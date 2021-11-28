Все на путч! Прекрасное из пресс-марафона, Ермак и День рождения, из России – с антиваксами и без любви| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #26. ВИДЕО

Чувствуете запах Армагеддона в воздухе? Это "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ" летят к вам, дорогие друзья и подруги! Сегодня вас ожидает вот такое меню.

🔥Как Зеленский госпереворот анонсировал, Ермака защищал, на журналистов нападал? А еще – где снова нардеп Александр Куницкий, почему судьи посылают дела нах#р и как антивакцинаторы в центре Киева оказались "с приветом" из России?

🔴 Наш первый президентский подсвинок... садится в красивый красненький вертолет ГСЧС и отправляется туда, куда всегда летают красивые красные вертолеты ГСЧС, - к президенту Зеленскому!

🟠 Следующий наш подсвинок отправляется к нардепу от "Слуги народа" Александру Куницкому. Он в центре Харькова, на улице Сумской, 2, совершил нарушение ПДД, за что и был оштрафован на 340 гривен. Но вся милота этой банальной истории в том, что гнал Куницкий на своем "Порше"... на выездное заседание правоохранительного комитета Верховной Рады по поводу безопасности дорожного движения в городе Харькове!

🟢 Следующий подсвинок отправляется к… судье Печерского районного суда Киева Олегу Белоцерковцу, который впервые в истории украинского судопроизводства… направил судебное дело… нах#р.

🔴 А в рубрике "Ковидиот недели" в области изобразительного искусства победу празднуют... авторы плакатов очередного марша антивакцинаторов, которые так протестовали против QR-кодов на ковидных сертификатах, что не заметили, что эти коды на их плакатах... ведут на сайт партии Путина "Единая Россия".

🟠 А в рубрике "Телеканализация" у нас празднует победу... государственный канал для жителей временно оккупированных территорий "Дом". Ведь экс-работники канала рассказали журналистам "Украинской правды" много интересного.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.