрику (ЖКГ). Про це мовчать всі українські "ЗМдезІ". Добре що я сам особисто переглянув повністю всю прес-конференцію від А до Я в ютубі .
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28.11.2021 17:24 Ответить
який ще "путчь"? Гасударствєнньій пєрєварот! ви нє панімаєтє! ета другоє!
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28.11.2021 17:27 Ответить
Зрада ВСЕЛЕНСКОГО масштаба - день рождения Ермака.
Если бы не журнашлюхи об этом даже никто не знал.
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28.11.2021 17:35 Ответить
Ти просто дурна і продажна курва. Іди у дупу, рагуль.
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28.11.2021 17:45 Ответить
Не забувай за таблеточкі, не пропускай, щоб тобі гірше не було.
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28.11.2021 17:46 Ответить
а шо не порошком хіба найвеличніший лікується? навіщо ви йому таблеточки рекомендуєте?
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28.11.2021 17:56 Ответить
Я вам не хамив.
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28.11.2021 17:57 Ответить
Та ви погляньте на його фамілію, воно ж і справді Зализняк.
Тобто його призначення Зе!дупозализувати.
Не сперечайтесь цими покидьками.
Вони точно отримають своє.
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28.11.2021 18:39 Ответить
Ти що КАЦАП?
То тільки у вас слово "залізо" асоціюється з "лизати".
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29.11.2021 02:06 Ответить
Відпочинь, зебобік, ніч така місячна зоряна ясная, годі Зе!дупу лизать.
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29.11.2021 02:23 Ответить
1. Єрмак - я ващє з мамой папой святкував у понеділок
2. вова -мєдвєдєй з циганами не було (кацапські уподобання)
3. монастирський- так це ж протокол надавати для ОПУ військовий спецтранспорт за необхідністю .
4. вова- я маю право на відпочинок (скільки коштували трикратні перелітні маніпуляці величної солодкої парочки?)
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28.11.2021 18:03 Ответить
кстати в видео демонстрируется фото Арестовича с пистолетом и постом, в котором он признается в покушении на Подоляка.... Ситуация похожа на фото Бутусова с гаубицей....

Вопрос к ДБР: уже начата проверка за фото Арестовича с оружием и его признания ?
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29.11.2021 09:32 Ответить
 
 