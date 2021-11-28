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Партия котиков и енотиков и спасение Кокосика: финальный выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Программу хочется начать с чего-то легкого, положительного и хорошего. Из какого-то видосика о котике или енотике с лапками и ладошками, а не из какого-то очередного трэша от Давида Арахамии, Ильи Кивы, Коли Тищенко или Гео Лероса.

Сегодня котик Оксаны Марченко, бедный Кокосик, страусы Януковича и пес Брагара, но темы финального выпуска "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ - котики и информационная война.

Украинский военнослужащий Анатолий Штефан, известный по позывному Штирлиц, рассуждает о Степане Бандере и Романе Шухевиче, российской пропаганде и скандальной блогерке Di.Rubens.

Что касается Di.Rubens, она же Таисия Малаван, то раньше мы уже рассказывали об этом TikTok-скандале: https://youtu.be/rB4DAmNZ17g і https://youtu.be/cBrFT195I9g.

Смотрите также: ГБР против Лероса, Зе на позитиве и страдания Гордона: новый выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
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Топ комментарии
+10
Наркоман малорос Володимир Зеленський не продав росіянам усі державні таємниці, бо не може їх нормально сформулювати.
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28.11.2021 20:09
+10
Там ще Ярош прокинувся з летаргічного сну
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28.11.2021 20:21
+8
я побачив в очах зєлєнського гімарой.
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28.11.2021 20:14
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Наркоман малорос Володимир Зеленський не продав росіянам усі державні таємниці, бо не може їх нормально сформулювати.
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28.11.2021 20:09 Ответить
я побачив в очах зєлєнського гімарой.
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28.11.2021 20:14 Ответить
Там ще Ярош прокинувся з летаргічного сну
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28.11.2021 20:21 Ответить
Циля Бляхер



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28.11.2021 20:29 Ответить
яб сказав не кокосіка, а коксіка
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28.11.2021 20:33 Ответить
кокоси в тропіках далеко, а кокс на дамбасі поряд
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28.11.2021 20:38 Ответить
Пішов лавиноподібний процес зашкварів від всіх гілок "узеленських" аби вибілити "янєлоха" та "завхоза" від "вагнергейту"... Що й треба було довести, як кажуть математики...
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28.11.2021 20:37 Ответить
знущання має бути адекватним
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28.11.2021 20:56 Ответить
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28.11.2021 20:55 Ответить
знущання має бути адекватним
єврей має плакать
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28.11.2021 21:01 Ответить
КиївМіськБудда@saniolli

17 ч



Володимир Зеленський ще не продав росіянам усі державні таємниці, бо не може їх нормально сформулювати.
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28.11.2021 21:37 Ответить
 
 