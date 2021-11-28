Производство ГБР против Бутусова – прямое следствие пресс-марафона Зеленского, чья власть все больше напоминает режим Януковича, - Портников. ВИДЕО

Государственное бюро расследований возбудило производство против главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова после публикации нардепа "Оппозиционной платформы - За життя" Рената Кузьмина.

На это обратил внимание журналист Виталий Портников, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, которое он выложил в сети. Не надо объяснять, что это прямое следствие недавнего пресс-марафона Владимира Зеленского, чья власть все больше напоминает режим Виктора Януковича", - отметил медийщик в Facebook.

В прикрепленном видео Портников отмечает, что перед тем, как стало известно об возбуждении производства, нардеп ОПЗЖ в фейсбуке опубликовал сообщение с вопросом, чем отличаются действия Бутусова от поступка "так называемого российского актера Пореченкова, стрелявшего из российского оружия в сторону Украины". Он напомнил, что Пореченков стрелял с оккупированной территории в сторону Украины, поэтому подобное сравнение могло прийти в голову только тому, кто считает российские оккупационные войска своими.

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Портников убежден, что расследования против Бутусова не было бы, если бы во время пресс-марафона Зеленский "не начал разговаривать с журналистом в тоне, который вообще не присущ не только главе государства, не только чиновнику, который должен отвечать на вопросы представителей медиа, а просто воспитанному человеку".

Напомним, Раньше, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство против главного режактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за указанного видео.

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