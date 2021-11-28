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Производство ГБР против Бутусова – прямое следствие пресс-марафона Зеленского, чья власть все больше напоминает режим Януковича, - Портников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственное бюро расследований возбудило производство против главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова после публикации нардепа "Оппозиционной платформы - За життя" Рената Кузьмина.

На это обратил внимание журналист Виталий Портников, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, которое он выложил в сети. Не надо объяснять, что это прямое следствие недавнего пресс-марафона Владимира Зеленского, чья власть все больше напоминает режим Виктора Януковича", - отметил медийщик в Facebook.

В прикрепленном видео Портников отмечает, что перед тем, как стало известно об возбуждении производства, нардеп ОПЗЖ в фейсбуке опубликовал сообщение с вопросом, чем отличаются действия Бутусова от поступка "так называемого российского актера Пореченкова, стрелявшего из российского оружия в сторону Украины". Он напомнил, что Пореченков стрелял с оккупированной территории в сторону Украины, поэтому подобное сравнение могло прийти в голову только тому, кто считает российские оккупационные войска своими.

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Портников убежден, что расследования против Бутусова не было бы, если бы во время пресс-марафона Зеленский "не начал разговаривать с журналистом в тоне, который вообще не присущ не только главе государства, не только чиновнику, который должен отвечать на вопросы представителей медиа, а просто воспитанному человеку".

Напомним, Раньше, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство против главного режактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за указанного видео.

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Топ комментарии
+48
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28.11.2021 19:15
+46
Пані і панове виборці наркомана Зе! Погляньте в очі своїм дітям і онукам. А тепер усвідомте, що ви, так, саме ви вкрали у них щонайменше 5 років кращого життя.
Ще раз - це щонайменше.
Бо ще невідомо, скільки років тепер Україна відхаркуватиме цю ЗЕлену плісняву.
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28.11.2021 19:22
+34
как насчет этой мрази Кивы? который публично неоднократно призывает к сепаратизму не признает врага Украины а дает и клевечет на Украину кацапским пропагандонам и является не в ДБР а в эфиры Скабеевой и все еще народный депутат
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28.11.2021 19:24
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Ну а что.. вспомните как Ябукович посадил Луцика.. там была не политика, там была обида "хозяина" на язвительные шутки последнего. Посадили чисто " за язык"... Так что ничего нового под небом неньки... ( хорошо хоть пока не убивают)
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28.11.2021 20:38 Ответить
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28.11.2021 22:15 Ответить
Geo Leros

5 ч. ·



Спорить с президентом опасно для жизни и свободы. Такой вот он закомплексованный диктатор.
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29.11.2021 00:11 Ответить
Бутусов молодец, конечно, но с таким же остервенением он в свое время рвал Пороха и топил за Зе. Я ровесник Бутусова и следил зв его карьерой с молодости и не понимаю, как можно было очароваться Зе? Как можно было не увидить после стольких лет работы в крутых СМИ, что дешевка, фигляр и опасный властолюбец рвется к трону? Теперь геройскими поступками мы пытаемся переломить ситуацию. Я восхищаюсь смелости Бутусовп, но уважать его, как аналитика, как лидера мнений после 19го года просто не в состоянии, мне смешы его интеллектуальные потуги в любой сфере, кроме военой. Воевать у Юрия лучше получается чем рассуждать, пожелаем ему победы в этом бою.
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29.11.2021 04:16 Ответить
А не здається Вам, що перебування в іншомовному культурному просторі якраз і заважає розуміти, знати, що таке Україна?! А отже, не бачити небезпеки від приходу до влади такого зеленого антиукраїнського ідіота. Тільки не говоріть про суржикомовних. Суржик - це московська мова, вимовлена на український манір.
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29.11.2021 10:42 Ответить
Может этот бред русскоязычным воинам АТО расскажете? Тем русскоязычным, которые тебя на Донбассе защищают?
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29.11.2021 10:55 Ответить
НПЗД!
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29.11.2021 10:56 Ответить
Может и расскажем. Как минимум спросим что они там защищают, если им пофиг українська мова
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29.11.2021 11:23 Ответить
Спроси, много нового о себе узнаешь.
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29.11.2021 13:10 Ответить
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29.11.2021 08:31 Ответить
Яке ж воно мерзотне та нікчемне.
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29.11.2021 13:03 Ответить
Ну тут питання таке. Якщо вчинив злочин, має відповідати. І не залежно від того до марафону це буле, чи після.
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29.11.2021 10:51 Ответить
Я вважаю, що цей режим вже перевершив "досягнення" Януковича.
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29.11.2021 13:02 Ответить
і навіть після заяв таких авторитетних людей, воно, ****, пре свою лінію. а нікому не здається що це провокація народу на черговий майдан, для того щоб раша знову, під шумок, відтяпала кусок України? а як ще можна пояснити таку нахабну і навіть не пристойну поведінку Зеленського? складається враження, що путін сказав, що йому ніколи, нічого не буде.... роби що хочеш, я прикрию. або йому єрмак нашептав, що він безсмертній. хоча в обох випадках він дурень. правда, дуже багатий дурень, бо не можуть красти десятками мільярдів баксів в рік з під йго носа а йому нічого не давати, НЕ МОЖУТЬ!
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29.11.2021 17:48 Ответить
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